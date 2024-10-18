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Выпуск Rust 1.82. Новый браузер на Rust. Использование Rust в Volvo

18.10.2024 23:28

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.82, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:




Дополнительно можно отметить несколько недавних событий и проектов, связанных с языком Rust:

  • Представлен новый браузер Gosub, написанный на языке Rust и использующий собственный web-движок, нацеленный на поддержку HTML5 и CSS3, и не пересекающийся с проектом Servo. Для обработки JavaScript предлагается подключать внешние движки. Браузер примечателен модульной архитектурой, позволяющей на свой вкус заменять web-движки и обработчики отрисовки контента. Разработка пока находится на начальном этапе, сосредоточенном на создании компонентов для разбора HTML/CSS, организации отрисовки контента и интеграции JavaScript-движков.

    Утверждается, что текущее состояние движка позволяет проходить большую часть тестов html5lib и обрабатывать почти любые документы HTML5. Парсер CSS3 и компонент отрисовки пока находятся в состоянии прототипов и способны обрабатывать только простейшие страницы. Из JavaScript-движков поддерживается v8. Код проекта доступен под лицензией MIT. Проект развивает Джошуа Тейссен (Joshua Thijssen), в прошлом активный участник сообщества разработчиков на языке PHP и автор книг про библиотеки SPL и Symfony.

  • Компания Volvo задействовала в электромобилях EX90 и Polestar 3 электронный блок управления (ECU) на базе CPU Arm Cortex-M, отвечающий за активацию цепей питания, в котором использована прошивка, написанная на языке Rust. Проект признан удачным и руководство рассмотрит возможность расширения использования компонентов на Rust в других подсистемах. Отмечается, что по сравнению с проектами на C и C++ в коде на Rust удалось добиться более высокого качества и меньшего уровня ошибок за счёт более жестоких требований на этапе компиляции.
  • Проект lm.rs подготовил написанный на Rust движок для выполнения больших языковых моделей машинного обучения, совместимый с моделями Gemma 2, Llama 3.2 и PHI 3.5, и похожий по своему назначению на llama2.c и llm.c. Lm.rs выполняет модель с использованием ресурсов CPU и не требует для работы внешних зависимостей и библиотек. Производительность lm.rs позволяет на ПК c 16-ядерным CPU AMD Epyc обрабатывать примерно 50 токенов в секунду для модели Llama 3.2 1B. Код открыт под лицензией MIT.
  • Опубликован выпуск платформы Tauri 2.0, предоставляющей написанный на Rust инструментарий для создания многоплатформенных пользовательских приложений с графическим интерфейсом, конкурирующий с платформой Electron. Как и в Electron логика работы приложения определяется на JavaScript, HTML и CSS, а программы оформляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, компилируемых для различных операционных систем. Для отрисовки окон на платформе Linux используется библиотека GTK (GTK 3 Rust), а в macOS и Windows библиотека Tao. Интерфейс формируется при помощи библиотеки WRY с обвязкой над браузерным движком WebKit для macOS, WebView2 для Windows и WebKitGTK для Linux. Среди ключевых улучшений в новой версии: поддержка мобильных платформ iOS и Android, переработка слоя IPC (Inter Process Communication) и добавление большого числа новых модулей.
  • Разработчики свободного пакета для автоматизации проектирования печатных плат LibrePCB, оптимизированного для быстрой разработки плат и предоставления как можно более простого интерфейса, представили план по разработке выпуска LibrePCB 2.0. В плане упоминается интеграция поддержки использования Rust в кодовой базе и постепенное смещение при разработке от использования языка С++ в пользу Rust. Также упоминается намерение полностью переработать интерфейс пользователя, используя написанный на Rust фреймворк Slint вместо библиотеки Qt.
  • Разработчики проекта Rust-for-Linux работают над предоставлением возможности использования в ядре умных указателей, соответствующих модели памяти ядра Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: C++ Alliance продвигает в C++ механизмы безопасной работы с памятью, опробованные в Rust
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.9, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск Rust 1.81. Препятствия при продвижении Rust в ядро Linux
  5. OpenNews: Продвижение кода на языке Rust в ядро Linux происходит медленнее, чем ожидалось
  6. OpenNews: Let's Encrypt перешёл на NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62071-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:59, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Компания Volvo задействовала в электромобилях EX90 и Polestar 3 электронный блок управления (ECU) на базе CPU Arm Cortex-M, отвечающий за активацию цепей питания, в котором использована прошивка, написанная на языке Rust. Проект признан удачным и руководство рассмотрит возможность расширения использования компонентов на Rust в других подсистемах. Отмечается, что по сравнению с проектами на C и C++ в коде на Rust удалось добиться более высокого качества и меньшего уровня ошибок за счёт более жестоких требований на этапе компиляции.

    Но есть нюанс, что код закрыт. Проверить "удачность" и "высокое качество" никто не сможет.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:06, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У тавоты (императорское качество!) был написан на сишке.
    И они тааак хорошо написали, что убили почти сто человек и еще кучу покалечили.
    Потом их по судам затаскали на 16 лярдов
     
     
  • 3.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:09, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > У тавоты (императорское качество!) был написан на сишке.
    > И они тааак хорошо написали, что убили почти сто человек и еще
    > кучу покалечили.
    > Потом их по судам затаскали на 16 лярдов

    тавоты?

     
     
  • 4.18, Аноним (-), 00:25, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > тавоты?

    Угу, есть такая известная автомобильная компания Toyota.
    Пользователи которой стали жаловаться что машинки сами разгоняются.
    Они естественно все отрицали, но когда кол-во трупов приблизилось к сотне, их взяли за бубенцы и заставили показать код.

    Когда расследователи из NHTSA туда заглянули, то нашли больше 7000 нарушений MISRA.
    Одна из функций на 740 строк.
    67 функций с цикломатической сложностью больше 50, одна на 146.
    Ну и как вишенка на этом овноторте "рекусивная функция при каждой ошибке ребутающая контролер"

    Ипонское качество)
    В итоге выплачивает 16 миллиардов долларов в досудебном порядке по искам и отзывает 5,5 миллиона автомобилей в штатах и столько же по остальным странам.

     
     
  • 5.21, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:29, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ипонское качество)

    А кто сказал, что тут такого нет? Кода нет или предлагаешь судить по внешним проявлениям?

     
     
  • 6.24, Аноним (-), 00:34, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > предлагаешь судить по внешним проявлениям?

    Ну если потока трупов не будет - значит код вполне неплохого качество.
    А вот наличие "внешних проявлений" будет означать как раз отсутствие качества.
    Это касается любой машины от автоваза до теслы.

     
     
  • 7.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:39, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> предлагаешь судить по внешним проявлениям?
    > Ну если потока трупов не будет - значит код вполне неплохого качество.
    > А вот наличие "внешних проявлений" будет означать как раз отсутствие качества.
    > Это касается любой машины от автоваза до теслы.

    Короче понятно. Попытка просто по тестам сделать вывод о качестве кода. Сомнительно. У недавно открытого winamp тоже внешних проявлений не было...

     
     
  • 8.36, Аноним (-), 00:54, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты хочешь Чтобы тебе открыли код Думаю перебьешься Чтобы показали тесты... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:12, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ясно обозначено в первом комментарии, а именно завяление - реклама, провери... текст свёрнут, показать
     
  • 8.50, голос из леса (?), 01:30, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телепат Умеете по другому Способы в студию Сколько погибло от winamp ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:40, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже ответил в https www opennet ru openforum vsluhforumID3 135089 html 38 Прич... текст свёрнут, показать
     
  • 7.69, Аноним (69), 02:06, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.72, Аноним (69), 02:15, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.63, Аноним (63), 01:52, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жуть! Даже хвалёная пентагоновская Ada отделалась всего лишь ракетой за лярды, но без жертв.
     
     
  • 6.67, Аноним (69), 02:04, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    U.S. Transportation Secretary Ray LaHood said, “We enlisted the best and brightest engineers to study Toyota’s electronics systems, and the verdict is in. There is no electronic-based cause for unintended high-speed acceleration in Toyotas.”

    ссылку найдете ниже

    пс: помет и до опеннета дошел, МЦ, наведи порядок ааа

     
     
  • 7.76, Аноним (76), 03:13, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не, всё норм. Здесь так и должно быть. Кто громче вскукарекнет, тому и больше плюсиков в питушатник. Главное, пониже присесть и глаза пошире открыть. А такие как вы приходят и весь процесс ломают.
     
  • 5.66, Аноним (69), 02:02, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (-), 00:16, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но есть нюанс, что код закрыт. Проверить "удачность" и "высокое качество" никто не сможет.

    Пользователи проверят)

    Пока есть только мнение Julius Gustavsson main software architect for the low-power processor ECU.
    Который писал air traffic control software на языке Ada, а потом embedded на СИ и плюсах.

    Я не вижу никаких предпосылок для него преувеличивать или врать.
    Он честно пишет что не все было гладко и он сталкивался с трудностями, но вполне решаемыми.

     
     
  • 3.17, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:23, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Но есть нюанс, что код закрыт. Проверить "удачность" и "высокое качество" никто не сможет.
    > Пользователи проверят)

    Вот-вот. Тестирование на пользователях - это по современному.

    > Пока есть только мнение Julius Gustavsson main software architect for the low-power
    > processor ECU.
    > Который писал air traffic control software на языке Ada, а потом embedded
    > на СИ и плюсах.

    Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?

    > Я не вижу никаких предпосылок для него преувеличивать или врать.
    > Он честно пишет что не все было гладко и он сталкивался с
    > трудностями, но вполне решаемыми.

    Так все всегда пишут. Это ниочем.

     
     
  • 4.20, Аноним (-), 00:28, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот-вот. Тестирование на пользователях - это по современному.

    Линукс - тестируем на пользователях уже 30 лет (с)

    > Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в  конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?

    Ты думаешь, что он соврет на публику, чтобы при факапе его просто сожрали журналисты?

    > Так все всегда пишут. Это ниочем.

    "Ваши доказательства - не доказательства" (с)
    Та я даже не сомневался, что ты напишешь подобное)


     
     
  • 5.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:34, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Вот-вот. Тестирование на пользователях - это по современному.
    > Линукс - тестируем на пользователях уже 30 лет (с)

    А ты не платишь за Линукс.

    >> Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в  конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?
    > Ты думаешь, что он соврет на публику, чтобы при факапе его просто
    > сожрали журналисты?

    Никто никого не сожрет. Это сказки. Притом, он нигде не подписался о гарантии от факапов.

    >> Так все всегда пишут. Это ниочем.
    > "Ваши доказательства - не доказательства" (с)
    > Та я даже не сомневался, что ты напишешь подобное)

    Серьезно. "не все было гладко и он сталкивался с трудностями, но вполне решаемыми" - это общие слова ниочем. Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей. В ядре ты можешь посмотреть историю, обсуждения, CVE. Тут ничего нет, кроме бла-бла-бла. Странно это отрицать.

     
     
  • 6.30, Аноним (-), 00:47, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты не платишь за Линукс.

    Странно, за красношапку платят и довольно неплохие. Некоторые даже за убунту платят.

    > Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей.

    А что ты вообще ожидал? Примеры проприетарного кода?))
    Когда напр. эйрбас делает заявление напр. что "новый самолет стал экономичнее на 7%" ты тоже требуешь пруфов?
    Или когда Infiniti заявляет что их Steer-by-wire такой же надежный как механика, то ты тоже требуешь показать код?)

    > Странно это отрицать.

    Так никто это не отрицает.
    Тут важен сам набор фактов:
    - раст на голом железе
    - раст в автомотиве
    - оно прошло их внутренний контроль качества (значит оно как минимум не хуже того что было, а Вольво в больших факапах как-то не замечен)

     
     
  • 7.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:16, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А ты не платишь за Линукс.
    > Странно, за красношапку платят и довольно неплохие. Некоторые даже за убунту платят.

    И получают за это поддержку. Але.

    >> Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей.
    > А что ты вообще ожидал? Примеры проприетарного кода?))
    > Когда напр. эйрбас делает заявление напр. что "новый самолет стал экономичнее на
    > 7%" ты тоже требуешь пруфов?
    > Или когда Infiniti заявляет что их Steer-by-wire такой же надежный как механика,
    > то ты тоже требуешь показать код?)

    Да. Иначе это просто маркетинговый обман. Новую версию локальной программы ты можешь проверить, а новый самолет нет. Если ты пилот или у тебя есть доступ к данным по топливу, то можешь.

    >> Странно это отрицать.
    > Так никто это не отрицает.
    > Тут важен сам набор фактов:
    > - раст на голом железе
    > - раст в автомотиве
    > - оно прошло их внутренний контроль качества (значит оно как минимум не
    > хуже того что было, а Вольво в больших факапах как-то не
    > замечен)

    Ты забыл добавить троекратное ура. Это просто фанбойство, не находишь?


     
  • 6.77, Аноним (76), 03:15, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тестировать линукс - себя не уважать.
     
  • 4.45, Аноним (45), 01:20, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?

    Ну нет конечно же! И так ясно, что он на зарплате у моссада, анб, цру, ящериков, бгейца, маска и обэмы с единственной целью дискредитировать швитую сишечку для победы корпораций над даийвай опенсорцом.

     
  • 4.57, Аноним (57), 01:42, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?

    ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику что-то другое?

     

  • 1.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:03, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В разряд стабильных переведена новая порция API

    Это почти в каждой новости. Объясните почему открывают так много API, когда это закончится? Стабильность языка и постоянная нехилая "новая порция API" не складывается.

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 00:08, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это почти в каждой новости. Объясните почему открывают так много API, когда это закончится?

    Когда закончатся идеи как сделать язык лучше)

    > Стабильность языка и постоянная нехилая "новая порция API" не складывается.

    Просто фиксируешь Edition и пользуешься им.
    Примерно как зафиксировать что в проекте С++17.
    Я думал это и так понятно.


     
  • 2.8, laindono (ok), 00:10, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Даже сишечка обновляется и пополняется новым API. Новый API не ломает старый код.
     
     
  • 3.10, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:12, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже сишечка обновляется и пополняется новым API.

    Как часто? Тут в каждой минорной версии такая история.

     
     
  • 4.16, laindono (ok), 00:22, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Как часто?

    В каждой новой версии стандарта.

    > Тут в каждой минорной версии такая история.

    Ты говоришь так, будто это плохо. Почему это плохо?

     
     
  • 5.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:26, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Как часто?
    > В каждой новой версии стандарта.

    Ок. Как часто выходят стандарты?

    >> Тут в каждой минорной версии такая история.
    > Ты говоришь так, будто это плохо. Почему это плохо?

    Потому что частые изменеия в АПИ говорят, что создатели этого АПИ не продумали его до конца или вкручивают костыли для новых задач. Это ок, для нестабильных версий, но для стабильной версии это плохо.

     
     
  • 6.22, Аноним (-), 00:32, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ок. Как часто выходят стандарты?

    Ну как коммитет позаседает, пообщается..
    Думаю лет пять минимум, а лучше 10.

    > Потому что частые изменеия в АПИ говорят, что создатели этого АПИ не  продумали его до конца или вкручивают костыли для новых задач.

    Это ты по своему опыту пишешь?

    > Это ок, для нестабильных версий, но для стабильной версии это плохо.

    Так у тебя есть стабильный Edition - там все стабильно и даже обратносовместимо.
    Никто не заставляет тебя брать апстрим или найтли.

     
     
  • 7.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:41, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ок. Как часто выходят стандарты?
    > Ну как коммитет позаседает, пообщается..
    > Думаю лет пять минимум, а лучше 10.

    Ну вот и ответ.

    >> Потому что частые изменеия в АПИ говорят, что создатели этого АПИ не  продумали его до конца или вкручивают костыли для новых задач.
    > Это ты по своему опыту пишешь?

    Не согласен?

     
     
  • 8.31, Аноним (-), 00:48, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, модули такая классная штука, давайте вы их подождете 3, нет лучше 6 лет Не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.53, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:34, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их можно использовать из библиотек - это раз Есть экспериментальные фичи - это ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.32, Аноним (32), 00:49, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 6.35, laindono (ok), 00:52, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 7.70, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:09, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.73, laindono (ok), 02:45, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Конь (?), 00:12, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >когда это закончится

    ни когда, пока будет жив rust, новый функционал пока ни кто не отменял

     
  • 2.51, Аноним (51), 01:31, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Стабильность языка и постоянная нехилая "новая порция API" не складывается.

    Стабильность означает, что существующий код может обращаться как к текущей версии апи, так и спустя некоторое время, например, спустя пару релизов. Стабильность не означает заморозку всех интерфейсов на неопределённо долгий период.
    >Объясните почему открывают так много API, когда это закончится?

    Потому, что в отличии от си и голанга, где программисты занимаются печатанием строк кода, в расте существуют уже готовые абстракции.

     
  • 2.54, голос из леса (?), 01:37, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что некоторые языки делают профи (например GO): изменений нужно мало, почти полная обратная совместимость.

    Некоторые переросли себя  и превратились в кашу - С => С++.

    А некоторые делали балаболы и/или любители (Rust, PHP, Pyhton, Perl etc). Куча всего напихано, концы где-то там. Надо все время постукивать молоточком, что бы ехало.

    Так и живем.

     
     
  • 3.56, Аноним (51), 01:41, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потому что некоторые языки делают профи (например GO): изменений нужно мало

    Голанг невозможно изменить, его можно только выкинуть и сделать нормально. Один только пример с дженериками чего стоит.

     

  • 1.4, Аноним (5), 00:05, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ого, куча интересных новостей.
    Спасибо за подборку и множество примеров использования.

    Больше всего, конечно, впечатляет
    "Компания Volvo задействовала в электромобилях EX90 и Polestar 3 электронный блок управления (ECU) на базе CPU Arm Cortex-M, отвечающий за активацию цепей питания, в котором использована прошивка, написанная на языке Rust. Проект признан удачным и руководство рассмотрит возможность расширения использования компонентов на Rust в других подсистемах."

     
     
  • 2.58, Аноним (57), 01:44, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    о, боты подъехали. раньше только фанатики за раст топили
     
     
  • 3.71, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:12, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о, боты подъехали. раньше только фанатики за раст топили

    Нейросеть топит за раст, потому что только нейросеть может писать на раст.

     

  • 1.29, Аноним (32), 00:46, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Вы забыли заполнить поле Name

    Так надо понимать что Максим всё же сделал свой z камингаут никак не реагируя не присутствие ваты?

     
  • 1.33, Аноним (33), 00:51, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Потратить год на изучение этой шляпы или пойти заработать денег?
     
     
  • 2.34, Аноним (32), 00:52, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Потратить год на изучение этой шляпы или пойти заработать денег?

    Если тебе 30+ то сходить ты сможешь только в охранники пятёрочки

     
  • 2.41, Аноним (-), 01:15, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.44, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:20, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.52, Аноним (33), 01:32, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.60, Аноним (57), 01:46, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    удачи найти хоть одну вакансию
     

  • 1.37, Аноним (37), 01:08, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сосредоточенном на создании компонентов для разбора HTML/CSS

    Кто-то либо не осилил https://github.com/servo/html5ever , либо просто прокрастинирует.

     
  • 1.39, Аноним (37), 01:13, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока раст де-факто не будет поддерживать динамическую линковку, он не полезен, а вообще вреден. Пока все зависимости софта не поддерживают динамическую линковку - такой софт тоже вреден, а кто переводит софт с сишки на такой раст - те просто саботажники.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 01:18, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все современные программы запускаются в контейнерах, снап, флэтпак или же докер, кубер. Зачем там динамическая линковка? Зачем Rust поддерживать устаревшие технологии?
     
     
  • 3.49, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:25, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все современные программы запускаются в контейнерах, снап, флэтпак или же докер, кубер.
    > Зачем там динамическая линковка? Зачем Rust поддерживать устаревшие технологии?

    В большинстве нормальных дистрибутивов этого нет.

     
  • 2.46, Аноним (-), 01:20, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.48, Аноним (-), 01:24, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.61, Аноним (57), 01:48, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фанатики раста пришли из винды и веба, для них прога на 2 гига в "папке" на диске цэ или на 4 во флетпаке - это нормально, а ты им про линковку
     
     
  • 3.74, nume (ok), 02:53, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В rust только при сборке большой вес. Сама софтинка то маленькая в итоге, разве нет?
     

  • 1.40, Аноним (43), 01:14, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем в новостях о Rust читателей пытаются убедить в том, что язык кто-то использует, что на нем пишут полезные программы, и т.п.? Если начали оправдываться, значит для этого есть причины, именно такое приходит в голову. Но это же не так, на Rust пишут и будут писать, не нужно это доказывать, это же очевидно.
     
     
  • 2.47, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:23, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Зачем в новостях о Rust читателей пытаются убедить в том, что язык
    > кто-то использует, что на нем пишут полезные программы, и т.п.? Если
    > начали оправдываться, значит для этого есть причины, именно такое приходит в
    > голову. Но это же не так, на Rust пишут и будут
    > писать, не нужно это доказывать, это же очевидно.

    Да потому что за 14 лет на нем ничего не написали нужного. Вот и приходится доказывать.

     
     
  • 3.64, Аноним (63), 02:00, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему ж, есть пара-тройка софтин. Только вот достаточно взглянуть на код, чтобы понять, что язычок-то ваяется с таким расчётом, чтобы в этом месиве абстракций мог разобраться автор поделия. Т.е. сделано всё под замыкание на себя.
     
  • 3.68, Lite (?), 02:05, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На нем даже ненужного практически не написали.
     
  • 2.62, Аноним (57), 01:50, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наличие синдрома самозванца, внезапно, не означает, что ты не самозванец, а ровно наоборот
     

  • 1.65, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:02, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Предоставлена возможность определения безопасных (safe) функций и констант со временем жизни 'static' внутри extern-блоков с признаком "unsafe"

    Мммм. safe внутри unsafe... Будет интересно глянуть в кодобазу на расте через несколько лет.

     
  • 1.75, Аноним (75), 03:00, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новый браузер - это хорошо, удачи проекту! Побольше бы браузеров, хороших и разных.

    Раст - ну тут сложно прокомментировать. Задумка Раста как языка с автоматическим управлением памятью без ГЦ мне нравится, реализация - ничего сложнее университетских задачек не кодил, судить не могу.

    Бинари по умолчанию толстые, но если отключить дебаг опции, включенные по умолчанию - сразу худеют и становятся вменяемыми

     

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