Выпуск Rust 1.83. Развитие инструментария Xen и табличного процессора на Rust

эпоха сишников подойдет к концу спустя лет 10 после момента, когда раст будет обязательным условием в стандарте IEEE, например .. пока же - каждый тостер умеет в с99, а не в раст.

когда раст будет обязательным условием в стандарте IEEE Ваши IEEE уже никому не вcpaлись.

Это медленная неповоротливая контора, которая может заседать пять лет, а на выходе все равно будем такое омно как сишечка. > каждый тостер умеет в с99, Ну так работайте за торстером, зачем вас современный комп?

Вы ж курсе, что "сишечка" - не их рук дела?

а то, что получилось на выходе - используют мировые техногиганты, вроде гугла, мс и эпл.

по-моему, сейчас вообще нет хоть сколь бы то ни было распространенной ОС, не обеспечивающей POSIX-совместимость.

ибо это гарантия, что у тебя немалая часть софта заведется.

даже дистрибутив на базе ironclad'a(ядро на Ada) умеет в POSIX 2008'ой

А ос на Хаскеле не умеет посикс, но ей и не надо. https://programatica.cs.pdx.edu//House/

собственно, она вообще ни во что не умеет, если судить по списку встроенных комманд.

и на реальном железе тоже не стартует, в отличии даже от условного ironclad и.. <чтоТамНаРастеПисали>

по-моему, сейчас вообще нет хоть сколь бы то ни было распространенной ОС, не обеспечивающей POSIX-совместимость. Погоди-погоди. А что такое POSIX-совместимость? Я знаю что есть POSIX-certified, но там какие-то узкоспециализированные системы типа AIX и VxWorks. Из распространнеых там только МАС-ось и то я не уверен для послежних версий. Еще есть Formerly POSIX-certified - то же самое, но забили на перепрохождение сертификации.

Тут тоже всякие некроплатформы типа солярки и OS/390. Далее у нас есть Mostly POSIX-compliant - "посикх-на-пол-шишечки", тут у Android, и БЗДи разных сортов и наконец-то линукс. Так что необходимость ПОФИГа слегка преувеличена.

А это я еще не начал рабирать "а какой версии ПОФИГа оно compliant и вообще работает ли с современными"

Вы б прочли про про POSIX Conformance и Options, прежде, чем "рабирать": https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799.2024edition/basedefs/V1_chap0

А никто и не сказал что сишечка их рук дело.

Читайте внимательнее, там было только сравнение с ней. > по-моему, сейчас вообще нет хоть сколь бы то ни было распространенной ОС, Win 10 и Win 11 - самые распространенные десктопные ОС в мире > не обеспечивающей POSIX-совместимость. и они не POSIX compliant.

Андроид - самая популярная мобайл ось - не поддерживает полностью. Там есть pthreads, но очень ограниченная реализация, что уже не POSIX compliant. Так что ваше громкое заявление просто громкое в лужу. > ибо это гарантия, что у тебя немалая часть софта заведется. Так оно и происходит, но никого это не парит.

ответ на комментарий выше.

>Win 10 и Win 11 - самые распространенные десктопные ОС в мире и в оботх с неданих пор активирован wsl, дистрибутивы ставятся одной кнопкой, открываются менюшкой а win terminal.

>Андроид - самая популярная мобайл ось - не поддерживает полностью. Там есть pthreads, но очень ограниченная реализация, что уже не POSIX compliant. тем не менее, это почти единственное, что поддерживается неполностью.

>очень ограниченная реализаци есть https://www.crystax.net/android/ndk

и те, кто хотел, давно пользуются.

речь была больше про fuchsia, как о пректе гугла, начатом недавно и почти с нуля. она полностью POSIX-совместима будет, благодаря спец. прослойке, судя по информации на fuchsia.dev.

Напомню, что ваш вброс звучал как "нет хоть сколь бы то ни было распространенной ОС, не обеспечивающей POSIX-совместимость"

Не, ну не смешно же. Фуксия не взлетела даже внутри гугла. Возможно как раз из-за посикса)))

4.31 , Аноним ( 31 ), 14:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел, иди своей дорогой в сторону нестабильных решений, новых циферок и прочих смузи технологий, на ряду с докером.

А большие дяди будут работу работать, а не играться непроверенными или кривыми решениями на проде.

5.47 , Аноним ( 3 ), 14:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А большие дяди будут работу работать Так большие дяди как раз внедряют что раст, что докер в прод.

У тебя треть инета проходит через "растоподелку" клаудфари.

Ну а ты можешь цепляться за дидовое омно и дальше.

Не, для тостера нужно писать на нормальном С++, а не на отвратительном СИ.

Мяв, надеюсь ты не будешь рассказывать, что тостер без POSIX не получится запрограммировать))) ? ps хотя я думаю для тостера можно использовать вообще что угодно, хоть питон, хоть фортран.

А вот для областей от которых зависит нормальная человеческая жизнь - медицина, банки, даже телефон в кармане, использовать дырявые языки не стоит.

идите пишите под свое железо, ОС компилятор.

а c99 у Вас уже будет, ибо POSIX.

Чувак, у тебя GCC & Clang написаны на C++. Они уже поддерживают максимально широкий набор платформ.

Не, для тостера нужно писать на отвратительном С++, а не на нормальном СИ. Поправил, не благодари.

Обойдёмся без тостера и не нужно писать Поправил, не благодари.

В медицине и банках поэтому Раст и не используется.

для тостера нужно писать на нормальном С++, а не на отвратительном СИ. Боюсь, что для подавляющего большинства МК, поддерживаемых SDCC, C++ компилятор вряд ли получится отыскать. А через LLVM для восьмибитных МК получается уж очень неэффективный код. Пробовали когда-то для Z80. Не взлетело. Это я к тому, что тостеру хватит pdk14 или MCS51.

Современные тостеры умеют ходить в интернет и распространять фоточки своих владельцев. А уж на что способен современный унитаз (при чём я сейчас без шуток).

6.50 , Аноним ( - ), 14:20, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Современные тостеры умеют ходить в интернет и распространять фоточки своих владельцев.

> А уж на что способен современный унитаз (при чём я сейчас без шуток). Шутки шутками, а одна моя знакомая купили чайник с выходом в интернет, потому что "я забыла выключить чайник".

Хотя логичнее было бы сходить полечить голову на предмет "тревожных состояний"..

Наверное чайник ей обошелся дешевле.

А от утюга ей пришлось отказаться))

7.90 , Аноним ( 90 ), 15:36, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя логичнее было бы сходить полечить голову на предмет "тревожных состояний" логичней управляемые розетки ставить и ни от чего не отказываться

Даже в этом случае, там, скорее всего, будет стоять ESP8266 или ESP32, для которых ESP-IDF написан на чистом C. И никаких альтернатив ему пока что не предвидится.

То что IDF написан на чистом C это факт, но разве мы говорили не про язык написания программ?

Для ESP32 уже есть довольно много проектов на расте

github.com/esp-rs/awesome-esp-rust

Включая несколько попыток написать ХАЛ, часть живые, часть уже заброшенные (как esp-rs/esp8266-hal). > И никаких альтернатив ему пока что не предвидится. Т.к ESP-IDF это открытый код - то я не вижу технического препятствия переписать его на раст.

Только административные типа сложности или отсутствия необходимости.

Возможно последние тенденции в штатах, с порицанием небезопасных языков, мотивирует переписывание.

8.86 , ptr ( ok ), 15:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Только это работает через тот же самый ESP-IDF Уж простите, я коммитер в esp-id... 9.88 , Аноним ( - ), 15:34, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да и то что под капотом будет крутиться СИшка не запретит прикладные программы п... 10.96 , ptr ( ok ), 15:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так себе прогресс Я пишу на Rust для ESP32, но при этом постоянно упираюсь не т... 11.101 , Аноним ( - ), 15:59, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я правильно понимаю, что там по большей части только волонтеры и каких-то патрон... 12.102 , ptr ( ok ), 16:03, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я вижу только волонтеров Сам Espressif никакого интереса к Rust не проявляет ... 5.44 , Аноним ( 3 ), 14:14, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Боюсь, что для подавляющего большинства МК, поддерживаемых SDCC, C++ компилятор вряд ли

> получится отыскать. Наверное дело в том, что оно практически никому не нужно? > А через LLVM для восьмибитных МК получается уж очень неэффективный код.

> Пробовали когда-то для Z80. Не взлетело. А зачем? У вас древенее легаси, которые нужно тянуть? Если так... то ок.

Но новое зачем писать на 8битном старье?

STM32C011J4 стоит 24 цента в партии от 10к штук. > Это я к тому, что тостеру хватит pdk14 или MCS51. Хватает. Но зачем, если есть 16 и 32бит, которые сравнимые по стоимости.

6.58 , ptr ( ok ), 14:26, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Наверное дело в том, что оно практически никому не нужно? Было бы не нужно, не было бы у Padauk миллиард долларов дохода и рост доходов в этом году уже на 20% > STM32C011J4 стоит 24 цента в партии от 10к штук. А PFS154 - при такой партии - 4 цента

Впрочем, закупать такими партиями MTP МК имеет мало смысла. Выгодней тогда уже OTP PMS154 по 2 цента.

Эпоха гнутиков уже заканчивается. Остались только старые проеты, которые тянут по инерции. А все потому что "народ умнеет милорд". Бесплатные немамонты перевелись, их не хватает даже такому жирному гну, как линукс. Даже время жизни ЛТС приходится урезать.

Поржал. Все больше и больше народу пользуются прослойками и понятия не имеют "что там под капотом".

Народ тупеет, даже если не брать IT. Уже в кофейне сдачу без калькулятора посчитать не могут. А номеров телефона сколько штук Вы вспомните? Только не говорите что это не надо. Умнеет смартфон, пользователь тупеет.

4.17 , Аноним ( 14 ), 13:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Где ты нашел кофейню со сдачей? В последний раз меня попросили 95 рублей мелочью наскрести.

4.20 , Аноним ( - ), 13:48, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Прикинь я не умею плести лапки и вырезать ложки из дерева как мой дед.

А моя дочка не будет уметь пользоваться прялкой и правильно зажигать лучину, как делала моя прабабушка.

Я уже молчу, что даже мои недавние предки, не могли бы сделать топор из камня и палки, и завалить им мамонта. Это называет прогресс.

Future is now old man (c)

5.128 , неаноним ( ? ), 18:30, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прикинь, а я в трёх квартирах сам поменял проводку, штукатурил, ложил плитку, заливалиполы и т.д. Чем платил немеряные деньги зажравшимся ремонтникам.

Это называется экономия.

6.132 , Аноним ( - ), 18:52, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Это будет экономией - если у тебя зарплата меньше чему у того ремонтника А еще ... 6.133 , Аноним ( 133 ), 19:04, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Прикинь, а я в трёх квартирах сам поменял проводку, штукатурил, ложил плитку, заливалиполы и т.д.

> Это называется экономия. Лол. Ты заплатил своим временем, которое к тому же стоит дешевле, чем у ремонтника. Сэкономил так сэкономил 😂

А зря. Народ таки умнеет и не хочет бесплатно вкалывать на секту и/или корпов.

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52211 > А номеров телефона сколько штук Вы вспомните? Как связан интеллект с запоминанием ненужной инфы?

Вместо телефонов я запоминаю десятки паролей, пинкодов, номеров карт, хостов, email'ов. > Только не говорите что это не надо. Только не нужно рассказывать что мне нужно, а что мне не нужно.

Телефоны мне нужны... ну штук пять - свой и ближайших родственников.

На случай когда нет никакого другого способа связи.

Все больше и больше народу пользуются прослойками и понятия не имеют "что там под капотом". Прослойки (они же абстракции) буквально и нужны, чтобы не задумываться, "что там под капотом". Уже в кофейне сдачу без калькулятора посчитать не могут. А номеров телефона сколько штук Вы вспомните? Это, по-твоему, признаки ума?

5.103 , Аноним ( 11 ), 16:05, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это, по-твоему, признаки ума? Это признаки отупения.

>Прослойки (они же абстракции) буквально и нужны, чтобы не задумываться, "что там под капотом". А водятлу надо знать только куда заливать омывайку, ага. Это тоже признак ума?

Без знания "что происходит под капотом" никакого прогресса нет. Использование прослоек - фактор количества, но не качества.

6.107 , Аноним ( - ), 16:22, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Это, по-твоему, признаки ума?

> Это признаки отупения. Огласите весь список, пожалуйста! (с) > А водятлу надо знать только куда заливать омывайку, ага. Это тоже признак ума? Омывайку? возможно. Вдруг он водитель, а остальное механик делает.

Возможно он был достаточно умный, чтобы устроиться в такую компанию) > Без знания "что происходит под капотом" никакого прогресса нет. Восхитительная чушь! А откуда ты такое взял?

Развитие цивилизации как раз началось с специализации, когда мне не надо знать как собирать урожай и печь хлеб, а моему соседу как найти кусок металла и сделать серп. 6.124 , Аноним ( 54 ), 17:40, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А водятлу надо знать только куда заливать омывайку, ага. Это тоже признак ума? Таки да. Видишь ли, время действительно умного человека твоего стоит гораздо дороже времени автомеханика, выдавателя здачи и прочих "human resources".

запятыми-то обращения выделять умный народ уметь должен?!

По-другому ты самоутвердиться конечно же не можешь.

Вы "конечно же" выделить с двух сторон забыли.

Вот-вот.

Не чувак, некоторые не свидетели, а участники.

Если ты пишешь на расте программы, которые отправляют диряшку на помойку - то это уже отличный вклад в будущее.

Нет. Начинается твоя эпоха - рукожопов, для которых и создавался Rust.

3.73 , Аноним ( - ), 14:42, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хахаха, сколько там лет живут дыры от "не-рукожопов"? 10, 15, 30 лет?

А ведь это те самые диды, я бы даже сказал дидыщи!

Акса-калы выпрограммирования на СИ таких замечательных проектов как ХОрг или ядро.

В которых уязвимости можно находить каждую неделю и оправдывать свое участие в проекте.

4.77 , Аноним ( 14 ), 15:04, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какие проблемы эти дыры тебе доставляют кроме того что сидеть неудобно?

5.85 , Аноним ( 43 ), 15:26, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У него оттуда течёт

5.87 , Аноним ( - ), 15:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какие проблемы эти дыры тебе доставляют кроме того что сидеть неудобно? Не люблю когда в мой комп подглядывают)

А, ты наверное по улице ходишь с голым задом, или все-таки срам прикрываешь?

6.93 , Аноним ( 43 ), 15:47, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – когда течёт, этого не утаить

Эпоха рукожопов началась с быдлокодеров на сишечки. Потому что надежную Ада они не осилили.

Как диды как 40 лет за границу буферы выходили, так и сейчас их потомки делают.

Ну не умеют сишники в память, что поделаешь.

Дядя, еслы бы это было действительной проблемой, давно бы в КАЖДОМ процессоре к флагам состояний операции в АЛУ было бы прикручены прерывания. Действительность же такая, что это нужно очень редко и программист сам ОБЯЗАН понимать как правильно выбрать разрядность переменной для хранения количества котиков.

... состояний операции в АЛУ было бы прикручены ... Когда-то опеннет научится не лепить левые сообщения в другой тред при удалении родительского.

Когда-то этот день наступит.

Но не сегодня.

Дядя, еслы бы это было действительной проблемой, давно бы в КАЖДОМ процессоре к флагам состояний операции в АЛУ было бы прикручены прерывания Лол, с какого перепуга производители процессоров будут подтерать за безответственными сишникам.

3.134 , Аноним ( 134 ), 19:06, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Открою тайну, все программисты одинаково рукожопы. На самом деле куда опаснее рукожопых программистов рукожопые программисты которые себя такими не считают, и думают что могут писать безопасные программы на недоЯП типа C. В любом случае, по этому поводу есть два варианта действий - дать им язык который даёт им творить любую дичь и смотреть как рентгеновские аппараты сжигают людей заживо, или дать им безопасный язык и таких проблем не иметь. Причём этот язык ещё быстрее, с более богатой стандартной библиотекой, наголову лучшим тулингом и экосистемой.