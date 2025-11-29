The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект Moss развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust

29.11.2025 14:51

После 8 месяцев разработки опубликован первый прототип Unix-подобного ядра Moss, частично совместимого с Linux. Код написан на языке Rust с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией MIT. В настоящее время проект поддерживает только архитектуру Aarch64, может запускаться в QEMU и протестировано на платах Raspberry Pi 4, Jetson Nano, AMD Kria и imx8. По утверждению разработчиков ядро легко может быть портировано для других архитектур, таких x86_64 и RISC-V, благодаря прослойке для абстрагирования поддержки оборудования.

На данном этапе разработки в Moss реализован 51 системный вызов Linux и обеспечена бинарная совместимость с приложениями для Linux, достаточная для запуска командной оболочки Bash и большинства утилит из набора BusyBox. Из особенностей архитектуры Moss отмечается использование модели async/await для обеспечения асинхронного выполнения компонентов ядра, исключающей основные классы взаимных блокировок. В форме асинхронно выполняемых функций реализованы все нетривиальные системные вызовы.

Основные возможности:

  • Система управления памятью с поддержкой страниц памяти в режиме CoW (Copy-on-Write), таблиц страниц памяти, асинхронных функций копирования памяти между ядром и пространством пользователя, обработки исключений (page fault) на стороне ядра и пространства пользователя.
  • Система управления процессами с планировщиком задач и поддержкой миграции задач через IPI (inter-processor interrupt). Поддержка ответвления процессов через вызов clone(). Возможности для доставки сигналов процессам и потокам.
  • Асинхронно работающий слой VFS (Virtual File System), блочное устройство Ramdisk, драйвер FAT32 и устройство devtmpfs.
  • Вынос основной функциональности в библиотеку libkernel, не привязанную к аппаратным архитектурам.
  • HAL-прослойка (Hardware Abstraction Layer) для обеспечения поддержки оборудования.
  • Тестовый набор, включающий более 230 тестов.

Из существенных ограничений отмечается отсутствие сетевой подсистемы и наличие лишь урезанного драйвера файловой системы, поддерживающего ФС Fat32 в режиме только для чтения. Среди приоритетных задач упомянуто продолжение реализации системных вызовов Linux, создание TCP/IP стека, поддержка балансировки нагрузки в планировщике задач и предоставление полноценного драйвера для файловой системы (ext2/4).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Vivo открыла код ядра BlueOS, написанного на языке Rust
  3. OpenNews: Ядра Tock и Vekos, написанные на Rust
  4. OpenNews: Проект Asterinas развивает ядро на языке Rust, совместимое с Linux
  5. OpenNews: Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux
  6. OpenNews: В Китае запущен спутник с real-time подсистемой ядра Linux, написанной на Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64342-rust
Ключевые слова: rust, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:30, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если денег не дадут, спонсора не найдут, то сдохнет проект.
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:32, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Прогресс не остановить. Есть спрос на безопасный код и на безопасные ОС. Если Линукс не хочет переписываться на Rust, то будет создан конкурент. Как бы этому не противились адепты устаревшего Си.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:40, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, ты встанешь с дивана и создашь. наверное к 2030 году
     
  • 2.21, Медведь (ok), 16:28, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это же замечательно! Создавайте "конкурент", оставьте в покое ядро Linux, GNU утилиты и все остальные и без ржи работающие проекты; пилите его, хольте и лелейте. И пусть победит сильнейший.
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:34, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а теперь вопрос знатокам. Зачем издеваться надо собой создавая ядро на расте если весь код состоит из большого unsafe ?
     
     
  • 2.18, laindono (ok), 16:05, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код состоит из одного большого unsafe, если ты пишешь на си. Ключевое слово unsafe в Rust нужно для отделения автоматической и ручной верификации определённых свойств. В сишечке у тебя требуется ручная верификация для всего. В расте только для небольших локализованных участков кода.

    Похожего можно добиться в си, если обложиться кучей тулзов статистического анализа. И с этой точки зрения unsafe это что-то из серии "вот тут кусочек анализа не применять, я ручками всё сделаю".

    Нюанс в том, что статистический анализ плотно и глубоко интегрирован в раст. Намного удобнее пользоваться, что ведёт к продуктивности.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:34, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты рекомендуешь FreeBSD вместо Arch?
     
  • 2.23, нах. (?), 16:30, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зойчем вы тгавите?! Написано же - не только из unsafe. Есть еще ассемблер. Потому что на нескучном йезычке невозможно писать код, работающий с железом.

    Вот теперь - безопастненько!

     

  • 1.9, Анонимище (?), 15:42, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а есть ли примеры ядер для ОС (не обязательно Линукс-совместимого) которые были написаны в функциональной парадигме?
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 15:55, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системое программирование - это исключительно структурная (процедурная) парадигма. Системное программирование это такое программирование когда оживляешь железо.

    А вот, ООП и функци-анальщина - это абстрации, сахар. Для Абстраций системный код написанный в процедурной парадигме это как, фундамент и несушие стены у зданий.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:15, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обероны и семейство. Хорошая производительность.
    BeOS и Haiku тоже на ООП, но там ещё и eventloop, который в десятую macos и перенесли (а вот ооп не стали, слишком плохо вязалось с устоявшейся NS-архитектурой из Xerox).
     
  • 2.16, Аноним (5), 15:55, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/froggey/Mezzano
     
  • 2.39, Кошкажена (?), 16:56, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MirageOS? правда в какой там парадигме не могу сказать
     

  • 1.10, Геймер (?), 15:45, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если «джаст фор фан», то может что хорошее и получится
     
  • 1.11, Аноним (-), 15:46, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Код написан на языке Rust с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией MIT.

    Стопицот раз было сказано, что ПО под разрешительными лицензиями нежизнеспособно. Взлетает только копилефт.

     
     
  • 2.27, Аноним10084 и 1008465039 (?), 16:35, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой копилефт кроме Линукса взлетел?
     
  • 2.47, Аноним (47), 17:23, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только из дома не выходи. Реальность может тебя травмировать.
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:51, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    на языке Rust с ассемблерными вставками


    вот так точно безопасно

     
  • 1.15, Аноним (-), 15:55, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на языке Rust с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией MIT.

    Как линукс, только недопиленый, без драйверов, с похабной лицензией с которой его растащут по норам, на эзотерическом яп. Обречено на успех захвата мира. Пару фоторамок должно осилить.

     
     
  • 2.28, Аноним10084 и 1008465039 (?), 16:36, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лицензия как раз куда лучше, более дружественная для бизнеса
     
     
  • 3.43, Аноним (26), 17:06, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше? Бизнес исходниками mit не поделится.
     
  • 2.40, al (??), 17:00, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >без драйверов

    Вот, кстати да, про чуть ли не самое главное все забывают. А между прочим линуксант.ком ещё работает, если кто пользовался

     

  • 1.24, BrainFucker (ok), 16:31, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что случилось с той их операционкой где "всё есть ссылка" по аналогии с юниксовым "всё есть файл"? Концепция провалилась?
     
     
  • 2.29, Анонимусс (-), 16:36, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Концепция провалилась?

    Нет, ее пилят как могут полтора землекопа.
    Она даже на реальном железе запускается, что в общем-то удивительно без драверов-то.

     
     
  • 3.31, Аноним10084 и 1008465039 (?), 16:39, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написать драйверы под пару тестовых железок, если уж за ОС взялись, могут наверное. А про какую ОС речь?
     
     
  • 4.33, Анонимусс (-), 16:45, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Написать драйверы под пару тестовых железок

    Так под пару и написали))

    > А про какую ОС речь?

    Про redox os
    Пишется на расте всё - от загрузчика и ядра до DE (COSMIC пишет system76).
    Сколько людей ее пишут можно глянуть в их гитлабе (gitlab.redox-os.org/redox-os/redox).
    Спойлер - целых 9 (девять) тел и без финансирования корпами.
    И тем не менее оно вполне себе работает (на подходящем железее)

     

  • 1.36, Кошкажена (?), 16:53, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость, пусть теперь удаляют из нормального ядра ржу.
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 17:00, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличная новость, пусть теперь удаляют из нормального ядра ржу.

    Ахаха!
    Мне кажется что до вас не доходит зачем на самом деле это делается)))
    Но спойлерить не буду.

     

  • 1.37, анон (?), 16:55, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    все ради пермиссивной лицензии, а заявления про безопасность для отвода  глаз...
     
  • 1.42, Аноним (42), 17:03, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно смотреть, как хэйторы раста пишут, что Раст в линуксе не нужен. Дорогие опеннетовцы, вы ошибаетесь. Линукс пилят исключительно корпорации, и если им что-то нужно - они впихнут это в ядро, а раст включили, и не спросили уважаемое камьюнити.
     
     
  • 2.44, Аноним (26), 17:10, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно читать как раст "включили" в ядро. Сколько там осталось сопровождающих? Недавно ушёл, остался ОДИН.
    Сколько рабочих драйверов написано? Яблочный драйвер заброшен разработчиком. Nvidia драйвер (который открытый) – 98,3% на Си, следом пара процентов на плюсах. Tyr для арма – поделка для запуска гнома.
    Так о каком включении раста в ядро идёт речь? Просветите, пожалуйста.
     
     
  • 3.45, Аноним (26), 17:11, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вышеперечисленное "достигнуто" за 7-8 лет. Разработчиков раста в ядре нет. Начатые проекты заброшены.
    Пора бы открыть глаза и смотреть правде в лицо. Если бы раст там был, то, не смотря на личную неприязнь к языку, я бы не стал отрицать вклад. Но вклада НЕТ. Полный ноль.
     

  • 1.46, Аноним (46), 17:12, 29/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня возникло чувство дежавю:
    Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust 26.10.2021 16:02 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56043 последний коммит last year
    Проект Asterinas развивает ядро на языке Rust, совместимое с Linux
    16.10.2024 12:40 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62061 последний коммит 9 hours ago
    Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux
    04.01.2024 15:15 последний коммит 2 weeks ago
    Основная проблема с такими проектами в том, что первоначальный hello world пишется быстро, а вот доведение до сколько нибудь полезного состояния - занимает больше времени, чем хватает энтузиазма у разработчиков.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру