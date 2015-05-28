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Инициатива по верификации стандартной библиотеки Rust

24.11.2024 10:59

Компания Amazon и организация Rust Foundation представили инициативу, нацеленную на повышение безопасности стандартной библиотеки языка Rust. Целью заявлена проверка надёжности и безопасности функций, в которых используется ключевое слово "unsafe", допускающее операции, небезопасно работающие с памятью, такие как разыменование указателей, изменение статических переменных и обращение к внешним библиотекам на С/C++. Отмечается, что в настоящее время стандартная библиотека Rust насчитывает около 35 тысяч функций, из которых в 7500 встречаются блоки кода, выполняемые в контексте "unsafe". За последние три года в библиотеке было выявлено 57 проблем с корректностью работы, из которых 20 были помечены как уязвимости.

Работа по проверке библиотеки организована в форме конкурса, участникам которого предлагаются различные задачи, связанные с выполнением определённых проверок для подтверждения безопасной работы с памятью библиотек Rust или с разработкой инструментов для автоматизации подобных проверок. Успешное выполнение цели проверки (предоставление формального доказательства надёжности) предусматривает выплату вознаграждения. Для проведения экспериментов и публикации результатов работы создан репозиторий, представляющий собой ответвление от штатного репозитория Rust.

В настоящее время для решения предложено 13 заданий. Например, в одном из заданий предлагается убедиться в безопасности работы с raw-указателями в функциях модуля core::ptr и предоставить формальное доказательство корректности операций с указателями. Для верификации можно использовать существующие инструменты, такие как Aeneas, Kani, Gillian, Verus и Creusot, или предложить новые. Примеры выполненных заданий.

  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.rust-lang.o...)
  2. OpenNews: Выпуск Rust 1.82. Новый браузер на Rust. Использование Rust в Volvo
  3. OpenNews: Проект Asterinas развивает ядро на языке Rust, совместимое с Linux
  4. OpenNews: DARPA развивает AI-транслятор для переписывания Си-кода на Rust
  5. OpenNews: В каждом пятом пакете на языке Rust используется ключевое слово unsafe
  6. OpenNews: Открытие стандартной библиотеки языка Mojo. Обновление инструментария Mojo 24.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62286-rust
Ключевые слова: rust, unsafe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (120) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > При этом за последние три года в библиотеке было выявлено 57 проблем с корректностью работы, из которых 20 были помечены как уязвимости.

    Как же так? Ведь Rust должен был обернуть небезопасные части в загончик unsafe, чтобы как раз не было такого.
    Выходит, не помогло? А верифицировать любой код можно, не только Rust.

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 11:57, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    > Ведь Rust должен был обернуть небезопасные части в загончик unsafe, чтобы как раз не было такого.

    Так они это и сделали. Поэтому проблемы если возникают, то именно unsafe блоках.
    Не считая логических багов. От них только формальная верификация и спасет.

    > Выходит, не помогло?

    Наоборот, помогло. Посмотри сколько функций и в скольки есть unsafe.

    > А верифицировать любой код можно, не только Rust.

    Можно. Но в расте тебе нужно будет верифицировать 7.5к функция, а не 35 тысяч как в других языках.
    А это почти в 5 раз меньше работы.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А это почти в 5 раз меньше работы.

    А вот это вряд ли, потому что каждое включение unsafe на Rust в 5 раз сложнее проверять, чем в других языках.

     
     
  • 4.9, Facemaker (?), 12:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >каждое включение unsafe на Rust в 5 раз сложнее проверять, чем в других языках

    Как вычислялась эта метрика?

     
     
  • 5.12, Аноним (-), 12:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Как вычислялась эта метрика?

    Методика 'Пальцем в небо' сертифицированного сотрудника 'НИИ Кекспертизы и вбросов' им. Опеннета.
    Все утверждения истинны на 146%!

    Я бы спросил в чем отличие unsafe rust от обычной сишки, но смысла нет - все равно ответа не получим))

     
     
  • 6.35, Аноним (35), 14:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем отличие safe rust от обычной сишки?
     
     
  • 7.50, Аноним (50), 15:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше лишних проверок, которые в си пришлось бы писать руками на каждый чих.
     
  • 4.21, erthink_ (?), 13:15, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет. Ровно наоборот.

    Даже если иметь кривые руки, плохую голову и что-то натянуть против раста, то верификация unsafe в его собственных библиотеках потребует в разы меньше усилий чем верификация сишных библиотек со сравнимым функционалом.

    В среднем по больнице, unsafe-код в Rust более регулярен и проще (менее комплексный) чем подобный в сишных библиотеках.

    Есть и обратный эффект, в unsafe-функциях концентрация странностей/мутностей больше чем в средней glibc. Но это только потому, что в rust есть возможность и стремление отделять мух от котлет, а в glibc любые unsafe операции могут быть в любом месте (в самом безобидном и неожиданном).

    Конечно, можно найти зубодробительные unsafe-сценарии, но тогда и сравнивать их надо с аналогичными сишными случаями.

     
     
  • 5.51, Аноним (50), 15:26, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык си необоснованно сложнее и найти там что-то ещё сложнее вывод очевиден. Хотя вывод понятен по отсутствию софта написанного на раст. Особенно в областях где хваленая работа с памятью могла бы иметь место.
     
     
  • 6.88, erthink_ (?), 16:30, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Язык си необоснованно сложнее и найти там что-то ещё сложнее вывод очевиден.

    Язык Си сильно проще, а С++ отягощен поддержкой обратной совместимости (с позволением всего unsafe что можно в Cи).

    > Хотя вывод понятен по отсутствию софта написанного на раст. Особенно в
    > областях где хваленая работа с памятью могла бы иметь место.

    Так ведь именно активно используется, даже не взирая не упомянутые выше баги.
    И переписывается на Rust достаточном много, там где либо высоки риски и в совокупности есть целесообразность для бизнеса, либо где что-то кому-то интересно.

    Другое дело, что в условном debian этого не видно, ибо 90% пакетов появились до раста и вся экосистема "сишная".

     
     
  • 7.95, Аноним (50), 16:51, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может уже пора перестать переписывать и написать что-то новое на самом расте?
     
     
  • 8.116, Аноним (116), 17:59, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол Кто ты вообще такой чтобы что-то, кому-то указывать Особенно разрабам кото... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.129, Bottle (?), 19:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    There 5 games and 50 game engines written in Rust, как говорится ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.126, Аноним (126), 19:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unsafe это только индикативность для менеджеров или реализует безопасные механизмы (замыкание, контекст, виртуальность)?
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:39, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но в расте тебе нужно будет верифицировать 7.5к функция, а не 35 тысяч как в других языках.

    в другом языке есть формально верифицированный компилятор

    https://compcert.org

    а у раста пока что даже не формализовали ситему типов

    https://blog.rust-lang.org/2023/01/20/types-announcement.html

     
     
  • 4.28, erthink_ (?), 13:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в другом языке есть формально верифицированный компилятор
    > https://compcert.org

    Нисколько не хочу принизить ценность проекта и достигнутые там результаты, но всё-таки нужно слегка критично читать написанное с осознанием всего комплекса проблем/задач.

    Формальная/математическая верификация покрывает часть функционала, т.е. "не всё".
    При этом возникает некая проблема/задача верификации "самого верификатора", т.е. доказательства что сформированного списка свойств достаточно для "верифицированного компилятора".

    Например, предположим что у вас есть "верифицированный компилятор". В нём могут быть баги ?
    - если "нет, багов быть не может", то упомянутый компилятор нельзя назвать верифицированным.
    - если "да, баги могут быть", то верификация перестаёт что-либо гарантировать на практике.

    Поэтому все подобные верификации всегда с массой уточнений и оговорок "тут рыбу заворачивали, сюда не смотрим" и "если остальное работает верно".
    Соответственно, отсутствие "формализированной системы типов" им не только не мешает, но и может помогать (сокращать поверхность).

     
     
  • 5.42, Аноним (13), 14:54, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому все подобные верификации всегда с массой уточнений и оговорок

    там написано вполне ясно

    > Such verified compilers come with a mathematical, machine-checked proof that the generated executable code behaves exactly as prescribed by the semantics of the source program.
    > Соответственно, отсутствие "формализированной системы типов" им не только не мешает, но и может помогать (сокращать поверхность).

    без формального описания не может быть никакой верификации, как это может "помогать" ?

     
     
  • 6.44, Аноним (44), 15:11, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без формального описания не может быть никакой верификации

    это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг".

     
     
  • 7.48, Аноним (13), 15:22, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг"

    есть один компилятор и никто точно не знает как он работает, только догадываются. Сомневаюсь что кто-то в своём уме пишет на этом доверенный код.

     
     
  • 8.79, Аноним (44), 16:10, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На то и спека, где это все описано, и есть механизм верификации и валидации, кот... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.82, Аноним (13), 16:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть код на языке программирования и есть код исполняемый процессором, вы разниц... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.127, Аноним (44), 19:46, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какая разница, если и то и другое надо верифицировать Цель верификации одна -... текст свёрнут, показать
     
  • 7.76, erthink_ (?), 15:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> без формального описания не может быть никакой верификации
    > это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг".

    Не важно как называется, но суть в определении рамок/границ что верифицируется, а что оставляется за скобками.

    И тут всё правильно, ибо по-другому не возможно.

    Но нужно понимать что именно верифицировано и в "каких терминах", так как в конечном счете нет большой разницы чем будет вызвана проблема -- багом компилятора, не-верифицированностью каких-то его частей, либо изъяном в правилах/целях/критериях/ограничениях верификации.

    Поэтому читая "верифицированный компилятор" всегда хочется понять что имели в виду:
    - конкретный exe-шник.
    - набор исходников или какое-то их подмножество.
    - представление кода и его преобразования описанные в некой формальной системе, для которых доказана их корректность.
    - формальная система для описания представления кода и его преобразований, которая позволяет выполнить доказательства корректности.

     
     
  • 8.81, Аноним (44), 16:18, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как продолжать дискуссию, если нет понимания для чего вообще нужно это все,... текст свёрнут, показать
     
  • 6.54, erthink_ (?), 15:31, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без формального описания не может быть никакой верификации, как это может "помогать"
    > ?

    Ту там же символьные вычисления и местами абстрактная алгебра.

    Например, можно верифицировать что "компилятор" не нарушает систему типов, без полной формализации и/или верификации самой системы типов.

    Конечно, такой "компилятор" может быть не в состоянии генерировать исполнимый код.
    Либо всё-таки уметь это, но уже с подмешиванием не-верифицированного функционала и/или не-верифицированной системы типов.

    А еще может выясниться, что конкретная система типов может не-покрываться/требовать-большего, чем умеет верифицированная часть компилятора, и/или требовать снятия части ограничений/формулировок введенных для возможности верификации, и т.п.

    --

    Собственно, хотел обратить внимание, что есть "рамки верификации" и почти всегда практическое применение никак в них не помещается.

     
     
  • 7.128, Аноним (44), 19:50, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Собственно, хотел обратить внимание, что есть "рамки верификации" и почти всегда практическое применение никак в них не помещается.

    что такое "практическое применение"? Что такое "рамки верификации" когда есть строгое определение "предмета верификации"?

     
  • 4.93, Аноним (93), 16:42, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в расте есть MIRI
     
  • 3.16, 21yosenior (?), 12:52, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Поэтому проблемы если возникают, то именно unsafe блоках.

    https://github.com/Speykious/cve-rs - в фантазиях.

    > А это почти в 5 раз меньше работы.

    Нет, это столько же работы, точнее даже больше. Сейф раст ничего не гарантирует.

     
     
  • 4.33, Аноним (-), 14:21, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот эпичный тред, где люди в течение недели(!) пытались заставить это работать
    https://github.com/Speykious/cve-rs/issues/4

    Им пришлось написать самописный null_mute, модифицировать transmute() подменив там crate::null_mut на самописный... и даже после этого получается ошибка компиляции

    error[E0133]: dereference of raw pointer is unsafe and requires unsafe function or block
    error: could not compile 'cve-rs' (lib) due to previous error

     
     
  • 5.36, Аноним (35), 14:30, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что ты там компилируешь?




    $ cargo install cve-rs
    $ ~/.cargo/bin/cve-rs segfault
    Segmentation fault (core dumped)



     
     
  • 6.40, 21yosenior (?), 14:42, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.45, Аноним (45), 15:12, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нет, это столько же работы, точнее даже больше. Сейф раст ничего не
    > гарантирует.

    Но только в фантазиях опеннетных кекспертов-военов супротив раста, не ходящих по своим же ссылкам.
    https://docs.rs/cve-rs/latest/cve_rs/lifetime_expansion/index.html
    > How it works
    > There is a soundness hole in the Rust compiler that allows our domain expansion to work.

    ...
    > rustc should infer that one of the lifetimes does not outlive 'static, so that we can’t
    > use lifetime_translator; however, for whatever reason, it doesn’t, so this exploit works.
    > See https://github.com/rust-lang/rust/issues/25860 for this bug’s bug report.

    Воены-кексперты, что с лицом?

     
     
  • 5.46, Аноним (35), 15:18, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> https://github.com/rust-lang/rust/issues/25860

    opened on May 28, 2015

    >Воены-кексперты, что с лицом?

    У меня всё прекрасно, а у вас что с лицом уже почти 10 лет?

     
     
  • 6.56, Аноним (45), 15:33, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейф раст ничего не гарантирует.

    ...
    > opened on May 28, 2015
    >>Воены-кексперты, что с лицом?
    > У меня всё прекрасно, а у вас что с лицом уже почти

    Какое ловкое переобувание в прыжке, однако ...


     
     
  • 7.69, Аноним (35), 15:44, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты забавный. Тебе показывают, что язык дырявый. Ты даешь ссылку, что дыра существует 10 лет. Причем в обсуждении дыры прямо пишут, что у раста проблемы тайпчекером и системой типов. 10 лет.
     
     
  • 8.74, Прохожий (??), 15:53, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не язык, а компилятор Да, нашли в нём недоработку И ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.78, Аноним (35), 16:06, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На данном этапе развития rust язык и референсный компилятор неотделимы И повтор... текст свёрнут, показать
     
  • 8.80, Аноним (45), 16:14, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты еще забавней, проигнорировал ответ автора cvs-rs, проигнорировал сложность ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, Аноним (35), 16:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего я не игнорировал Вам дали ссылку на конкретый баг с полным описанием, ка... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.104, Аноним (45), 17:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая занимательная реальность, в моей - это описание дал я сам, а воены супроти... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.125, Аноним (-), 19:12, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не идрис, но хаскель - вон даже ОС запилили programatica cs pdx edu House Выгл... текст свёрнут, показать
     
  • 3.49, Аноним (50), 15:22, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только для целевой атаки достаточно одной уязвимости. Подумай об этом. И про ложку дегтя в бочке меда. Не имеет смысла размер бочки если любое количество дегтя делает даже самую безопасТную бочку неюзабельной. Можно просто сэкономить на бочке.
     
     
  • 4.60, Аноним (45), 15:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И про ложку дегтя в бочке меда. Не имеет смысла размер бочки если
    > любое количество дегтя делает даже самую безопасТную бочку неюзабельной. Можно просто
    > сэкономить на бочке.

    О, Воены Супротив Раста подтянули "тяжелую артиллерию" в виде натягиваемых на глобус аналогий.
    Надеюсь, Воены пилят только ручной пилой (и используют такую же продукцию), а то ведь электро/бензопилу и всякие индустриальные лесопилки легко отыметь простым ломом, что делает их с точки зрения-"логики" Военов неюзабильными ...

     
     
  • 5.86, Аноним (50), 16:27, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никаких военов. Есть только люди со здравым смыслом и это не ты. Кому безопасно есть питон, го, хаскель, джаваскрипт. Руст от них ничем в лучшую сторону не отличается.
     
     
  • 6.124, laindono (ok), 18:38, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличается производительностью выполняемого кода в той же когорте, что и C/C++.

    Раньше выбор стоял между крестиками и питоном (условно) и выбор состоял в безопасности против производительности.

    Теперь выбор между растом и условным питоном. При этом выбор между скоростью написания кода и производительностью.

    Со временем плюсы станут коболом. Куча легаси кода, который никто особо не хочет трогать кроме старичья.

     
  • 3.77, Аноним (77), 16:03, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поэтому проблемы если возникают, то именно unsafe блоках.

    А Rustonomicon говорит строго обратное, что unsafe - нелокален, и что от него проблемы могут возникнуть вообще где угодно.

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:03, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ничего иделаьного! А результат всяко лучше по сравнению с С/C++.
     
     
  • 3.90, Аноним (90), 16:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на стройке носить 10 касок подряд, то будет в 10 раз безопаснее! Но почему-то в реальности так никто не делает.
     
  • 2.7, proninyaroslav (ok), 12:04, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А теперь представим что unsafe нет, и нужно перелопатить 35к функций, вместо 7500 если бы unsafe был.
     
     
  • 3.15, 21yosenior (?), 12:48, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там и так нужно перелопатить 35к, уб в расте есть везде. Не говоря о том, что многие из этих 35к - хэлворды.
     
     
  • 4.18, proninyaroslav (ok), 12:59, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UB в расте не может быть за пределами unsafe блока. Это гарантированно. Все остальное он конечно не гарантирует, например утечки памяти.
     
     
  • 5.22, 21yosenior (?), 13:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти гарантии уже умножены на ноль. Кидал ссылку ниже.
     
     
  • 6.47, proninyaroslav (ok), 15:20, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Семантика языка, которая гарантирует безопасность, это всего лишь описание. Но конечно многое зависит от компилятора и его уязвимостей которые всегда есть. И этот проект по сути их демонстрирует.
     
     
  • 7.57, Аноним (50), 15:33, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он демонстрирует что в расте нет никакой необходимости. Дешевле писать на нормальных языках. Сейф на питоне, ансейф быстрый код на с++ как модули для питона. Все экономия 1000%
     
     
  • 8.92, Аноним (90), 16:36, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон на реальных задачах в сотни раз медленее Си Лучше уж Java или C ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.94, Аноним (50), 16:49, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда ты так торопишься задача ты моя Так можно и успеть ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.120, Аноним (-), 18:08, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.34, Аноним (126), 14:21, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.55, Аноним (50), 15:32, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нельзя сразу написать безопасно. Если есть ансейф то язык уже небезопасен.
     

  • 1.5, ijuij (?), 12:02, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Unsafe был введён более пяти лет назад (https://github.com/rust-lang/rust/commit/10855a36b53d33aa2e4f8b98107ee54a0cca5), и за это время люди успели использовать этот ключевое слово в множестве проектов. Однако только сейчас они начали заниматься его верификацией. Ну что ж, подход к безопасности действительно "на высшем уровне".

     
     
  • 2.31, Аноним (126), 14:15, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Верифицируют библиотеку, а не unsafe.
     
     
  • 3.58, Аноним (50), 15:36, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь адепты говорили что факт написания ансейфа будет помогать программисту сильнее концентрироваться на ошибках в коде, а оказывается не помогает. И хакер все равно выйдет за границы и возьмёт рута. А уязвимость поправят только через 5 лет во время какой-то там верификации. Причем найдут только 1 из 10 уязвимостей.
     
     
  • 4.68, Аноним (45), 15:43, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но ведь адепты говорили что факт написания ансейфа будет помогать программисту сильнее
    > концентрироваться на ошибках в коде, а оказывается не помогает. И хакер
    > все равно выйдет за границы и возьмёт рута.

    А гугол-то в курсе?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61933
    >  Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android

    ...
    > Изменения позволили снизить долю связанных с памятью уязвимостей в Android c 76% в 2019 году до 24% в 2024 году

    ---

    > А уязвимость поправят только через 5 лет во время какой-то там верификации. Причем найдут только 1 из 10 уязвимостей.

    Опять методика 'Пальцем в небо' сертифицированного сотрудника 'НИИ Кекспертизы и вбросов' им. Опеннета?


     
     
  • 5.84, Аноним (50), 16:25, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять повысились надои? А новость сабжевую ты прочитать не хочешь? Чтобы найти вульны нужна аш целая инициатива от целого Амазона. Без этого вульны не ищутся.
     
     
  • 6.106, Аноним (45), 17:32, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять повысились надои? А новость сабжевую ты прочитать не хочешь? Чтобы найти
    > вульны нужна аш целая инициатива от целого Амазона. Без этого вульны
    > не ищутся.

    Опять альтернативная реальность? А то в нашей гугол платит нехилые бабки за каждый найденый вулн:
    https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60780
    > Из потраченной в 2023 году суммы $3.4 млн (в прошлом году $4.8 млн) выплачено за уязвимости в Android. За информацию об уязвимостях в браузере Chrome было выплачено 359 премий на общую сумму $2.1 млн (в прошлом году $3.5 млн).

    Че там кстати с твоими чиселками? Я угадал с методикой очередного статистического опеннетного исследования?

     
     
  • 7.108, Аноним (50), 17:40, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что та скоростью разработки в 10 раз медленнее? Серво уже дописали? Или может редокс?
     

  • 1.14, 21yosenior (?), 12:46, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/Speykious/cve-rs - там уб в сейфе, толку валидировать ансейф.
     
     
  • 2.17, Карлос Сношайтилис (ok), 12:58, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, со своей версий transmute. Из стандартной библиотеки "не подошла".

    https://github.com/Speykious/cve-rs/blob/main/src/transmute.rs

     
     
  • 3.19, 21yosenior (?), 13:08, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть со своей, хоть с чьей-то ещё. Заявляется безопасность кода на языке, а не либы - подучи логику. Ансейфа нет, проблемы есть.
     
     
  • 4.23, Аноним (45), 13:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кекспертизм опеннетный, аз из Да и то, что для появления проблем т е чтобы най... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.26, 21yosenior (?), 13:44, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, ответов не будет? С одного вопроса потеряться - мощно.

    > cve-rs also contains safe reimplementations of
    > safe reimplementations

    Молодец, умножил на ноль тезисы предыдущего героя. Хоть не зря кучу левого мусора спастил.

     
     
  • 6.32, Аноним (45), 14:15, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё, ответов не будет? С одного вопроса потеряться - мощно.

    Не суметь прочесть три предложения и сразу перейти к "папа, где море?" - намного уныл^W мощнее.

    >> cve-rs also contains safe reimplementations of
    >> safe reimplementations
    > Молодец, умножил на ноль тезисы предыдущего героя. Хоть не зря кучу левого мусора спастил.

    Молодец, обозвал сигнатуру transmute "левым мусором" и не сумел написать ничего по существу ... зато выдал хороший, объемный выхлоп метана - Газпром гордится тобой!


     
  • 2.53, Прохожий (??), 15:31, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следует отличать хак, найденный в компиляторе, от намеренного UB в стандарте (sic!) языка программирования. Вы там чуть ниже про логику говорили...
     
     
  • 3.61, Аноним (50), 15:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У раста нет стандарта. Ты с логикой поссорился ещё очень много лет назад.
     
     
  • 4.63, Прохожий (??), 15:39, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про стандарты в таких языках, как Си, Си++
     
  • 3.62, Прохожий (??), 15:38, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ниже ->  ранее
     
     
  • 4.73, Прохожий (??), 15:52, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    21yosenior

    У Rust нет спецификации, но есть RFC. Принципиальной разницы на вижу, как и, например, группа разработчиков Gcc,которые работают над своей версией компилятора.

    Говоря о стандартах, я имел ввиду не Rust, а C, C++.

    Про какое "воровство" вы тут говорите?

     
     
  • 5.85, 21yosenior (?), 16:26, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.70, 21yosenior (?), 15:44, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.101, Аноним (-), 17:12, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (13)

  • 1.20, Аноним (20), 13:14, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Компания Amazon и организация Rust Foundation представили инициативу

    Только один вопрос. Кто им разрешил?

     
     
  • 2.24, nume (ok), 13:41, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто запрещал?
     
  • 2.27, ijuij (?), 13:54, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос! Иногда кажется, что разрешение не требуется.
     
     
  • 3.39, Аноним (20), 14:40, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос не праздный. Вспомним Ada, созданный МО. Да, он есть, но связываться с ним как-то не хотелось и не хочется. За Rust также топит МО. И это тоже как бы намекает. Последствия будут, если не сейчас, так потом. Смотреть надо не сиюминутные выгоды, а на перспективу.
    Наверное, лучше остаться на относительно свободном C/C++, в том числе для новых проектов.
     
     
  • 4.71, Прохожий (??), 15:47, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >За Rust также топит МО.

    Но не оно является создателем языка, и не оно создаёт компилятор.

    >И это тоже как бы намекает. Последствия будут, если не сейчас, так потом.

    Например, какие?

    >Наверное, лучше остаться на относительно свободном C/C++, в том числе для новых проектов.

    Группа разработчиков Gcc работает над компилятором Rust, если вы о вендорлоке.

     
     
  • 5.89, Аноним (20), 16:32, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, какие?

    Экспортные ограничения.

     
     
  • 6.98, Аноним (98), 17:03, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МО не занимается вопросами экспорта.
     
     
  • 7.119, Аноним (50), 18:07, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.38, Аноним (38), 14:37, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как насчет верификации хлама, который cargo тащит из-за бугра?
     
     
  • 2.41, Аноним (126), 14:48, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В суверенных проектах его использовать нельзя.
     
  • 2.43, Страдивариус (?), 15:06, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишите свой хлам, размещайте на госуслугах. Cargo поддерживает такое.
     
     
  • 3.87, Аноним (50), 16:29, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты сейчас смеёшься, а когда всех пересдачи принудителтно на OneScript я на тебя посмотрю.
     

  • 1.59, Аноним (59), 15:37, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не могу я понять растохейтеров. Впервые появился инструмент, позволяющий безопасно работать с памятью без ГЦ, без потери производительности, а они только критикуют. Самое смешное, что они критикуют Раст за то, что он не спасает от всех ошибок. "Что ж за безопасность, от всего не защищает, поэтому лучше останусь на Си". Логика классная, да, чем получить хоть какую-то защиту, буду шпарить дальше на абсолютно незащищённым Си.
     
     
  • 2.64, Аноним (50), 15:40, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.97, Аноним (-), 17:03, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.67, Аноним (8), 15:41, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без какой потери производительности? Тесты посмотри. Магии не бывает.
     
     
  • 3.72, Аноним (45), 15:51, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без какой потери производительности? Тесты посмотри. Магии не бывает.

    Ну, посмотрел https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/fastest/rust-gcc.h
    что дальше? "Неправильные тесты, нещитаица!"?

     
     
  • 4.83, Аноним (50), 16:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О да тесты на домене 4го уровня. А самому головой подумать? Или как ты делаешь дополнительную работу не задействуя дополнительных команд процессора?
     
     
  • 5.96, Аноним (-), 16:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э.. на этапе компиляции?

    Если у тебя типы провепяются во время компиляции, если элемент Enum у тебя можно отличить от другого перечисления (и это не задекорированный int как в других языках), если у тебя есть проверки инвариантов, если проверки на null...

    Да скорость сборки у тебя замедлится, но выполнение может быть на том же уровне.

     
     
  • 6.110, Аноним (50), 17:48, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.131, Аноним (-), 20:05, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.99, Аноним (98), 17:06, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > тесты на домене 4го уровня

    Других аргументов, полагаю, нет и не будет.

     
     
  • 6.112, Аноним (50), 17:50, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай до полного усвоения https://habr.com/ru/articles/598219/
     
     
  • 7.118, Аноним (45), 18:06, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Читай до полного усвоения https://habr.com/ru/articles/598219/

    Ты бы сам прочитал, а то вышел неловкий пук в лужу с твоим rustmustdie:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126424.html#247
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126424.html#270
    Ну, брать дебаг-релиз и сравнивать с gcc-шным выхлопом -O0, как бы уже намекает на уровень (ламерства) ...

     
  • 7.123, Аноним (45), 18:20, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, вдогонку насчет рантайма и дабы немного подогреть бедных военов а то зи... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.133, Анон1110м (?), 20:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они специально так сделали Показуха Нужно смотреть более серьёзные программы ч... текст свёрнут, показать
     
  • 5.102, Аноним (45), 17:13, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О да тесты на домене 4го уровня.

    О, опоздавший родиться и не слышавший о "The Computer Language Benchmarks Game", зато топящий за сишку? Ну, бывает, особенно у неофитов.

    > А самому головой подумать? Или как ты делаешь дополнительную работу не задействуя дополнительных команд процессора?

    Короче, тестов сравнимых по качеству хотя бы с бенчмарк-геймом не будет, будет лишь вода и "нещитаица".


     
     
  • 6.109, Аноним (126), 17:44, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зато топящий за сишку? Ну, бывает, особенно у неофитов.

    Неофит - новый сторонник какой-либо религии.
    Новыми можно назвать адептов Rust.
    Так что, как то, неправильное употребление слова.

     
     
  • 7.114, Аноним (50), 17:54, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он ещё даже вуз не окончил, а уже пытается умные слова употреблять.
     
  • 6.111, Аноним (50), 17:50, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подгонять что угодно под тесты любимая задача для очковтирателей.
     
     
  • 7.115, Аноним (45), 17:57, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Неофит - новый сторонник какой-либо религии.
    > Новыми можно назвать адептов Rust.

    А Воены Супротив Раста - это члены древнего и уважаемого Ордена Защиты Вселенной от Ржавой Угрозы, ага.
    > Без какой потери производительности? Тесты посмотри. Магии не бывает.
    > Подгонять что угодно под тесты любимая задача для очковтирателей.

    А ты самокритичен! Правда, тесты так и не предоставил.

    Ну и не очень понятно, какие именно религиозные обеты не дают написать Военам более правильные тесты на правильных ЯП в Shootout-e?


     
     
  • 8.117, Аноним (50), 18:04, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе говорят что тесты сами по себе ничего не значат, а ты говоришь чтобы тебе д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.121, Аноним (45), 18:11, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воены, вы там уже определитесь, что ли Короче, окромя унылого балабольст... текст свёрнут, показать
     

  • 1.107, Аноним (-), 17:40, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >За последние три года в библиотеке было выявлено 57 проблем с корректностью работы, из которых 20 были помечены как уязвимости.

    Кто тут говорил, что Раст безопасен?

     
     
  • 2.113, Аноним (50), 17:53, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст небезопасен там есть unsafe
     

  • 1.130, Bottle (?), 20:00, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А толку, если у язычка нет спецификации? Он небезопасен by design, парадоксально, но даже Си безопаснее, потому что минимальная работа по стандартизации проведена.
     

  • 1.135, cat666 (ok), 20:40, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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