Опубликована платформа Node.js 26.0.0

Состоялся релиз Node.js 26.0.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 26.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 26.x будет осуществляться до мая 2029 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 24.x будет осуществляться до 30 апреля 2028 года, а позапрошлой 22.x - до 30 апреля 2027 года. Сопровождение LTS-ветки 20.x прекращено 30 апреля 2026 года, а промежуточной ветки Node.js 25.x будет прекращено 1 июня 2026 года. Основные улучшения: Включён по умолчанию API Temporal, предлагающий альтернативный набор методов для работы с датами и временем. API позволяет манипулировать датами с учётом и без учёта часовых поясов, конвертировать время, форматировать вывод и выполнять арифметические операции со временем. Время может задаваться в независимом от часового пояса представлении (Temporal.PlainDate, Temporal.PlainTime, Temporal.PlainDateTime), с привязкой к часовому поясу (Temporal.ZonedDateTime) и в эпохальном представлении (Temporal.Instant - число наносекунд с 1 января 1970 года).

Движок V8 обновлён до версии 14.6, применяемой в Chromium 146. Из улучшений по сравнению с прошлым выпуском Node.js отмечена возможность объединять несколько итераторов в один с помощью метода Iterator.concat(), а также реализация спецификации "upsert" для упрощения работы с коллекциями пар ключ/значение в JavaScript-объектах Map и WeakMap.

HTTP-клиент undici обновлён до ветки 8.x.

Удалён метод http.Server.prototype.writeHeader(), вместо которого следует использовать http.Server.prototype.writeHead(). Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры. Для обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8. По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python asyncio и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере.



