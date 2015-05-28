Инициатива по верификации стандартной библиотеки Rust

3.8 , Аноним ( 8 ), 12:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >А это почти в 5 раз меньше работы. А вот это вряд ли, потому что каждое включение unsafe на Rust в 5 раз сложнее проверять, чем в других языках.

4.9 , Facemaker ( ? ), 12:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >каждое включение unsafe на Rust в 5 раз сложнее проверять, чем в других языках Как вычислялась эта метрика?

5.12 , Аноним ( - ), 12:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – > Как вычислялась эта метрика? Методика 'Пальцем в небо' сертифицированного сотрудника 'НИИ Кекспертизы и вбросов' им. Опеннета.

Все утверждения истинны на 146%! Я бы спросил в чем отличие unsafe rust от обычной сишки, но смысла нет - все равно ответа не получим))

6.35 , Аноним ( 35 ), 14:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В чем отличие safe rust от обычной сишки?

7.50 , Аноним ( 50 ), 15:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше лишних проверок, которые в си пришлось бы писать руками на каждый чих.

4.21 , erthink_ ( ? ), 13:15, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Нет. Ровно наоборот. Даже если иметь кривые руки, плохую голову и что-то натянуть против раста, то верификация unsafe в его собственных библиотеках потребует в разы меньше усилий чем верификация сишных библиотек со сравнимым функционалом. В среднем по больнице, unsafe-код в Rust более регулярен и проще (менее комплексный) чем подобный в сишных библиотеках. Есть и обратный эффект, в unsafe-функциях концентрация странностей/мутностей больше чем в средней glibc. Но это только потому, что в rust есть возможность и стремление отделять мух от котлет, а в glibc любые unsafe операции могут быть в любом месте (в самом безобидном и неожиданном). Конечно, можно найти зубодробительные unsafe-сценарии, но тогда и сравнивать их надо с аналогичными сишными случаями.

5.51 , Аноним ( 50 ), 15:26, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Язык си необоснованно сложнее и найти там что-то ещё сложнее вывод очевиден. Хотя вывод понятен по отсутствию софта написанного на раст. Особенно в областях где хваленая работа с памятью могла бы иметь место.

6.88 , erthink_ ( ? ), 16:30, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Язык си необоснованно сложнее и найти там что-то ещё сложнее вывод очевиден. Язык Си сильно проще, а С++ отягощен поддержкой обратной совместимости (с позволением всего unsafe что можно в Cи). > Хотя вывод понятен по отсутствию софта написанного на раст. Особенно в

> областях где хваленая работа с памятью могла бы иметь место. Так ведь именно активно используется, даже не взирая не упомянутые выше баги.

И переписывается на Rust достаточном много, там где либо высоки риски и в совокупности есть целесообразность для бизнеса, либо где что-то кому-то интересно. Другое дело, что в условном debian этого не видно, ибо 90% пакетов появились до раста и вся экосистема "сишная".

7.95 , Аноним ( 50 ), 16:51, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может уже пора перестать переписывать и написать что-то новое на самом расте?

8.116 , Аноним ( 116 ), 17:59, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Лол Кто ты вообще такой чтобы что-то, кому-то указывать Особенно разрабам кото... 9.129 , Bottle ( ? ), 19:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать There 5 games and 50 game engines written in Rust, как говорится ... 5.126 , Аноним ( 126 ), 19:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – unsafe это только индикативность для менеджеров или реализует безопасные механизмы (замыкание, контекст, виртуальность)?

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:39, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но в расте тебе нужно будет верифицировать 7.5к функция, а не 35 тысяч как в других языках. в другом языке есть формально верифицированный компилятор https://compcert.org а у раста пока что даже не формализовали ситему типов https://blog.rust-lang.org/2023/01/20/types-announcement.html

4.28 , erthink_ ( ? ), 13:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в другом языке есть формально верифицированный компилятор

> https://compcert.org Нисколько не хочу принизить ценность проекта и достигнутые там результаты, но всё-таки нужно слегка критично читать написанное с осознанием всего комплекса проблем/задач. Формальная/математическая верификация покрывает часть функционала, т.е. "не всё".

При этом возникает некая проблема/задача верификации "самого верификатора", т.е. доказательства что сформированного списка свойств достаточно для "верифицированного компилятора". Например, предположим что у вас есть "верифицированный компилятор". В нём могут быть баги ?

- если "нет, багов быть не может", то упомянутый компилятор нельзя назвать верифицированным.

- если "да, баги могут быть", то верификация перестаёт что-либо гарантировать на практике. Поэтому все подобные верификации всегда с массой уточнений и оговорок "тут рыбу заворачивали, сюда не смотрим" и "если остальное работает верно".

Соответственно, отсутствие "формализированной системы типов" им не только не мешает, но и может помогать (сокращать поверхность).

5.42 , Аноним ( 13 ), 14:54, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поэтому все подобные верификации всегда с массой уточнений и оговорок там написано вполне ясно > Such verified compilers come with a mathematical, machine-checked proof that the generated executable code behaves exactly as prescribed by the semantics of the source program.

> Соответственно, отсутствие "формализированной системы типов" им не только не мешает, но и может помогать (сокращать поверхность). без формального описания не может быть никакой верификации, как это может "помогать" ?

6.44 , Аноним ( 44 ), 15:11, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без формального описания не может быть никакой верификации это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг".

7.48 , Аноним ( 13 ), 15:22, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг" есть один компилятор и никто точно не знает как он работает, только догадываются. Сомневаюсь что кто-то в своём уме пишет на этом доверенный код. 8.79 , Аноним ( 44 ), 16:10, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На то и спека, где это все описано, и есть механизм верификации и валидации, кот... 9.82 , Аноним ( 13 ), 16:23, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать есть код на языке программирования и есть код исполняемый процессором, вы разниц... 10.127 , Аноним ( 44 ), 19:46, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а какая разница, если и то и другое надо верифицировать Цель верификации одна -... 7.76 , erthink_ ( ? ), 15:56, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> без формального описания не может быть никакой верификации

> это называется спецификация, в этой же спеке определяется понятие "баг". Не важно как называется, но суть в определении рамок/границ что верифицируется, а что оставляется за скобками. И тут всё правильно, ибо по-другому не возможно. Но нужно понимать что именно верифицировано и в "каких терминах", так как в конечном счете нет большой разницы чем будет вызвана проблема -- багом компилятора, не-верифицированностью каких-то его частей, либо изъяном в правилах/целях/критериях/ограничениях верификации. Поэтому читая "верифицированный компилятор" всегда хочется понять что имели в виду:

- конкретный exe-шник.

- набор исходников или какое-то их подмножество.

- представление кода и его преобразования описанные в некой формальной системе, для которых доказана их корректность.

- формальная система для описания представления кода и его преобразований, которая позволяет выполнить доказательства корректности. 8.81 , Аноним ( 44 ), 16:18, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и как продолжать дискуссию, если нет понимания для чего вообще нужно это все,... 6.54 , erthink_ ( ? ), 15:31, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без формального описания не может быть никакой верификации, как это может "помогать"

> ? Ту там же символьные вычисления и местами абстрактная алгебра. Например, можно верифицировать что "компилятор" не нарушает систему типов, без полной формализации и/или верификации самой системы типов. Конечно, такой "компилятор" может быть не в состоянии генерировать исполнимый код.

Либо всё-таки уметь это, но уже с подмешиванием не-верифицированного функционала и/или не-верифицированной системы типов. А еще может выясниться, что конкретная система типов может не-покрываться/требовать-большего, чем умеет верифицированная часть компилятора, и/или требовать снятия части ограничений/формулировок введенных для возможности верификации, и т.п. -- Собственно, хотел обратить внимание, что есть "рамки верификации" и почти всегда практическое применение никак в них не помещается.

7.128 , Аноним ( 44 ), 19:50, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Собственно, хотел обратить внимание, что есть "рамки верификации" и почти всегда практическое применение никак в них не помещается. что такое "практическое применение"? Что такое "рамки верификации" когда есть строгое определение "предмета верификации"?

4.93 , Аноним ( 93 ), 16:42, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в расте есть MIRI

3.16 , 21yosenior ( ? ), 12:52, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Поэтому проблемы если возникают, то именно unsafe блоках. https://github.com/Speykious/cve-rs - в фантазиях. > А это почти в 5 раз меньше работы. Нет, это столько же работы, точнее даже больше. Сейф раст ничего не гарантирует.

4.33 , Аноним ( - ), 14:21, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот эпичный тред, где люди в течение недели(!) пытались заставить это работать

https://github.com/Speykious/cve-rs/issues/4 Им пришлось написать самописный null_mute, модифицировать transmute() подменив там crate::null_mut на самописный... и даже после этого получается ошибка компиляции error[E0133]: dereference of raw pointer is unsafe and requires unsafe function or block

error: could not compile 'cve-rs' (lib) due to previous error

5.36 , Аноним ( 35 ), 14:30, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, что ты там компилируешь?





$ cargo install cve-rs

$ ~/.cargo/bin/cve-rs segfault

Segmentation fault (core dumped)







6.40 , 21yosenior ( ? ), 14:42, 24/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.45 , Аноним ( 45 ), 15:12, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Нет, это столько же работы, точнее даже больше. Сейф раст ничего не

> гарантирует. Но только в фантазиях опеннетных кекспертов-военов супротив раста, не ходящих по своим же ссылкам.

https://docs.rs/cve-rs/latest/cve_rs/lifetime_expansion/index.html

> How it works

> There is a soundness hole in the Rust compiler that allows our domain expansion to work. ...

> rustc should infer that one of the lifetimes does not outlive 'static, so that we can’t

> use lifetime_translator; however, for whatever reason, it doesn’t, so this exploit works.

> See https://github.com/rust-lang/rust/issues/25860 for this bug’s bug report. Воены-кексперты, что с лицом?

5.46 , Аноним ( 35 ), 15:18, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> https://github.com/rust-lang/rust/issues/25860 opened on May 28, 2015 >Воены-кексперты, что с лицом? У меня всё прекрасно, а у вас что с лицом уже почти 10 лет?

6.56 , Аноним ( 45 ), 15:33, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сейф раст ничего не гарантирует. ...

> opened on May 28, 2015

>>Воены-кексперты, что с лицом?

> У меня всё прекрасно, а у вас что с лицом уже почти Какое ловкое переобувание в прыжке, однако ...

7.69 , Аноним ( 35 ), 15:44, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты забавный. Тебе показывают, что язык дырявый. Ты даешь ссылку, что дыра существует 10 лет. Причем в обсуждении дыры прямо пишут, что у раста проблемы тайпчекером и системой типов. 10 лет.

8.74 , Прохожий ( ?? ), 15:53, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не язык, а компилятор Да, нашли в нём недоработку И ... 9.78 , Аноним ( 35 ), 16:06, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На данном этапе развития rust язык и референсный компилятор неотделимы И повтор... 8.80 , Аноним ( 45 ), 16:14, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А ты еще забавней, проигнорировал ответ автора cvs-rs, проигнорировал сложность ... 9.91 , Аноним ( 35 ), 16:35, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ничего я не игнорировал Вам дали ссылку на конкретый баг с полным описанием, ка... 10.104 , Аноним ( 45 ), 17:24, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Какая занимательная реальность, в моей - это описание дал я сам, а воены супроти... 11.125 , Аноним ( - ), 19:12, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не идрис, но хаскель - вон даже ОС запилили programatica cs pdx edu House Выгл... 3.49 , Аноним ( 50 ), 15:22, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Только для целевой атаки достаточно одной уязвимости. Подумай об этом. И про ложку дегтя в бочке меда. Не имеет смысла размер бочки если любое количество дегтя делает даже самую безопасТную бочку неюзабельной. Можно просто сэкономить на бочке.

4.60 , Аноним ( 45 ), 15:37, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И про ложку дегтя в бочке меда. Не имеет смысла размер бочки если

> любое количество дегтя делает даже самую безопасТную бочку неюзабельной. Можно просто

> сэкономить на бочке. О, Воены Супротив Раста подтянули "тяжелую артиллерию" в виде натягиваемых на глобус аналогий.

Надеюсь, Воены пилят только ручной пилой (и используют такую же продукцию), а то ведь электро/бензопилу и всякие индустриальные лесопилки легко отыметь простым ломом, что делает их с точки зрения-"логики" Военов неюзабильными ... 5.86 , Аноним ( 50 ), 16:27, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет никаких военов. Есть только люди со здравым смыслом и это не ты. Кому безопасно есть питон, го, хаскель, джаваскрипт. Руст от них ничем в лучшую сторону не отличается.

6.124 , laindono ( ok ), 18:38, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отличается производительностью выполняемого кода в той же когорте, что и C/C++. Раньше выбор стоял между крестиками и питоном (условно) и выбор состоял в безопасности против производительности. Теперь выбор между растом и условным питоном. При этом выбор между скоростью написания кода и производительностью. Со временем плюсы станут коболом. Куча легаси кода, который никто особо не хочет трогать кроме старичья.

3.77 , Аноним ( 77 ), 16:03, 24/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Поэтому проблемы если возникают, то именно unsafe блоках. А Rustonomicon говорит строго обратное, что unsafe - нелокален, и что от него проблемы могут возникнуть вообще где угодно.

