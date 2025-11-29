Проект Moss развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust

|
|1.3, Аноним (3), 15:32, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Прогресс не остановить. Есть спрос на безопасный код и на безопасные ОС. Если Линукс не хочет переписываться на Rust, то будет создан конкурент. Как бы этому не противились адепты устаревшего Си.
|
|
|
|2.21, Медведь (ok), 16:28, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Так это же замечательно! Создавайте "конкурент", оставьте в покое ядро Linux, GNU утилиты и все остальные и без ржи работающие проекты; пилите его, хольте и лелейте. И пусть победит сильнейший.
|
|1.5, Аноним (5), 15:34, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
а теперь вопрос знатокам. Зачем издеваться надо собой создавая ядро на расте если весь код состоит из большого unsafe ?
|
|
|
|2.18, laindono (ok), 16:05, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Код состоит из одного большого unsafe, если ты пишешь на си. Ключевое слово unsafe в Rust нужно для отделения автоматической и ручной верификации определённых свойств. В сишечке у тебя требуется ручная верификация для всего. В расте только для небольших локализованных участков кода.
Похожего можно добиться в си, если обложиться кучей тулзов статистического анализа. И с этой точки зрения unsafe это что-то из серии "вот тут кусочек анализа не применять, я ручками всё сделаю".
Нюанс в том, что статистический анализ плотно и глубоко интегрирован в раст. Намного удобнее пользоваться, что ведёт к продуктивности.
|
|2.23, нах. (?), 16:30, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну зойчем вы тгавите?! Написано же - не только из unsafe. Есть еще ассемблер. Потому что на нескучном йезычке невозможно писать код, работающий с железом.
Вот теперь - безопастненько!
|
|1.9, Анонимище (?), 15:42, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, а есть ли примеры ядер для ОС (не обязательно Линукс-совместимого) которые были написаны в функциональной парадигме?
|
|
|
|2.14, Аноним (-), 15:55, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Системое программирование - это исключительно структурная (процедурная) парадигма. Системное программирование это такое программирование когда оживляешь железо.
А вот, ООП и функци-анальщина - это абстрации, сахар. Для Абстраций системный код написанный в процедурной парадигме это как, фундамент и несушие стены у зданий.
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 16:15, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обероны и семейство. Хорошая производительность.
BeOS и Haiku тоже на ООП, но там ещё и eventloop, который в десятую macos и перенесли (а вот ооп не стали, слишком плохо вязалось с устоявшейся NS-архитектурой из Xerox).
|
|1.11, Аноним (-), 15:46, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Код написан на языке Rust с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией MIT.
Стопицот раз было сказано, что ПО под разрешительными лицензиями нежизнеспособно. Взлетает только копилефт.
|
|1.15, Аноним (-), 15:55, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> на языке Rust с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией MIT.
Как линукс, только недопиленый, без драйверов, с похабной лицензией с которой его растащут по норам, на эзотерическом яп. Обречено на успех захвата мира. Пару фоторамок должно осилить.
|
|
|
|2.40, al (??), 17:00, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>без драйверов
Вот, кстати да, про чуть ли не самое главное все забывают. А между прочим линуксант.ком ещё работает, если кто пользовался
|
|1.24, BrainFucker (ok), 16:31, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что случилось с той их операционкой где "всё есть ссылка" по аналогии с юниксовым "всё есть файл"? Концепция провалилась?
|
|
|
|2.29, Анонимусс (-), 16:36, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Концепция провалилась?
Нет, ее пилят как могут полтора землекопа.
Она даже на реальном железе запускается, что в общем-то удивительно без драверов-то.
|
|
|
|
|
|4.33, Анонимусс (-), 16:45, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Написать драйверы под пару тестовых железок
Так под пару и написали))
> А про какую ОС речь?
Про redox os
Пишется на расте всё - от загрузчика и ядра до DE (COSMIC пишет system76).
Сколько людей ее пишут можно глянуть в их гитлабе (gitlab.redox-os.org/redox-os/redox).
Спойлер - целых 9 (девять) тел и без финансирования корпами.
И тем не менее оно вполне себе работает (на подходящем железее)
|
|
|
|2.41, Аноним (-), 17:00, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Отличная новость, пусть теперь удаляют из нормального ядра ржу.
Ахаха!
Мне кажется что до вас не доходит зачем на самом деле это делается)))
Но спойлерить не буду.
|
|1.37, анон (?), 16:55, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
все ради пермиссивной лицензии, а заявления про безопасность для отвода глаз...
|
|1.42, Аноним (42), 17:03, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Забавно смотреть, как хэйторы раста пишут, что Раст в линуксе не нужен. Дорогие опеннетовцы, вы ошибаетесь. Линукс пилят исключительно корпорации, и если им что-то нужно - они впихнут это в ядро, а раст включили, и не спросили уважаемое камьюнити.
|
|
|
|2.44, Аноним (26), 17:10, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Забавно читать как раст "включили" в ядро. Сколько там осталось сопровождающих? Недавно ушёл, остался ОДИН.
Сколько рабочих драйверов написано? Яблочный драйвер заброшен разработчиком. Nvidia драйвер (который открытый) – 98,3% на Си, следом пара процентов на плюсах. Tyr для арма – поделка для запуска гнома.
Так о каком включении раста в ядро идёт речь? Просветите, пожалуйста.
|
|
|
|3.45, Аноним (26), 17:11, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И вышеперечисленное "достигнуто" за 7-8 лет. Разработчиков раста в ядре нет. Начатые проекты заброшены.
Пора бы открыть глаза и смотреть правде в лицо. Если бы раст там был, то, не смотря на личную неприязнь к языку, я бы не стал отрицать вклад. Но вклада НЕТ. Полный ноль.
|
|1.46, Аноним (46), 17:12, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня возникло чувство дежавю:
Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust 26.10.2021 16:02 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56043 последний коммит last year
Проект Asterinas развивает ядро на языке Rust, совместимое с Linux
16.10.2024 12:40 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62061 последний коммит 9 hours ago
Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux
04.01.2024 15:15 последний коммит 2 weeks ago
Основная проблема с такими проектами в том, что первоначальный hello world пишется быстро, а вот доведение до сколько нибудь полезного состояния - занимает больше времени, чем хватает энтузиазма у разработчиков.
|