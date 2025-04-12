Прогресс в разработке транслятора из Rust в код на Cи и .NET IR

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|2.3, Аноним (3), 13:22, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Байткод, в который компилируется C#, F#, и даже Visual Basic .NET
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|3.45, penetrator (?), 18:06, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скорее всего, в терминологии и документации дотнета нет таких обозначений
а репы с растом есть A Rust compiler backend targeting CIL(.NET IR) and C.
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|2.39, Аноним (-), 17:55, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где вы это нашли? Может я не внимательно смотрю, но в статье такого нет
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|2.7, Аноним (6), 13:29, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы модули ядра преобразовывать в канонический сишный вид.
PS Наверное же, где надо, автоматически будут добавлены проверки границ массивов в выходной сишный код.
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|3.12, Аноним (-), 13:45, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы модули ядра преобразовывать в канонический сишный вид.
А смысл? Исходный код все равно будет не на си и для внесения изменений нужно будет в него лезть. Плюс на баги в коде могут наложиться баги в трансляторе.
> PS Наверное же, где надо, автоматически будут добавлены проверки
> границ массивов в выходной сишный код.
Так же не только проверки границ. Вообще интересно с каким оверхедом они будут эмулировать нативные типы вроде енамов.
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|4.14, Аноним (14), 14:02, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В ядре "код для ознакомления"?
Можно сразу из Rust в бинарник, а публике для ознакомления вариант на Си?
Править в виде Си нельзя - нарушится безопасность.
Совпадают бинарники: Rust->bin VS Rust->C->bin?
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|5.22, freehck (ok), 15:19, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Совпадают бинарники: Rust->bin VS Rust->C->bin?
Конечно же не совпадают. С чего вы вообще взяли, что этот вопрос имеет смысл?
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|4.17, Аноним (6), 14:39, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл в сборке ядра чисто с помощью GCC, пока gccrs всё ещё не готов. А кто захочет внести изменения, внесёт в полученный сишный код.
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|5.25, Аноним (25), 15:40, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это что за цель такая собирать только gcc? Для кого это вообще важно, кроме 1.5 упоротых гентушника?
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|6.42, Аноним (6), 18:02, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну давайте устроим перепись "населения" что-ли, кому это важно. Думаю, найдётся немало и негентушников, кому важно. Есть даже пользователи пакетных дистров, которые собирают ядро сами кастомно. А вот дистров, собранных полностью исключительно вашим любимым Шлангом, я знаю только два, всего лищь: Magea и ещё (забыл название).
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|5.27, Аноним (-), 15:46, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В C11 есть enum.
Только это убогий инт. И все.
А в расте enum это почти все что угодно + есть associated values.
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|2.8, Илья (??), 13:33, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> зачем из rust в си/.net
Майки в ядро решили модули на дотнете вносить
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|3.9, Аноним (6), 13:38, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так добавить в ядро интерпретатор байткода дотНета и нет проблем (ну кроме производительности, разве что). Можно сразу модули на любых языках из него писать. Да хоть на F#.
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|4.38, Аноним (38), 17:39, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу принципиальной проблемы с этим. В ядро FreeBSD интерпретатор lua добавили, и ничего, даже небо на землю не упало.
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|2.40, Аноним (-), 17:58, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Идея проекта в предоставлении возможности создания классов .NET на основе кода, написанного на Rust, а также использования существующих Rust-библиотек в проектах на базе платформы .NET. В классах для платформы .NET, написанных на языке Rust, можно обращаться к API и библиотекам .NET
В статье не так много слов. Можно было бы почитать и понять суть написанного
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|1.10, Аноним (10), 13:43, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Ахах теперь у больших корпов встала проблема как переписать эту неподдерживаемую Раст лапшу обратно на нормальный язык.
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|2.13, Аноним (-), 13:47, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> у больших корпов
Ну конечно у больших корпов :)
"Young programmer from Poland, interested in writing compilers, and procedural generation."
github.com/FractalFir
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|3.16, Аноним (14), 14:10, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если справляется один, то зачем больше?
Кроме того за этим именем, может стоять коллектив (в том числе и теневой).
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|4.21, Аноним (-), 15:14, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кроме того за этим именем, может стоять коллектив (в том числе и теневой).
Ого! Так у нас еще и теория заговора!
Давай тогда поднимем уровень абсурда: сам код пишется на расте (Rust 99.6% в репе rustc_codegen_clr). Это явно не просто так! Наверняка это потому что обычный сишник™ не в состоянии осилить раст... Значит туда напихают бэкдоры! О как!
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|2.19, НяшМяш (ok), 14:46, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато у кекспертов-онанимов проблема, чего бы ещё такого глупого придумать про раст, никуда и не исчезала.
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|1.15, Аноним (15), 14:09, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>все из которых связаны с решением типовых проблем, в устранении которых не возникнут сложности
Вот и сообщали бы тогда, когда решены 100% проблем. Ведь никаких сложностей с этим не возникнет!
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|2.23, Анименим (-), 15:25, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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имееш что то против уведомления о прогрессе разработки? предпочитаешь, чтобы везде как с андроидом было: толпа индуса пыхтит за кулисами полгода, а потом просто очередную версию выкатывают с нескучными обоями?
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|3.36, Аноним (36), 17:10, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подписанным на репозиторий уведомления и так приходят. А правило 20-80 как раз говорит, что оставшаяся часть будет самая трудная. Не потому что какое-то там правило 20-80, а потому что искусственный отбор: самые лёгкие в решении проблемы им устраняются. А самые тяжёлые - сидишь и пыхтишь. Одно лечишь - другое калечишь. Репу чешешь. Эти "легкорешаемые проблемы" на десятилетия растянуться могут.
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|2.31, Аноним (31), 16:44, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О да! Корпы якобы впендюрили Раст в ядро, чтобы потом его выкинуть! Якобы раст - туфта. Молодец, парень! Знатно ему ibm проплатила! А сишники как писали use-after-free, так и пишут же, и будут писать! И гордятся тем, что не Раст.
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|3.34, Аноним (34), 17:06, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А растовики пути нормально обрабатывать не умеют. И софт писать не умеют. Так что единственный способ получать результат это вернуться в родную гавань. На си.
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|1.30, Аноним (30), 16:33, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Осталось всего-ничего всю шляпу вроде rsvg, firefox, nouveau транслировать обратно в Си. Либо целиком сразу, либо созданием отдельных репозиториев.
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|2.48, Ivan_83 (ok), 18:20, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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DARPA это про исследования, там далеко не всё потом живое-юзабельное получается.
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