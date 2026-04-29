The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Нидерландах на базе Forgejo создана платформа совместной разработки кода для госучреждений

29.04.2026 12:39 (MSK)

Правительство Нидерландов ввело в строй собственный хостинг исходного кода code.overheid.nl, на котором планируют публиковать и совместно разрабатывать отрытое ПО для госучреждений. Хостинг позиционируется как европейская альтернатива GitHub и GitLab и направлен на обеспечение цифрового суверенитета. В качестве основы использована отрытая платформа совместной разработки Forgejo.

Проект запущен подразделением Open Source Program Office, созданным при Министерстве внутренних дел и по делам королевства Нидерландов, и продвигает философию "Открыто, если не оговорено иное" ("Open, tenzij"), в соответствии с которой по умолчанию код развиваемых для госучреждений программных продуктов по возможности должен публиковаться в открытом доступе, чтобы другие госучреждения, граждане и компании могли проверять, использовать для собственных целей и улучшать код. Предполагается, что подобный подход не только повысит качество ПО, но и позволит добиться увеличения прозрачности процессов.

На текущем этапе хостинг открытого кода запущен в пилотном режиме и доступен ограниченной группе организаций. Заинтересованные в участии разработчики и организации могут присоединиться к тестированию, отправив заявку координатору проекта. Предполагается, что в ближайший год к проекту смогут подключиться различные государственные службы Нидерландов, от министерств до муниципалитетов.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.dutchitchannel.nl/...)
Автор новости: User097
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65316-forgejo
Ключевые слова: forgejo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, trooper97 (?), 13:01, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > позиционируется как европейская альтернатива GitHub и GitLab

    При этом "к проекту смогут подключиться различные государственные службы", какая же это альтернатива, если сервис недоступен для простых смертных..

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:05, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так они GitHub и GitLab не блокируют, пользуйтесь спокойно.
     
  • 2.4, Хайм (?), 13:08, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Импортозамещение, оно и на голландщине уродливое.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:08, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На текущем этапе хостинг открытого кода запущен в пилотном режиме и доступен ограниченной группе организаций.

    На текущем этапе запущен в пилотном режиме.

    Не благодари.

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:15, 29/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, blit (?), 13:22, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак Codeberg есть же, от разрабов Forgejo почти. Вернее Forgejo от Codeberg частично
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 13:50, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ведь кто-то смеялся с российских потуг в *импортозамещение*.
    А теперь эуропейсы с размаху начали делать буквально то же самое.

    Случилось-то чего, что штатовские решения вдруг перестали удовлетворять?

     
     
  • 3.19, Аноним (2), 14:02, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас вообще ничего смешного нет.
    В нашем случае причинно-следственные связи совсем другие и не надо делать вид, что не понимаете.
    У нас все проблемы созданы "нами" же собственноручно.
     
     
  • 4.24, anonymous (??), 14:19, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От публикации новости до первого комментария "Это Совсем Другое" прошло менее полутора часов. Опеннет не обманул моих ожиданий!
     
     
  • 5.25, Аноним (2), 14:25, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не прикидывайтесь, конечно другое.
    А про причину этого "другого" даже писать запретили, иначе статья ук.
     
  • 5.27, Аноним (27), 14:36, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ты ещё на Habr не заходил, там ставят рекорды "поэтодругину" и пишут объёмные статьи про то "как все плохо самой большой стране мира по площади территории".
     
     
  • 6.29, Аноним (2), 14:39, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё один пОтриот ряженый
     
  • 5.30, kusb (?), 14:49, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропагандисты П. очень часто используют ложную эквивалентность и серый софизм, чтобы убедить, что везде так же как и у них.
    https://lesswrong.ru/w/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D
     
  • 4.31, Karl Richter (ok), 14:55, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, собственноручно, а не потому что западный миропорядок не хочет сосуществовать с Россией и другими странами, которых они рассматривают, как враждебные.
     
     
  • 5.32, Аноним (2), 14:58, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    24 февраля 2022 года кто всё затеял ? Даже спецобращение делал.
     
  • 3.20, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:12, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно им надо скорее для "занятия более удачной позиции на переговорах"( примерно как "жене" в первую брачную ночь в браке по расчёту )
    Того глядишь, ещё снова старую песню затянут об эуропейцкам аналоге наты
     
  • 3.21, aname (ok), 14:12, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто перестали быть смешными те потуги, и как будто бы кто- то накладывал санкции на Европу.
    Я вообще не понимаю, почему раньше Европа этого не сделала. Ожидаю, что они, наконец- то, уже начнут пилить вменяемую для использования ОС, благо и выбор есть, на базе чего, и кадров хватает, да и кода тоже.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:36, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это официальный госрепозиторий, и если там васяны начнут лажу публиковать - это репутационный ущерб.
     

  • 1.3, Аноним (2), 13:07, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они ещё удобную штуку запустили - EuroHPC Federation Platform:
    https://servernews.ru/1140253
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:13, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну на гитхабчике держать опасно. Так что соглашусь, если ты госслужба, то только self-hosted.
     
  • 1.7, Аноним (9), 13:13, 29/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:32, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://code.overheid.nl/RegelRecht/regelrecht - внимание на папку .claude - ИИ слoп.
     

  • 1.14, Аноним (13), 13:38, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как говорится het komt wel goed.
     
  • 1.16, Жироватт (ok), 13:47, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Горжусь госслужбами всех стран!
    Горжусь создателям подобных новостей!

    Взять сервер, раскатать общедоступный продукт, заменить графику и сыпать пафосными речёвками.

     

  • 1.22, Аноним (23), 14:14, 29/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру