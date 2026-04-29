В Нидерландах на базе Forgejo создана платформа совместной разработки кода для госучреждений

Правительство Нидерландов ввело в строй собственный хостинг исходного кода code.overheid.nl, на котором планируют публиковать и совместно разрабатывать отрытое ПО для госучреждений. Хостинг позиционируется как европейская альтернатива GitHub и GitLab и направлен на обеспечение цифрового суверенитета. В качестве основы использована отрытая платформа совместной разработки Forgejo.

Проект запущен подразделением Open Source Program Office, созданным при Министерстве внутренних дел и по делам королевства Нидерландов, и продвигает философию "Открыто, если не оговорено иное" ("Open, tenzij"), в соответствии с которой по умолчанию код развиваемых для госучреждений программных продуктов по возможности должен публиковаться в открытом доступе, чтобы другие госучреждения, граждане и компании могли проверять, использовать для собственных целей и улучшать код. Предполагается, что подобный подход не только повысит качество ПО, но и позволит добиться увеличения прозрачности процессов.

На текущем этапе хостинг открытого кода запущен в пилотном режиме и доступен ограниченной группе организаций. Заинтересованные в участии разработчики и организации могут присоединиться к тестированию, отправив заявку координатору проекта. Предполагается, что в ближайший год к проекту смогут подключиться различные государственные службы Нидерландов, от министерств до муниципалитетов.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.



