2.49 , Archer73 ( ok ), 13:13, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А разве "наоборот", это не любимое развлечение программистов на Rust. Мне кажется их больше всего критикуют за переписывание того, что и так работает, хотя есть много гораздо более нужных направлений

3.56 , Аноним ( 56 ), 13:35, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > что и так работает * не работает. Код на C почти никогда не работает.

4.75 , Ivan_83 ( ok ), 14:31, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну теперь то понятно почему растовики не любят С - оно у них не получается :)

3.63 , Аноним ( 77 ), 14:05, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Мне кажется их больше всего критикуют за переписывание того, что и так работает, Ты слегка ошибся, правильно писать: ʼи так "сойдет" работаетʼ.

В ядре за неудачный месяц нашли 1000+ CVE.

В зловонной куче X11 расколупывают дырки которым по 30+ лет.

Куча библиотек (включая криптографию) допускают зловредные манипуляции. > хотя есть много гораздо более нужных направлений Именно поэтому гугл выкинул freetype и libxml2.

Никто не будет рад, если юзера взломают при обработке шрифта на сайте или специаьно созданного хмлʼя.

На что их заменили думаю ты сам догадаешься)

4.72 , Ivan_83 ( ok ), 14:28, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И только вам настолько нечем занятся по жизни что вас это волнует.

5.76 , Аноним ( 76 ), 14:32, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И только вам настолько нечем занятся по жизни что вас это волнует. Ну тебе точно хватило "нечем заняться" чтобы оставить коммент) Мир меняется ванька, от софта начинает зависить слишком много, чтобы он был настолько поганым. 6.78 , Ivan_83 ( ok ), 14:40, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вы не видели как было раньше, и какой прогресс произошёл за последние лет 15. То на что вы в новостях постоянно возбуждаетесь - это очень далёкие отголоски того что было раньше, настолько отдалённые что у обычных юзеров эти ошибки никогда не тригерятся, и выискиывать их надо с помощью ИИ и фазеров. Чтобы было понятно.

1. В начале софт писали и тестили по ходу написания ручками. (pre 2000)

2. Потом начали принимать багрепорты от пользователей. (2000+)

3. Добавили автотесты. (2010+)

3.5. Где то тут появился гитхуб и платформы совместной разработки, а так же всякие автоматические отправки отчётов о крашах. (2010+)

4. Стали юзать фазеры (2020+)

5. Стали юзать ИИ. (2024+) И надо понимать что от начали до результата где то могло пройти 5-10 лет, где то хватило 1-2 года.

Мне как юзеру опенсорца и не только вот прям сильно видно прогресс за последние 10 лет, притом оно наладилось ещё до прихода ИИ - всмысле перестало падать во время работы.

7.79 , Ivan_83 ( ok ), 14:45, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и да, этот ваш раст появился в 2015 примерно, до фазеров и ИИ. Ещё я забыл написать про развитие статических анализаторов, того как компиляторы анализируют и то что наконец то этим всем начали пользоватся. Поэтому раст - это про альтернативное решение проблем, а не единственно верный путь и пр.

