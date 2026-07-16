В OpenBSD устранена локальная уявзимость, позволяющая получить права root

Проект OpenBSD опубликовал исправление уязвимости (CVE-2026-57589) в ядре, затрагивающей реализацию системных вызовов для работы с семафорами System V (sem). Проблема вызвана обращением к уже освобождённой памяти в функции sys_semget() и может эксплуатироваться для получения прав root непривилегированным локальным пользователем в конфигурации по умолчанию.

В кодовую базу OpenBSD-current исправление было включено 23 мая, но для уже выпущенных релизов патчи опубликованы только сегодня. Ошибка присутствовала в коде 23 года и была выявлена в рамках инициативы Patch the Planet по проверке открытых проектов AI-моделями OpenAI.

Помимо отмеченной проблемы опубликовано несколько исправлений, которые не помечены как устранения уязвимостей, но, судя по описанию, могут быть связаны с безопасностью: недостаточная проверка входных данных в коде IPsec и IPComp; двойное освобождение памяти в сервере NFS; повреждение памяти в коде для работы с блокировками в функциях pinsyscall и kbind.



