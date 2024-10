Выпуск Rust 1.82. Новый браузер на Rust. Использование Rust в Volvo

6.67 , Аноним ( 69 ), 02:04, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – U.S. Transportation Secretary Ray LaHood said, “We enlisted the best and brightest engineers to study Toyota’s electronics systems, and the verdict is in. There is no electronic-based cause for unintended high-speed acceleration in Toyotas.” ссылку найдете ниже пс: помет и до опеннета дошел, МЦ, наведи порядок ааа

7.76 , Аноним ( 76 ), 03:13, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, не, всё норм. Здесь так и должно быть. Кто громче вскукарекнет, тому и больше плюсиков в питушатник. Главное, пониже присесть и глаза пошире открыть. А такие как вы приходят и весь процесс ломают.