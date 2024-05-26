В каждом пятом пакете на языке Rust используется режим unsafe

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:29, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Настолько нежизнеспособен, что вовсю используется в ядре, драйверах, gui, софте, ага.

3.6 , Аноним ( 2 ), 22:32, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то не припомню рабочих драйверов на расте. Были пробные, да. Софт на расте тоже не встречал. Не привередлив, ставлю что полезно. А, вспомнил, firefox использую.

4.15 , Аноним ( 15 ), 22:50, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Некоторые вещи, типа https://github.com/ogham/exa очень даже ничего.

5.19 , Аноним ( 2 ), 22:52, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если бы вы не написали, не узнал что существует такая утилита. А это значит что меня устраивает ls и острой нужды искать альтернативу не было. Есть что-то уникальное и полезное на расте, не клон существующего?

6.35 , Аноним ( 15 ), 23:22, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://gitlab.com/liferooter/textpieces Аналога этой не знаю. Разве cyberchef, но это вебапп. Ну и куча экстеншинов для VSCode. Мб еще это, в попытках "отвязаться" от regex101. Но она еще сыровата:

https://flathub.org/apps/com.felipekinoshita.Wildcard Меня ls тоже устраивает, но присматриваюсь тем не менее. Как, например, недавно съехал с docker на podman.

7.38 , Аноним ( 38 ), 23:30, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видел аналог на гошке причем с в разы большим функционалом

8.41 , Аноним ( 15 ), 23:45, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не поделитесь, я бы съехал ... 8.43 , Аноним ( 38 ), 23:55, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Не все функции пересекаются но в целом вроде оно https github com abhimanyu003... 7.67 , beck ( ?? ), 01:46, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > https://gitlab.com/liferooter/textpieces Я в молодости такую штуку на сишечке писал.

4.17 , НяшМяш ( ok ), 22:51, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Asahi Linux, драйвер для Apple GPU на расте https://github.com/AsahiLinux/linux/tree/gpu/rust-wip/drivers/gpu/drm/asahi

5.22 , Аноним ( 2 ), 22:57, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В main не принят.

6.52 , Аноним ( 52 ), 00:22, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты спрашивал про рабочие. Вытаскивать из рукава новые аргументы не получится.

7.54 , Аноним ( 2 ), 00:24, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это был не контраргумент, а заметка.

4.39 , Аноним ( 52 ), 23:38, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Rustdesk, alacritty, ripgrep.

4.69 , Аноним ( 69 ), 02:09, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Софт на расте тоже не встречал. Не привередлив, ставлю что полезно https://github.com/postgresml/pgcat На замену PgBouncer весьма небесполезная штуковина

3.59 , Аноним ( 59 ), 01:09, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >что вовсю используется в ядре, драйверах Вовсю в учебном драйвере.

2.5 , kravich ( ok ), 22:31, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И правда, почему бы не использовать C++, когда доступна альтернатива, пусть даже это раст? Зачем использовать язык с таким заковыристым синтаксисом, который хоть и крайне жизнеспособен, но которым больно пользоваться?

3.7 , Аноним ( 2 ), 22:33, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Новые стандарты не больно использовать.

4.28 , Аноним ( 28 ), 23:01, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Из них выкинули <>*&::?

5.30 , Аноним ( 2 ), 23:03, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Вы серьёзно? В rust с этим гораздо хуже.

3.9 , Аноним ( 2 ), 22:35, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И раст не альтернатива плюсам. Раст более функциональный и синтаксис отличается. Вот карбон может быть альтернативой, но его в реальности пока нет.

2.8 , Аноним ( 8 ), 22:35, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > который к тому же не жизнеспособен в реальной практике Вы лжете или заблуждаетесь. Почитайте отчеты разработчиков нативной системщины андроида. Там уже много на расте написано и им нравится результат. А Ларс Бергстром, технический директор Google, вообще пару месяцев назад выдал: "Команды, работающие на Rust, в два раза продуктивнее команд, использующих C++". Причем не только разработка, а и сопровождение и апдейты разработанного. Зачем же писать на в два раза менее эффективном для разработки языке? Только потому что ты знаешь плюсы, а на расте ты не можешь, потому что у тебя лапк..., то бишь, синтаксис?

3.10 , Аноним ( 2 ), 22:38, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы лжете или заблуждаетесь. А третьего не дано.

> Google Это та маленькая инди компания, которая разработала язык Go, автор которого признался, что язык создавали для [не очень способных]? Я бы не стал прислушиваться к мнению гугла в каком-либо вопросе. У яндекса и то лучше получаются инновации в последнее время. А они не особо на расте пишут. Но это не аргумент.

4.26 , Аноним ( 28 ), 23:00, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > которая разработала язык Go, автор которого признался, что язык создавали для [не очень способных]? Эх, если бы сишку когда-то тоже делали с учётом того, что 99% пишущих на ней будут не очень способны [уложиться в выделенную область памяти]?

5.55 , Аноним ( 55 ), 00:39, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эта сишка называется паскаль

3.29 , Аноним ( 29 ), 23:02, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Внезапно по мнению компании мелкософт виндовс лучшая ОС, а C# лучший язык. Также внезапно у гугла любое упоминание дарта, го, раста все делает лучше.

На деле все конечно иначе.

2.24 , Аноним ( 28 ), 22:58, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Почему бы просто не использовать последние стандарты C++?

> Зачем использовать язык с таким заковыристым синтаксисом Сами спросили, сами ответили.

2.31 , adsf ( ? ), 23:09, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что конкретно не так с синтаксисом Раста? Вы серьёзно ставите его в противовес синтаксису плюсов? Как по мне, самый типичный и не неизуродованный c-like

3.40 , anodymus ( ? ), 23:39, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – За let надо просто расстреливать. Драйвер, а там: let, let, let. 100 лет и будет парсить. Торвальдс не просто такой kernel code style для С придумал идя даже на риск проблем из-за отсутствующих фигурных скобок. Лишь бы сократить размер исходников и время парсинга/препроцессинга. И тут Раст со своим синтаксисом от Visual Ba(sic!). Ну удачи, чё.

4.42 , adsf ( ? ), 23:48, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > За let надо просто расстреливать. Драйвер, а там: let, let, let. 100 Эээ... Это вся заковыристость? Ожидал увидеть что-то про лайфтаймы. Я рассматриваю синтаксис в первую очередь с позиции читающего. Компилятор на других этапах гораздо больше времени тратит, это экономия на спичках.

2.46 , Bottle ( ? ), 00:06, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот язык поддерживается корпоратами чтобы сдерживать развитие опенсорса. Если куча софта будет написана на десятке языков, ты никогда не сможешь нормально всё это поддерживать. Да даже собрать из исходников всё это будет нетривиальной задачей.

Вот язык впихивают в ядро Линукс - зачем? А чтобы ядро теперь компилировалось одним лишь LLVM, сводя на нет все прежние усилия по поддержке нескольких компиляторов и кроссплатформы.

И теперь люди из проекта GCC работают не покладая рук, чтобы запилить поддержку Раста, вместо того, чтобы самый лучший компилятор на Земле выдавал ещё более быстрый и корректный код.

3.56 , Аноним ( 56 ), 01:02, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А чтобы ядро теперь компилировалось одним лишь LLVM, сводя на нет все прежние усилия по поддержке нескольких компиляторов и кроссплатформы. Избавились от гнутого вендорлока.

3.70 , Аноним ( 69 ), 02:32, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если куча софта будет написана на десятке языков, ты никогда не сможешь нормально всё это поддерживать. Внезапно, куча софта уже написана сильно больше, чем на десятке языков. Даже того, который прямо поддерживается и продвигается FSF.

2.48 , Аноним ( 48 ), 00:10, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Причин много:

• Слабая экосистема. Cargo, rustdoc и mdbook кладут на лопатки костыльные варианты этих инструментов для C++

• Низкоуровневое управление памятью, что чревато всегда человеческим фактором. В Rust больше средств, чтобы не шмальнуть в ногу

• Zero-cost abstractions в C++ почти нет, хотя Rust этим славится

• Безопасный код, который генерируется уже в ассемблере. В C++ полагается лишь на динамический анализ

• Миграция крупнейших компаний на Rust и увядание поддержки ими C++

3.53 , Аноним ( 2 ), 00:22, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Cargo За стягивание зависимостей автоматом из инета нужно не гладить по голове.

А конец C++ предрекали java, go и вот теперь rust.

3.62 , Аноним ( 62 ), 01:17, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Докажите математически безопасность кода, получающего на вход поток данных со свойством неопределённости во времени.

2.63 , Аноним ( 63 ), 01:23, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Почему бы просто не использовать последние стандарты C++? Потому что проникновение рептилоидов ещё не настолько велико.

