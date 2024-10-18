Выпуск Rust 1.82. Новый браузер на Rust. Использование Rust в Volvo

5.23 , Вы забыли заполнить поле Name ( ? ), 00:34, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> Вот-вот. Тестирование на пользователях - это по современному.

> Линукс - тестируем на пользователях уже 30 лет (с) А ты не платишь за Линукс. >> Ну то есть ты предлагаешь мне поверить, что main software architect в конторе скажет на публику, что извините мы потратили кучу денег и все было зря?

> Ты думаешь, что он соврет на публику, чтобы при факапе его просто

> сожрали журналисты? Никто никого не сожрет. Это сказки. Притом, он нигде не подписался о гарантии от факапов. >> Так все всегда пишут. Это ниочем.

> "Ваши доказательства - не доказательства" (с)

> Та я даже не сомневался, что ты напишешь подобное) Серьезно. "не все было гладко и он сталкивался с трудностями, но вполне решаемыми" - это общие слова ниочем. Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей. В ядре ты можешь посмотреть историю, обсуждения, CVE. Тут ничего нет, кроме бла-бла-бла. Странно это отрицать.

6.30 , Аноним ( - ), 00:47, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ты не платишь за Линукс. Странно, за красношапку платят и довольно неплохие. Некоторые даже за убунту платят. > Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей. А что ты вообще ожидал? Примеры проприетарного кода?))

Когда напр. эйрбас делает заявление напр. что "новый самолет стал экономичнее на 7%" ты тоже требуешь пруфов?

Или когда Infiniti заявляет что их Steer-by-wire такой же надежный как механика, то ты тоже требуешь показать код?) > Странно это отрицать. Так никто это не отрицает.

Тут важен сам набор фактов:

- раст на голом железе

- раст в автомотиве

- оно прошло их внутренний контроль качества (значит оно как минимум не хуже того что было, а Вольво в больших факапах как-то не замечен)

7.42 , Вы забыли заполнить поле Name ( ? ), 01:16, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А ты не платишь за Линукс.

> Странно, за красношапку платят и довольно неплохие. Некоторые даже за убунту платят. И получают за это поддержку. Але. >> Бла-бла-бла. Никаких технических подробностей.

> А что ты вообще ожидал? Примеры проприетарного кода?))

> Когда напр. эйрбас делает заявление напр. что "новый самолет стал экономичнее на

> 7%" ты тоже требуешь пруфов?

> Или когда Infiniti заявляет что их Steer-by-wire такой же надежный как механика,

> то ты тоже требуешь показать код?) Да. Иначе это просто маркетинговый обман. Новую версию локальной программы ты можешь проверить, а новый самолет нет. Если ты пилот или у тебя есть доступ к данным по топливу, то можешь. >> Странно это отрицать.

> Так никто это не отрицает.

> Тут важен сам набор фактов:

> - раст на голом железе

> - раст в автомотиве

> - оно прошло их внутренний контроль качества (значит оно как минимум не

> хуже того что было, а Вольво в больших факапах как-то не

> замечен) Ты забыл добавить троекратное ура. Это просто фанбойство, не находишь?

6.77 , Аноним ( 76 ), 03:15, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тестировать линукс - себя не уважать.

