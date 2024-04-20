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В Thunderbird добавят реализацию протокола Microsoft Exchange на языке Rust

20.04.2024 10:09

Разработчики почтового клиента Thunderbird объявили о начале интеграции в кодовую базу компонентов, написанных на языке Rust. В следующий значительный выпуск Thunderbird, релиз которого ожидается в июле этого года, войдёт код с реализацией почтового протокола Microsoft Exchange Web Services (EWS), реализованный на языке Rust. Поддержка доступа к календарю и адресной книге Microsoft Exchange будет добавлена позднее. Встроенная реализация позволит обойтись без установки сторонних дополнений, через которые до сих пор обеспечивалась поддержка Microsoft Exchange.

Отмечается, что использование языка Rust для реализации намеченной функциональности позволит снизить вероятность совершения ошибок при работе с памятью, обеспечит увеличение производительности по сравнению с дополнением на JavaScript и позволит вписаться в существующую экосистему, развивающую связанные с электронной почтой модули на языке Rust. Интеграцию средств для разработки на новом языке упрощает то, что Rust уже применяется в Firefox и в Thunderbird можно будет задействовать уже существующую инфраструктуру для тестирования и непрерывной интеграции, а также обвязки XPCOM (Cross-Platform Component Object Model) для взаимодействия компонентов на языке Rust с кодом на C++ и JavaScript.

Из недостатков интеграции поддержки Rust отмечается увеличение кодовой базы, необходимость создания недостающих привязок и адаптация для работы с кодом на Rust некоторых асинхронных обработчиков, не сочетаемых с моделью асинхронных операций в Rust.

Из других возможностей, запланированных для включение в июльский ESR-выпуск Thunderbird можно упомянуть:

  • Поддержка синхронизации настроек между системами через привязку к учётной записи в Mozilla Account.
  • Переход на новую глобальную базу хранения сообщений, позволяющую реализовать альтернативные способы отображения переписки.
  • Продолжение развития режима вертикальной компоновки списка сообщений (Card View), стилизованного под мобильные интерфейсы в которых элементы показываются в форме "плоских" карт.
  • Полноценная поддержка тёмного режима оформления, применимая к сообщениям и изображениям.
  • Новые возможности панели со списком почтовых папок (Folder Pane).
  • Создание Account Hub, единой точки настройки всех учётных записей.
  • Интеграция встроенного движка машинного перевода Firefox Translate.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Реклама программы-вымогателя под видом почтового клиента Thunderbird
  3. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переработанным интерфейсом пользователя
  5. OpenNews: Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год
  6. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61036-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше можно было такое только за деньги - платно дополнение. Душат малый немецкий бизнес!
     
     
  • 2.2, Labuda (?), 10:14, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Решалось бесплатным и открытым Davmail
     
  • 2.5, нах. (?), 10:32, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раньше его ставили для календарей и адресной книги. (неожиданно?)

    А зачем нужна хрустоподелка, в которой ничего из этого нет - спроси у ее авторов.

     

  • 1.3, КО (?), 10:20, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иконку на панель задач верните!
     
     
  • 2.12, rvs2016 (ok), 10:54, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иконку на панель задач верните!

    А чё за иконка? В панели задач любое обычное окно всегда ж отбражается "иконкой", прямоугольничком или как там их панели задач обозначают. В третьих виндах панели задач не было - там запущенные программы вроде бы внизу отображались квадратиками, внутрь которых пихали картиночки, как-то связанные с темой программы. В 95-х виндах появилась панель задач, в которой окна стали отображать прямоугольничками. В обычных юниксных оконных менеджерах панели задач сейчас такие же. В цитате речь об этой "иконке"?

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:32, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В WASM компилируют?
     
  • 1.10, rvs2016 (ok), 10:42, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > войдёт код с реализацией почтового протокола
    > Microsoft Exchange Web Services

    А чё это за протокол и для чего его использует народ (если использует)?
    Наваяли бы чё-нибудь понятное и полезное народу - доступ из Тхунербирда к вацапам, виберам, телеграмам и всяким там прочим "мессенджерам" - т.е. то, что народ понимает и даже использует "каждые 5 минут", ну в смысле то, в чём народ современный живёт нынче.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:50, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эт тада нужно тащить на мабилу
    оно там нужно?
     
     
  • 3.13, rvs2016 (ok), 10:58, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > эт тада нужно тащить на мабилу
    > оно там нужно?

    Не. Это в Тхундербирде пригодилось бы как раз для того, чтобы стало возможным не ходить никуда ни на какие мобилы ходить для доступа ко всем эти мессенджерам, которых на мобиле и так вагон и маленькая тележка.

    Заодно не пришлось бы на компьютере запускать кучу разных вариантов доступа к этим мессенджерам, если бы эти доступы были бы собраны в единой программе, например, в Тхундебирде.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:11, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. работающую выкосят, добавят какую-то сырую дичь на которую забьют в скором?
     
     
  • 2.16, errandrunner (?), 11:21, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем вы читаете, боже мой? Черным по болезненно жёлтому написано, что раньше для этого нужно было сторонние аддоны ставить
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:27, 20/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (14), 11:12, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не интересны эти хрусты в тундроптице, куда интереснее фиксики к Matrix-клиенту
     
  • 1.17, Аноним (19), 11:21, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то! Я джвадцать лет ждал Exchange в Thunderbird из коробки.
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:23, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда K-9 то переименуют в Thunderbird?
     

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