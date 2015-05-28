Инициатива по верификации стандартной библиотеки Rust

|
|1.1, Аноним (1), 11:53, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> При этом за последние три года в библиотеке было выявлено 57 проблем с корректностью работы, из которых 20 были помечены как уязвимости.
Как же так? Ведь Rust должен был обернуть небезопасные части в загончик unsafe, чтобы как раз не было такого.
Выходит, не помогло? А верифицировать любой код можно, не только Rust.
|
|
|
|2.3, Аноним (-), 11:57, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
|
> Ведь Rust должен был обернуть небезопасные части в загончик unsafe, чтобы как раз не было такого.
Так они это и сделали. Поэтому проблемы если возникают, то именно unsafe блоках.
Не считая логических багов. От них только формальная верификация и спасет.
> Выходит, не помогло?
Наоборот, помогло. Посмотри сколько функций и в скольки есть unsafe.
> А верифицировать любой код можно, не только Rust.
Можно. Но в расте тебе нужно будет верифицировать 7.5к функция, а не 35 тысяч как в других языках.
А это почти в 5 раз меньше работы.
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 12:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>А это почти в 5 раз меньше работы.
А вот это вряд ли, потому что каждое включение unsafe на Rust в 5 раз сложнее проверять, чем в других языках.
|
|
|
|4.9, Facemaker (?), 12:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>каждое включение unsafe на Rust в 5 раз сложнее проверять, чем в других языках
Как вычислялась эта метрика?
|
|
|
|5.12, Аноним (-), 12:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
> Как вычислялась эта метрика?
Методика 'Пальцем в небо' сертифицированного сотрудника 'НИИ Кекспертизы и вбросов' им. Опеннета.
Все утверждения истинны на 146%!
Я бы спросил в чем отличие unsafe rust от обычной сишки, но смысла нет - все равно ответа не получим))
|
|
|
|
|
|7.50, Аноним (50), 15:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Больше лишних проверок, которые в си пришлось бы писать руками на каждый чих.
|
|4.21, erthink_ (?), 13:15, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Нет. Ровно наоборот.
Даже если иметь кривые руки, плохую голову и что-то натянуть против раста, то верификация unsafe в его собственных библиотеках потребует в разы меньше усилий чем верификация сишных библиотек со сравнимым функционалом.
В среднем по больнице, unsafe-код в Rust более регулярен и проще (менее комплексный) чем подобный в сишных библиотеках.
Есть и обратный эффект, в unsafe-функциях концентрация странностей/мутностей больше чем в средней glibc. Но это только потому, что в rust есть возможность и стремление отделять мух от котлет, а в glibc любые unsafe операции могут быть в любом месте (в самом безобидном и неожиданном).
Конечно, можно найти зубодробительные unsafe-сценарии, но тогда и сравнивать их надо с аналогичными сишными случаями.
|
|
|
|5.51, Аноним (50), 15:26, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Язык си необоснованно сложнее и найти там что-то ещё сложнее вывод очевиден. Хотя вывод понятен по отсутствию софта написанного на раст. Особенно в областях где хваленая работа с памятью могла бы иметь место.
|
|
|
|6.88, erthink_ (?), 16:30, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Язык си необоснованно сложнее и найти там что-то ещё сложнее вывод очевиден.
Язык Си сильно проще, а С++ отягощен поддержкой обратной совместимости (с позволением всего unsafe что можно в Cи).
> Хотя вывод понятен по отсутствию софта написанного на раст. Особенно в
> областях где хваленая работа с памятью могла бы иметь место.
Так ведь именно активно используется, даже не взирая не упомянутые выше баги.
И переписывается на Rust достаточном много, там где либо высоки риски и в совокупности есть целесообразность для бизнеса, либо где что-то кому-то интересно.
Другое дело, что в условном debian этого не видно, ибо 90% пакетов появились до раста и вся экосистема "сишная".
|
|
|
|7.95, Аноним (50), 16:51, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может уже пора перестать переписывать и написать что-то новое на самом расте?
|
|
|
|8.116, Аноним (116), 17:59, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Лол Кто ты вообще такой чтобы что-то, кому-то указывать Особенно разрабам кото... текст свёрнут, показать
|
|5.126, Аноним (126), 19:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
unsafe это только индикативность для менеджеров или реализует безопасные механизмы (замыкание, контекст, виртуальность)?
|
|
|
|4.28, erthink_ (?), 13:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в другом языке есть формально верифицированный компилятор
> https://compcert.org
Нисколько не хочу принизить ценность проекта и достигнутые там результаты, но всё-таки нужно слегка критично читать написанное с осознанием всего комплекса проблем/задач.
Формальная/математическая верификация покрывает часть функционала, т.е. "не всё".
При этом возникает некая проблема/задача верификации "самого верификатора", т.е. доказательства что сформированного списка свойств достаточно для "верифицированного компилятора".
Например, предположим что у вас есть "верифицированный компилятор". В нём могут быть баги ?
- если "нет, багов быть не может", то упомянутый компилятор нельзя назвать верифицированным.
- если "да, баги могут быть", то верификация перестаёт что-либо гарантировать на практике.
Поэтому все подобные верификации всегда с массой уточнений и оговорок "тут рыбу заворачивали, сюда не смотрим" и "если остальное работает верно".
Соответственно, отсутствие "формализированной системы типов" им не только не мешает, но и может помогать (сокращать поверхность).
|
|
|
|5.42, Аноним (13), 14:54, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поэтому все подобные верификации всегда с массой уточнений и оговорок
там написано вполне ясно
> Such verified compilers come with a mathematical, machine-checked proof that the generated executable code behaves exactly as prescribed by the semantics of the source program.
> Соответственно, отсутствие "формализированной системы типов" им не только не мешает, но и может помогать (сокращать поверхность).
без формального описания не может быть никакой верификации, как это может "помогать" ?
|
|
|
|6.44, Аноним (44), 15:11, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> без формального описания не может быть никакой верификации
это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг".
|
|
|
|7.48, Аноним (13), 15:22, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг"
есть один компилятор и никто точно не знает как он работает, только догадываются. Сомневаюсь что кто-то в своём уме пишет на этом доверенный код.
|
|
|
|8.79, Аноним (44), 16:10, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На то и спека, где это все описано, и есть механизм верификации и валидации, кот... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.82, Аноним (13), 16:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
есть код на языке программирования и есть код исполняемый процессором, вы разниц... текст свёрнут, показать
|
|7.76, erthink_ (?), 15:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> без формального описания не может быть никакой верификации
> это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг".
Не важно как называется, но суть в определении рамок/границ что верифицируется, а что оставляется за скобками.
И тут всё правильно, ибо по-другому не возможно.
Но нужно понимать что именно верифицировано и в "каких терминах", так как в конечном счете нет большой разницы чем будет вызвана проблема -- багом компилятора, не-верифицированностью каких-то его частей, либо изъяном в правилах/целях/критериях/ограничениях верификации.
Поэтому читая "верифицированный компилятор" всегда хочется понять что имели в виду:
- конкретный exe-шник.
- набор исходников или какое-то их подмножество.
- представление кода и его преобразования описанные в некой формальной системе, для которых доказана их корректность.
- формальная система для описания представления кода и его преобразований, которая позволяет выполнить доказательства корректности.
|
|
|
|8.81, Аноним (44), 16:18, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну и как продолжать дискуссию, если нет понимания для чего вообще нужно это все,... текст свёрнут, показать
|
|6.54, erthink_ (?), 15:31, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> без формального описания не может быть никакой верификации, как это может "помогать"
> ?
Ту там же символьные вычисления и местами абстрактная алгебра.
Например, можно верифицировать что "компилятор" не нарушает систему типов, без полной формализации и/или верификации самой системы типов.
Конечно, такой "компилятор" может быть не в состоянии генерировать исполнимый код.
Либо всё-таки уметь это, но уже с подмешиванием не-верифицированного функционала и/или не-верифицированной системы типов.
А еще может выясниться, что конкретная система типов может не-покрываться/требовать-большего, чем умеет верифицированная часть компилятора, и/или требовать снятия части ограничений/формулировок введенных для возможности верификации, и т.п.
--
Собственно, хотел обратить внимание, что есть "рамки верификации" и почти всегда практическое применение никак в них не помещается.
|
|
|
|7.128, Аноним (44), 19:50, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Собственно, хотел обратить внимание, что есть "рамки верификации" и почти всегда практическое применение никак в них не помещается.
что такое "практическое применение"? Что такое "рамки верификации" когда есть строгое определение "предмета верификации"?
|
|
|
|4.33, Аноним (-), 14:21, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот эпичный тред, где люди в течение недели(!) пытались заставить это работать
https://github.com/Speykious/cve-rs/issues/4
Им пришлось написать самописный null_mute, модифицировать transmute() подменив там crate::null_mut на самописный... и даже после этого получается ошибка компиляции
error[E0133]: dereference of raw pointer is unsafe and requires unsafe function or block
error: could not compile 'cve-rs' (lib) due to previous error
|
|
|
|5.36, Аноним (35), 14:30, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, что ты там компилируешь?
$ cargo install cve-rs
$ ~/.cargo/bin/cve-rs segfault
Segmentation fault (core dumped)
|
|4.45, Аноним (45), 15:12, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Нет, это столько же работы, точнее даже больше. Сейф раст ничего не
> гарантирует.
Но только в фантазиях опеннетных кекспертов-военов супротив раста, не ходящих по своим же ссылкам.
https://docs.rs/cve-rs/latest/cve_rs/lifetime_expansion/index.html
> How it works
> There is a soundness hole in the Rust compiler that allows our domain expansion to work.
...
> rustc should infer that one of the lifetimes does not outlive 'static, so that we can’t
> use lifetime_translator; however, for whatever reason, it doesn’t, so this exploit works.
> See https://github.com/rust-lang/rust/issues/25860 for this bug’s bug report.
Воены-кексперты, что с лицом?
|
|
|
|
|
|6.56, Аноним (45), 15:33, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сейф раст ничего не гарантирует.
...
> opened on May 28, 2015
>>Воены-кексперты, что с лицом?
> У меня всё прекрасно, а у вас что с лицом уже почти
Какое ловкое переобувание в прыжке, однако ...
|
|
|
|7.69, Аноним (35), 15:44, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты забавный. Тебе показывают, что язык дырявый. Ты даешь ссылку, что дыра существует 10 лет. Причем в обсуждении дыры прямо пишут, что у раста проблемы тайпчекером и системой типов. 10 лет.
|
|
|
|
|
|9.78, Аноним (35), 16:06, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На данном этапе развития rust язык и референсный компилятор неотделимы И повтор... текст свёрнут, показать
|
|8.80, Аноним (45), 16:14, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А ты еще забавней, проигнорировал ответ автора cvs-rs, проигнорировал сложность ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.91, Аноним (35), 16:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ничего я не игнорировал Вам дали ссылку на конкретый баг с полным описанием, ка... текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.104, Аноним (45), 17:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какая занимательная реальность, в моей - это описание дал я сам, а воены супроти... большой текст свёрнут, показать
|
|3.49, Аноним (50), 15:22, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Только для целевой атаки достаточно одной уязвимости. Подумай об этом. И про ложку дегтя в бочке меда. Не имеет смысла размер бочки если любое количество дегтя делает даже самую безопасТную бочку неюзабельной. Можно просто сэкономить на бочке.
|
|
|
|4.60, Аноним (45), 15:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И про ложку дегтя в бочке меда. Не имеет смысла размер бочки если
> любое количество дегтя делает даже самую безопасТную бочку неюзабельной. Можно просто
> сэкономить на бочке.
О, Воены Супротив Раста подтянули "тяжелую артиллерию" в виде натягиваемых на глобус аналогий.
Надеюсь, Воены пилят только ручной пилой (и используют такую же продукцию), а то ведь электро/бензопилу и всякие индустриальные лесопилки легко отыметь простым ломом, что делает их с точки зрения-"логики" Военов неюзабильными ...
|
|
|
|5.86, Аноним (50), 16:27, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет никаких военов. Есть только люди со здравым смыслом и это не ты. Кому безопасно есть питон, го, хаскель, джаваскрипт. Руст от них ничем в лучшую сторону не отличается.
|
|
|
|6.124, laindono (ok), 18:38, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Отличается производительностью выполняемого кода в той же когорте, что и C/C++.
Раньше выбор стоял между крестиками и питоном (условно) и выбор состоял в безопасности против производительности.
Теперь выбор между растом и условным питоном. При этом выбор между скоростью написания кода и производительностью.
Со временем плюсы станут коболом. Куча легаси кода, который никто особо не хочет трогать кроме старичья.
|
|3.77, Аноним (77), 16:03, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Поэтому проблемы если возникают, то именно unsafe блоках.
А Rustonomicon говорит строго обратное, что unsafe - нелокален, и что от него проблемы могут возникнуть вообще где угодно.
|
|2.6, Аноним (6), 12:03, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет ничего иделаьного! А результат всяко лучше по сравнению с С/C++.
|
|
|
|3.90, Аноним (90), 16:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если на стройке носить 10 касок подряд, то будет в 10 раз безопаснее! Но почему-то в реальности так никто не делает.
|
|2.7, proninyaroslav (ok), 12:04, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А теперь представим что unsafe нет, и нужно перелопатить 35к функций, вместо 7500 если бы unsafe был.
|
|
|
|3.15, 21yosenior (?), 12:48, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там и так нужно перелопатить 35к, уб в расте есть везде. Не говоря о том, что многие из этих 35к - хэлворды.
|
|
|
|4.18, proninyaroslav (ok), 12:59, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
UB в расте не может быть за пределами unsafe блока. Это гарантированно. Все остальное он конечно не гарантирует, например утечки памяти.
|
|
|
|
|
|6.47, proninyaroslav (ok), 15:20, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Семантика языка, которая гарантирует безопасность, это всего лишь описание. Но конечно многое зависит от компилятора и его уязвимостей которые всегда есть. И этот проект по сути их демонстрирует.
|
|
|
|7.57, Аноним (50), 15:33, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Он демонстрирует что в расте нет никакой необходимости. Дешевле писать на нормальных языках. Сейф на питоне, ансейф быстрый код на с++ как модули для питона. Все экономия 1000%
|
|3.55, Аноним (50), 15:32, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему нельзя сразу написать безопасно. Если есть ансейф то язык уже небезопасен.
|
|
|
|
|
|3.58, Аноним (50), 15:36, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но ведь адепты говорили что факт написания ансейфа будет помогать программисту сильнее концентрироваться на ошибках в коде, а оказывается не помогает. И хакер все равно выйдет за границы и возьмёт рута. А уязвимость поправят только через 5 лет во время какой-то там верификации. Причем найдут только 1 из 10 уязвимостей.
|
|
|
|4.68, Аноним (45), 15:43, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Но ведь адепты говорили что факт написания ансейфа будет помогать программисту сильнее
> концентрироваться на ошибках в коде, а оказывается не помогает. И хакер
> все равно выйдет за границы и возьмёт рута.
А гугол-то в курсе?
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61933
> Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android
...
> Изменения позволили снизить долю связанных с памятью уязвимостей в Android c 76% в 2019 году до 24% в 2024 году
---
> А уязвимость поправят только через 5 лет во время какой-то там верификации. Причем найдут только 1 из 10 уязвимостей.
Опять методика 'Пальцем в небо' сертифицированного сотрудника 'НИИ Кекспертизы и вбросов' им. Опеннета?
|
|
|
|5.84, Аноним (50), 16:25, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Опять повысились надои? А новость сабжевую ты прочитать не хочешь? Чтобы найти вульны нужна аш целая инициатива от целого Амазона. Без этого вульны не ищутся.
|
|
|
|6.106, Аноним (45), 17:32, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Опять повысились надои? А новость сабжевую ты прочитать не хочешь? Чтобы найти
> вульны нужна аш целая инициатива от целого Амазона. Без этого вульны
> не ищутся.
Опять альтернативная реальность? А то в нашей гугол платит нехилые бабки за каждый найденый вулн:
https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60780
> Из потраченной в 2023 году суммы $3.4 млн (в прошлом году $4.8 млн) выплачено за уязвимости в Android. За информацию об уязвимостях в браузере Chrome было выплачено 359 премий на общую сумму $2.1 млн (в прошлом году $3.5 млн).
Че там кстати с твоими чиселками? Я угадал с методикой очередного статистического опеннетного исследования?
|
|
|
|7.108, Аноним (50), 17:40, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что та скоростью разработки в 10 раз медленнее? Серво уже дописали? Или может редокс?
|
|
|
|
|
|3.19, 21yosenior (?), 13:08, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хоть со своей, хоть с чьей-то ещё. Заявляется безопасность кода на языке, а не либы - подучи логику. Ансейфа нет, проблемы есть.
|
|
|
|4.23, Аноним (45), 13:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кекспертизм опеннетный, аз из Да и то, что для появления проблем т е чтобы най... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.26, 21yosenior (?), 13:44, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё, ответов не будет? С одного вопроса потеряться - мощно.
> cve-rs also contains safe reimplementations of
> safe reimplementations
Молодец, умножил на ноль тезисы предыдущего героя. Хоть не зря кучу левого мусора спастил.
|
|
|
|6.32, Аноним (45), 14:15, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Всё, ответов не будет? С одного вопроса потеряться - мощно.
Не суметь прочесть три предложения и сразу перейти к "папа, где море?" - намного уныл^W мощнее.
>> cve-rs also contains safe reimplementations of
>> safe reimplementations
> Молодец, умножил на ноль тезисы предыдущего героя. Хоть не зря кучу левого мусора спастил.
Молодец, обозвал сигнатуру transmute "левым мусором" и не сумел написать ничего по существу ... зато выдал хороший, объемный выхлоп метана - Газпром гордится тобой!
|
|2.53, Прохожий (??), 15:31, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Следует отличать хак, найденный в компиляторе, от намеренного UB в стандарте (sic!) языка программирования. Вы там чуть ниже про логику говорили...
|
|
|
|3.61, Аноним (50), 15:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У раста нет стандарта. Ты с логикой поссорился ещё очень много лет назад.
|
|
|
|4.73, Прохожий (??), 15:52, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
21yosenior
У Rust нет спецификации, но есть RFC. Принципиальной разницы на вижу, как и, например, группа разработчиков Gcc,которые работают над своей версией компилятора.
Говоря о стандартах, я имел ввиду не Rust, а C, C++.
Про какое "воровство" вы тут говорите?
|
|1.20, Аноним (20), 13:14, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Компания Amazon и организация Rust Foundation представили инициативу
Только один вопрос. Кто им разрешил?
|
|
|
|2.27, ijuij (?), 13:54, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хороший вопрос! Иногда кажется, что разрешение не требуется.
|
|
|
|3.39, Аноним (20), 14:40, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вопрос не праздный. Вспомним Ada, созданный МО. Да, он есть, но связываться с ним как-то не хотелось и не хочется. За Rust также топит МО. И это тоже как бы намекает. Последствия будут, если не сейчас, так потом. Смотреть надо не сиюминутные выгоды, а на перспективу.
Наверное, лучше остаться на относительно свободном C/C++, в том числе для новых проектов.
|
|
|
|4.71, Прохожий (??), 15:47, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>За Rust также топит МО.
Но не оно является создателем языка, и не оно создаёт компилятор.
>И это тоже как бы намекает. Последствия будут, если не сейчас, так потом.
Например, какие?
>Наверное, лучше остаться на относительно свободном C/C++, в том числе для новых проектов.
Группа разработчиков Gcc работает над компилятором Rust, если вы о вендорлоке.
|
|
|
|
|
|3.87, Аноним (50), 16:29, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ты сейчас смеёшься, а когда всех пересдачи принудителтно на OneScript я на тебя посмотрю.
|
|1.59, Аноним (59), 15:37, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Не могу я понять растохейтеров. Впервые появился инструмент, позволяющий безопасно работать с памятью без ГЦ, без потери производительности, а они только критикуют. Самое смешное, что они критикуют Раст за то, что он не спасает от всех ошибок. "Что ж за безопасность, от всего не защищает, поэтому лучше останусь на Си". Логика классная, да, чем получить хоть какую-то защиту, буду шпарить дальше на абсолютно незащищённым Си.
|
|
|
|2.67, Аноним (8), 15:41, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Без какой потери производительности? Тесты посмотри. Магии не бывает.
|
|
|
|
|
|4.83, Аноним (50), 16:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О да тесты на домене 4го уровня. А самому головой подумать? Или как ты делаешь дополнительную работу не задействуя дополнительных команд процессора?
|
|
|
|5.96, Аноним (-), 16:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Э.. на этапе компиляции?
Если у тебя типы провепяются во время компиляции, если элемент Enum у тебя можно отличить от другого перечисления (и это не задекорированный int как в других языках), если у тебя есть проверки инвариантов, если проверки на null...
Да скорость сборки у тебя замедлится, но выполнение может быть на том же уровне.
|
|5.99, Аноним (98), 17:06, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> тесты на домене 4го уровня
Других аргументов, полагаю, нет и не будет.
|
|
|
|
|
|7.123, Аноним (45), 18:20, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кстати, вдогонку насчет рантайма и дабы немного подогреть бедных военов а то зи... большой текст свёрнут, показать
|
|5.102, Аноним (45), 17:13, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> О да тесты на домене 4го уровня.
О, опоздавший родиться и не слышавший о "The Computer Language Benchmarks Game", зато топящий за сишку? Ну, бывает, особенно у неофитов.
> А самому головой подумать? Или как ты делаешь дополнительную работу не задействуя дополнительных команд процессора?
Короче, тестов сравнимых по качеству хотя бы с бенчмарк-геймом не будет, будет лишь вода и "нещитаица".
|
|
|
|6.109, Аноним (126), 17:44, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>зато топящий за сишку? Ну, бывает, особенно у неофитов.
Неофит - новый сторонник какой-либо религии.
Новыми можно назвать адептов Rust.
Так что, как то, неправильное употребление слова.
|
|
|
|7.114, Аноним (50), 17:54, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он ещё даже вуз не окончил, а уже пытается умные слова употреблять.
|
|
|
|7.115, Аноним (45), 17:57, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Неофит - новый сторонник какой-либо религии.
> Новыми можно назвать адептов Rust.
А Воены Супротив Раста - это члены древнего и уважаемого Ордена Защиты Вселенной от Ржавой Угрозы, ага.
> Без какой потери производительности? Тесты посмотри. Магии не бывает.
> Подгонять что угодно под тесты любимая задача для очковтирателей.
А ты самокритичен! Правда, тесты так и не предоставил.
Ну и не очень понятно, какие именно религиозные обеты не дают написать Военам более правильные тесты на правильных ЯП в Shootout-e?
|
|1.107, Аноним (-), 17:40, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>За последние три года в библиотеке было выявлено 57 проблем с корректностью работы, из которых 20 были помечены как уязвимости.
Кто тут говорил, что Раст безопасен?
|
|1.130, Bottle (?), 20:00, 24/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А толку, если у язычка нет спецификации? Он небезопасен by design, парадоксально, но даже Си безопаснее, потому что минимальная работа по стандартизации проведена.
|