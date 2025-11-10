Выпуск Rust Coreutils 0.4. Расхождение поведения утилиты du в uutils и GNU Coreutils

2.7 , Stanislavvv ( ok ), 11:16, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скорее, это совместимость с чем-то более ранним.

Факт в том, что uutils ломают совместимость между системами. Даже если это на самом деле баг, на это может быть что-то завязано.

3.40 , freehck ( ok ), 12:23, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Даже если это на самом деле баг, на это может быть что-то завязано. Это не баг. Я нашёл. Вот как описывается du в POSIX.1-2024: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799/utilities/du.html > A file that occurs multiple times shall be counted and written for only one entry, even if the occurrences are under different file operands. Иными словами это поведение -- часть стандарта.

4.117 , Анонимусс ( ? ), 15:44, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Иными словами это поведение -- часть стандарта. А какой-то линукс posix compliant?

Если нет, то какие вообще перетензии?)) Нет никаких причин переносить наркоманскую логику разработчиков посикса, которые внезапно решили поменять поведение из реализации 2018 года на то. что цитируете вы. 2018 "It is implementation-defined whether a file that occurs under one file operand is counted for other file operands. The directory entry that is selected in the report is unspecified."

pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/du.html

3.65 , bdrbt ( ok ), 13:32, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они ничего не ломают, они изначально не заявляли 100% совместимость, но благодаря убуинам которые потащили их в прод не провери, все вопят о "сломанности".

4.68 , Аноним ( 62 ), 13:41, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще то заявлено целью. Не сломано - да. Но, как обычно, не дописано.

4.72 , User ( ?? ), 13:48, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Они ничего не ломают, они изначально не заявляли 100% совместимость, но благодаря

> убуинам которые потащили их в прод не провери, все вопят о

> "сломанности". Вообще-то - 100% совместимость с GNU Coreutils там на github'е в project goals заявлена.

5.107 , Аноним ( 107 ), 15:20, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще-то - 100% совместимость с GNU Coreutils там на github'е в project

> goals заявлена. Обещать - не значит жениться. 6.112 , User ( ?? ), 15:37, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Вообще-то - 100% совместимость с GNU Coreutils там на github'е в project

>> goals заявлена.

> Обещать - не значит жениться. "Горизонт, Петька - он как КОММУНИЗМ - удаляется по мере вашего к нему приближения..." 4.75 , Аноним ( 2 ), 13:51, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Заявлена полная совместимость, а любая несовместимость считается ошибкой.

2.10 , freehck ( ok ), 11:22, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Я правильно понимаю, что Столман и компания не правильно считали байты? И им показали как нужно. Ну вообще-то, если строго посмотреть на цифры, то в GNU Coreutils подсчёт как раз верен: если сначала считается подкаталог, а потом топ-каталог, то в топ-каталоге не учитываются файлы, уже подсчитанные в подкаталоге. А если сначала считается топ-каталог, то подкаталоги уже не считаются. Честно говоря, я об этом не знал. Но если хорошенько подумать, это вполне логично. А вот то, что uutils выводит неверный total -- это неудобно совсем и 100% является ошибкой. upd: выяснил, что это поведение -- часть стандарта POSIX. См #40

3.118 , Fyji ( ? ), 15:51, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Но если хорошенько подумать, это вполне логично. Где же логично?

Я попросил посчитать размеры нескольких каталогов - напр. некий общий каталог и каталоги каждого пользователя в нем.

Мне нужны реальные размеры каждого из них, а не сидеть и суммировать всех пользователей чтобы узнать правильный размер общего как это возвращает GNU



2.13 , Аноним ( 8 ), 11:28, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я правильно понимаю Нет. Раст не умеет считать: "total # больше фактического"

3.42 , Аноним ( 46 ), 12:29, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Я правильно понимаю

> Нет. Раст не умеет считать: "total # больше фактического" А /var # меньше фактического

этодругоепониматьнадо?

4.45 , Аноним ( 8 ), 12:37, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Раст, в uutils: 1540 + 35495 = 37035 != 37033!

Это как?! Даже сложение на расте неправильное.

5.50 , Аноним ( 46 ), 12:48, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Раст, в uutils: 1540 + 35495 = 37035 != 37033!

> Это как?! Даже сложение на расте неправильное. Не, это ты не умеешь в доку.

--

> -m Display block counts in 1048576-byte (1 MiB) blocks. du -smc /var /var/log

939 /var

7 /var/log

945 total

--

6.76 , Аноним ( 8 ), 13:52, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – О, не знал, что раст даже целочисленные количества складывать не умеет, но растманы заявляют, что "соответствует сумме", хотя не соответствует по факту. Вы уж определитесь сначала.

7.128 , Аноним ( 46 ), 16:11, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > О, не знал, что раст даже целочисленные количества складывать не умеет, но

> растманы заявляют, что "соответствует сумме", хотя не соответствует по факту. Вы

> уж определитесь сначала. И все бы хорошо, о Великий Воен Супротив Раста, но там выше - совсем не Раст. Там сишечка. Просто можно сначала округлить байтики до блоков и посчитать сумму, а можно наоборот. Угадай, что будет точнее.

4.73 , Аноним ( 8 ), 13:50, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > A file that occurs multiple times shall be counted and written for only one entry Но раст не знает, что такое стандарты.

2.74 , Мурзин ( ? ), 13:50, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасибо всем, кто растолковал, кто не прав Столман или Растобои. А я подумал, что ну вот, наконец, получили все профит. Ан, нет. Ну и нарушать стандарты, это конечно не правильно. Эх, ну как здесь не сказать, читайте матчасть...

