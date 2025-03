В GCC-фронтэнде с компилятором Rust реализован Borrow checker

4.72 , Нуину ( ? ), 18:36, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > This has the potential to improve compilation times in debug mode. If your project doesn't use any of the things listed under "Not yet supported", it should work fine. If not please open an issue. 4.73 , Нуину ( ? ), 18:37, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Platform support

x86_64 AArch64 Riscv64 s390x (System-Z)

А что еще нужно в современном мире?

ppc64el возможно... но все равно нишево.

6.107 , Аноним ( 99 ), 20:14, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – wasm32

Сказать-то че хотел?

>> x86_64 AArch64 Riscv64 s390x (System-Z) Сказать-то че хотел?

"Фу-фу-фу, не осилили в полтора рыла за пару лет проделать работу десятков человек за пару десятилетий!"? А если б осилили, то было бы "Опять растаманы зачем-то сделали уже проделанную работу еще раз, вместо того, чтобы написать что-то новое"? Так оно только опеннетным Военам Супротив Раста интересно - потому что опенсорсные бэкэнды (аж целых два "продакшенреди" на весь мир, ага) для трансляции низкоуровневых инструкций в конкретный машинный код - вот они, LLVM и GCC.

Используются (и вылизываются) отнюдь не только растоманами или плюсанутыми. Кстати, то ли дело гугловский Го:

Linux (x86, x86-64, ARM, ARM64, MIPS, MIPS64)

macOS (x86-64)

Windows (x86, x86-64)

x86_64 AArch64 Riscv64 s390x (System-Z)

Сказать-то че хотел?

>>> x86_64 AArch64 Riscv64 s390x (System-Z)

> Сказать-то че хотел?

> "Фу-фу-фу, не осилили в полтора рыла за пару лет проделать работу десятков

Кстати, то ли дело гугловский Го:

Linux (x86, x86-64, ARM, ARM64, MIPS, MIPS64)

macOS (x86-64)

Windows (x86, x86-64)

А причем тут он?



>> а учитывая что Rust не существует без LLVM

Кстати, то ли дело гугловский Го:

Linux (x86, x86-64, ARM, ARM64, MIPS, MIPS64)

macOS (x86-64)

Windows (x86, x86-64)

>>>

А причем тут он? Там тоже неосиляторы или "этодругое"?