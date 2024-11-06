Представлен новый вариант правил использования товарных знаков Rust

Организация Rust Foundation объявила о начале публичного обсуждения нового чернового варианта правил использования товарных знаков, связанных с языком программирования Rust и пакетным менеджером Cargo. В новом варианте учтены замечания и критика, высказанные в прошлом году при первой попытке принятия правил в отношении товарных знаков Rust. Утверждается, что правила, которые намерены утвердить до конца года, нацелены прежде всего на защиту интересов сообщества и целости языка программирования Rust, а также на пресечение злоупотреблений и попыток представить сторонние разработки как часть основного проекта. Замечания и предложения по новым правилам будут приниматься до 20 ноября. Среди наиболее значимых изменений по сравнению с первым черновым вариантом: Убран запрет использования слов "rust" и "cargo" в именах пакетов. Префиксы "rust-" и "cargo-" больше не рассматриваются как зарезервированные за проектом Rust.

Товарный знак Rust не ограничивает использование слова "Rust" в общим смысле, а охватывает только области, связанные с продуктами или услугами, имеющими отношение к языку Rust.

Разрешено изменение цвета логотипа проекта.

Представителям сообщества разрешено использовать торговые марки проекта Rust на товарах, производимых в ограниченном количестве.

Организация не намерена тратить ресурсы на самостоятельное выявление нарушений правил мелкими производителями, вместо этого планируются отталкиваться от поступления жалоб от представителей сообщества.

Адресованный не юристам общий пояснительный текст вначале документа заменён на пояснение терминов по месту в самом документе.

Правило неодобрения (non-endorsement), запрещающее создавать ложное впечатление о том, что сторонний проект имеет отношение к организации Rust Foundation или проекту Rust, оценивается с использованием субъективных критериев.



