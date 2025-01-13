Выпуск Rust 1.84. Ядра Tock и Vekos, написанные на Rust. Диалект Mini-C

2.9 , Аноним ( 9 ), 16:30, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Функциональность же нико не проверял. Написал одну функцию побырику потестил о быстро. А то что ты и ошибки не обрабатываешь и не всю функциональность поддерживаешь это всем пофиг.

2.10 , 12yoexpert ( ok ), 16:31, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – паста: хакер в столовой с дуру можно и сишную функцию обогнать

2.14 , Аноним ( - ), 16:33, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жду новость "из андроиди выкидывают libpng".

Полыханием можно будет греться неделю минимум))

2.15 , Аноним ( 15 ), 16:34, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда вижу подобную магию - обязательно найдется какой-то подвох.

3.24 , Аноним ( - ), 16:57, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Естественно.

Например 30 лет назад диды наоптимизоровали код какими-то хаками и костылями (скорее всего приколоченными к определенной версии языка и компилятора).

И сегодня, если это все выкинуть, то оптимизирующий компилятор справится гораздо лучше. Например когда из XFree86 выкинули оптимизации по методу даффа, то оно стало на мегабайт меньше и быстрее работать. Пруф: lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/0008.2/0171.html

"In fact, by eliminating all instances of Duff's Device from

the XFree86 4.0 server, the server shrunk in size by _half_ _a_

_megabyte_ (!!!), and was faster to boot, because the elimination of all

that excess code meant that the X server wasn't thrashing the cache

lines as much."

4.29 , Аноним ( 15 ), 17:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти ребята подарили вам Unix, Linux, Windows, игры и великое множество всего остального Детство и, возможно, цель в жизни... вы правда считаете уместным подобный тон?

5.36 , Аноним ( - ), 17:15, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Эээ.. да.

Слава богу в детстве у меня не было ни Unixʼа, ни Linuxʼа, а то бы вырос угрюмым красноглазым букой)) А то еще хуже - заразился бы коммуняцкой идеологией или любовью к детишкам. А вот за винду и игрушки скажу спасибо. Но это так же значит что

1. костыли - это плохо и выстрелит потом в ногу, но каждый писака надеется (и часто не безосновательно) что это будет проблему уже другого программиста.

2. молиться на овнокод - это тоже плохо ps та цитата за Aug 22 2000 от небезызвестного Теодора Тцо, который сейчас один из самых больших растохейтеров.

6.60 , _ ( ?? ), 17:56, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понятно, родители тебя не любили, может папа в попу кожаным жалил ... 2 модер: я про ремень ;-) Ну да тогда тебе только в раст и ненавидеть всё вокруг :)

7.73 , Аноним ( - ), 18:08, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Понятно, родители тебя не любили... Ыксперное заключение уровня опеннет))

Не, меня родители любили, позволили не только получить отличное образование, но и вырасти хорошим человеком с разнообразными увлечениями. А вот то что ты придумал такое сравнение, может у тебя были какие-то травмы, и ты их пытаешься проецировать на других... Впрочем но гадать не буду. Но если у тебя есть проблемы, то лучше сразу идти к доктору, вдруг тебе помогут.

5.59 , Аноним ( 59 ), 17:55, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё "диды" подарили этому циничному сопляку торбраузер, вот он и выделывается в меру своей испорченности. Единственное хорошее в нём (знания), и тех не много, и те получил благодаря коммуниcтам.

6.64 , _ ( ?? ), 17:59, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да выдыхай! Жумаешь он на расте хоть что то написал? От того и столько злобы что нихрена не добился, с сузисосов вообще добиваться - это кринж жи :)))) А раз самому похвастаться нечем, надо обосRATE! тех кто смог - рецепт стар как мир :)

3.25 , Вася Пупкин ( ? ), 16:57, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – любая "высокооптимизируемая техника оптимизации за счет более подробной информации о программе с большим контекстом компилятора" неотличима от магии

4.66 , _ ( ?? ), 18:02, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это вас в семейство ML ну или даже в Рефал нада :) А нам обычным Ынженеграм и стандартного набора джентельмена - за глаза.

Не пишите бизнесс-логику на Си, не пишите байтодроч на питоне ну и ещё с пяток правил и всё будет хорошо :) Там даже правила не пишите ничего на раст ... нету :) Пишите ;)

2.48 , Соль земли ( ? ), 17:37, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так если с Си на Си переписать, то скорость тоже может возрасти.

3.67 , _ ( ?? ), 18:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +100500

Неоднократно доказанно :)

