В каждом пятом пакете на языке Rust используется режим unsafe

2.14 , Аноним ( 2 ), 22:45, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Прочитайте дальше заголовка. Там написано о том какой unsafe, что подразумевали авторы и где именно этот unsafe использовался.

3.18 , Alladin ( ? ), 22:52, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – я все детально прочитал,

авторы просто посчитали количество слов "unsafe", привели примеры его использования и назвали его "режимом", а то, что unsafe fn my_fan(b: usize) -> usize { b+1 } это абсолют safe код их не волнует.. дичь

4.25 , Аноним ( 2 ), 23:00, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прочитайте ещё раз:

> более 24 тысяч (19.11%) используют ключевое слово "unsafe" для включения возможностей, допускающих небезопасную работу с памятью Это явно не похоже на "просто посчитали unsafe и отдельно привели пример".

5.32 , Alladin ( ? ), 23:12, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – именно посчитали ключевое слово "unsafe", также советую почитать и оригинал.

6.33 , Аноним ( 2 ), 23:16, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Most of these Unsafe Rust uses are calls into existing third-party non-Rust language code or libraries, such as C or C++. 7.36 , Alladin ( ? ), 23:26, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > The canonical way to distribute Rust code is through a package called a crate [5]. As of May 2024, there are about 145,000 crates; of which, approximately 127,000 contain significant code. Of those 127,000 crates, 24,362 make use of the unsafe keyword, which is 19.11% of all crates. And 34.35% make a direct function call into another crate that uses the unsafe keyword. [6] Nearly 20% of all crates have at least one instance of the unsafe keyword, a non-trivial number. вот все ваши цифры