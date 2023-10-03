Реклама программы-вымогателя под видом почтового клиента Thunderbird

Разработчики проекта Thunderbird предупредили пользователей о появлении в рекламной сети Google объявлений, предлагающих установить готовые сборки почтового клиента Thunderbird. На деле под видом Thunderbird распространялось вредоносное ПО, которое после установки собирало и отправляло на внешний сервер конфиденциальную и личную информацию с систем пользователей, после чего злоумышленники вымогали деньги за то, чтобы не разглашать полученные сведения (например, не подлежащие разглашению корпоративные данные). Кроме Thunderbird зафиксирована реклама аналогичных вредоносных сборок Discord, Microsoft Teams и Adobe Reader.

Пользователям рекомендуется использовать только официальные источники загрузки Thunderbird, такие как сайт thunderbird.net, пакеты из штатных репозиториев дистрибутивов Linux и официальные страницы проекта в каталогах Microsoft Store, Snap Store и Flathub.



