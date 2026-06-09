The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск ядра Asterinas 0.18, написанного на языке Rust и совместимого с Linux

09.06.2026 20:57 (MSK)

Представлен релиз проекта Asterinas 0.18, развивающего ядро, написанное на языке Rust и предназначенное для использования в операционных системах общего назначения. Ядро предоставляет ABI (Application Binary Interface), совместимый с ядром Linux и способный использоваться вместо него. Параллельно развивается дистрибутив Asterinas NixOS, сочетающий ядро Asterinas с системным окружением NixOS. Код проекта распространяется под лицензией MPL (Mozilla Public License).

В настоящее время в ядре реализовано около 240 системных вызовов Linux. В дистрибутиве Asterinas NixOS верифицирована работа поверх ядра Asterinas более 100 пакетов из NixOS. Среди поддерживаемых пакетов: Xfce, Firefox, bash, systemd, Podman, QEMU, rsync, Apache httpd, nginx, SQLite, Redis, Clang, GCC, Go, Lua, Node.js, OpenJDK, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Git, FFmpeg, PyTorch, TensorFlow, Ollama и Codex.

В ядре обеспечена полная поддержка архитектуры x86-64, частичная поддержка RISC-V 64 и x86-64 с изоляцией на базе Intel TDX, а также начальная поддержка архитектуры LoongArch 64. Из приоритетных областей применения называются системы, завязанные на Linux ABI, но требующие более высокого уровня защищённости. Например, Asterinas предлагается использовать для формирования системного окружения защищённых виртуальных машин, для изоляции которых используются такие технологии, как ARM CCA, AMD SEV и Intel TDX, а также на стороне хост-системы, обеспечивающей запуск контейнеров.

Для снижения вероятности появления ошибок при работе с памятью, являющихся главным источником наиболее опасных уязвимостей, при написании Asterinas задействован язык Rust и тактика ограниченного использования unsafe-блоков. Ядро построено с использованием архитектуры framekernel, в которой попытались совместить возможности изоляции микроядер с эффективностью монолитных ядер.

Компоненты ядра в Asterinas размещаются в общем адресном пространстве, а безопасность достигается на уровне логического разделения безопасного кода и кода, в котором не исключено возникновение проблем с безопасностью. Ядро разбито на две части, написанные на Rust: OS Framework и OS Services. В OS Services запрещено применение unsafe-блоков, а все низкоуровневые операции, требующие выполнения кода в блоках unsafe, вынесены в OS Framework и доступны только через высокоуровневый API. Все системные вызовы, файловые системы и драйверы реализуются на уровне OS Services и не могут включать unsafe-блоки.

Для разработки системных сервисов и модулей ядра поставляется инструментарий OSDK (Operating System Development Kit), предоставляющий утилиту cargo-osdk для создания, сборки, тестирования и запуска компонентов операционной системы. Для разработчиков подготовлен набор библиотек OSTD (Operating System Standard Library), включающий редакцию стандартных библиотек Rust(crate std), адаптированную для использования в компонентах операционной системы.

Среди изменений в версии 0.18:

  • В рамках работы по обеспечению запуска Asterinas в качестве гостевой системы в VM-контейнерах Kata Containers и Confidential Containers реализована поддержка пространств имён IPC и cgroup, nsfs (/proc/[pid]/ns), cgroups, virtio-fs (для доступа к общей с хост-системой ФС), virtio-rng (/dev/hwrng для энтропии к генератору псеводослучайных чисел) и vsock (для взаимодействия между хостовой и гостевой системами).
  • Реализован системный вызов ptrace и возможности для отладки в пространстве пользователя при помощи GDB и strace.
  • Предложена новая реализация файловой системы ext2 и добавлен драйвер NVMe. В VFS добавлен механизм Dentry (Directory Entry) и переделана реализация страничного кэша.
  • В дистрибутиве Asterinas NixOS реализована возможность запуска Codex, QEMU и Firefox.
  • Добавлены системные вызовы pidfd_getfd, pidfd_send_signal, pivot_root.
  • Добавлена начальная поддержка IPv6.
  • Реализована система capabilities для делегирования отдельных привилегированных операций.
  • Добавлена начальная реализация фреймворка LSM (Linux Security Modules).


  1. Главная ссылка к новости (https://asterinas.github.io/20...)
  2. OpenNews: Проект Asterinas развивает ядро на языке Rust, совместимое с Linux
  3. OpenNews: В Китае запущен спутник с real-time подсистемой ядра Linux, написанной на Rust
  4. OpenNews: Операционная система Munal на Rust
  5. OpenNews: Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux
  6. OpenNews: Проект Moss развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65654-asterinas
Ключевые слова: asterinas, rust, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, warlock (??), 22:31, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > не могут включать unsafe-блоки

    Это порочная практика, полное непонимание сути и смысла Rust.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:34, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну тогда дырки в си - полное непонимание сути и смысла си
     

  • 1.3, Аноним (4), 22:32, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они хоть структуру-то соблюдают? как потом пушить/мержить будут? хддд
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:46, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура! Наконец-то они свалят в собственный загончик, и перестанут улутшать Linux!
     
  • 1.10, q (ok), 22:50, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Желаю проекту удачи!

    - Выбрали самый современный ЯП, опережающий другие ЯП на десятилетия, что похвально.

    - Выбрали самый современный дистр, опережающий другие дистры на как минимум два десятилетия, что похвально. Ни один современный пакетный менеджер не догнал возможности Nix в том виде, в каком он был еще в 2004. Повторяю: лично твой, читатель, пакетный менеджер из 2026, отстает по возможностям от Nix образца 2004-го года, и это не преувеличение.

    - Современная архитектура с микроядрами. То, о чем мечтали в Hurd, но так и не удосужились реализовать. А тут Asterinas просто ворвался и взорвал танцпол, показав дидам, как правильно делать микроядра.

    На данный момент уже можно заявить, что если нам придется переходить с линукса на что-то другое, то в списке альтернатив Asterinas УЖЕ будет выше FreeBSD, Hurd и прочей фигни.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:54, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сабжевая поделка ещё хуже редокса. Это даже не переписывание ради переписывания это поиграться и забыть. Промышленное микроядра общего назначения невозможно, запомни это.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:06, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи это квалкому, да.
     
  • 2.18, Аноним83 (?), 23:22, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня то фря на десктопе уже работает 10 лет, и вполне норм, особенно последний год.
    А в этой поделке хотя бы браузер собрать-запустить можно?
     

  • 1.11, Tita_M (ok), 22:51, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ядро разбито на две части, написанные на Rust: OS Framework и OS Services. В OS Services запрещено применение unsafe-блоков, а все низкоуровневые операции, требующие выполнения кода в блоках unsafe, вынесены в OS Framework и доступны только через высокоуровневый API.

    В Rust, что, нет иерархии модулей как в том же Обероне? Или я чего-то не понял и она там есть и это разделение с помощью неё сделано?

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 22:55, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В расте и динамических библиотек нет.
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:00, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, Linux - super star! Стал настолько популярным, что делают ОС-эмуляторы.
     
  • 1.17, FSA (ok), 23:15, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена начальная поддержка IPv6

    Спасибо нет. В то время, когда в другие системы внедряют CLAT, чтобы можно было полностью уйти от IPv4, у эти в 2026 году появляется только начальная поддержка. Будем ждать... как ждали wine.

     
  • 1.20, Аноним (20), 23:41, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это китайцы отожгли!
     
     
  • 2.21, Аноним (4), 23:44, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да пипец, просто сейчас возьмут и перепишут на раст. расходимся пацаны, опеннет уже не тот будет
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру