Выпуск Rust 1.84. Ядра Tock и Vekos, написанные на Rust. Диалект Mini-C

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|1.3, Аноним (-), 16:25, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> о нацелен главным образом на преобразование Си-проектов, имеющих формальное доказательство надёжности.
А толку - их же раз два и обчелся, потому чтобы сишкокодеры не умеют писать надеждные вещи.
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|2.19, Мононим (-), 16:40, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот только если на сишке таких проектов "раз-два", то на расте ровно ноль. У ржавого нету формально-верифицированного компилятора, у него нету полноценных инструментов для формальной верификации. И быть не может, потому что стандарта тоже нету.
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|3.21, Аноним (21), 16:47, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обратите внимание, что раз написанная программа на Си работает, образно, на "всём, что движется". Желаб Расту неуспеха.
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|4.26, Анонимусс (-), 16:58, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Обратите внимание, что раз написанная программа на Си работает, образно, на "всём, что движется".
Запускается. А вот работает или нет - это как повезет.
А еще больше повезет, если она будет работать правильно.
Но т.к. для большинства сишников "раз запустилось, то работает", то ваше утверждение тоже может быть верным)))
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|5.27, Аноним (21), 17:00, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> она будет работать правильно
Она будет работать правильно. Проверено.
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|6.31, Аноним (-), 17:05, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всегда-всегда?
И даже код типа
void main()
{
int a=5, b=6, c=7;
printf("%d%d%d");
}
будет выдавать один и тот же результат для разных компиляторов и/или их версий?
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|7.49, Anony (?), 17:39, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пиши нормальный код а не эту хрень, и будет нормально работать. Вы там с логикой не дружите?
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|3.22, Аноним (-), 16:52, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в этом формально-верифицированном компиляторе все UBшки оставили?
Но соответствует ли он тогда стандарту, вот в чем вопрос.
ps если ты про CompCert, то он не поддерживает стандарти СИ, а только подмножество C99 (что уже окаменевший кусок) называемый Clight
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|4.37, Мононим (-), 17:16, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для начала узнай, что такое UB, вместо того, чтобы кидаться им как баззвордом. У хрустяшки буквально любое поведение - undefined.
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|5.41, Аноним (-), 17:25, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если быть точным, то UB это behavior, upon use of a nonportable or erroneous pr... большой текст свёрнут, показать
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|6.53, Мононим (-), 17:45, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если быть точным, то UB это "behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct or of erroneous data, for which this International Standard imposes no requirements"
Именно. Т.е. UB это поведение не определённое стандартом. Из этого-же следует, что раз у хрустяшки вообще никакое поведение не стандартизированно, то, чисто формально, любое её поведение - не определено. 1 + 1
>Но мне больше нравится другое определение.
Во первых, никого не колышит, что тебе нравится. Мы говорим об объективно существующих вещах, к которым твои маняфантазии отношения не имеют. Во вторых, это даже не определение, а бесполезный наброс.
>Т.е UB это когда компилятор имеет полное право сделать ВСЕ ЧТО УГОДНО.
Слабая маняпуляция, попробуй ещё раз. У компилятора нету "прав", у него есть фактическое поведение. Ни к нему, ни к скомпилированной им программе в принципе не применимо понятие UB, потому что его выхлоп всегда детерминирован, вне зависимости от того, насколько тебе трудно проследить связь между входными и выходными данными. И делает он ровно то, что накодили его разрабы, а не "ВСЕ ЧТО УГОДНО". UB это чисто формальный термин стандарта, которым очень удобно начали разбрасываться всяческие секстанты, не понимая даже его смысла.
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|7.62, Аноним (-), 17:56, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Звучит неубедительно, попробуй еще раз Т е у меня есть код, написанный на СИ Н... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (-), 16:27, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> подмножество языка Си - Mini-C, предназначенное для автоматической трансляции программ на языке Си в представление на языке Rust
Ого, это же дидам таки придется раст учить?
Лучше бы сам си переделали.
Сделали бы версию Си-2, со сломом обратной совместимости в выбрасыванием устаревших подходов.
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|2.13, Мононим (-), 16:33, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это гоев заставят страдать за гранты и переписывать на огрызок без арифметики с указателями. Масштаб боли будет даже выше, чем при писанье на хрустяшке.
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|2.17, Анонимусс (-), 16:39, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ого, это же дидам таки придется раст учить?
Та не смеши... У них же мозги вообще закостенели за столько лет.
Это молодежи придется разгребать те авгиевы конюшни и разбираться как теперь сделать это нормально.
> Сделали бы версию Си-2, со сломом обратной совместимости в выбрасыванием устаревших подходов.
Которая будет не нужны ни дидам, потому что "абратную савместимость сламали!!111", ни молодежи, потому что "зачем си2, если есть нормальные языки?"
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|3.32, Аноним (21), 17:07, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это молодежи придется разгребать те авгиевы конюшни и разбираться как теперь сделать это нормально.
Мои "творения" не придется. Т.к. надеюсь, что GPL отпугнет таких "умников". Хотя что-то свое они вряд ли создать смогут.
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|4.46, Аноним (-), 17:36, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> надеюсь, что GPL отпугнет таких "умников".
А теперь смотри за руками.
Берется твой код на сишке с GPL и переписывается на раст под МИТ.
Ни одной строчки под старой лицензией в новом коде нет, а на интерфейсы оно не распространяется (привет гугл vs оракл).
И смотришь, ты со своим GPL, в сторону хурдʼа, и говоришь спасибо Бороде за отлично продуманную лицензию)
Конечно у тебя есть возможность взять уже раст версию и заразить ее комми-gpl.
Но это же придется на rust'e писать, а у тебя лапки.
> Хотя что-то свое они вряд ли создать смогут.
Надеюсь ты этот комментарий написал из под не-rust-содержащего GPL браузера)
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|5.58, _ (??), 17:53, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> надеюсь, что GPL отпугнет таких "умников".
>А теперь смотри за руками.
>Берется твой код на сишке с GPL и переписывается на раст под МИТ.
Ты описал все 146% раст проектов - "и начинает переписываться на раст"(С) Это мемчик уже ;-D
А потом: "автор утилиты curl объявил о прекращении разработки и поддержки Rust"
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|6.68, Аноним (-), 18:05, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это с одной стороны.
А с другой Arti себе живет и поживает, юзеров радует.
И его создатели (а это те же кто создал ТОР) пишут прям в ридми
We estimate that at least half of our tracked security vulnerabilities would have been impossible in Rust, and many of the others would have been very unlikely.
Arti is cleaner than our C tor implementation.
И тд.
Да, кто-то не осилил. Тут уже бегали с каким-то игроделом-неудачником.
Но про них забудут.
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|2.30, Аноним (21), 17:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ого, это же дидам таки придется раст учить?
Дед здесь. Посмотрел Раст. Не заслуживает научного интереса. Отправил вслед Паскалю, Джаве и Си-шарп, т.е в небытие.
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|3.33, Анонимусс (-), 17:09, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дед здесь.
Дед опять забыл выпить таблетки.
Не в первый раз, но будем снисходительны к деду, он уже старенький.
> Отправил вслед Паскалю, Джаве и Си-шарп, т.е в небытие.
Джава и шишиарп, отжавшие практически всю нишу бизнес-приложений не то что у сишки, но и у плюсов, смотрят на деда с неким недоумением.
Не смотрите на него так! Он уже давно в маразме и совсем плох стал в последние годы.
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|1.6, Анонимусс (-), 16:28, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Декодировщики на Rust (png, zune-png, wuffs) оказались быстрее
> декодировщиков на Си (libpng, spng, stb_image). Например, crate-пакет
> png обогнал libpng в 1.8 раза на системе x86 и в 1.5 раза
> на системе ARM.
Как же так! Все же знают что раст тормозит!
Неужели кто-то прокрался и подложил тормозов в сорцы сишных либ???
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|2.9, Аноним (9), 16:30, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Функциональность же нико не проверял. Написал одну функцию побырику потестил о быстро. А то что ты и ошибки не обрабатываешь и не всю функциональность поддерживаешь это всем пофиг.
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|2.14, Аноним (-), 16:33, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жду новость "из андроиди выкидывают libpng".
Полыханием можно будет греться неделю минимум))
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|2.15, Аноним (15), 16:34, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда вижу подобную магию - обязательно найдется какой-то подвох.
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|3.24, Аноним (-), 16:57, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Естественно.
Например 30 лет назад диды наоптимизоровали код какими-то хаками и костылями (скорее всего приколоченными к определенной версии языка и компилятора).
И сегодня, если это все выкинуть, то оптимизирующий компилятор справится гораздо лучше.
Например когда из XFree86 выкинули оптимизации по методу даффа, то оно стало на мегабайт меньше и быстрее работать.
Пруф: lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/0008.2/0171.html
"In fact, by eliminating all instances of Duff's Device from
the XFree86 4.0 server, the server shrunk in size by _half_ _a_
_megabyte_ (!!!), and was faster to boot, because the elimination of all
that excess code meant that the X server wasn't thrashing the cache
lines as much."
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|4.29, Аноним (15), 17:03, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эти ребята подарили вам Unix, Linux, Windows, игры и великое множество всего остального Детство и, возможно, цель в жизни... вы правда считаете уместным подобный тон?
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|5.36, Аноним (-), 17:15, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эээ.. да.
Слава богу в детстве у меня не было ни Unixʼа, ни Linuxʼа, а то бы вырос угрюмым красноглазым букой)) А то еще хуже - заразился бы коммуняцкой идеологией или любовью к детишкам.
А вот за винду и игрушки скажу спасибо.
Но это так же значит что
1. костыли - это плохо и выстрелит потом в ногу, но каждый писака надеется (и часто не безосновательно) что это будет проблему уже другого программиста.
2. молиться на овнокод - это тоже плохо
ps та цитата за Aug 22 2000 от небезызвестного Теодора Тцо, который сейчас один из самых больших растохейтеров.
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|6.60, _ (??), 17:56, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понятно, родители тебя не любили, может папа в попу кожаным жалил ... 2 модер: я про ремень ;-)
Ну да тогда тебе только в раст и ненавидеть всё вокруг :)
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|7.73, Аноним (-), 18:08, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Понятно, родители тебя не любили...
Ыксперное заключение уровня опеннет))
Не, меня родители любили, позволили не только получить отличное образование, но и вырасти хорошим человеком с разнообразными увлечениями.
А вот то что ты придумал такое сравнение, может у тебя были какие-то травмы, и ты их пытаешься проецировать на других... Впрочем но гадать не буду. Но если у тебя есть проблемы, то лучше сразу идти к доктору, вдруг тебе помогут.
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|5.59, Аноним (59), 17:55, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё "диды" подарили этому циничному сопляку торбраузер, вот он и выделывается в меру своей испорченности. Единственное хорошее в нём (знания), и тех не много, и те получил благодаря коммуниcтам.
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|6.64, _ (??), 17:59, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да выдыхай! Жумаешь он на расте хоть что то написал? От того и столько злобы что нихрена не добился, с сузисосов вообще добиваться - это кринж жи :))))
А раз самому похвастаться нечем, надо обосRATE! тех кто смог - рецепт стар как мир :)
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|3.25, Вася Пупкин (?), 16:57, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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любая "высокооптимизируемая техника оптимизации за счет более подробной информации о программе с большим контекстом компилятора" неотличима от магии
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|4.66, _ (??), 18:02, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вас в семейство ML ну или даже в Рефал нада :)
А нам обычным Ынженеграм и стандартного набора джентельмена - за глаза.
Не пишите бизнесс-логику на Си, не пишите байтодроч на питоне ну и ещё с пяток правил и всё будет хорошо :)
Там даже правила не пишите ничего на раст ... нету :) Пишите ;)
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|1.8, Аноним (-), 16:29, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Arti 1.3.2
Хорошие новости (с)
Сколько там пророчили что "у них ничего не выйдет" и тем не менее проект развивается.
Жду новостей про планы дропнуть дырявую версию и можно идти за попкорном.
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|2.18, Аноним (18), 16:39, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хорошие новости (с)
Хорошие новости в том, что ошибки будут еще глупее (в основном логические) чем просто ошибки памяти. От фейспалма мы не избавились переходя на раст.
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|3.20, Аноним (-), 16:44, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ошибки будут еще глупее (в основном логические) чем просто ошибки памяти.
Ну... закономерно, что если избавиться от ошибок с памятью, то останутся в основном логические ошибки.
> От фейспалма мы не избавились переходя на раст.
Не избавишься. Зато избавишься от ошибок с памятью))
Но я фейспалмы и в сишних дыренях постоянно ловлю, особенно когда аффторы не в состоянии посчитать размер буфера или забывают про nul-termination в сишных недостроках.
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|2.42, Аноним (42), 17:26, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сколько там пророчили что "у них ничего не выйдет" и тем не менее проект развивается.
Так он сколько лет - развивается? Вон servo тоже - развивается. И как это, сильно ему помогло? Уж и разработчиков децимировали, и мозилла вот вот на хром перейдет... вот это я понимаю, успех начинания мозиллы как он есть.
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|2.69, _ (??), 18:05, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Arti 1.3.2
>Хорошие новости (с)
Язык сетантов - в секту!
Действительно - "Хорошие новости (с)" :)
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|1.16, Аноним (-), 16:38, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот заходишь в свежайшую новость, а там коменты невпопад.
И сразу понимаешь - годная новость, раз модер уже с банхаммером прошелся)))
А по делу - VEKOS выглядит очень инетерсно.
Надеюсь проект будет развиваться, хотя бы как полигон идей.
Потому что нужна альтернатива разжиревшему ядру линукса, и желательно без коммуняцских лицензий.
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|2.43, Аноним (-), 17:28, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надеюсь проект будет развиваться, хотя бы как полигон идей.
> Потому что нужна альтернатива разжиревшему ядру линукса, и желательно без коммуняцских лицензий.
Вам нужна? Во, вы и фигачьте. А если что-то получится и с пермиссивом - так и быть, я подумаю чтобы прийти нахаляву - и запроприетарить нахрен в свой продукт. И конечно никаких комитов и донатов. Чем я хуже других то?! :)
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|1.23, Аноним (23), 16:55, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Сплошные прекрасные свободные лицензии!
tock - MIT/Apache
vekos - Apache
karamel - MIT/Apache
arti - MIT/Apache
uniffi-bindgen-react-native - MPL
bevy - MIT/Apache
helix - MPL
png - MIT/Apache
zune-png - MIT/Apache/zlib
Мир настолько очистился, что никакого гнурака, никакой вони всяких комми.
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|1.28, Аноним (-), 17:01, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Было бы интересно мнение местных про tockos.
У них заявлена поддержка STM32 (F303VCT6).
Тут точно был человек который котрибутит в rust либу для stm, но я забыл как его ник, а форум не ищет.
Если ты вдруг, прочитал мое сообщение, то что ты думаешь про этот проект?
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|1.35, Аноним (35), 17:15, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты curl, объявил о прекращении разработки и поддержки проектом Curl альтернативного HTTP-бэкенда, написанного на Rust с использованием библиотеки Hyper. В качестве причины указано отсутствие интереса со стороны разработчиков и пользователей.
Единственная стоящая новость из всего этого шума.
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|1.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:25, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В этот раз прям постарались. Помимо постоянной мантры про безопасность ещё и кучку ненужного сырого навалили (а говорили, что постоянное упоминание, что ничего полезного нет, не работает). Из интересного разве что ядро с верификацией, хотя вряд ли взлетит. С нормальной верификацией уже есть sel4.
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|1.47, Аноним (47), 17:36, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не новость, а сводки с фронта получились. Наши продвинулись в переписывании таких-то программ, в программе curl враг совершил контрнаступ, пришлось переключится на более выгодные программы.
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|2.63, Аноним (63), 17:57, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это в качестве контрольного выстрела, чтобы ты больше не трепыхался. Сказали раст нужон, вот и кушай!
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|1.56, Аноним (56), 17:46, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Ядра Tock и Vekos
Стоит упомянуть, что и то и доугое - унылая пермессивщина.
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|1.77, Нуину (?), 18:13, 13/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Группа исследователей из Microsoft и Inria развивает подмножество языка Си - Mini-C, предназначенное для автоматической трансляции программ на языке Си в представление на языке Rust.
Вот это интересно, учитывая такие проекты Inria как Coq и СompCert.
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