Прогресс в разработке транслятора из Rust в код на Cи и .NET IR

2.7 , Аноним ( 6 ), 13:29, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чтобы модули ядра преобразовывать в канонический сишный вид. PS Наверное же, где надо, автоматически будут добавлены проверки границ массивов в выходной сишный код.

3.12 , Аноним ( - ), 13:45, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы модули ядра преобразовывать в канонический сишный вид. А смысл? Исходный код все равно будет не на си и для внесения изменений нужно будет в него лезть. Плюс на баги в коде могут наложиться баги в трансляторе. > PS Наверное же, где надо, автоматически будут добавлены проверки

> границ массивов в выходной сишный код. Так же не только проверки границ. Вообще интересно с каким оверхедом они будут эмулировать нативные типы вроде енамов.

4.14 , Аноним ( 14 ), 14:02, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В ядре "код для ознакомления"?

Можно сразу из Rust в бинарник, а публике для ознакомления вариант на Си?

Править в виде Си нельзя - нарушится безопасность.

Совпадают бинарники: Rust->bin VS Rust->C->bin?

5.22 , freehck ( ok ), 15:19, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Совпадают бинарники: Rust->bin VS Rust->C->bin? Конечно же не совпадают. С чего вы вообще взяли, что этот вопрос имеет смысл?

4.17 , Аноним ( 6 ), 14:39, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл в сборке ядра чисто с помощью GCC, пока gccrs всё ещё не готов. А кто захочет внести изменения, внесёт в полученный сишный код.

5.25 , Аноним ( 25 ), 15:40, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это что за цель такая собирать только gcc? Для кого это вообще важно, кроме 1.5 упоротых гентушника?

6.42 , Аноним ( 6 ), 18:02, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну давайте устроим перепись "населения" что-ли, кому это важно. Думаю, найдётся немало и негентушников, кому важно. Есть даже пользователи пакетных дистров, которые собирают ядро сами кастомно. А вот дистров, собранных полностью исключительно вашим любимым Шлангом, я знаю только два, всего лищь: Magea и ещё (забыл название).

4.18 , Аноним ( 6 ), 14:41, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В C11 есть enum.

5.27 , Аноним ( - ), 15:46, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В C11 есть enum. Только это убогий инт. И все.

А в расте enum это почти все что угодно + есть associated values.

2.8 , Илья ( ?? ), 13:33, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > зачем из rust в си/.net Майки в ядро решили модули на дотнете вносить

3.9 , Аноним ( 6 ), 13:38, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так добавить в ядро интерпретатор байткода дотНета и нет проблем (ну кроме производительности, разве что). Можно сразу модули на любых языках из него писать. Да хоть на F#.

4.38 , Аноним ( 38 ), 17:39, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не вижу принципиальной проблемы с этим. В ядро FreeBSD интерпретатор lua добавили, и ничего, даже небо на землю не упало.

5.43 , _ ( ?? ), 18:05, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ссылку? Или как обычно? :)

5.44 , Аноним ( 6 ), 18:06, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде, в NetBSD. И мнго кода для ядра на Lua пишут?

2.40 , Аноним ( - ), 17:58, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Идея проекта в предоставлении возможности создания классов .NET на основе кода, написанного на Rust, а также использования существующих Rust-библиотек в проектах на базе платформы .NET. В классах для платформы .NET, написанных на языке Rust, можно обращаться к API и библиотекам .NET В статье не так много слов. Можно было бы почитать и понять суть написанного

