Выпуск Rust 1.83. Развитие инструментария Xen и табличного процессора на Rust

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|2.2, мяв (?), 13:24, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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эпоха сишников подойдет к концу спустя лет 10 после момента, когда раст будет обязательным условием в стандарте IEEE, например .. пока же - каждый тостер умеет в с99, а не в раст.
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|3.3, Аноним (3), 13:29, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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> когда раст будет обязательным условием в стандарте IEEE
Ваши IEEE уже никому не вcpaлись.
Это медленная неповоротливая контора, которая может заседать пять лет, а на выходе все равно будем такое омно как сишечка.
> каждый тостер умеет в с99,
Ну так работайте за торстером, зачем вас современный комп?
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|4.6, мяв (?), 13:34, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы ж курсе, что "сишечка" - не их рук дела?
а то, что получилось на выходе - используют мировые техногиганты, вроде гугла, мс и эпл.
по-моему, сейчас вообще нет хоть сколь бы то ни было распространенной ОС, не обеспечивающей POSIX-совместимость.
ибо это гарантия, что у тебя немалая часть софта заведется.
даже дистрибутив на базе ironclad'a(ядро на Ada) умеет в POSIX 2008'ой
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|6.19, мяв (?), 13:44, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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собственно, она вообще ни во что не умеет, если судить по списку встроенных комманд.
и на реальном железе тоже не стартует, в отличии даже от условного ironclad и.. <чтоТамНаРастеПисали>
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|5.18, Аноним (-), 13:44, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> по-моему, сейчас вообще нет хоть сколь бы то ни было распространенной ОС, не обеспечивающей POSIX-совместимость.
Погоди-погоди. А что такое POSIX-совместимость?
Я знаю что есть POSIX-certified, но там какие-то узкоспециализированные системы типа AIX и VxWorks. Из распространнеых там только МАС-ось и то я не уверен для послежних версий.
Еще есть Formerly POSIX-certified - то же самое, но забили на перепрохождение сертификации.
Тут тоже всякие некроплатформы типа солярки и OS/390.
Далее у нас есть Mostly POSIX-compliant - "посикх-на-пол-шишечки", тут у Android, и БЗДи разных сортов и наконец-то линукс.
Так что необходимость ПОФИГа слегка преувеличена.
А это я еще не начал рабирать "а какой версии ПОФИГа оно compliant и вообще работает ли с современными"
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|5.32, Аноним (3), 14:01, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы ж курсе, что "сишечка" - не их рук дела?
А никто и не сказал что сишечка их рук дело.
Читайте внимательнее, там было только сравнение с ней.
> по-моему, сейчас вообще нет хоть сколь бы то ни было распространенной ОС,
Win 10 и Win 11 - самые распространенные десктопные ОС в мире
> не обеспечивающей POSIX-совместимость.
и они не POSIX compliant.
Андроид - самая популярная мобайл ось - не поддерживает полностью. Там есть pthreads, но очень ограниченная реализация, что уже не POSIX compliant.
Так что ваше громкое заявление просто громкое в лужу.
> ибо это гарантия, что у тебя немалая часть софта заведется.
Так оно и происходит, но никого это не парит.
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|5.49, мяв (?), 14:18, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ответ на комментарий выше.
>Win 10 и Win 11 - самые распространенные десктопные ОС в мире
и в оботх с неданих пор активирован wsl, дистрибутивы ставятся одной кнопкой, открываются менюшкой а win terminal.
>Андроид - самая популярная мобайл ось - не поддерживает полностью. Там есть pthreads, но очень ограниченная реализация, что уже не POSIX compliant.
тем не менее, это почти единственное, что поддерживается неполностью.
>очень ограниченная реализаци
есть https://www.crystax.net/android/ndk
и те, кто хотел, давно пользуются.
речь была больше про fuchsia, как о пректе гугла, начатом недавно и почти с нуля. она полностью POSIX-совместима будет, благодаря спец. прослойке, судя по информации на fuchsia.dev.
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|6.57, Аноним (3), 14:24, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Напомню, что ваш вброс звучал как "нет хоть сколь бы то ни было распространенной ОС, не обеспечивающей POSIX-совместимость"
> и в оботх с неданих пор активирован wsl, дистрибутивы ставятся одной кнопкой, открываются менюшкой а win terminal.
О, так это у нас теперь называется posix комплаент! Хорошо, так и запишем!
> тем не менее, это почти единственное, что поддерживается неполностью.
А больше и не нужно))
> и те, кто хотел, давно пользуются.
какое-то васяноподлие не понятно от кого.
> речь была больше про fuchsia
Угу, фуксия как пример "сколь бы то ни было распространенной ОС")))
Не, ну не смешно же. Фуксия не взлетела даже внутри гугла. Возможно как раз из-за посикса)))
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|4.31, Аноним (31), 14:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел, иди своей дорогой в сторону нестабильных решений, новых циферок и прочих смузи технологий, на ряду с докером.
А большие дяди будут работу работать, а не играться непроверенными или кривыми решениями на проде.
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|5.47, Аноним (3), 14:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А большие дяди будут работу работать
Так большие дяди как раз внедряют что раст, что докер в прод.
У тебя треть инета проходит через "растоподелку" клаудфари.
Ну а ты можешь цепляться за дидовое омно и дальше.
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|3.5, Аноним (-), 13:32, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не, для тостера нужно писать на нормальном С++, а не на отвратительном СИ.
Мяв, надеюсь ты не будешь рассказывать, что тостер без POSIX не получится запрограммировать))) ?
ps хотя я думаю для тостера можно использовать вообще что угодно, хоть питон, хоть фортран.
А вот для областей от которых зависит нормальная человеческая жизнь - медицина, банки, даже телефон в кармане, использовать дырявые языки не стоит.
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|4.8, мяв (?), 13:37, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на нормальном С++
идите пишите под свое железо, ОС компилятор.
а c99 у Вас уже будет, ибо POSIX.
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|5.113, Bottle (?), 16:30, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, у тебя GCC & Clang написаны на C++. Они уже поддерживают максимально широкий набор платформ.
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|4.10, Аноним (10), 13:37, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не, для тостера нужно писать на отвратительном С++, а не на нормальном СИ.
Поправил, не благодари.
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|5.43, Аноним (43), 14:13, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Обойдёмся без тостера и не нужно писать
Поправил, не благодари.
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|4.34, ptr (ok), 14:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для тостера нужно писать на нормальном С++, а не на отвратительном СИ.
Боюсь, что для подавляющего большинства МК, поддерживаемых SDCC, C++ компилятор вряд ли получится отыскать. А через LLVM для восьмибитных МК получается уж очень неэффективный код. Пробовали когда-то для Z80. Не взлетело.
Это я к тому, что тостеру хватит pdk14 или MCS51.
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|5.38, laindono (ok), 14:10, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Современные тостеры умеют ходить в интернет и распространять фоточки своих владельцев. А уж на что способен современный унитаз (при чём я сейчас без шуток).
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|6.50, Аноним (-), 14:20, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Современные тостеры умеют ходить в интернет и распространять фоточки своих владельцев.
> А уж на что способен современный унитаз (при чём я сейчас без шуток).
Шутки шутками, а одна моя знакомая купили чайник с выходом в интернет, потому что "я забыла выключить чайник".
Хотя логичнее было бы сходить полечить голову на предмет "тревожных состояний"..
Наверное чайник ей обошелся дешевле.
А от утюга ей пришлось отказаться))
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|7.90, Аноним (90), 15:36, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя логичнее было бы сходить полечить голову на предмет "тревожных состояний"
логичней управляемые розетки ставить и ни от чего не отказываться
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|6.62, ptr (ok), 14:30, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже в этом случае, там, скорее всего, будет стоять ESP8266 или ESP32, для которых ESP-IDF написан на чистом C. И никаких альтернатив ему пока что не предвидится.
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|7.81, Аноним (-), 15:14, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что IDF написан на чистом C это факт, но разве мы говорили не про язык написания программ?
Для ESP32 уже есть довольно много проектов на расте
github.com/esp-rs/awesome-esp-rust
Включая несколько попыток написать ХАЛ, часть живые, часть уже заброшенные (как esp-rs/esp8266-hal).
> И никаких альтернатив ему пока что не предвидится.
Т.к ESP-IDF это открытый код - то я не вижу технического препятствия переписать его на раст.
Только административные типа сложности или отсутствия необходимости.
Возможно последние тенденции в штатах, с порицанием небезопасных языков, мотивирует переписывание.
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|8.86, ptr (ok), 15:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Только это работает через тот же самый ESP-IDF Уж простите, я коммитер в esp-id... текст свёрнут, показать
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|9.88, Аноним (-), 15:34, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да и то что под капотом будет крутиться СИшка не запретит прикладные программы п... текст свёрнут, показать
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|10.96, ptr (ok), 15:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так себе прогресс Я пишу на Rust для ESP32, но при этом постоянно упираюсь не т... текст свёрнут, показать
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|12.102, ptr (ok), 16:03, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я вижу только волонтеров Сам Espressif никакого интереса к Rust не проявляет ... текст свёрнут, показать
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|5.44, Аноним (3), 14:14, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Боюсь, что для подавляющего большинства МК, поддерживаемых SDCC, C++ компилятор вряд ли
> получится отыскать.
Наверное дело в том, что оно практически никому не нужно?
> А через LLVM для восьмибитных МК получается уж очень неэффективный код.
> Пробовали когда-то для Z80. Не взлетело.
А зачем? У вас древенее легаси, которые нужно тянуть? Если так... то ок.
Но новое зачем писать на 8битном старье?
STM32C011J4 стоит 24 цента в партии от 10к штук.
> Это я к тому, что тостеру хватит pdk14 или MCS51.
Хватает. Но зачем, если есть 16 и 32бит, которые сравнимые по стоимости.
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|6.58, ptr (ok), 14:26, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наверное дело в том, что оно практически никому не нужно?
Было бы не нужно, не было бы у Padauk миллиард долларов дохода и рост доходов в этом году уже на 20%
> STM32C011J4 стоит 24 цента в партии от 10к штук.
А PFS154 - при такой партии - 4 цента
Впрочем, закупать такими партиями MTP МК имеет мало смысла. Выгодней тогда уже OTP PMS154 по 2 цента.
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|2.4, Анонимусс (?), 13:32, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Эпоха гнутиков уже заканчивается. Остались только старые проеты, которые тянут по инерции.
А все потому что "народ умнеет милорд". Бесплатные немамонты перевелись, их не хватает даже такому жирному гну, как линукс. Даже время жизни ЛТС приходится урезать.
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|3.11, Аноним (11), 13:37, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>народ умнеет милорд
Поржал. Все больше и больше народу пользуются прослойками и понятия не имеют "что там под капотом".
Народ тупеет, даже если не брать IT. Уже в кофейне сдачу без калькулятора посчитать не могут. А номеров телефона сколько штук Вы вспомните? Только не говорите что это не надо. Умнеет смартфон, пользователь тупеет.
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|4.17, Аноним (14), 13:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Где ты нашел кофейню со сдачей? В последний раз меня попросили 95 рублей мелочью наскрести.
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|4.20, Аноним (-), 13:48, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Прикинь я не умею плести лапки и вырезать ложки из дерева как мой дед.
А моя дочка не будет уметь пользоваться прялкой и правильно зажигать лучину, как делала моя прабабушка.
Я уже молчу, что даже мои недавние предки, не могли бы сделать топор из камня и палки, и завалить им мамонта.
Это называет прогресс.
Future is now old man (c)
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|5.128, неаноним (?), 18:30, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прикинь, а я в трёх квартирах сам поменял проводку, штукатурил, ложил плитку, заливалиполы и т.д. Чем платил немеряные деньги зажравшимся ремонтникам.
Это называется экономия.
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|6.132, Аноним (-), 18:52, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это будет экономией - если у тебя зарплата меньше чему у того ремонтника А еще ... большой текст свёрнут, показать
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|6.133, Аноним (133), 19:04, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прикинь, а я в трёх квартирах сам поменял проводку, штукатурил, ложил плитку, заливалиполы и т.д.
> Это называется экономия.
Лол. Ты заплатил своим временем, которое к тому же стоит дешевле, чем у ремонтника. Сэкономил так сэкономил 😂
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|4.22, Анонимусс (?), 13:52, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поржал.
А зря. Народ таки умнеет и не хочет бесплатно вкалывать на секту и/или корпов.
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52211
> А номеров телефона сколько штук Вы вспомните?
Как связан интеллект с запоминанием ненужной инфы?
Вместо телефонов я запоминаю десятки паролей, пинкодов, номеров карт, хостов, email'ов.
> Только не говорите что это не надо.
Только не нужно рассказывать что мне нужно, а что мне не нужно.
Телефоны мне нужны... ну штук пять - свой и ближайших родственников.
На случай когда нет никакого другого способа связи.
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|4.54, Аноним (54), 14:23, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все больше и больше народу пользуются прослойками и понятия не имеют "что там под капотом".
Прослойки (они же абстракции) буквально и нужны, чтобы не задумываться, "что там под капотом".
> Уже в кофейне сдачу без калькулятора посчитать не могут. А номеров телефона сколько штук Вы вспомните?
Это, по-твоему, признаки ума?
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|5.103, Аноним (11), 16:05, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это, по-твоему, признаки ума?
Это признаки отупения.
>Прослойки (они же абстракции) буквально и нужны, чтобы не задумываться, "что там под капотом".
А водятлу надо знать только куда заливать омывайку, ага. Это тоже признак ума?
Без знания "что происходит под капотом" никакого прогресса нет. Использование прослоек - фактор количества, но не качества.
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|6.107, Аноним (-), 16:22, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Это, по-твоему, признаки ума?
> Это признаки отупения.
Огласите весь список, пожалуйста! (с)
> А водятлу надо знать только куда заливать омывайку, ага. Это тоже признак ума?
Омывайку? возможно. Вдруг он водитель, а остальное механик делает.
Возможно он был достаточно умный, чтобы устроиться в такую компанию)
> Без знания "что происходит под капотом" никакого прогресса нет.
Восхитительная чушь! А откуда ты такое взял?
Развитие цивилизации как раз началось с специализации, когда мне не надо знать как собирать урожай и печь хлеб, а моему соседу как найти кусок металла и сделать серп.
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|6.124, Аноним (54), 17:40, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А водятлу надо знать только куда заливать омывайку, ага. Это тоже признак ума?
Таки да. Видишь ли, время действительно умного человека твоего стоит гораздо дороже времени автомеханика, выдавателя здачи и прочих "human resources".
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|3.29, мяв (?), 13:59, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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запятыми-то обращения выделять умный народ уметь должен?!
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|2.24, Аноним (-), 13:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Эпоха сишников и гнутиков подходит к концу, а мы тому свидетели.
Не чувак, некоторые не свидетели, а участники.
Если ты пишешь на расте программы, которые отправляют диряшку на помойку - то это уже отличный вклад в будущее.
Можно будет рассказать внукам, что ты помог избавиться от древнего уязвимого хлама и сделать мир лучше.
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|3.73, Аноним (-), 14:42, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хахаха, сколько там лет живут дыры от "не-рукожопов"? 10, 15, 30 лет?
А ведь это те самые диды, я бы даже сказал дидыщи!
Акса-калы выпрограммирования на СИ таких замечательных проектов как ХОрг или ядро.
В которых уязвимости можно находить каждую неделю и оправдывать свое участие в проекте.
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|4.77, Аноним (14), 15:04, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие проблемы эти дыры тебе доставляют кроме того что сидеть неудобно?
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|5.87, Аноним (-), 15:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие проблемы эти дыры тебе доставляют кроме того что сидеть неудобно?
Не люблю когда в мой комп подглядывают)
А, ты наверное по улице ходишь с голым задом, или все-таки срам прикрываешь?
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|3.74, Анонимусс (-), 14:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет. Начинается твоя эпоха - рукожопов, для которых и создавался Rust.
Эпоха рукожопов началась с быдлокодеров на сишечки. Потому что надежную Ада они не осилили.
Как диды как 40 лет за границу буферы выходили, так и сейчас их потомки делают.
Ну не умеют сишники в память, что поделаешь.
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|4.104, Аноним (11), 16:08, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дядя, еслы бы это было действительной проблемой, давно бы в КАЖДОМ процессоре к флагам состояний операции в АЛУ было бы прикручены прерывания. Действительность же такая, что это нужно очень редко и программист сам ОБЯЗАН понимать как правильно выбрать разрядность переменной для хранения количества котиков.
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|5.123, Анонимусс (-), 17:20, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... состояний операции в АЛУ было бы прикручены ...
Когда-то опеннет научится не лепить левые сообщения в другой тред при удалении родительского.
Когда-то этот день наступит.
Но не сегодня.
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|5.135, Аноним (133), 19:08, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дядя, еслы бы это было действительной проблемой, давно бы в КАЖДОМ процессоре к флагам состояний операции в АЛУ было бы прикручены прерывания
Лол, с какого перепуга производители процессоров будут подтерать за безответственными сишникам.
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|3.134, Аноним (134), 19:06, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открою тайну, все программисты одинаково рукожопы. На самом деле куда опаснее рукожопых программистов рукожопые программисты которые себя такими не считают, и думают что могут писать безопасные программы на недоЯП типа C.
В любом случае, по этому поводу есть два варианта действий - дать им язык который даёт им творить любую дичь и смотреть как рентгеновские аппараты сжигают людей заживо, или дать им безопасный язык и таких проблем не иметь. Причём этот язык ещё быстрее, с более богатой стандартной библиотекой, наголову лучшим тулингом и экосистемой.
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|1.7, Аноним (90), 13:35, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений
регистры чтоли растягивает на процессоре :)
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|2.33, laindono (ok), 14:04, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эм. Во всех двух нужных людям архитектурах есть банальные флаги переполнения. На низком уровне да, это работает так, будто у тебя один дополнительный бит виртуальный есть. Попробуй поискать, как сумматор работает например.
Проверка всё ещё не бесплатна, но она есть только в дебажном режиме. Точнее дебажный режим, включённый по умолчанию, по умолчанию же проводит эти проверки. Удобно же. Впрочем растоненавистники всё равно не умеют ни в конфиги, ни во флаги компиляции, а о чтении документации вообще речи не идёт.
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|4.46, Аноним (-), 14:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> И дополнительные такты процессора нагревают вселенную.
А дополнительное время на дебаг сигфолтов и исправление уязвимость разве не нагревает вселенную (и пятую точку бракодела)?
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|4.56, laindono (ok), 14:24, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И дополнительные такты процессора нагревают вселенную.
При этом с точки зрения измеримой производительности могут быть бесплатны. На суперскалярных процах. По банальной причине - часто затык производительности в пропускной способности памяти, а не в вычислениях. В целом подсчёт инструкций отдельно от измерения производительности и прочего анализа не работает уже очень много лет на всём, что сложнее AVRок.
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|3.60, Аноним (90), 14:30, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробуй поискать, как сумматор работает например.
так он не работает без переполнения с числами превышающими разрядность регистров
> Проверка всё ещё не бесплатна, но она есть только в дебажном режиме.
регистры в проде только растягиваются :) вам бы хоть немного про процессоры почитать
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|4.75, laindono (ok), 14:56, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так он не работает без переполнения с числами превышающими разрядность регистров
Для работы с числами, превышающими разрядность, есть специальные инструкции. Add with carry и вот это вот всё. Не везде такие штуки в наличии, но и в ARM и в x86_64 они присутствуют.
std использует эти инструкции через интринсики: https://doc.rust-lang.org/src/core/num/uint_macros.rs.html#486-500
Если есть желание, можно пойти и посмотреть, какой код по итогу получается.
Есть обычные операции, реализованные через операторы. Для них проверки добавляет компилятор при включённой опции. По умолчанию опция включена в дебаге и отключена в релизе.
Есть обёртки, которые маркируют конкретное поведение:
checked_ - для явного возврата переполнения через Option
overflowing_ - для явного переполнения через дополнительный bool
wrapped_ - для явного переполнения без дополнительной информации
saturating_ - для явного ограничения переполнения
unsafe unchecked_ - для случая, когда проверки делаются вручную
strict_ - для явной паники при переполнении (пока только nightly)
За подробностями я бы отправил в документацию. За более тонкими подробностями прямо в код. За самыми тонкими моментами - читать ассемблер и доки бекенда.
> вам бы хоть немного про процессоры почитать
Уже в достаточной для меня степени прочитал. Чутка поигрался с эмуляторами и собрал парочку игрушечных архитектур. Я определённо не электронщик (не моё), но базу определённо знаю. Понимаю всю цепочку от исходного кода до железа в той степени, в какой это имеет смысл для программиста.
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|5.78, Аноним (90), 15:08, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для работы с числами, превышающими разрядность, есть специальные инструкции. Add with carry и вот это вот всё.
так carry этот внезапно от переполнения регистра с результатом
> Если есть желание, можно пойти и посмотреть, какой код по итогу получается.
и там регистры растянутые :)
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|5.119, anonymmmeer (?), 16:46, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Add with carry и вот это вот всё.
add это конечно хорошо, но что там с умножением
> По умолчанию опция включена в дебаге
дебаг это тоже хорошо, но как это поможет на проде, если при дебаге такие числа никогда в функцию не прилетали.
и на си можно макросов написать, чтобы было и wrapped и saturating.
всё равно программисту придётся сидеть и думать, что делать если битов не хватает... может надо другой тип испоьлзовать, чтобы всегда хватало, может надо библиотеку с бесконечной точностью.
проверять данные перед функцией дело в любом случае необходимое.
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|2.89, Аноним (89), 15:36, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А вот и питоняши подвалили Хотя интерес как оно там унутрях все же похвален, ... большой текст свёрнут, показать
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|3.97, Аноним (-), 15:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И нет, аналог stdckdint.h там уже давно, а не добавлен лишь в 23 году в стандарт (и только сейчас - в компиляторы).
> для корректного сложения двух знаковых чиселок по стандарту
А для умножения тоже добавили, или это на н̶о̶в̶ы̶й̶ ̶г̶о̶д̶ следующий стандарт?
Это же можно распланировать работу коммитета на годы вперед!
> (чем мало кто из "труЪ-сишников" заморачивался, предпочитая "и так сойдет!" - ну и соотв. сигфолты и дыры, когда индекс массива в итоге UB оказывался "где-то там").
Зато быстро! Нам же не нужна надежность или conformance программы!
Нам нужно:
1. побыстрому написать
2. еще быстрее выкатить в прод
3. еще 10 лет сидеть на поддержке проекта и исправлять баги
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|1.13, Аноним (13), 13:40, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> В версии IronCalc 1.0 планируется добиться 90% совместимости с Excel.
Это интересно. Но о совместимости можно будет говорить только при полной поддержке VBA. Относится и к другим проектам, заявляющим о совместимости с Excel.
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|2.42, BeLord (ok), 14:13, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или конвертации на лету VBA - скриптовый язык используемый решением.-)
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|1.37, Аноним (37), 14:10, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
-rwxr-xr-x 1 root root 11M ноя 25 22 29 usr bin gpg-sq -rwxr-xr-x 1 root root ... большой текст свёрнут, показать
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|2.41, Аноним (14), 14:13, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Британские учёные давно доказали бесполезность раста в области безопасности.
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|2.126, Аноним (-), 18:19, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не мог бы объяснить, что это за список файлов, и что именно он тебе говорит о сути раста или статической линковки? Нипанятна.
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|1.51, Аноним (51), 14:20, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Возможно язык и удобный для разработчика, но компилятор неудобный для майнтайнера. Если Crates.io накроется ничего собираться не будет.
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|2.53, Аноним (14), 14:23, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сделай вендоринг, ой, в расте он штатно не делается, я совсем забыл.
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|2.66, Аноним (-), 14:33, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если Crates.io накроется ничего собираться не будет.
А что мешает развернуть свой Crates локально или на своем подкроватном сервере?
Это делается буквально минут за 10.
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|3.76, Аноним (14), 15:03, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И каждый раз вспоминать как его включить, выключить, перенести, хранить? А ты знаешь толк в
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|2.95, Аноним (-), 15:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Возможно язык и удобный для разработчика, но компилятор неудобный для майнтайнера. Если
> Crates.io накроется ничего собираться не будет.
Мейнтейнеры - это бесполезные прокладки между пользователем и разработчким.
Они существуют только из-за безумной фрагментации линyпcoв, где чтобы собрать софтинку для каждого нескучного дистра нужно знатно попрдлиться - то glib не так, то ядро не то, то какие-то либы слишком старые, а какие-то слишком новые.
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|2.136, Аноним (134), 19:13, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и если твой дистрибутив накроется, ничего собираться не будет. Если сайты апстримов раздающие тарболлы с исходниками накроются, ничего собираться не будет. Crates.io ничем не хуже, а лучше там что его тривиально проксировать, кэшировать и зеркалить.
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|1.99, Аноним (-), 15:58, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Требования к минимальной внешней версии LLVM подняты до ветки 18.
На самом деле исходники на Раст компилируются LLVM. "rustc" является анализатором сиснтаксиса, который скармливает специально оформленный код виртуальноймашине под названием LLVM.
>Прекращена поддержка компилятора Visual Studio 2013.
Не понял это. Зачем вообще это вантузное поделие тут упоминать? Или растаманы неровно дышат к Майкрософту?
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|2.116, Аноним (-), 16:37, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
На самом деле нет LLVM компилит только полученный от rustc LLVM-IR А этот LLVM... большой текст свёрнут, показать
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|2.122, anonymmmeer (?), 16:57, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>когда им придётся иметь дело с по-настоящему большими проектами?
им никогда не придётся, больших проектов на раст не будет, они просто не доживут по тяжестью до крупного размера.
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|1.125, Я (??), 18:10, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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наконец-то то через 20 лет развития все стабилизировали и все древнее выкинули
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|1.127, Аноним (-), 18:21, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлены новые возможности для кода в контексте "const", вычисляемого на этапе компиляции
Кек, ещё пять лет, и можно будет наконец реализовать макросы format! и println! без специально для них выточенных костылей в компиляторе.
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