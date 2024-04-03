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Открытие стандартной библиотеки языка Mojo. Обновление инструментария Mojo 24.2

03.04.2024 10:23

Разработчики языка программирования Mojo начали перевод наработок проекта в разряд открытого ПО. Первым открыт код библиотеки, который теперь доступен под лицензией Apache 2.0 c исключениями от проекта LLVM, допускающими смешивание с кодом под лицензией GPLv2. Помимо публикации кода процесс разработки сместился в сторону открытости и возможности передачи сторонних изменений через отправку pull-запросов в GitHub. Исходные тексты компилятора планируют открыть после завершения проектирования внутренней архитектуры.

В репозитории созданы две ветки с кодом стандартной библиотеки Mojo: ветка main, синхронизированная с последним стабильным релизом Mojo, и ветка nightly, отражающая текущий процесс разработки и синхронизированная с ночными сборками Mojo. Ветку nightly предлагается использовать участникам, которые желают присоединиться к разработке и поделиться своими изменениями. При этом часть модулей библиотеки пока не открыта, но через какое-то время остающийся закрытым код также планируют переместить в открытый репозиторий. В основном закрытым остаётся код быстро развивающихся модулей, требующих дополнительной стабилизации, модулей для которых запланирован рефакторинг и модулей, требующих дополнительного рецензирования и переработки из-за связи с проприетарными проектами.

Одновременно опубликован выпуск инструментария Mojo SDK 24.2, позволяющего компилировать проекты на локальной системе, и выпуск движка MAX Engine 24.2, предлагающего платформу для разработок в области машинного обучения. В состав Mojo SDK входят компоненты, необходимые для разработки приложений на языке Mojo, включая компилятор, runtime, интерактивную REPL-оболочку для сборки и запуска программ, отладчик, дополнение к редактору кода Visual Studio Code (VS Code) с поддержкой автодополнения ввода, форматирования кода и подсветки синтаксиса, модуль для интеграции с Jupyter для сборки и запуска Mojo notebook. MAX Engine дополняет SDK средствами для разработки и отладки приложений, использующих модели машинного обучения в различных форматах (TensorFlow, PyTorch, ONNX и т.п.). Сборки Mojo SDK и MAX Engine подготовлены для платформы Linux и macOS.

Среди наиболее заметных изменений в Mojo 24.2:

  • Структуры и другие номинальные типы теперь могут неявно соответствовать типажам. Например, любая структура для которой реализован метод __str__() неявно соответствует типажу Stringable и может использоваться с функцией str().
  • В средствах для обеспечения совместимости с кодом на языке Python добавлена поддержка передачи аргументов на основе ключевых слов в Python-функции. Например, "plt.plot((5, 10), (10, 15), color="red")"
  • Добавлена поддержка передачи в функцию переменного числа аргументов, задаваемых через присвоение ключевых слов. Например, "print_nicely(a=7, y=8)".
  • Тип DynamicVector переименован в List и перемещён в модуль collections.list. Добавлена возможность формирования списка на основе произвольного числа значений, например, "var numbers = List[Int](1, 2, 3)".
  • В функцию print() добавлены именованные параметры sep и end, через которые можно задать значения разделителя и финального вывода. Например, выполнение print("Hello", "Mojo", sep=", ", end="!!!\n") приведёт к выводу "prints Hello, Mojo!!!".

Проект Mojo развивается под руководством Криса Латнера (Chris Lattner), основателя и главного архитектора проекта LLVM и создателя языка программирования Swift. Синтаксис Mojo основан на языке Python, а система типов близка к C/C++. Проект преподносится как язык общего назначения, расширяющий возможности языка Python средствами системного программирования, подходящий для широкого круга задач и сочетающий простоту применения для исследовательских разработок и быстрого создания прототипов с пригодностью для формирования высокопроизводительных конечных продуктов.

Простота достигается благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python, а разработке конечных продуктов способствуют возможность компиляции в машинный код, механизмы безопасной работы с памятью и задействование средств для аппаратного ускорения вычислений. Для достижения высокой производительности поддерживается распараллеливание вычислений с задействованием всех имеющихся в системе аппаратных ресурсов гетерогенных систем, таких как GPU, специализированные ускорители для машинного обучения и векторные процессорные инструкции (SIMD). При интенсивных вычислениях распараллеливание и задействование всех вычислительных ресурсов даёт возможность добиться производительности, превосходящей приложения на C/C++.

Язык поддерживает статическую типизацию и средства для безопасной низкоуровневой работы с памятью, напоминающие возможности языка Rust, такие как отслеживание времени жизни ссылок и проверка заимствования переменных (borrow checker). При этом в языке доступны и возможности для низкоуровневой работы, например, возможно прямое обращение к памяти в режиме unsafe с использованием типа Pointer, вызов отдельных SIMD-инструкций или доступ к аппаратным расширениям, таким как TensorCores и AMX.

Mojo может использоваться как в режиме интерпретации с использованием JIT, так и для компиляции в исполняемые файлы (AOT, ahead-of-time). В компилятор встроены современные технологии автоматической оптимизации, кэширования и распределённой компиляции. Исходный код на языке Mojo преобразуются в низкоуровневый промежуточный код MLIR (Multi-Level Intermediate Representation), развиваемый проектом LLVM. Компилятор позволяет применять для генерации машинного кода различные бэкенды, поддерживающие MLIR.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.modular.com/blog/w...)
  2. OpenNews: Сотрудник Google развивает язык программирования Carbon, нацеленный на замену C++
  3. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
  4. OpenNews: Доступен для тестирования инструментарий для языка программирования Mojo
  5. OpenNews: Обновление инструментария для языка программирования Mojo
  6. OpenNews: Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60917-mojo
Ключевые слова: mojo
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Хухрымухры (ok), 10:41, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Намечается конкурент Golang?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:46, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Смешно, им никогда не догнать Golang!
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:32, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смишно, на даже Гугол признает, что скорость разработки на Rust и Go сопоставим и нет смысла развивать Go дальше. Го-шникам надо озаботиться о переквалификации уже сейчас.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:58, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не
    Разные идеи и цели у проектов
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:30, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или Pythonlang. А может Javalang. Зачем вы коверкаете название языка? Это же так глупо выглядит.
     

  • 1.4, DEF (?), 10:47, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Поздно, Julia уже в фаворе.
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 10:57, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Julia заняла определенную небольшую нишу
    Фавора вроде никакого нет
    Mojo имеет несколько другой акцент основной
    но может быть зайдет и в область Джулии немного тоже
     
     
  • 3.13, 12yoexpert (ok), 11:21, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Mojo имеет несколько другой акцент основной

    ага, рубить бабосики

     
  • 2.20, 1 (??), 11:39, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она эмодзи не умеет
     

  • 1.8, Аноним (7), 10:59, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что еще сыровато
    Но сообщество уже потихоньку что-то пилит
    Хотя еще очень много не сделано, динамика с которой они пилят это всё достаточно хорошая
    может быть и получится у них
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:05, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Концепция "Mojo как компилируемый Python" похожа на "Crystal как компилируемый Ruby". Crystal не очень то взлетел, но пожелаем Mojo удачи всё равно.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:10, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это пока что лучший язык который смогло придумать человечество.
     

  • 1.12, 12yoexpert (ok), 11:21, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В статье описан nim, только называется почему-то mojo
     
  • 1.16, Аноним (-), 11:24, 03/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:36, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как программист Си++, я читаю о чём-то подобном уже, скоро, 40 лет...
    "Играйтесь, мужички, играйтесь..."(с) Дядя Вова из "Кин-Дза-Дза".
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:13, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для чего разработчики этого Mojo изначально создавали язык и его компоненты с закрытой кодовой базой? Закрытый язычок не взлетел, открыли код и рассчитывают за счет этого завоевать мир?
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 12:36, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрыли они его на ранней стадии проектирования, чтобы вот такие как ты "иксперды" не нагадили.
     
  • 2.25, вася (??), 12:39, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы свободное сообщество не заё...бывало советами, как "правильно" надо делать, чтобы язык созрел но при этом не получилось корявое нечитаемое нечто, как случилось с другим языком.
     

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