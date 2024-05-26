В каждом пятом пакете на языке Rust используется режим unsafe

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|1.2, Аноним (2), 22:24, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> Для выявления проблем в коде, выполняемом в режиме "unsafe", проектом развивается интерпретатор Miri
Монстр разрастается. Почему бы просто не использовать последние стандарты C++? Зачем использовать язык с таким заковыристым синтаксисом, который к тому же не жизнеспособен в реальной практике и приходится аж интерпретатор вкорячивать для проверок?
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|2.4, Аноним (4), 22:29, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Настолько нежизнеспособен, что вовсю используется в ядре, драйверах, gui, софте, ага.
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|3.6, Аноним (2), 22:32, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то не припомню рабочих драйверов на расте. Были пробные, да. Софт на расте тоже не встречал. Не привередлив, ставлю что полезно. А, вспомнил, firefox использую.
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|5.19, Аноним (2), 22:52, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы вы не написали, не узнал что существует такая утилита. А это значит что меня устраивает ls и острой нужды искать альтернативу не было. Есть что-то уникальное и полезное на расте, не клон существующего?
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|8.43, Аноним (38), 23:55, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не все функции пересекаются но в целом вроде оно https github com abhimanyu003... текст свёрнут, показать
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|6.52, Аноним (52), 00:22, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты спрашивал про рабочие. Вытаскивать из рукава новые аргументы не получится.
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|3.59, Аноним (59), 01:09, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>что вовсю используется в ядре, драйверах
Вовсю в учебном драйвере.
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|2.5, kravich (ok), 22:31, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И правда, почему бы не использовать C++, когда доступна альтернатива, пусть даже это раст? Зачем использовать язык с таким заковыристым синтаксисом, который хоть и крайне жизнеспособен, но которым больно пользоваться?
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|3.9, Аноним (2), 22:35, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И раст не альтернатива плюсам. Раст более функциональный и синтаксис отличается. Вот карбон может быть альтернативой, но его в реальности пока нет.
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|2.8, Аноним (8), 22:35, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> который к тому же не жизнеспособен в реальной практике
Вы лжете или заблуждаетесь. Почитайте отчеты разработчиков нативной системщины андроида. Там уже много на расте написано и им нравится результат. А Ларс Бергстром, технический директор Google, вообще пару месяцев назад выдал: "Команды, работающие на Rust, в два раза продуктивнее команд, использующих C++". Причем не только разработка, а и сопровождение и апдейты разработанного. Зачем же писать на в два раза менее эффективном для разработки языке? Только потому что ты знаешь плюсы, а на расте ты не можешь, потому что у тебя лапк..., то бишь, синтаксис?
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|3.10, Аноним (2), 22:38, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы лжете или заблуждаетесь.
А третьего не дано.
> Google
Это та маленькая инди компания, которая разработала язык Go, автор которого признался, что язык создавали для [не очень способных]? Я бы не стал прислушиваться к мнению гугла в каком-либо вопросе. У яндекса и то лучше получаются инновации в последнее время. А они не особо на расте пишут. Но это не аргумент.
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|4.26, Аноним (28), 23:00, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которая разработала язык Go, автор которого признался, что язык создавали для [не очень способных]?
Эх, если бы сишку когда-то тоже делали с учётом того, что 99% пишущих на ней будут не очень способны [уложиться в выделенную область памяти]?
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|3.29, Аноним (29), 23:02, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Внезапно по мнению компании мелкософт виндовс лучшая ОС, а C# лучший язык. Также внезапно у гугла любое упоминание дарта, го, раста все делает лучше.
На деле все конечно иначе.
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|2.24, Аноним (28), 22:58, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Почему бы просто не использовать последние стандарты C++?
> Зачем использовать язык с таким заковыристым синтаксисом
Сами спросили, сами ответили.
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|2.31, adsf (?), 23:09, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что конкретно не так с синтаксисом Раста? Вы серьёзно ставите его в противовес синтаксису плюсов? Как по мне, самый типичный и не неизуродованный c-like
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|3.40, anodymus (?), 23:39, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За let надо просто расстреливать. Драйвер, а там: let, let, let. 100 лет и будет парсить. Торвальдс не просто такой kernel code style для С придумал идя даже на риск проблем из-за отсутствующих фигурных скобок. Лишь бы сократить размер исходников и время парсинга/препроцессинга. И тут Раст со своим синтаксисом от Visual Ba(sic!). Ну удачи, чё.
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|4.42, adsf (?), 23:48, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> За let надо просто расстреливать. Драйвер, а там: let, let, let. 100
Эээ... Это вся заковыристость? Ожидал увидеть что-то про лайфтаймы. Я рассматриваю синтаксис в первую очередь с позиции читающего. Компилятор на других этапах гораздо больше времени тратит, это экономия на спичках.
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|2.46, Bottle (?), 00:06, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот язык поддерживается корпоратами чтобы сдерживать развитие опенсорса. Если куча софта будет написана на десятке языков, ты никогда не сможешь нормально всё это поддерживать. Да даже собрать из исходников всё это будет нетривиальной задачей.
Вот язык впихивают в ядро Линукс - зачем? А чтобы ядро теперь компилировалось одним лишь LLVM, сводя на нет все прежние усилия по поддержке нескольких компиляторов и кроссплатформы.
И теперь люди из проекта GCC работают не покладая рук, чтобы запилить поддержку Раста, вместо того, чтобы самый лучший компилятор на Земле выдавал ещё более быстрый и корректный код.
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|3.56, Аноним (56), 01:02, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А чтобы ядро теперь компилировалось одним лишь LLVM, сводя на нет все прежние усилия по поддержке нескольких компиляторов и кроссплатформы.
Избавились от гнутого вендорлока.
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|3.70, Аноним (69), 02:32, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если куча софта будет написана на десятке языков, ты никогда не сможешь нормально всё это поддерживать.
Внезапно, куча софта уже написана сильно больше, чем на десятке языков. Даже того, который прямо поддерживается и продвигается FSF.
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|2.48, Аноним (48), 00:10, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Причин много:
• Слабая экосистема. Cargo, rustdoc и mdbook кладут на лопатки костыльные варианты этих инструментов для C++
• Низкоуровневое управление памятью, что чревато всегда человеческим фактором. В Rust больше средств, чтобы не шмальнуть в ногу
• Zero-cost abstractions в C++ почти нет, хотя Rust этим славится
• Безопасный код, который генерируется уже в ассемблере. В C++ полагается лишь на динамический анализ
• Миграция крупнейших компаний на Rust и увядание поддержки ими C++
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|3.53, Аноним (2), 00:22, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Cargo
За стягивание зависимостей автоматом из инета нужно не гладить по голове.
А конец C++ предрекали java, go и вот теперь rust.
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|3.62, Аноним (62), 01:17, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Докажите математически безопасность кода, получающего на вход поток данных со свойством неопределённости во времени.
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|2.63, Аноним (63), 01:23, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Почему бы просто не использовать последние стандарты C++?
Потому что проникновение рептилоидов ещё не настолько велико.
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|1.3, Tron is Whistling (?), 22:27, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что ещё раз напоминает, что ничего толкового на чистом безопастном хрусте написать особо так и не получилось. То, что на 1 здравый пакет минимум 4 хелловрота - тоже вполне понятно, даже мало как-то.
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|2.11, kravich (ok), 22:38, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебя же не смущает, что на высокоурвневом языке ты напрямую сделать условный "int 0x80" для системного вызова не сможешь, и что где-то внутри стандартной библиотеки есть страшно низкоуровневая страшно машинно-специфичная ассемблерная инструкция, непосредственно инициирующая системный вызов?
Так и здесь, почему тебя должно смущать, что низкоуровневые библиотеки используют unsafe для интеропа с сишным кодом? Если этот unsafe написан грамотно, то ничего страшного не случится, и изолированный внутри библиотеки unsafe код наружу в пользовательский код не вытечет
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|3.34, ИмяХ (ok), 23:18, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Если этот unsafe написан грамотно, то ничего страшного не случится
Если на Си и ассемблере писать грамотно, то тоже ничего страшного не случится
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|4.57, Аноним (56), 01:04, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но по загадочным причинам предпочитают ежедневно получать пачку CVE. Это хитрый план такой?
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|4.71, Аноним (69), 02:36, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если на Си и ассемблере писать грамотно
О том и речь, что сишный код, который выполняется через unsafe, должен быть написан грамотно.
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|2.16, Аноним (8), 22:50, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Забавно. Из срача в срач перед вами мечут бисер, постоянно приводят в пример серьезные проекты, а вам или "проекты не той системы" или "это хелловрот" или почему-то ненужное вам переписывание забагованного старого копролита или просто лично вам не нужное ПО, а раз вам ненужное - значит не нужное никому. Бог подаст, тролль.
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|3.23, Аноним (2), 22:57, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> постоянно приводят в пример серьезные проекты
Но не приводят же. Где?
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|3.49, Витюшка (?), 00:11, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот я лично посмотрю (уже) все ссылки и буду использовать эти утилитки.
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|1.12, Alladin (?), 22:38, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой еще "режим" unsafe, что курят авторы? я могу пометить функцию "unsafe" даже не затрагивая работу с памятью или вызов ffi небезопасных фич, просто от того, чтобы напомнить пользователю "почитай коммент перед вызовом этой функции, оно может сломать мое апи" и все. я могу использовать такой подход для реализации других специализированных оберток, или даже тестов более оно ничего не меняет.
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|2.14, Аноним (2), 22:45, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Прочитайте дальше заголовка. Там написано о том какой unsafe, что подразумевали авторы и где именно этот unsafe использовался.
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|3.18, Alladin (?), 22:52, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я все детально прочитал,
авторы просто посчитали количество слов "unsafe", привели примеры его использования и назвали его "режимом", а то, что unsafe fn my_fan(b: usize) -> usize { b+1 } это абсолют safe код их не волнует.. дичь
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|4.25, Аноним (2), 23:00, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прочитайте ещё раз:
> более 24 тысяч (19.11%) используют ключевое слово "unsafe" для включения возможностей, допускающих небезопасную работу с памятью
Это явно не похоже на "просто посчитали unsafe и отдельно привели пример".
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|5.32, Alladin (?), 23:12, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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именно посчитали ключевое слово "unsafe", также советую почитать и оригинал.
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|6.33, Аноним (2), 23:16, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Most of these Unsafe Rust uses are calls into existing third-party non-Rust language code or libraries, such as C or C++.
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|7.36, Alladin (?), 23:26, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> The canonical way to distribute Rust code is through a package called a crate [5]. As of May 2024, there are about 145,000 crates; of which, approximately 127,000 contain significant code. Of those 127,000 crates, 24,362 make use of the unsafe keyword, which is 19.11% of all crates. And 34.35% make a direct function call into another crate that uses the unsafe keyword. [6] Nearly 20% of all crates have at least one instance of the unsafe keyword, a non-trivial number.
вот все ваши цифры
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|1.13, Аноним (13), 22:45, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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80.89% кода с crates.io не использует unsafe напрямую, а 64.65% — даже косвенно. Стало быть факты говорят, что бóльшая часть кода на раст безопасна в рамках гарантий языка. Для столь сложного и амбициозного проекта, которому и десяти лет не исполнилось это солидное достижение. Иные языки за срок в пять раз больший даже на йоту не придвинулись к такому положению дел. Браво, Раст!
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|2.20, Alladin (?), 22:55, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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язык начали делать в 2006, а в 2012 уже были первые рабочие статьи о нем.
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|2.27, Аноним (2), 23:01, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже так могу. Получается, что каждый третий проект на расте зависит от небезопасного кода.
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|2.74, Аноним (74), 03:58, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пять из шести игравших в русскую рулетку подтверждают её полную безопасность
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|1.44, Аноним (44), 23:56, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> из 127 тысяч значительных пакетов, представленных в каталоге crates.io, более 24 тысяч (19.11%) используют ключевое слово "unsafe" для включения возможностей, допускающих небезопасную работу с памятью в отдельных блоках кода
Интересно другое: есть ли хоть какая-то практическая польза от пакетов, в которых unsafe нет, или это сплошь школьные helloworld?
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|1.45, Аноним (45), 00:00, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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глупцы! вынипанимаете! это другое!
unsafe в rust'е безопаснее же, чем си и плюсы!
</sarcasm>
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|1.50, Витюшка (?), 00:15, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уже было кинулся кидать ссылку на статью другу плюсовику...но почитав совсем не впечатлило.
Вывод из цифр скорее нейтрально-положительный.
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|1.60, Аноним (62), 01:14, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Организация Unsafe Foundation анонсировала выпуск языка Unsafe, лозунгом которого является слоган "БАШКОЙ СВОЕЙ ДУМАТЬ НАУЧИСЬ, А ПОТОМ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛЕЗЬ!!!1111"
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|1.65, Аноним (63), 01:26, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всего 20% растовиков пишут код не руками, а ногой, гммм, результат скорее положительный.
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|1.72, Аноним (72), 02:50, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В каждом пятом пакете? На мой взгляд, все это крайне показательно... так или иначе, все упирается в квалификацию программиста и тут раст ничего не изменил.
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