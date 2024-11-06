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Представлен новый вариант правил использования товарных знаков Rust

06.11.2024 22:43

Организация Rust Foundation объявила о начале публичного обсуждения нового чернового варианта правил использования товарных знаков, связанных с языком программирования Rust и пакетным менеджером Cargo. В новом варианте учтены замечания и критика, высказанные в прошлом году при первой попытке принятия правил в отношении товарных знаков Rust. Утверждается, что правила, которые намерены утвердить до конца года, нацелены прежде всего на защиту интересов сообщества и целости языка программирования Rust, а также на пресечение злоупотреблений и попыток представить сторонние разработки как часть основного проекта.

Замечания и предложения по новым правилам будут приниматься до 20 ноября. Среди наиболее значимых изменений по сравнению с первым черновым вариантом:

  • Убран запрет использования слов "rust" и "cargo" в именах пакетов. Префиксы "rust-" и "cargo-" больше не рассматриваются как зарезервированные за проектом Rust.
  • Товарный знак Rust не ограничивает использование слова "Rust" в общим смысле, а охватывает только области, связанные с продуктами или услугами, имеющими отношение к языку Rust.
  • Разрешено изменение цвета логотипа проекта.
  • Представителям сообщества разрешено использовать торговые марки проекта Rust на товарах, производимых в ограниченном количестве.
  • Организация не намерена тратить ресурсы на самостоятельное выявление нарушений правил мелкими производителями, вместо этого планируются отталкиваться от поступления жалоб от представителей сообщества.
  • Адресованный не юристам общий пояснительный текст вначале документа заменён на пояснение терминов по месту в самом документе.
  • Правило неодобрения (non-endorsement), запрещающее создавать ложное впечатление о том, что сторонний проект имеет отношение к организации Rust Foundation или проекту Rust, оценивается с использованием субъективных критериев.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Изменение политики товарных знаков Rust Foundation
  3. OpenNews: Завершён процесс создания организации Rust Foundation
  4. OpenNews: Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок
  5. OpenNews: Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован
  6. OpenNews: Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62190-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (2) RSS
  • 1.12, Rev (ok), 23:32, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вполне нормально, кстати.
     
  • 1.14, Vitaly_loki (ok), 23:50, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господи, как же похер
     



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