Доступна система проектирования печатных плат LibrePCB 1.0

Представлен выпуск свободного пакета для автоматизации проектирования печатных плат LibrePCB 1.0.0, который помечен как первый полноценный выпуск, избавленный от ограничений, мешавших созданию достаточно сложных печатных плат. LibrePCB позиционируется как интуитивно понятный пакет для быстрой разработки плат, который отстаёт по функциональности от KiCad, но гораздо проще в работе и при этом учитывает потребности не только начинающих, но и профессиональных инженеров. Программа поставляется в сборках для Linux (Flatpak, Snap, AppImage), FreeBSD, macOS и Windows. Код проекта написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv3. Из особенностей отмечается интеграция в одном пакете редактора схем и средств управления проектом, простой кросс-платформенный графический интерфейс на базе Qt, удобная организация работы с библиотекой элементов (предложена концепция "умной" библиотеки), использование доступных для ручного разбора форматов для библиотеки и проектов, режим Multi-PCB (параллельная разработка разных вариантов плат на базе одной схемы), автоматическая синхронизация списка электрических соединений (netlist) между схемой и раскладкой платы. Программа оснащена многоязычным интерфейсом с поддержкой русского (охват перевода 65%) и украинского языков (охват перевода 99%), предоставляющим возможность наименований элементов на разных языках. LibrePCB включает в себя интерфейс для управления проектом, редактор электронных схем, редактор многослойных печатных плат, сервис для генерации данных для начала производства, утилиту командной строки librepcb-cli для автоматизации типовых работ (например, проверки и экспорта данных), библиотеку электронных компонентов с навигацией по древовидному категоризованному списку, интерфейс для подключения различных существующих библиотек элементов, которые могут добавляться как в форме архивов, так и через интеграцию с репозиториями. Поддерживается импорт файлов DXF и экспорт в форматах PDF, SVG и CSV BOM, pick&place X3/CSV, Gerber/Excellon и STEP. Основные новшества: Добавлен 3D Viewer для трехмерной визуалиации модели платы.

Реализована возможность экспорта в формате STEP для переноса 3D-модели платы в сторонние САПР.

В библиотеку добавлены инструменты для использования артикулов производителей (MFN, Manufacturer Part Number, присваиваемый производителем идентификатор товара). При построении спецификации материалов (BOM) предоставлена возможность отражения артикулов и указания возможности использования альтернативных деталей.

Расширены возможности редактирования плат: добавлена поддержка термоотводящих прокладок, глухих и внутренних переходных отверстий, металлизированных и неметаллизированных отверстий, скруглённых и произвольных форм посадочных мест, зон запрета (области без заливки медью), специальных типов подложек, настраиваемых автоматических стоп-масок и мест с паяльной пастой на подложках.

Добавлен унифицированный интерфейс для генерации результирующих файлов, позволяющий используя одно диалоговое окно экспортировать и сохранять информацию в разных форматах, а также управлять архивами с Gerber-файлами для отправки производителю.



