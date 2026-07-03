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|2.21, Халявщик не корпораст (?), 11:30, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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- Вот это поворот!))
Фигня. Но вот когда абизяна начнёт англицкий на си переводить, вот тогда решат проблемы с бананами по всей земле. Главное - системник с клавой и монитором поставить в огороде...
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|1.3, Аноним (3), 10:38, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну все, скажите парням из OpenBSD что проблему доверия к компилятору rust теперь можно решитт; дело за малым, осталось только провести ревью 46 миллионов строк Си кода;)
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|2.4, Аноним (4), 10:43, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это изначально не было проблемой, поскольку изначально rust был написан на ocaml.
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|3.5, Аноним (3), 10:48, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какая разница на чем он был изначально написан! Проблема доверия от этого никуда не исчезает.
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|4.8, Аноним (4), 11:00, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая проблема доверия? Берите исходный код и читайте, или у вас лапки?
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|6.42, Аноним (4), 12:44, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас было более десяти лет, чтобы прочитать код компилятора. На что вы жалуетесь?
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|7.48, Аноним (48), 13:08, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какие 10 лет, если репозиторий crustc появился 5 дней назад? Или по вашему результат ревью rustc автоматически переносится на crustc?
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|8.62, Аноним (4), 14:00, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Во-первых не 10 лет, а более 10 лет, во-вторых в первом сообщении вопрос доверия... текст свёрнут, показать
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|5.14, Аноним (14), 11:11, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Доверие к разрабам, которые сопровождают раст или ты предлагаешь мониторить их каждый комит?
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|6.43, Аноним (4), 12:45, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Объясните, как вы решаете аналогичную задачу для clang/llvm и gcc.
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|1.6, Аноним (6), 10:54, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Еще бы Firefox вот так в Си оттрансливароть, чтоб вообще без раста собирался и без всяких llvm.
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|2.18, Аноним (3), 11:23, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Важен сам факт разрыва цепочки через Си-код и условный GCC, что позволит решить проблему Trusting Trust "математеческим бутсраппигом". Однако для "человеческого бутстраппинга", невозможность ревью означает, что проблема доверия остается нерешенной! Это одна из причин по которой, например OpenBSD не будут этим пользоваться. А вот для других проектов, этого будет вполне достаточно!
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|3.26, Аноним (26), 12:01, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это одна из причин по которой, например OpenBSD не будут этим пользоваться. А вот для других проектов, этого будет вполне достаточно!
Эээ? а опенБздяшники они какие-то особенные?
Такоей же сишный овнокод с CVE/RCE.
Учитывая что оно нигде не нужно, то можно судить о её качестве.
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|3.41, Аноним (4), 12:43, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это одна из причин по которой, например OpenBSD не будут этим пользоваться.
Объясните, как вы собираетесь решать аналогичную проблему для clang/llvm и gcc. Или опять стрелочка не поворачивается?
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|1.20, aname (ok), 11:28, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> позволяющего транслировать проекты с языке Rust на язык Си
Это должно было появиться, рано или поздно
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|1.22, Аноним (22), 11:38, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно было бы сравнить время компиляции компилятора на rust и на с.
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|2.74, Ivan_83 (ok), 14:31, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот мне тоже интересно.
Если оно как VALA - типа синтаксис ок - транслируем, без этих душнильных проверок всего и вся - то скорее всего будет быстрее собиратся.
И тут мы опять приходим к тому о чём я писал много раз: глубокую проверку кода при каждой компиляции делать не надо.
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|1.24, Аноним (24), 11:56, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну теперь есть второй компилятор. Уже хорошо. Снижает риск бэкдоров в компиляторе.
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|2.35, Аноним (35), 12:20, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужен не компилятор, а стандарт. Тогда проблема доверия переместится с языка на реализацию. И ту уже все будет просто -- вы либо доверяете конторе, выпустившей реализацию компилятора или не доверяете.
Если не будет стандарта, то доверие к языку появится через лет десять. после того, как он заморозится. В смысле, сорвременный компилятор будет генерировать бит в бит такой же код для эталонной программы, как и десятилетний.
Лично для меня сигналом доверия будет тот факт, что rust-компилятор выпустит IBM.
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|3.46, Аноним (4), 12:48, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Нужен не компилятор, а стандарт.
Покажите мне язык со стандартом, который имеет несколько реализаций, которые можно прозрачно заменить, без появления кучи багов, просадки производительности и несовместимых реализаций.
>В смысле, сорвременный компилятор будет генерировать бит в бит такой же код для эталонной программы, как и десятилетний.
Такого не то что не будет для rust, такого нет даже для си.
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|4.59, Аноним (59), 13:43, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Покажите мне язык со стандартом, который имеет несколько реализаций, которые можно прозрачно заменить, без появления кучи багов, просадки производительности и несовместимых реализаций.
POSIX shell
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|5.64, Аноним (4), 14:16, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой замечательный пример. Во-первых, под POSIX shell мало кто не пишет. Во-вторых, кроме самого shell-а, для работоспособности скрипта критически важно иметь совместимые версии утилит, поскольку даже у GNU Coreutils и у BusyBox различаются ключи. В-третьих, при любой правке скрипта придётся тщательно следить за изменениями и окружением, в котором запускается скрипт, так как если в скрипт попадёт, например, башизм, то никакой ошибки это не вызовет. Никакой прозрачностью тут и не пахнет.
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|6.67, Аноним (4), 14:19, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>мало кто не пишет
Мало кто пишет. В основном, пишут под bash или какую-то другую, несовместимую реализацию.
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|4.66, Аноним (-), 14:19, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Покажите мне язык со стандартом, который имеет несколько реализаций, которые можно прозрачно заменить, без появления кучи багов, просадки производительности и несовместимых реализаций.
Ada
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|5.69, Аноним (4), 14:21, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне лень проверять ваше утверждение, но какие проекты больше чем hello world можно им собрать?
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|5.73, Аноним (73), 14:30, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ada
Хороший пример.
Надо еще упомянуть, что у них есть есть "сертификация" компилятора.
Для того чтобы называться "компилятор языка Ada" нужно пройти 1000+ тестов.
Один завалил? Свободен.
А теперь сравните это с "стандартом" СИ, на который так наяривают местные.
Опенсорсных компиляторов которые реализовывали весь стандарт - нет.
В каждом лепят свои велосипеды - в итоге выхлоп шланга отличается от ЖЦЦ, а тот отличается от поделия мелкомягких.
"Переносимость" (на которую тоже наяривают местные) можешь догадаться какая)
Так что пока любая "няня-из-под-коня" может называться "коньпелятор СИ", так оно и будет.
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|3.47, Аноним (26), 13:04, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Отлично У вас есть стандарт ISO IEC 9899 И ни одного опенсорскного компилятор... большой текст свёрнут, показать
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|1.29, Аноним (29), 12:06, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ясно, теперь rustc не нужен. Очередное доказательство, что Си из-за своего простого синтаксиса и остальных удобств переживет всех и вся.
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|1.30, Аноним (-), 12:11, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уж простите зануду но TrustingTrust для раста давно решен с помощью mrustc, по крайней мере для x86_64.
Эти бы усилия да на решению той же проблемы для FreePascal. Который ничем кроме себя и античного делфи не собрать.
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|2.36, Аноним (35), 12:24, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Компилятор для языка L, претендующего на системный, должен собираться компилятором для языка L без привлечения каких-либо утилит и библиотек третьей стороны.
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|3.60, Аноним (60), 13:51, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А для раскрутки языка L, его компилятор первый раз должен собираться компилятором языка L, написанным на языке C. Чтобы никаких блобов в архиве исходников языка L не было.
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|4.65, Аноним (4), 14:18, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>его компилятор первый раз должен собираться компилятором языка L, написанным на языке C
Нет, не должен. Си - это ужасный язык, в том числе и для написания компилятора.
>Чтобы никаких блобов в архиве исходников языка L не было.
Для того, чтобы блобов не было, достаточно взять абсолютно любой язык, который через длинную или короткую цепочку, имеет реализацию на си.
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|5.77, Аноним (77), 14:37, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, не должен. Си - это ужасный язык, в том числе и для написания компилятора.
А компиляторов на СИшке почти не осталось.
Даже великий и ужасный GCC стали писать на С++.
Почему? Потому что на СИшном убожестве нельзя сделать крутой оптимизирующий компилятор.
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|2.49, Archer73 (ok), 13:13, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А разве "наоборот", это не любимое развлечение программистов на Rust. Мне кажется их больше всего критикуют за переписывание того, что и так работает, хотя есть много гораздо более нужных направлений
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|3.56, Аноним (56), 13:35, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> что и так работает
* не работает. Код на C почти никогда не работает.
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|4.75, Ivan_83 (ok), 14:31, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну теперь то понятно почему растовики не любят С - оно у них не получается :)
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|3.63, Аноним (77), 14:05, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мне кажется их больше всего критикуют за переписывание того, что и так работает,
Ты слегка ошибся, правильно писать: ʼи так "сойдет" работаетʼ.
В ядре за неудачный месяц нашли 1000+ CVE.
В зловонной куче X11 расколупывают дырки которым по 30+ лет.
Куча библиотек (включая криптографию) допускают зловредные манипуляции.
> хотя есть много гораздо более нужных направлений
Именно поэтому гугл выкинул freetype и libxml2.
Никто не будет рад, если юзера взломают при обработке шрифта на сайте или специаьно созданного хмлʼя.
На что их заменили думаю ты сам догадаешься)
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|5.76, Аноним (76), 14:32, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И только вам настолько нечем занятся по жизни что вас это волнует.
Ну тебе точно хватило "нечем заняться" чтобы оставить коммент)
Мир меняется ванька, от софта начинает зависить слишком много, чтобы он был настолько поганым.
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|6.78, Ivan_83 (ok), 14:40, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вы не видели как было раньше, и какой прогресс произошёл за последние лет 15.
То на что вы в новостях постоянно возбуждаетесь - это очень далёкие отголоски того что было раньше, настолько отдалённые что у обычных юзеров эти ошибки никогда не тригерятся, и выискиывать их надо с помощью ИИ и фазеров.
Чтобы было понятно.
1. В начале софт писали и тестили по ходу написания ручками. (pre 2000)
2. Потом начали принимать багрепорты от пользователей. (2000+)
3. Добавили автотесты. (2010+)
3.5. Где то тут появился гитхуб и платформы совместной разработки, а так же всякие автоматические отправки отчётов о крашах. (2010+)
4. Стали юзать фазеры (2020+)
5. Стали юзать ИИ. (2024+)
И надо понимать что от начали до результата где то могло пройти 5-10 лет, где то хватило 1-2 года.
Мне как юзеру опенсорца и не только вот прям сильно видно прогресс за последние 10 лет, притом оно наладилось ещё до прихода ИИ - всмысле перестало падать во время работы.
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|7.79, Ivan_83 (ok), 14:45, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и да, этот ваш раст появился в 2015 примерно, до фазеров и ИИ.
Ещё я забыл написать про развитие статических анализаторов, того как компиляторы анализируют и то что наконец то этим всем начали пользоватся.
Поэтому раст - это про альтернативное решение проблем, а не единственно верный путь и пр.
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|1.57, Аноним (60), 13:38, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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C 100.0%
Я правильно понимаю, что crustc не требует LLVM ? Если так, то он определённо удобней, чем cilly, который бекенд к rustc.
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|1.61, Аноним (61), 13:59, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему это мини-новость? Это же октрытие огромной ниши для разработчиков языка rust.
Вот с этим, нелюбимых rust'овиков можно поаздравить.
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|1.68, Соль земли2 (?), 14:21, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая связь между окружением для сборки и запуска программы? В Docker для этого даже разные контейнеры используют.
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