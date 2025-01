Выпуск Rust 1.84. Ядра Tock и Vekos, написанные на Rust. Диалект Mini-C

2.13 , Мононим (-), 16:33, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, это гоев заставят страдать за гранты и переписывать на огрызок без арифметики с указателями. Масштаб боли будет даже выше, чем при писанье на хрустяшке.

> Ого, это же дидам таки придется раст учить? Та не смеши... У них же мозги вообще закостенели за столько лет.

Это молодежи придется разгребать те авгиевы конюшни и разбираться как теперь сделать это нормально. > Сделали бы версию Си-2, со сломом обратной совместимости в выбрасыванием устаревших подходов. Которая будет не нужны ни дидам, потому что "абратную савместимость сламали!!111", ни молодежи, потому что "зачем си2, если есть нормальные языки?"

> Это молодежи придется разгребать те авгиевы конюшни и разбираться как теперь сделать это нормально. Мои "творения" не придется. Т.к. надеюсь, что GPL отпугнет таких "умников". Хотя что-то свое они вряд ли создать смогут.

> надеюсь, что GPL отпугнет таких "умников". А теперь смотри за руками.

Берется твой код на сишке с GPL и переписывается на раст под МИТ.

Ни одной строчки под старой лицензией в новом коде нет, а на интерфейсы оно не распространяется (привет гугл vs оракл).

И смотришь, ты со своим GPL, в сторону хурдʼа, и говоришь спасибо Бороде за отлично продуманную лицензию) Конечно у тебя есть возможность взять уже раст версию и заразить ее комми-gpl.

Но это же придется на rust'e писать, а у тебя лапки. > Хотя что-то свое они вряд ли создать смогут. Надеюсь ты этот комментарий написал из под не-rust-содержащего GPL браузера)

>> надеюсь, что GPL отпугнет таких "умников".

>А теперь смотри за руками.

>Берется твой код на сишке с GPL и переписывается на раст под МИТ.

>А теперь смотри за руками.

Ты описал все 146% раст проектов - "и начинает переписываться на раст"(С) Это мемчик уже ;-D А потом: "автор утилиты curl объявил о прекращении разработки и поддержки Rust"

А с другой Arti себе живет и поживает, юзеров радует.

И его создатели (а это те же кто создал ТОР) пишут прям в ридми

We estimate that at least half of our tracked security vulnerabilities would have been impossible in Rust, and many of the others would have been very unlikely.

Arti is cleaner than our C tor implementation. И тд.

Да, кто-то не осилил. Тут уже бегали с каким-то игроделом-неудачником.

Но про них забудут.

> Ого, это же дидам таки придется раст учить? Дед здесь. Посмотрел Раст. Не заслуживает научного интереса. Отправил вслед Паскалю, Джаве и Си-шарп, т.е в небытие.

3.33 , Анонимусс (-), 17:09, 13/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дед здесь. Дед опять забыл выпить таблетки.

Не в первый раз, но будем снисходительны к деду, он уже старенький. > Отправил вслед Паскалю, Джаве и Си-шарп, т.е в небытие. Джава и шишиарп, отжавшие практически всю нишу бизнес-приложений не то что у сишки, но и у плюсов, смотрят на деда с неким недоумением.

Не смотрите на него так! Он уже давно в маразме и совсем плох стал в последние годы.

