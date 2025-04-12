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Прогресс в разработке транслятора из Rust в код на Cи и .NET IR

12.04.2025 13:08

Разработчики бэкенда к компилятору rustc, позволяющему транслировать код с языка Rust в представление на языке Си, объявили об успешном прохождении 95.9% тестов. Два месяца назад уровень прохождения тестов оценивался в 92%. Отмечается, что остаются непройденными 64 тестов, все из которых связаны с решением типовых проблем, в устранении которых не возникнут сложности. Код бэкенда распространяется под лицензией Apache 2.0.

Помимо языка Си бэкенд также поддерживает трансляцию с Rust в промежуточное представление CIL для платформы .NET. Идея проекта в предоставлении возможности создания классов .NET на основе кода, написанного на Rust, а также использования существующих Rust-библиотек в проектах на базе платформы .NET. В классах для платформы .NET, написанных на языке Rust, можно обращаться к API и библиотекам .NET. Уровень прохождения базовых тестов для .NET оценён в 96.3%.

  1. Главная ссылка к новости (https://fractalfir.github.io/g...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 9.0
  3. OpenNews: Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
  4. OpenNews: В GCC-фронтэнде с компилятором Rust реализован Borrow checker
  5. OpenNews: Разработчики GRUB2 рассматривают возможность использования языка Rust
  6. OpenNews: Выпуск Rust 1.86. Подготовка официальной спецификации языка Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63060-rust
Ключевые слова: rust, compile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, penetrator (?), 13:19, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    что такое .NET IR?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:22, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Байткод, в который компилируется C#, F#, и даже Visual Basic .NET
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:26, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Intermediate Representation?
     
     
  • 3.45, penetrator (?), 18:06, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего, в терминологии и документации дотнета нет таких обозначений

    а репы с растом есть A Rust compiler backend targeting CIL(.NET IR) and C.

     
  • 2.39, Аноним (-), 17:55, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где вы это нашли? Может я не внимательно смотрю, но в статье такого нет
     
     
  • 3.47, penetrator (?), 18:07, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заголовок
     

  • 1.5, Alladin (?), 13:23, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем из rust в си/.net, если нужно из си/.net в rust
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 13:29, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы модули ядра преобразовывать в канонический сишный вид.

    PS Наверное же, где надо, автоматически будут добавлены проверки границ массивов в выходной сишный код.

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 13:45, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы модули ядра преобразовывать в канонический сишный вид.

    А смысл? Исходный код все равно будет не на си и для внесения изменений нужно будет в него лезть. Плюс на баги в коде могут наложиться баги в трансляторе.

    > PS Наверное же, где надо, автоматически будут добавлены проверки
    > границ массивов в выходной сишный код.

    Так же не только проверки границ. Вообще интересно с каким оверхедом они будут эмулировать нативные типы вроде енамов.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:02, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ядре "код для ознакомления"?
    Можно сразу из Rust в бинарник, а публике для ознакомления вариант на Си?
    Править в виде Си нельзя - нарушится безопасность.
    Совпадают бинарники: Rust->bin VS Rust->C->bin?  
     
     
  • 5.22, freehck (ok), 15:19, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Совпадают бинарники: Rust->bin VS Rust->C->bin?

    Конечно же не совпадают. С чего вы вообще взяли, что этот вопрос имеет смысл?

     
  • 4.17, Аноним (6), 14:39, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в сборке ядра чисто с помощью GCC, пока gccrs всё ещё не готов. А кто захочет внести изменения, внесёт в полученный сишный код.
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 15:40, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это что за цель такая собирать только gcc? Для кого это вообще важно, кроме 1.5 упоротых гентушника?
     
     
  • 6.42, Аноним (6), 18:02, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давайте устроим перепись "населения" что-ли, кому это важно. Думаю, найдётся немало и негентушников, кому важно. Есть даже пользователи пакетных дистров, которые собирают ядро сами кастомно. А вот дистров, собранных полностью исключительно вашим любимым Шлангом, я знаю только два, всего лищь: Magea и ещё (забыл название).
     
  • 4.18, Аноним (6), 14:41, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В C11 есть enum.
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 15:46, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В C11 есть enum.

    Только это убогий инт. И все.
    А в расте enum это почти все что угодно + есть associated values.

     
  • 2.8, Илья (??), 13:33, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  зачем из rust в си/.net

    Майки в ядро решили модули на дотнете вносить

     
     
  • 3.9, Аноним (6), 13:38, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так добавить в ядро интерпретатор байткода дотНета и нет проблем (ну кроме производительности, разве что). Можно сразу модули на любых языках из него писать. Да хоть на F#.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 17:39, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу принципиальной проблемы с этим. В ядро FreeBSD интерпретатор lua добавили, и ничего, даже небо на землю не упало.
     
     
  • 5.43, _ (??), 18:05, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку? Или как обычно? :)
     
  • 5.44, Аноним (6), 18:06, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде, в NetBSD. И мнго кода для ядра на Lua пишут?
     
  • 2.40, Аноним (-), 17:58, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Идея проекта в предоставлении возможности создания классов .NET на основе кода, написанного на Rust, а также использования существующих Rust-библиотек в проектах на базе платформы .NET. В классах для платформы .NET, написанных на языке Rust, можно обращаться к API и библиотекам .NET

    В статье не так много слов. Можно было бы почитать и понять суть написанного

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:43, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Ахах теперь у больших корпов встала проблема как переписать эту неподдерживаемую Раст лапшу обратно на нормальный язык.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:47, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > у больших корпов

    Ну конечно у больших корпов :)

    "Young programmer from Poland, interested in writing compilers, and procedural generation."
    github.com/FractalFir

     
     
  • 3.16, Аноним (14), 14:10, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если справляется один, то зачем больше?
    Кроме того за этим именем, может стоять коллектив (в том числе и теневой).
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 15:14, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кроме того за этим именем, может стоять коллектив (в том числе и теневой).

    Ого! Так у нас еще и теория заговора!

    Давай тогда поднимем уровень абсурда: сам код пишется на расте (Rust 99.6% в репе rustc_codegen_clr). Это явно не просто так! Наверняка это потому что обычный сишник™ не в состоянии осилить раст...  Значит туда напихают бэкдоры! О как!

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 16:09, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаких теорий, это частая практика.
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 14:46, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато у кекспертов-онанимов проблема, чего бы ещё такого глупого придумать про раст, никуда и не исчезала.
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 14:51, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дайте Вискаса этому коту, а то у него лишь бы чего мявкнуть.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:09, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >все из которых связаны с решением типовых проблем, в устранении которых не возникнут сложности

    Вот и сообщали бы тогда, когда решены 100% проблем. Ведь никаких сложностей с этим не возникнет!

     
     
  • 2.23, Анименим (-), 15:25, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имееш что то против уведомления о прогрессе разработки? предпочитаешь, чтобы везде как с андроидом было: толпа индуса пыхтит за кулисами полгода, а потом просто очередную версию выкатывают с нескучными обоями?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 17:10, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подписанным на репозиторий уведомления и так приходят. А правило 20-80 как раз говорит, что оставшаяся часть будет самая трудная. Не потому что какое-то там правило 20-80, а потому что искусственный отбор: самые лёгкие в решении проблемы им устраняются. А самые тяжёлые - сидишь и пыхтишь. Одно лечишь - другое калечишь. Репу чешешь. Эти "легкорешаемые проблемы" на десятилетия растянуться могут.
     

  • 1.24, Медведь (ok), 15:28, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выглядит как толстый намек на перспективы раста...
     
  • 1.28, YetAnotherOnanym (ok), 15:51, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бред какой-то... Уходили от Си - и снова пришли к Си.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:44, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О да! Корпы якобы впендюрили Раст в ядро, чтобы потом его выкинуть! Якобы раст - туфта. Молодец, парень! Знатно ему ibm проплатила! А сишники как писали use-after-free, так и пишут же, и будут писать! И гордятся тем, что не Раст.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 17:06, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А растовики пути нормально обрабатывать не умеют. И софт писать не умеют. Так что единственный способ получать результат это вернуться в родную гавань. На си.
     
  • 2.51, Аноним (51), 18:25, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust, передовой язык.
    Компилятор на C.
     
     
  • 3.52, Ivan_83 (ok), 18:30, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоре фриковый для фриков, которые в жизни боятся всего.
     

  • 1.30, Аноним (30), 16:33, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось всего-ничего всю шляпу вроде rsvg, firefox, nouveau транслировать обратно в Си. Либо целиком сразу, либо созданием отдельных репозиториев.
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 16:45, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой молодец! Начинай транслировать это всё обратно всё в Си!
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 17:07, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже закончил. Сказать то чего хотел?
     
     
  • 4.50, Аноним (51), 18:24, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А WinRar купил?
     

  • 1.37, Аноним (37), 17:30, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    опять все попутали, DARPA ведь говорила об обратном :)

    https://www.darpa.mil/research/programs/translating-all-c-to-rust

     
     
  • 2.48, Ivan_83 (ok), 18:20, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DARPA это про исследования, там далеко не всё потом живое-юзабельное получается.
     

  • 1.49, Аноним (51), 18:23, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь будут переписывать ядро с Ryst, на C.
     

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