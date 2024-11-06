Представлен новый вариант правил использования товарных знаков Rust

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Организация Rust Foundation объявила о начале публичного обсуждения нового чернового варианта правил использования товарных знаков, связанных с языком программирования Rust и пакетным менеджером Cargo. В новом варианте учтены замечания и критика, высказанные в прошлом году при первой попытке принятия правил в отношении товарных знаков Rust. Утверждается, что правила, которые намерены утвердить до конца года, нацелены прежде всего на защиту интересов сообщества и целости языка программирования Rust, а также на пресечение злоупотреблений и попыток представить сторонние разработки как часть основного проекта.
Замечания и предложения по новым правилам будут приниматься до 20 ноября. Среди наиболее значимых изменений по сравнению с первым черновым вариантом:
- Убран запрет использования слов "rust" и "cargo" в именах пакетов. Префиксы "rust-" и "cargo-" больше не рассматриваются как зарезервированные за проектом Rust.
- Товарный знак Rust не ограничивает использование слова "Rust" в общим смысле, а охватывает только области, связанные с продуктами или услугами, имеющими отношение к языку Rust.
- Разрешено изменение цвета логотипа проекта.
- Представителям сообщества разрешено использовать торговые марки проекта Rust на товарах, производимых в ограниченном количестве.
- Организация не намерена тратить ресурсы на самостоятельное выявление нарушений правил мелкими производителями, вместо этого планируются отталкиваться от поступления жалоб от представителей сообщества.
- Адресованный не юристам общий пояснительный текст вначале документа заменён на пояснение терминов по месту в самом документе.
- Правило неодобрения (non-endorsement), запрещающее создавать ложное впечатление о том, что сторонний проект имеет отношение к организации Rust Foundation или проекту Rust, оценивается с использованием субъективных критериев.