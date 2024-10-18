Выпуск Rust 1.82. Новый браузер на Rust. Использование Rust в Volvo

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|1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:59, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Компания Volvo задействовала в электромобилях EX90 и Polestar 3 электронный блок управления (ECU) на базе CPU Arm Cortex-M, отвечающий за активацию цепей питания, в котором использована прошивка, написанная на языке Rust. Проект признан удачным и руководство рассмотрит возможность расширения использования компонентов на Rust в других подсистемах. Отмечается, что по сравнению с проектами на C и C++ в коде на Rust удалось добиться более высокого качества и меньшего уровня ошибок за счёт более жестоких требований на этапе компиляции.
Но есть нюанс, что код закрыт. Проверить "удачность" и "высокое качество" никто не сможет.
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|2.5, Аноним (5), 00:06, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У тавоты (императорское качество!) был написан на сишке.
И они тааак хорошо написали, что убили почти сто человек и еще кучу покалечили.
Потом их по судам затаскали на 16 лярдов
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|3.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:09, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> У тавоты (императорское качество!) был написан на сишке.
> И они тааак хорошо написали, что убили почти сто человек и еще
> кучу покалечили.
> Потом их по судам затаскали на 16 лярдов
тавоты?
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|4.18, Аноним (-), 00:25, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> тавоты?
Угу, есть такая известная автомобильная компания Toyota.
Пользователи которой стали жаловаться что машинки сами разгоняются.
Они естественно все отрицали, но когда кол-во трупов приблизилось к сотне, их взяли за бубенцы и заставили показать код.
Когда расследователи из NHTSA туда заглянули, то нашли больше 7000 нарушений MISRA.
Одна из функций на 740 строк.
67 функций с цикломатической сложностью больше 50, одна на 146.
Ну и как вишенка на этом овноторте "рекусивная функция при каждой ошибке ребутающая контролер"
Ипонское качество)
В итоге выплачивает 16 миллиардов долларов в досудебном порядке по искам и отзывает 5,5 миллиона автомобилей в штатах и столько же по остальным странам.
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|6.24, Аноним (-), 00:34, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> предлагаешь судить по внешним проявлениям?
Ну если потока трупов не будет - значит код вполне неплохого качество.
А вот наличие "внешних проявлений" будет означать как раз отсутствие качества.
Это касается любой машины от автоваза до теслы.
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|7.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:39, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> предлагаешь судить по внешним проявлениям?
> Ну если потока трупов не будет - значит код вполне неплохого качество.
> А вот наличие "внешних проявлений" будет означать как раз отсутствие качества.
> Это касается любой машины от автоваза до теслы.
Короче понятно. Попытка просто по тестам сделать вывод о качестве кода. Сомнительно. У недавно открытого winamp тоже внешних проявлений не было...
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|5.63, Аноним (63), 01:52, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жуть! Даже хвалёная пентагоновская Ada отделалась всего лишь ракетой за лярды, но без жертв.
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|6.67, Аноним (69), 02:04, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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U.S. Transportation Secretary Ray LaHood said, “We enlisted the best and brightest engineers to study Toyota’s electronics systems, and the verdict is in. There is no electronic-based cause for unintended high-speed acceleration in Toyotas.”
ссылку найдете ниже
пс: помет и до опеннета дошел, МЦ, наведи порядок ааа
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|7.76, Аноним (76), 03:13, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, не, всё норм. Здесь так и должно быть. Кто громче вскукарекнет, тому и больше плюсиков в питушатник. Главное, пониже присесть и глаза пошире открыть. А такие как вы приходят и весь процесс ломают.
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|2.13, Аноним (-), 00:16, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но есть нюанс, что код закрыт. Проверить "удачность" и "высокое качество" никто не сможет.
Пользователи проверят)
Пока есть только мнение Julius Gustavsson main software architect for the low-power processor ECU.
Который писал air traffic control software на языке Ada, а потом embedded на СИ и плюсах.
Я не вижу никаких предпосылок для него преувеличивать или врать.
Он честно пишет что не все было гладко и он сталкивался с трудностями, но вполне решаемыми.
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|3.17, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:23, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Но есть нюанс, что код закрыт. Проверить "удачность" и "высокое качество" никто не сможет.
> Пользователи проверят)
Вот-вот. Тестирование на пользователях - это по современному.
> Пока есть только мнение Julius Gustavsson main software architect for the low-power
> processor ECU.
> Который писал air traffic control software на языке Ada, а потом embedded
> на СИ и плюсах.
Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?
> Я не вижу никаких предпосылок для него преувеличивать или врать.
> Он честно пишет что не все было гладко и он сталкивался с
> трудностями, но вполне решаемыми.
Так все всегда пишут. Это ниочем.
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|4.20, Аноним (-), 00:28, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот-вот. Тестирование на пользователях - это по современному.
Линукс - тестируем на пользователях уже 30 лет (с)
> Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?
Ты думаешь, что он соврет на публику, чтобы при факапе его просто сожрали журналисты?
> Так все всегда пишут. Это ниочем.
"Ваши доказательства - не доказательства" (с)
Та я даже не сомневался, что ты напишешь подобное)
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|5.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:34, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Вот-вот. Тестирование на пользователях - это по современному.
> Линукс - тестируем на пользователях уже 30 лет (с)
А ты не платишь за Линукс.
>> Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?
> Ты думаешь, что он соврет на публику, чтобы при факапе его просто
> сожрали журналисты?
Никто никого не сожрет. Это сказки. Притом, он нигде не подписался о гарантии от факапов.
>> Так все всегда пишут. Это ниочем.
> "Ваши доказательства - не доказательства" (с)
> Та я даже не сомневался, что ты напишешь подобное)
Серьезно. "не все было гладко и он сталкивался с трудностями, но вполне решаемыми" - это общие слова ниочем. Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей. В ядре ты можешь посмотреть историю, обсуждения, CVE. Тут ничего нет, кроме бла-бла-бла. Странно это отрицать.
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|6.30, Аноним (-), 00:47, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ты не платишь за Линукс.
Странно, за красношапку платят и довольно неплохие. Некоторые даже за убунту платят.
> Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей.
А что ты вообще ожидал? Примеры проприетарного кода?))
Когда напр. эйрбас делает заявление напр. что "новый самолет стал экономичнее на 7%" ты тоже требуешь пруфов?
Или когда Infiniti заявляет что их Steer-by-wire такой же надежный как механика, то ты тоже требуешь показать код?)
> Странно это отрицать.
Так никто это не отрицает.
Тут важен сам набор фактов:
- раст на голом железе
- раст в автомотиве
- оно прошло их внутренний контроль качества (значит оно как минимум не хуже того что было, а Вольво в больших факапах как-то не замечен)
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|7.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:16, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А ты не платишь за Линукс.
> Странно, за красношапку платят и довольно неплохие. Некоторые даже за убунту платят.
И получают за это поддержку. Але.
>> Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей.
> А что ты вообще ожидал? Примеры проприетарного кода?))
> Когда напр. эйрбас делает заявление напр. что "новый самолет стал экономичнее на
> 7%" ты тоже требуешь пруфов?
> Или когда Infiniti заявляет что их Steer-by-wire такой же надежный как механика,
> то ты тоже требуешь показать код?)
Да. Иначе это просто маркетинговый обман. Новую версию локальной программы ты можешь проверить, а новый самолет нет. Если ты пилот или у тебя есть доступ к данным по топливу, то можешь.
>> Странно это отрицать.
> Так никто это не отрицает.
> Тут важен сам набор фактов:
> - раст на голом железе
> - раст в автомотиве
> - оно прошло их внутренний контроль качества (значит оно как минимум не
> хуже того что было, а Вольво в больших факапах как-то не
> замечен)
Ты забыл добавить троекратное ура. Это просто фанбойство, не находишь?
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|4.45, Аноним (45), 01:20, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?
Ну нет конечно же! И так ясно, что он на зарплате у моссада, анб, цру, ящериков, бгейца, маска и обэмы с единственной целью дискредитировать швитую сишечку для победы корпораций над даийвай опенсорцом.
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|4.57, Аноним (57), 01:42, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?
ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику что-то другое?
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|1.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:03, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В разряд стабильных переведена новая порция API
Это почти в каждой новости. Объясните почему открывают так много API, когда это закончится? Стабильность языка и постоянная нехилая "новая порция API" не складывается.
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|2.6, Аноним (5), 00:08, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это почти в каждой новости. Объясните почему открывают так много API, когда это закончится?
Когда закончатся идеи как сделать язык лучше)
> Стабильность языка и постоянная нехилая "новая порция API" не складывается.
Просто фиксируешь Edition и пользуешься им.
Примерно как зафиксировать что в проекте С++17.
Я думал это и так понятно.
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|2.8, laindono (ok), 00:10, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Даже сишечка обновляется и пополняется новым API. Новый API не ломает старый код.
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|4.16, laindono (ok), 00:22, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Как часто?
В каждой новой версии стандарта.
> Тут в каждой минорной версии такая история.
Ты говоришь так, будто это плохо. Почему это плохо?
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|5.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:26, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Как часто?
> В каждой новой версии стандарта.
Ок. Как часто выходят стандарты?
>> Тут в каждой минорной версии такая история.
> Ты говоришь так, будто это плохо. Почему это плохо?
Потому что частые изменеия в АПИ говорят, что создатели этого АПИ не продумали его до конца или вкручивают костыли для новых задач. Это ок, для нестабильных версий, но для стабильной версии это плохо.
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|6.22, Аноним (-), 00:32, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ок. Как часто выходят стандарты?
Ну как коммитет позаседает, пообщается..
Думаю лет пять минимум, а лучше 10.
> Потому что частые изменеия в АПИ говорят, что создатели этого АПИ не продумали его до конца или вкручивают костыли для новых задач.
Это ты по своему опыту пишешь?
> Это ок, для нестабильных версий, но для стабильной версии это плохо.
Так у тебя есть стабильный Edition - там все стабильно и даже обратносовместимо.
Никто не заставляет тебя брать апстрим или найтли.
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|7.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:41, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ок. Как часто выходят стандарты?
> Ну как коммитет позаседает, пообщается..
> Думаю лет пять минимум, а лучше 10.
Ну вот и ответ.
>> Потому что частые изменеия в АПИ говорят, что создатели этого АПИ не продумали его до конца или вкручивают костыли для новых задач.
> Это ты по своему опыту пишешь?
Не согласен?
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|8.31, Аноним (-), 00:48, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Угу, модули такая классная штука, давайте вы их подождете 3, нет лучше 6 лет Не... текст свёрнут, показать
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|2.9, Конь (?), 00:12, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>когда это закончится
ни когда, пока будет жив rust, новый функционал пока ни кто не отменял
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|2.51, Аноним (51), 01:31, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Стабильность языка и постоянная нехилая "новая порция API" не складывается.
Стабильность означает, что существующий код может обращаться как к текущей версии апи, так и спустя некоторое время, например, спустя пару релизов. Стабильность не означает заморозку всех интерфейсов на неопределённо долгий период.
>Объясните почему открывают так много API, когда это закончится?
Потому, что в отличии от си и голанга, где программисты занимаются печатанием строк кода, в расте существуют уже готовые абстракции.
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|2.54, голос из леса (?), 01:37, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что некоторые языки делают профи (например GO): изменений нужно мало, почти полная обратная совместимость.
Некоторые переросли себя и превратились в кашу - С => С++.
А некоторые делали балаболы и/или любители (Rust, PHP, Pyhton, Perl etc). Куча всего напихано, концы где-то там. Надо все время постукивать молоточком, что бы ехало.
Так и живем.
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|3.56, Аноним (51), 01:41, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потому что некоторые языки делают профи (например GO): изменений нужно мало
Голанг невозможно изменить, его можно только выкинуть и сделать нормально. Один только пример с дженериками чего стоит.
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|1.4, Аноним (5), 00:05, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ого, куча интересных новостей.
Спасибо за подборку и множество примеров использования.
Больше всего, конечно, впечатляет
"Компания Volvo задействовала в электромобилях EX90 и Polestar 3 электронный блок управления (ECU) на базе CPU Arm Cortex-M, отвечающий за активацию цепей питания, в котором использована прошивка, написанная на языке Rust. Проект признан удачным и руководство рассмотрит возможность расширения использования компонентов на Rust в других подсистемах."
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|1.29, Аноним (32), 00:46, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Вы забыли заполнить поле Name
Так надо понимать что Максим всё же сделал свой z камингаут никак не реагируя не присутствие ваты?
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|2.34, Аноним (32), 00:52, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Потратить год на изучение этой шляпы или пойти заработать денег?
Если тебе 30+ то сходить ты сможешь только в охранники пятёрочки
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|1.39, Аноним (37), 01:13, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пока раст де-факто не будет поддерживать динамическую линковку, он не полезен, а вообще вреден. Пока все зависимости софта не поддерживают динамическую линковку - такой софт тоже вреден, а кто переводит софт с сишки на такой раст - те просто саботажники.
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|2.43, Аноним (43), 01:18, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все современные программы запускаются в контейнерах, снап, флэтпак или же докер, кубер. Зачем там динамическая линковка? Зачем Rust поддерживать устаревшие технологии?
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|3.49, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:25, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Все современные программы запускаются в контейнерах, снап, флэтпак или же докер, кубер.
> Зачем там динамическая линковка? Зачем Rust поддерживать устаревшие технологии?
В большинстве нормальных дистрибутивов этого нет.
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|2.61, Аноним (57), 01:48, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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фанатики раста пришли из винды и веба, для них прога на 2 гига в "папке" на диске цэ или на 4 во флетпаке - это нормально, а ты им про линковку
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|3.74, nume (ok), 02:53, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В rust только при сборке большой вес. Сама софтинка то маленькая в итоге, разве нет?
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|1.40, Аноним (43), 01:14, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зачем в новостях о Rust читателей пытаются убедить в том, что язык кто-то использует, что на нем пишут полезные программы, и т.п.? Если начали оправдываться, значит для этого есть причины, именно такое приходит в голову. Но это же не так, на Rust пишут и будут писать, не нужно это доказывать, это же очевидно.
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|2.47, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:23, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Зачем в новостях о Rust читателей пытаются убедить в том, что язык
> кто-то использует, что на нем пишут полезные программы, и т.п.? Если
> начали оправдываться, значит для этого есть причины, именно такое приходит в
> голову. Но это же не так, на Rust пишут и будут
> писать, не нужно это доказывать, это же очевидно.
Да потому что за 14 лет на нем ничего не написали нужного. Вот и приходится доказывать.
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|3.64, Аноним (63), 02:00, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему ж, есть пара-тройка софтин. Только вот достаточно взглянуть на код, чтобы понять, что язычок-то ваяется с таким расчётом, чтобы в этом месиве абстракций мог разобраться автор поделия. Т.е. сделано всё под замыкание на себя.
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|2.62, Аноним (57), 01:50, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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наличие синдрома самозванца, внезапно, не означает, что ты не самозванец, а ровно наоборот
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|1.65, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:02, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Предоставлена возможность определения безопасных (safe) функций и констант со временем жизни 'static' внутри extern-блоков с признаком "unsafe"
Мммм. safe внутри unsafe... Будет интересно глянуть в кодобазу на расте через несколько лет.
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|1.75, Аноним (75), 03:00, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Новый браузер - это хорошо, удачи проекту! Побольше бы браузеров, хороших и разных.
Раст - ну тут сложно прокомментировать. Задумка Раста как языка с автоматическим управлением памятью без ГЦ мне нравится, реализация - ничего сложнее университетских задачек не кодил, судить не могу.
Бинари по умолчанию толстые, но если отключить дебаг опции, включенные по умолчанию - сразу худеют и становятся вменяемыми
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