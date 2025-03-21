В GCC-фронтэнде с компилятором Rust реализован Borrow checker

2.5 , Аноним ( 6 ), 15:29, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык, уже. Ребята из LLVM хайпанулись на AI и смогли запилить MLIR. А сейчас потихонечку завозят ClangIR — то самое пресловутое промежуточное представление языка C++ в виде штатного «диалекта» MLIR. Будет там и borrow checker, и серьёзная оптимизация, и новый уровень санитайзеров.

3.103 , Аноним ( - ), 20:04, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А сейчас потихонечку завозят ClangIR — то самое пресловутое промежуточное представление

> языка C++ в виде штатного «диалекта» MLIR. Будет там и borrow

> checker, и серьёзная оптимизация, и новый уровень санитайзеров. В контексте Rust это все уже абсолютно похрену. Потому что их borrow checker нового поколения, на который они и собираются в будущем перейти - это отдельный компонент на Rust. Реюзабельный, как видим - к gcc, вот, тоже его прикрутили. Что вызывает некоторые лулзые при бутстрапе, потому что надо собирать код на хрусте, еще полностью не умея хруст - но в общем то это решаемо и у них есть план как это делать. Вполне логичный и рабочий.

2.10 , Аноним ( 10 ), 15:36, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Что же скажут на это растохейтеры?)) Всем умным людям понятно, что это такой хитрый расто-вендорлок, EEE и все такое. Вот!

2.13 , Аноним ( 13 ), 15:40, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Хватит уже софт раздувать. Нет больше веры современным программистам. Надо брать всё в свои руки, брать tcc, и самим всё пилить.

3.29 , Аноним ( 59 ), 16:06, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну зачем же убогий tcc, который, наверное, даже не C99 ? Почему бы не взять Hare Дрюни ДеВолта? Он на нём уж и микроядро запилил.

4.56 , Аноним ( 13 ), 16:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TCC это в качестве референса. Вы просто его возьмёте и переделаете под свою задачу.

5.124 , fuggy ( ok ), 00:23, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так если в него добавите оптимизации, трансформации, поддержку разных платформ и тд. То он разрастётся до размера GCC и уже не будет таким волшебно быстрым.

4.104 , Аноним ( - ), 20:07, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну зачем же убогий tcc, который, наверное, даже не C99 ? Он C99 уже много лет. Но вот скомпилить им фирмвар, бутлоадер или ядро вы напряжетесь, потому что продвинутую кастомную линковку он как раз не умеет. И оптимизатор у него - по современным меркам никакой.

3.32 , Аноним ( - ), 16:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так бери и пили!

А то болтать языком горазды, а сделать - мало кто.

Ты уже готов показать свой СПО проект на tcc?

4.88 , Аноним ( 13 ), 19:19, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ты уже готов показать свой СПО проект на tcc? Ну разумеется. Уже скоро. А вы меня не ждите. Занимайтесь делом.

2.22 , Аноним ( 59 ), 15:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если из сишного кода бинарный будет генерить один кодогенератор - из растового другой, а потом это скрестить между собой (слинковать), то можно получить ещё ранее не виданные уязвимости. Чекер боровов тут не помошник, ага. Я уж забодался приводить ссылку на соответствующее исследование, сейчас под рукой её нет. Поэтому, выходной машинный код, как минимум, для ядра должен генерироваться единым бекендом для C и Rust. Поэтому, хорошо, если gccrs будет успешно компилять растовую часть кода из ядра. Т.к. у gcc и gccrs будeт единое промежуточное представление GIMPLE и далее в машкод единым бекендом.

Значит, не будет необходимости портировать исходный код нужных модулей из растового в сишный.

3.28 , wyry ( ok ), 16:05, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В глобальном масштабе едва ли этим будут заморачиваться, может минорно кто-то шишек и набьёт. То, что начали насильно интегрировать Rust создало как минимум прецедент и определённый раскол. Учитывая то, что Линус лицемерно в своё время развернул C++, а теперь принял Rust, и это при том, что GCC сам написан на C++, развязывает руки, т.к. авторитеты начинают противоречить сами себе.

4.36 , Аноним ( 59 ), 16:14, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну форкнется ядро на несколько - ну и хорошо, по моему мнению. Например, раскол FFmpeg (libav), в своё время, пошёл ему на пользу и снова объединились. Тоже OpenWRT и LEDE.

4.37 , Аноним ( - ), 16:15, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в своё время развернул C++, а теперь принял Rust,

> и это при том, что GCC сам написан на C++, развязывает руки,

> т.к. авторитеты начинают противоречить сами себе. А где противоречие? GCC написан был до раста.

Но возможно вы правы и его тоже нужно начать переписывать с с++ на раст :)

5.50 , Аноним ( 59 ), 16:32, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чтобы ухудшить читабельность кода?

4.38 , Аноним ( - ), 16:18, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Отличный способ сбросить балласт неосиляторов и тех кто не хочет учить новое Ли... 5.53 , Аноним ( 59 ), 16:37, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В коммитете раскол, разброд и шатание. Ничего, как по-сь, так и помирятся. На то он и комитет, чтоб был плюрализмь мнений. >Желающие могли форкнуть ядро и написать на С++ уже давно.

>Но что-то их сейчас не видно. Такой индусский (действительно от индусов) проект был. Да, сейчас тот сайт исчез.

6.99 , Аноним ( 99 ), 19:52, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – плюролизм это конечно замечательно, но пока что там кто в лес кто по дрова, одни кричат что нужно срочно что то менять иначе Раст нас везде заменит, а другие на эти все пропозалы чихать хотели

4.111 , Аноним ( 111 ), 20:48, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень хорошо замечено. Причём он мог хотя бы принять упрощённое подмножество - си с классами - даже это было бы намного удобнее и благодаря RAII смогло бы решить 99% проблем, на которые указывают растовики, но Линус оказался непоследовательным и не сумел разглядеть потенциал C++.

4.127 , fuggy ( ok ), 01:27, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – I find C++ quite ugly. - RMS.

2.25 , Соль земли ( ? ), 15:58, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Клуб нелюбителей Rust сам кого хочешь разведёт на бесполезную болтовню.

2.82 , Нуину ( ? ), 19:01, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Новость: просто набор патчей на рассмотрение Коммантатор: GCC тоже потихоньку ржавеет. Походу мозги уже у кого-то заржавели. С таким же успехом GCC запаскалился, замодулился и зафортранился.

