Возвращение в Ubuntu утилиты cp из Rust Coreutils привело к сбою при сборке livecd-rootfs

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|1.1, soarin (ok), 11:46, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял.
В первом сервис паке 26.04.1 уже будет? Или это уже только в 26.10 и далее?
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|1.2, Аноним (2), 11:47, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Опция "-L" предписывает разыменовывать символические ссылки, в то время как составная опция "-a", заменяемая на "-dR --preserve=all", содержит опцию "-d", запрещающую разыменование символических ссылок.
> -afL
Но виноват все равно Rust, ога.
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|2.12, tkzv (ok), 12:44, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, виноваты те, кто на нём пишет, не удосужившись изучить поведение исходной утилиты и не сделав тесты.
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|1.3, Аноним (3), 11:48, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С разбором аргументов вообще беда, у всех, кто не гетопт из позикса. Но тут, видимо, навайбкодили.
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|2.7, Shura (??), 12:13, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поддерживаю. Лучше упасть на старте, чем потом ловить вот такие непонятки в результатах
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|2.8, Hety (??), 12:17, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У cat, например, при конфликте флагов одни имеют приоритет над другими и отключают их, если конфликтуют
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|2.11, pashev.ru (?), 12:22, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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a и L не конфликтуют, конфликтуют d и L, а так как d неявная, то явная L имеет приоритет и должна отменять неявную d.
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|2.13, anon2 (?), 12:50, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не говори. Не могут распарсить аргументы, а уже в ядро лезут
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