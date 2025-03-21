В GCC-фронтэнде с компилятором Rust реализован Borrow checker

|
|1.1, Аноним (1), 15:11, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Да чо уж там, давайте llvm сразу вкрячим. Чтобы и борроу чекер, и нормальный оптимизатор, и кросс-компиляция, и нормално реализованные санитайзеры, и адекватная плюсовая библиотека.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 15:31, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Дык, уже. Ребята из LLVM хайпанулись на AI и смогли запилить MLIR.
А сейчас потихонечку завозят ClangIR — то самое пресловутое промежуточное представление языка C++ в виде штатного «диалекта» MLIR. Будет там и borrow checker, и серьёзная оптимизация, и новый уровень санитайзеров.
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 15:36, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пресловутые шланговские оптимизации. Не сегодня завтра научится оптимизировать. А пока что оптимизацию не завезли в ллвм, лапша из готу где надо и где не надо это всё на что её хватает. В итоге, у гцц производительность результирующего кода не зависит так сильно от входных данных.
|
|
|
|4.96, мимо проходил (?), 19:47, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
100500%
У CLANG/LLVM местами до неприличия плохо с peephole-оптимизацией (на вскидку в GCC на порядок больше эвристик) и уже лет 10 как большая боль с CMOV и её аналогами.
|
|3.120, fuggy (ok), 23:15, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно после этого будет ли растохейтеры говорить что clang собирает проекты часами?
|
|2.8, Аноним (59), 15:33, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кросскомпиляция в GCC и так поддерживается. Естесственно, его для этой цели нужно собрать должным образом.
|
|
|
|3.67, Аноним (1), 17:52, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так о том и речь. llvm не нужно "собирать особым образом", там всё из коробки.
|
|
|
|4.109, Аноним (-), 20:33, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так о том и речь. llvm не нужно "собирать особым образом", там
> всё из коробки.
Там вообще штатно никакой поддержки хруста и борова - нету. Что там - из коробки? И в clang этого - тоже нет. Это наработки совершенно отдельного проекта Rustlang.
|
|2.21, Соль земли (?), 15:56, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Дядя, ты ду...? LLVM не работает с Rust вообще никак. Он работает с LLVM IR. Учи матчасть, прежде чем пукать тут: HIR -> MIR -> LLVM IR -> Assembler.
|
|
|
|3.117, Аноним (117), 22:11, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Рельность другая: HIR -> MIR -> LLVM C API -> LLVM IR -> (не отключаемые) оптимизации -> LLVM IR -> Assembler
|
|2.102, Аноним (-), 20:02, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Да чо уж там, давайте llvm сразу вкрячим. Чтобы и борроу чекер,
LLVM не имеет отношения к технологии borrow checker... а новое поколение чекера - это вообще отдельный компонент. Писаный на хрусте. Логично что кусок ЯП сам на себе написан :)
> и нормальный оптимизатор,
GCC вполне сравнимый.
> и кросс-компиляция,
LLVM поддерживает меньше архитектур чем GCC. И у них 1 убер-либа на все. Если туда затолкать все что GCC умеет - ты же лопнешь, деточка?!
> и нормално реализованные санитайзеры,
В GCC они тоже есть, внезапно.
> и адекватная плюсовая библиотека.
Что значит - адекватная? Почти все дистры линя юзают GCC и их либу, им норм вроде. А эти адекватные - с вами в одной комнате?
|
|1.2, Аноним (-), 15:22, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ого, GCC тоже потихоньку ржавеет.
Наверное не хотят чтобы ядро собиралось единственны clang'ом.
Что же скажут на это растохейтеры?))
|
|
|
|2.5, Аноним (6), 15:29, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дык, уже. Ребята из LLVM хайпанулись на AI и смогли запилить MLIR.
А сейчас потихонечку завозят ClangIR — то самое пресловутое промежуточное представление языка C++ в виде штатного «диалекта» MLIR. Будет там и borrow checker, и серьёзная оптимизация, и новый уровень санитайзеров.
|
|
|
|3.103, Аноним (-), 20:04, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А сейчас потихонечку завозят ClangIR — то самое пресловутое промежуточное представление
> языка C++ в виде штатного «диалекта» MLIR. Будет там и borrow
> checker, и серьёзная оптимизация, и новый уровень санитайзеров.
В контексте Rust это все уже абсолютно похрену. Потому что их borrow checker нового поколения, на который они и собираются в будущем перейти - это отдельный компонент на Rust. Реюзабельный, как видим - к gcc, вот, тоже его прикрутили. Что вызывает некоторые лулзые при бутстрапе, потому что надо собирать код на хрусте, еще полностью не умея хруст - но в общем то это решаемо и у них есть план как это делать. Вполне логичный и рабочий.
|
|2.10, Аноним (10), 15:36, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Что же скажут на это растохейтеры?))
Всем умным людям понятно, что это такой хитрый расто-вендорлок, EEE и все такое. Вот!
|
|2.13, Аноним (13), 15:40, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Хватит уже софт раздувать. Нет больше веры современным программистам.
Надо брать всё в свои руки, брать tcc, и самим всё пилить.
|
|
|
|3.29, Аноним (59), 16:06, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну зачем же убогий tcc, который, наверное, даже не C99 ? Почему бы не взять Hare Дрюни ДеВолта? Он на нём уж и микроядро запилил.
|
|
|
|4.56, Аноним (13), 16:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
TCC это в качестве референса. Вы просто его возьмёте и переделаете под свою задачу.
|
|
|
|5.124, fuggy (ok), 00:23, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так если в него добавите оптимизации, трансформации, поддержку разных платформ и тд. То он разрастётся до размера GCC и уже не будет таким волшебно быстрым.
|
|4.104, Аноним (-), 20:07, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну зачем же убогий tcc, который, наверное, даже не C99 ?
Он C99 уже много лет. Но вот скомпилить им фирмвар, бутлоадер или ядро вы напряжетесь, потому что продвинутую кастомную линковку он как раз не умеет.
И оптимизатор у него - по современным меркам никакой.
|
|3.32, Аноним (-), 16:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну так бери и пили!
А то болтать языком горазды, а сделать - мало кто.
Ты уже готов показать свой СПО проект на tcc?
|
|
|
|4.88, Аноним (13), 19:19, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ты уже готов показать свой СПО проект на tcc?
Ну разумеется. Уже скоро.
А вы меня не ждите. Занимайтесь делом.
|
|2.22, Аноним (59), 15:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если из сишного кода бинарный будет генерить один кодогенератор - из растового другой, а потом это скрестить между собой (слинковать), то можно получить ещё ранее не виданные уязвимости. Чекер боровов тут не помошник, ага. Я уж забодался приводить ссылку на соответствующее исследование, сейчас под рукой её нет. Поэтому, выходной машинный код, как минимум, для ядра должен генерироваться единым бекендом для C и Rust. Поэтому, хорошо, если gccrs будет успешно компилять растовую часть кода из ядра. Т.к. у gcc и gccrs будeт единое промежуточное представление GIMPLE и далее в машкод единым бекендом.
Значит, не будет необходимости портировать исходный код нужных модулей из растового в сишный.
|
|
|
|3.28, wyry (ok), 16:05, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В глобальном масштабе едва ли этим будут заморачиваться, может минорно кто-то шишек и набьёт. То, что начали насильно интегрировать Rust создало как минимум прецедент и определённый раскол. Учитывая то, что Линус лицемерно в своё время развернул C++, а теперь принял Rust, и это при том, что GCC сам написан на C++, развязывает руки, т.к. авторитеты начинают противоречить сами себе.
|
|
|
|4.36, Аноним (59), 16:14, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну форкнется ядро на несколько - ну и хорошо, по моему мнению. Например, раскол FFmpeg (libav), в своё время, пошёл ему на пользу и снова объединились. Тоже OpenWRT и LEDE.
|
|4.37, Аноним (-), 16:15, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> в своё время развернул C++, а теперь принял Rust,
> и это при том, что GCC сам написан на C++, развязывает руки,
> т.к. авторитеты начинают противоречить сами себе.
А где противоречие? GCC написан был до раста.
Но возможно вы правы и его тоже нужно начать переписывать с с++ на раст :)
|
|4.38, Аноним (-), 16:18, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Отличный способ сбросить балласт неосиляторов и тех кто не хочет учить новое Ли... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.53, Аноним (59), 16:37, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В коммитете раскол, разброд и шатание.
Ничего, как по-сь, так и помирятся. На то он и комитет, чтоб был плюрализмь мнений.
>Желающие могли форкнуть ядро и написать на С++ уже давно.
>Но что-то их сейчас не видно.
Такой индусский (действительно от индусов) проект был. Да, сейчас тот сайт исчез.
|
|
|
|6.99, Аноним (99), 19:52, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
плюролизм это конечно замечательно, но пока что там кто в лес кто по дрова, одни кричат что нужно срочно что то менять иначе Раст нас везде заменит, а другие на эти все пропозалы чихать хотели
|
|4.111, Аноним (111), 20:48, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень хорошо замечено. Причём он мог хотя бы принять упрощённое подмножество - си с классами - даже это было бы намного удобнее и благодаря RAII смогло бы решить 99% проблем, на которые указывают растовики, но Линус оказался непоследовательным и не сумел разглядеть потенциал C++.
|
|2.82, Нуину (?), 19:01, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Новость: просто набор патчей на рассмотрение
Коммантатор: GCC тоже потихоньку ржавеет.
Походу мозги уже у кого-то заржавели. С таким же успехом GCC запаскалился, замодулился и зафортранился.
|
|1.9, Аноним (-), 15:33, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В GCC-фронтэнде с компилятором Rust реализован Borrow checker
Ничосе! Вот это удар в псину!
> Предложенная реализация Borrow checker отличается тем,
> что написана на языке Rust
Чо, на сишечке не смогли?))
А... же забыл! Самый сишный компилятор GCC уже давно пишется на плюсах)) А сишечку отправили на мороз даже тут.
Надеюсь все растохейтеры что писали "я не буду пользоваться продуктом где есть хоть строчка на расте" выполнят свои угрозы и перестанут пользоваться GCC.
|
|
|
|2.17, Аноним (-), 15:45, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Апрельские тезисы Свободивца.
1. Расту не место в kernel.org.
2. Буду использовать Раст только после одобрения его Столлманом.
3. Не против Раста. Но пусть не лезут в экосистему GNU/Linux.
4. Пусть растаманы создают свою экосистему.
5. Пока Раст не станет копилефтным - не взлетит.
6. Взлетает только копилефт.
|
|
|
|3.30, Аноним (-), 16:07, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я бы не называл ГНУ свободной Не даром BSD, MIT, Apache называют РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМ... большой текст свёрнут, показать
|
|3.47, Аноним (59), 16:29, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 2. Буду использовать Раст только после одобрения его Столлманом.
А хорошо бы было, если бы Столман таки публично высказался про Rust.
В ядре понятно, руки выкручивают, заставляют использовать.
А вот в юзерспейсе уже более свободен выбор языков. В юзерспейсе Rust использовать не буду. Есть другие - с ООП и наследованием: C++ и D. И они есть и уже полноценно работоспособны в составе GCC.
|
|
|
|4.101, Аноним (-), 19:58, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Думаю он мог бы высказаться про маленьких анимешных девочек которые пишут проект... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.112, Аноним (111), 21:00, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> C++ гугл выкидывает потихоньку из андроида - тк такое же дырявое как си.
Нет, на Си++ можно писать вообще не трогая память напрямую и освобождать объекты автоматически. Просто манагеры решили, что на расте даже обезьянки смогут. Посмотрим чем закончится их очередная оптимизационная авантюра))) Наверное, как всегда, блоатваром с франкенштейнами. Ну так это, думать просто надо было, а не бегать за баззвордами.
|
|
|
|3.34, Аноним (-), 16:12, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не удивительно.
Сам ГЦЦ начинался с "волосатого паскаля" (что бы это вообще не значило).
Но использование более подходящих ЯП для конкретных задач - это скорее плюс чем минус.
|
|2.42, Аноним (59), 16:20, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>что писали "я не буду пользоваться продуктом где есть хоть строчка на расте"
Ну не ври же, нигде я не видел, чтоб вот так дословно и писали, прям, одна строчка.
А то одну-то строчку можно и в сишную конвертировать.
|
|2.91, Ан Оним (?), 19:26, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Чо, на сишечке не смогли?))
В новости же сказано, что взяли готовый из компилятора Rust'а, сами ничего не писали.
>выполнят свои угрозы и перестанут пользоваться GCC
Код на Rust'е только во фроненде gcc rust'a, а больше его нигде там нет
|
|
|
|3.105, Аноним (99), 20:08, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поправка в новости сказали что взяли Polonius, это переосмысление borrow checker lifetimes. Он позволяет "брать в долг" в большем количестве контекстов чем текущая система (по аналогии с пословицей "Neither a borrower nor a lender be" но в точности наоборот). только насколько я помню работа над внедрением Polonius затормозилась, но была возобновлена как инициатива в 2024 ревизии
https://rust-lang.github.io/rust-project-goals/2025h1/Polonius.html
|
|1.12, Аноним (-), 15:38, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Так у меня непонятки, прошу просветить. Согласно лицензии, компилятором языка Rust может считаться только официальный компилятор, разрабатывемый сообществом Rust. Тогда зачем GCC внедрило в свой проект новый фронтэнд языка Rust?
GNU Compiler Collection - это копилефт, Rust - пермиссивка. Как сообщество разработчиков GCC будет продолевать эти баръеры?
|
|
|
|2.15, Аноним (-), 15:44, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Согласно лицензии, компилятором языка Rust может считаться только официальный компилятор, разрабатывемый сообществом Rust.
Хм.. мне казалось что там простая МИТ/Апач.
Что позволяет делать, например, Ferrocene как альтернативный компилятор.
Можешь скинуть ссылку на доку?
> Тогда зачем GCC внедрило в свой проект новый фронтэнд языка Rust?
Потому что раст внедряется в ядро, и они не хотят оказаться за бортом прогресса.
> GNU Compiler Collection - это копилефт, Rust - пермиссивка.
> Как сообщество разработчиков GCC будет продолевать эти баръеры?
Теоретически они могут перелицензировать под gpl.
Возможно просто написать свой другой код сразу под своей лицензией.
Еще вариант - забить на старые правила.
|
|
|
|3.18, Аноним (-), 15:49, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Хм.. мне казалось что там простая МИТ/Апач.
Что позволяет делать, например, Ferrocene как альтернативный компилятор.
Я про торговую марку. Ты можешь сам запилить свой компилятор языка Раст и даже соблюсти все требования к компилятору. А вот в названии компилятора ты не сможешь употребить слово "Rust". Ситация как с альтернативными сборками Лисы.
|
|
|
|4.27, НяшМяш (ok), 16:01, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Компилятор никто и не переименовывает. Как был GCC, так и остался. Просто добавится ещё одна запись в строчке Supported Languages и всё.
|
|
|
|
|
|6.60, Аноним (59), 17:02, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
gccrs
PS Но лучше бы назвали grsc, по аналогии с другими фронтами: gcc, gdc
|
|3.19, Аноним (-), 15:53, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
P.S.
С языком Си всё просто. Ты просто пишешь свой компилятор в строгом соответствии со стандартом С23, и он будет компилятором языка Си. Правда, текст Стандарта платный, да и копилефт не против торгово-денежных отношений.
|
|
|
|4.40, Совершенно другой аноним (?), 16:19, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Правда, текст Стандарта платный
Правда Вы всегда можете скачать бесплатно последний черновик стандарта, который ничем не отличается от принятого в итоге стандарта.
|
|
|
|5.69, Аноним (69), 17:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правда вы потом не сможете получить госконтракт, если в нём прописана поддержка стандарта, а вы только черновик читали. Нет, можно и соврать, но послушав рассказы человека, проведшего два года жизни в федеральной тюрьме Васека, не рекомендую. А где таких требований нет, там да, там и черновик сойдёт, и даже его можно не читать до конца.
|
|
|
|6.81, Витюшка (?), 18:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поподробнее про историю как человек провёл "за драфт стандарта" несколько лет в тюрьме можно? Желательно с ссылками
|
|4.52, Аноним (-), 16:34, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> С языком Си всё просто.
Угу, заметно.
> Ты просто пишешь свой компилятор в строгом соответствии со стандартом С23,
А если сам стандарт написан "нестрого")?
Ну типа
"мы ваще в непонятках как два числа сложить, но разработчики компиляторов башковитые... так что будет UB
ps кстати код с использование UB нарушает Conformance и ваш код превращается в какашку, но мы как комитет сделали все что могли. счастливого вам написания надежного кода, неудачники!"
> и он будет компилятором языка Си.
Возможно но это не точно.
Ведь если он будет реализовывать только часть стандарта - то его тоже будут называть "комилятор С".
ИЧСХ из открытых компиляторов ни один его полностью не реализует.
Вывод? Стандарт С это просто ненужная фигня))
|
|2.24, wyry (ok), 15:58, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Может и не придётся ничего обходить, т.к. Rust попросту умрёт. Лет 15 назад вот внезапно всплыла мода на функциональщину (Haskell, LISP, ML {ML в контексте семейства языков вроде oCaml и F#}), все тогда вдруг начали говорить что всё скоро уйдёт в историю, выкатили также Clojure (диалект lisp для jvm), Ruby. И да, душные люди могут придраться, что из перечисленного чисто ФЯ - это haskell, так что заклинание в виде дисклеймера нужно проговорить. Только в итоге ничего толком не взлетело, а полезные функциональные фичи минорно добавили во все языки.
Rust - абсолютно та же история. Его точно также накачивают, прогревают что за ним будущее (и многие даже ведутся), на деле же он в отличие от функциональных языков с их уникальными фишками вообще не добавляет ничего инновационного, в ином виде все это УЖЕ есть в C++, а учитывая что Rust не существует без LLVM, написанный на C++ (в отличие кстати от некоторых из перечисленных языков, которые таки написаны полностью сами на себе!), то Rust вообще сложно воспринимать всерьёз. При этом на Rust минимум кода по соотношению времени и количества/пользы. Даже те проекты, которые якобы заявлены что "написаны на Rust", на деле оказывается, что лишь малая доля написана на Rust, зато самомнения столько, словно весь проект полностью с нуля переписан.
|
|
|
|
|
|4.72, Нуину (?), 18:36, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> This has the potential to improve compilation times in debug mode. If your project doesn't use any of the things listed under "Not yet supported", it should work fine. If not please open an issue.
|
|4.73, Нуину (?), 18:37, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Platform support
> x86_64 AArch64 Riscv64 s390x (System-Z)
|
|
|
|5.77, Аноним (77), 18:53, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Platform support
> x86_64 AArch64 Riscv64 s390x (System-Z)
А что еще нужно в современном мире?
ppc64el возможно... но все равно нишево.
|
|5.113, Аноним (10), 21:18, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Platform support
>> x86_64 AArch64 Riscv64 s390x (System-Z)
Сказать-то че хотел?
"Фу-фу-фу, не осилили в полтора рыла за пару лет проделать работу десятков человек за пару десятилетий!"?
А если б осилили, то было бы "Опять растаманы зачем-то сделали уже проделанную работу еще раз, вместо того, чтобы написать что-то новое"?
Так оно только опеннетным Военам Супротив Раста интересно - потому что опенсорсные бэкэнды (аж целых два "продакшенреди" на весь мир, ага) для трансляции низкоуровневых инструкций в конкретный машинный код - вот они, LLVM и GCC.
Используются (и вылизываются) отнюдь не только растоманами или плюсанутыми.
Кстати, то ли дело гугловский Го:
> Linux (x86, x86-64, ARM, ARM64, MIPS, MIPS64)
> macOS (x86-64)
> Windows (x86, x86-64)
>
|
|
|
|6.123, Нуину (?), 23:44, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> Platform support
>>> x86_64 AArch64 Riscv64 s390x (System-Z)
> Сказать-то че хотел?
> "Фу-фу-фу, не осилили в полтора рыла за пару лет проделать работу десятков
> человек за пару десятилетий!"?
Ну вот, ты сам все сказал. Неосиляторы и есть неосиляторы, причем тут время? Напомню, что ты показывал это как рабочий проект на замену llvm.
> Кстати, то ли дело гугловский Го:
>> Linux (x86, x86-64, ARM, ARM64, MIPS, MIPS64)
>> macOS (x86-64)
>> Windows (x86, x86-64)
>>
А причем тут он?
|
|
|
|7.126, Аноним (10), 00:31, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну вот, ты сам все сказал. Неосиляторы и есть неосиляторы, причем тут время?
Эк опеннетный Мось^W Нуну гугла, современных сишников и еще кучу народа "опмустил". Знать он силен!
>> а учитывая что Rust не существует без LLVM
> Напомню, что ты показывал это как рабочий проект на замену llvm.
Экий ты фантазер, ...
>> Кстати, то ли дело гугловский Го:
>>> Linux (x86, x86-64, ARM, ARM64, MIPS, MIPS64)
>>> macOS (x86-64)
>>> Windows (x86, x86-64)
>>>
> А причем тут он?
Там тоже неосиляторы или "этодругое"?
|
|3.33, НяшМяш (ok), 16:11, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Rust попросту умрёт.
Все умрут.
> Лет 15 назад вот внезапно всплыла мода на функциональщину
Мода прошла, функциональщина осталась. Как была мода на автомобили 100 лет назад - мода прошла, а автомобили из статусного аксессуара перешли в обыденность и даже необходимость.
> отличие от функциональных языков с их уникальными фишками вообще не добавляет ничего инновационного
Инновация не в том, что он добавляет чего-то в язык, а в том, что добавляет в обвязку - компилятор (боров чекер), менеджер пакетов (карго) и т.д.
> в ином виде все это УЖЕ есть в C++
Сразу видно кексперта, не видевшего ни С++, ни Rust.
> а учитывая что Rust не существует без LLVM, написанный на C++ [...] то Rust вообще сложно воспринимать всерьёз.
Аргумент уровня человека пишущего выход за границы массива по кд.
> При этом на Rust минимум кода по соотношению времени и количества/пользы.
Гуглим %компаниянейм% Rust и каждый раз выпиваем стопку. Не забываем предварительно вызвать скорую.
> на деле оказывается, что лишь малая доля написана на Rust
Размерность "малой доли" не приведена, аргумент отброшен как не имеющий смысла.
|
|
|
|4.48, wyry (ok), 16:30, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
C уже переживёт и вас и меня Ага ага Автомобили как были статусным аксессуар... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.87, Аноним (-), 19:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Угу, COBOL тоже пережил Но разве это жизнь Это где такое На постсовке Ну да,... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.115, Аноним (-), 21:32, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> C++ уже переживёт и вас и меня.
> Угу, COBOL тоже пережил. Но разве это жизнь?
Внезапно, его фронтэнт в GCC недавно добавили. Как говорится, а жизня то - налаживается!
|
|3.35, Аноним (-), 16:13, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Лет 15 назад вот внезапно всплыла мода на функциональщину (Haskell, LISP
LISP? Мода на лисп была наааамного раньше.
> в ином виде все это УЖЕ есть в C++,
В том-то и дело что в ином)) С++ до сих пор тянут тяжелое наследие сишки.
> а учитывая что Rust не существует без LLVM
Компилятор cranelift написан на расте. У него нет такой глубокой оптимизации как у llvm, но для той же сишки существуют только два открытых оптимизирующих компилятора... и оба написаны на плюсах.
> то Rust вообще сложно воспринимать всерьёз.
Ну так не воспринимайте)) Как будто ваше мнение хоть на что-то влияет.
|
|
|
|4.45, Аноним (-), 16:28, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>В том-то и дело что в ином)) С++ до сих пор тянут тяжелое наследие сишки.
Когда спрашивают почему Си плюс-плюс такой ужасный, беспринципные люди от балды говорят, что виновата сишка. Борзеете однако. Все проблемы "Си плюс-плюс" происходят от самой "Си плюс-плюс". Нечего тут приплетать сишку.
|
|
|
|5.49, Аноним (49), 16:31, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Борзеете однако.
У плюс есть множество чисто плюсовых проблем.
Но есть еще целая куча сишных как результат с совместимостью с сишкой.
Так что не нужно тут ляля, почитайте Страуструпа как он создавал си++.
|
|5.75, Аноним (75), 18:42, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Все проблемы "Си плюс-плюс" происходят от самой "Си плюс-плюс". Нечего тут приплетать сишку.
В смысле?
Начнём с того, что UB - сишное изобретение. Закончим.
Проблемы препроцессора (__вот __это __в __библиотеках) и модульности оттуда же.
Наяривание на Стандарт, словно надо сначала определиться, кто будет крайним в случае новой Фукусимы, а уже потом писать Hello World - оттуда же.
|
|2.55, Аноним (59), 16:48, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Согласно лицензии, компилятором языка Rust может считаться только официальный компилятор, разрабатывемый сообществом Rust.
А зачем его называть именно "Rust"? Да хоть горшком его назови, лишь бы растокод успешно компилял. Вот пусть и называется gccrs.
>GNU Compiler Collection - это копилефт, Rust - пермиссивка. Как сообщество разработчиков GCC будет продолевать эти баръеры?
Какие барьеры? Бери и перелицензируй под что угодно. Лицензия позволяет. Проприерасты же наверняка и в свои проприетарные продухты код оригинального Раста засунут.
|
|2.58, Аноним (58), 16:56, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лицензия - про название. Нельзя называть "rust compiler" что-то кроме официального компилятора. А если название, скажем, gccrs - можно.
|
|2.68, Аноним (1), 17:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Согласно лицензии, компилятором языка Rust может считаться только официальный компилятор, разрабатывемый сообществом Rust
Лицензии на что?
> GNU Compiler Collection - это копилефт, Rust - пермиссивка. Как сообщество разработчиков GCC будет продолевать эти баръеры?
Нет там никаких барьеров, нечего преодолевать.
|
|1.41, Аноним (-), 16:20, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А насчёт пакетного менеджера rust. Cargo кажись называется - тоже будет? А пакеты на других языках на нем можно будет добавлять с библиотеками?
|
|1.44, Нуину (?), 16:24, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
Коротко про раст 1 Популистский и надоедливый маняпиар изо всех щелей, который ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.65, Аноним (-), 17:39, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ого как у тебя бомбануло Столько всего понаписывал 1 Пруфы про большинство в... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.89, Нуину (?), 19:20, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Коротко про раст
> Ого как у тебя бомбануло. Столько всего понаписывал))
Звучит интересно, особенно в свете попытках ответить по каждому пункту:)
|
|
|
|4.97, Аноним (-), 19:48, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>> Коротко про раст
>> Ого как у тебя бомбануло. Столько всего понаписывал))
> Звучит интересно, особенно в свете попытках ответить по каждому пункту:)
Ага, можешь сравнить кол-во текста))
У меня получилось гораздо компактнее.
Правда анон ниже, был еще менее многословен, зато по делу.
|
|
|
|5.121, Нуину (?), 23:40, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>>> Коротко про раст
>>> Ого как у тебя бомбануло. Столько всего понаписывал))
>> Звучит интересно, особенно в свете попытках ответить по каждому пункту:)
> Ага, можешь сравнить кол-во текста))
> У меня получилось гораздо компактнее.
Размерами меряешься? У кого компактнее у того лучше? Не удивлен. Вот недавно мне на глаза попался аккаунт бывшего контрибьютора rustc https://github.com/jyn514
|
|5.122, Нуину (?), 23:41, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>>> Коротко про раст
>>> Ого как у тебя бомбануло. Столько всего понаписывал))
>> Звучит интересно, особенно в свете попытках ответить по каждому пункту:)
> Ага, можешь сравнить кол-во текста))
Я тебе открою один секрет. Готов? Я не писал этот текст))
|
|2.114, анонимус (??), 21:27, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не хватает, как минимум, ещё одного пункта:
9. полноценная поддержка различных CPU.
Глядя на их проекты, складывается ощущение, что кроме AMD64, они не осилили ничего больше. Да, иногда мелькает (и даже работает!) что-то из aarch64/ARM64, видимо, по недосмотру-недоразумению, но мы верим в них, ржавом@к@ки исправятся, и в живых останется только один - х86_64. Ведь все поголовно юзают только этот камень в 64bit и распоследние версии ядра и сист. бибки на своих устройствах?
Atomic{I,U}32? Ха, слабаки! Только 64!!!
Когда там поддержку mips'ов завезли в ring? mips(be) ёще дольше ждать пришлось пары-тройки строк кода.
armv5? Не, даже armv7 не без приключений...
А может предложим местным rust'a-гуру, что тут любят писать - "сишка - дыряшка, растишка - няшка!" собрать что-нибудь на их ня-ня-няшном? Отмазы от них будем расценивать, как ниасиляторство-пустобрёх. Ну, напр., arti под mips (big endian). Хотя, это им совсем сложно будет. Может, nushell под mips (little endian)? Не, сложновато? Или под aarch64-unknown-linux-uclibc питоновский cryptography? А, что, если...
Не, ниасиляторы! Пусть учат новый слоган - "сишка - няшка, растишка - фуфляшка!!!"
|
|1.54, Аноним (54), 16:41, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Зачем ГыЦыЦ пилит компилятор раста? Уже есть эталонный, он всегда будет более фичастым. Помнится ГыЦыЦ в свое время пилил компилятор явы -- предсказуемо не взлетел. Также уверен, что ГыЦыЦ как всегда обмажется вирусной лицензией, что лишь еще сильнее изолирует его от опенсорсного сообщества.
|
|
|
|2.57, Аноним (49), 16:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Зачем ГыЦыЦ пилит компилятор раста?
Чтобы ядро собирать именно gcc!
Зачем это разумеется не понятно - ядро прекрасно собирается свободным шлангом и испрульзутеся в миллиардах андроид устройств. Но для фанатиков ш6о6одки это ну вот очень-очень важно.
В итоге будет эталонный компилятор, а будет вечноотстающее гнутое поделие.
|
|
|
|
|
|4.116, Аноним (116), 21:43, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Главное, чтобы его для сборки ядра хватало для начала.
Походу это 1 из мотиваторов и есть.
|
|3.78, 12yoexpert (ok), 18:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
а где скачать свободный шланг? тот самый шланг, который все знают, - проприетарный
|
|
|
|4.92, Аноним (-), 19:29, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а где скачать свободный шланг?
Вот тут github.com/llvm/llvm-project
Самый что ни на есть свободный шланг. Качаешь и делаешь с ним что хочешь.
|
|
|
|5.125, 12yoexpert (ok), 00:30, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
но по ссылке проприетарный шланг. открой лицензию и глаза. и уж чего с ним точно нельзя делать, так это "чего хочешь"
|
|2.85, Аноним (-), 19:06, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
GCC перестал разрабатывать фронтэнд языка Java тогда, когда официальная виртуальная машина Java вышла с копилефт лицензией.
|
|2.93, Ан Оним (?), 19:41, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Затем, зачем и делает gcc go. То есть есть оригинальные компиляторы go и rust, но их собиряют только для некоторых платформ. Тогда как gcc можно собрать для гораздо большего числа платформ, вот в них и будут работать gcc go и gcc rust
|
|2.95, Аноним (95), 19:43, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>он всегда будет более фичастым
Ответ очевиден - не нужен фичастый, а нужен другой.
|
|2.128, fuggy (ok), 02:24, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато GnuCobol и Gnu Ada взлетел. Gnu D, GNU Guile, Gnu Fortran и Gnu Lisp не отстаёт. Если оставить С/С++ и языки корпораций Java/Go/C#.
|
|1.129, Аноним (129), 02:37, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Может хоть этот не будет гигантские бинарники выдавать, а то сделал простой тест компорта а он 540кб - как его ещё соптимизировать ?
[dependencies]
chrono = "0.4"
serialport = "4.7"
clap = { version = "4.5", features = ["derive"] }
rand = "0.9"
[profile.release]
strip = true
panic = "abort"
codegen-units = 1
lto = true
opt-level = "s"
для сравнения +- то же самое на С - 9.6 кб
|
|
|
|2.131, Аноним (-), 02:57, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Может хоть этот не будет гигантские бинарники выдавать, а то сделал простой
> тест компорта а он 540кб - как его ещё соптимизировать ?
Убрать нахрен dependencies и написать работу с компортом самому? :)
|
|
|
|3.132, Аноним (129), 03:23, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне для понимания - может я что-то упускаю, мне не критичны эти 500кб
|