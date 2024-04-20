В Thunderbird добавят реализацию протокола Microsoft Exchange на языке Rust

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|1.1, Аноним (1), 10:12, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше можно было такое только за деньги - платно дополнение. Душат малый немецкий бизнес!
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|2.5, нах. (?), 10:32, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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раньше его ставили для календарей и адресной книги. (неожиданно?)
А зачем нужна хрустоподелка, в которой ничего из этого нет - спроси у ее авторов.
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|2.12, rvs2016 (ok), 10:54, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иконку на панель задач верните!
А чё за иконка? В панели задач любое обычное окно всегда ж отбражается "иконкой", прямоугольничком или как там их панели задач обозначают. В третьих виндах панели задач не было - там запущенные программы вроде бы внизу отображались квадратиками, внутрь которых пихали картиночки, как-то связанные с темой программы. В 95-х виндах появилась панель задач, в которой окна стали отображать прямоугольничками. В обычных юниксных оконных менеджерах панели задач сейчас такие же. В цитате речь об этой "иконке"?
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|1.10, rvs2016 (ok), 10:42, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> войдёт код с реализацией почтового протокола
> Microsoft Exchange Web Services
А чё это за протокол и для чего его использует народ (если использует)?
Наваяли бы чё-нибудь понятное и полезное народу - доступ из Тхунербирда к вацапам, виберам, телеграмам и всяким там прочим "мессенджерам" - т.е. то, что народ понимает и даже использует "каждые 5 минут", ну в смысле то, в чём народ современный живёт нынче.
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|3.13, rvs2016 (ok), 10:58, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эт тада нужно тащить на мабилу
> оно там нужно?
Не. Это в Тхундербирде пригодилось бы как раз для того, чтобы стало возможным не ходить никуда ни на какие мобилы ходить для доступа ко всем эти мессенджерам, которых на мобиле и так вагон и маленькая тележка.
Заодно не пришлось бы на компьютере запускать кучу разных вариантов доступа к этим мессенджерам, если бы эти доступы были бы собраны в единой программе, например, в Тхундебирде.
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|1.14, Аноним (14), 11:11, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. работающую выкосят, добавят какую-то сырую дичь на которую забьют в скором?
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|2.16, errandrunner (?), 11:21, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем вы читаете, боже мой? Черным по болезненно жёлтому написано, что раньше для этого нужно было сторонние аддоны ставить
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|1.15, Аноним (14), 11:12, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не интересны эти хрусты в тундроптице, куда интереснее фиксики к Matrix-клиенту
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