Утверждён перевод JavaScript-платформы Bun на язык Rust

Джарред Самнер (Jarred Sumner), создатель и основной разработчик серверной JavaScript-платформы Bun, признал успешным эксперимент по переписыванию проекта с языка Zig и Rust при помощи AI-ассистента Claude Code, и принял решение о переводе Bun на язык Rust. Переписанный вариант на языке Rust уже принят в основной репозиторий проекта, а код на языке Zig намечен к удалению. Также автор Bun объявил о найме сотрудников для поддержки Bun, имеющих более 5 лет опыта разработки на языках C/C++ и Rust.

На данный момент на Rust реализован прямой порт с языка Zig, который включает множество блоков unsafe кода, использует ту же архитектуру, те же структуры данных и прежние внешние библиотеки. Отмечается, что порт на Rust успешно прошёл проверку существующим тестовым набором на всех платформах. Попутно было устранено несколько утечек памяти и сбоев в тестах.

После сборки версии на Rust исполняемый файл получился на 3-8 МБ меньше, чем при сборке версии на Zig. В тестах производительности версия на Rust оказалась либо быстрее, либо на том же уровне. При этом по мнению Джарред самым важным преимуществом варианта на Rust стала возможность отлавливания и предотвращения ошибок при работе с памятью, диагностика которых последние годы отнимала у разработчиков Bun уйму времени.

В качестве причины переписывания на Rust ранее отмечалось желание устранить проблемы в Bun, вызванные утечками памяти, наличие разногласий с авторами Zig в плане применения AI для написания кода и неприемлемая для крупных проектов политика Zig в отношении принятия в язык изменений, нарушающих совместимость.

JavaScript-платформа Bun развивается как высокопроизводительный аналог платформ Node.js и Deno. Проект разрабатывается с оглядкой на обеспечение совместимости с серверными приложениями для Node.js и поддерживает большую часть API Node.js. В состав платформы входит набор инструментов для создания и выполнения приложений на языках JavaScript и TypeScript, а также runtime для выполнения JavaScript-приложений без браузера, пакетный менеджер (совместимый с NPM), инструментарий для выполнения тестов, система сборки самодостаточных пакетов и прослойка для встраивания обработчиков, написанных на языке Си. По производительности Bun заметно обгоняет Deno и Node.js (в тестах на базе фреймворка React платформа Bun в 2 раза опережает Deno и почти в 5 раз Node.js). Для выполнения JavaScript задействован JavaScript-движок JavaScriptCore и компоненты проекта WebKit с дополнительными патчами.



