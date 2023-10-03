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Реклама программы-вымогателя под видом почтового клиента Thunderbird

03.10.2023 09:57

Разработчики проекта Thunderbird предупредили пользователей о появлении в рекламной сети Google объявлений, предлагающих установить готовые сборки почтового клиента Thunderbird. На деле под видом Thunderbird распространялось вредоносное ПО, которое после установки собирало и отправляло на внешний сервер конфиденциальную и личную информацию с систем пользователей, после чего злоумышленники вымогали деньги за то, чтобы не разглашать полученные сведения (например, не подлежащие разглашению корпоративные данные). Кроме Thunderbird зафиксирована реклама аналогичных вредоносных сборок Discord, Microsoft Teams и Adobe Reader.

Пользователям рекомендуется использовать только официальные источники загрузки Thunderbird, такие как сайт thunderbird.net, пакеты из штатных репозиториев дистрибутивов Linux и официальные страницы проекта в каталогах Microsoft Store, Snap Store и Flathub.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Распространение вредоносных файлов через рекламу GIMP в Google
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переработанным интерфейсом пользователя
  4. OpenNews: SourceForge передал аккаунт GIMP в руки распространителей рекламного ПО
  5. OpenNews: Попытка мошенников продавать переименованный Blender
  6. OpenNews: Следы вредоносной активности на сервере загрузки Inkscape
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59863-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонизмус (?), 10:19, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где скачать? Дайте ссылку!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:20, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это они еще на яндексе не искали программы просто для установки! Там вся первая страница обычно ссылками на паленые версии забита!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:51, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивительно, что некоторые опеннетчики... топят за яндекс. Якобы он "лучше ищет".
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:20, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он реально лучше ищет. Книги, картинки и торренты ищу только фуяндексом. Гулаг погряз в копирастии похлеще бинга.
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:05, 03/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.12, Admino (ok), 11:38, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как поймать опеннетчика на вранье? А зачем, он же всегда врёт.

    Открываем: https://yandex.ru/search/?text=thunderbird

    Видим:
    Ссылка №1: thunderbird.net
    Ссылка №2: wikipedia ru
    Ссылка №3: wikipedia en
    Ссылка №4: mozilla.org
    Ссылка №5: softportal (не палёная ссылка, я проверил)
    Ссылка №6: timeweb, рассказ о громоптице
    Ссылка №7: хабр
    Ссылка №8: losst.pro, как пользоваться thunderbird
    Ссылка №7: арчевики

     

  • 1.3, Anonymouse (?), 10:21, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под Линукс работает?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:27, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и сервера злоумышленников пишут что в РФ.
     

  • 1.4, Аноним (5), 10:25, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старо как мир кто на такое ещё ведётя? (примерно все)
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 11:05, 03/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.8, pic (?), 11:05, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше похоже на проплаченную дискредитацию последнего рабочего почтового клиента Thunderbird. Веб-сервисы продвигают.
     
     
  • 2.10, Ананоним (?), 11:10, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профилактика от конкурентов систем сбора телеметрии?
     

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