The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Часть компьютеров в госучреждениях Франции планируют перевести с Windows на Linux

11.04.2026 22:04 (MSK)

Давид Амьель (David Amiel), министер бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции, объявил о планах по переводу некоторых компьютеров в госучреждениях с Windows на Linux. Миграция осуществляется в рамках инициативы по обеспечению цифрового суверенитета и снижению зависимости от не европейских технологических компаний.

Амьель подчеркнул, что французское правительство больше не может мириться с тем, что не контролирует свои данные и цифровую инфраструктуру. Сроки перехода и внедряемый дистрибутив Linux пока не уточняются. Первым на Linux решено перевести рабочие станции в межминистерском управлении цифровизации (DINUM). Министерствам предписано до осени подготовить собственные планы снижения зависимости от не европейских технологий, охватывающие рабочие станции, инструменты совместной разработки, антивирусы, AI-системы, СУБД, платформы виртуализации и сетевое оборудование.

Решение о замене Windows принято спустя несколько месяцев после анонса перевода системы проведения видеоконференций с пакета Microsoft Teams на французский продукт Visio, основанный на открытой платформе Jitsi. До конца года также планируют заменить информационную систему здравоохранения на новую подконтрольную разработку. Кроме этого, объявлено о миграции 80 тысяч сотрудников отделений системы медицинского страхования на собственную платформу межведомственного документооборота.

В дополнение можно отметить развитие Linux-дистрибутива EU OS, нацеленного на использование в государственном секторе Евросоюза. Дистрибутив развивается энтузиастами, которые взаимодействуют с органами государственного управления ЕС и намерены получить статус проекта Европейской комиссии. Дистрибутив основан на Fedora Linux, формируется в виде атомарно обновляемого системного образа и поставляется со средой рабочего стола KDE. Среди других европейских дистрибутивов похожего назначения можно отметить: GendBuntu (редакция Ubuntu, применяемая в Национальной жандармерии Франции), Linux Plus 1 (внедрён в немецком регионе Шлезвиг-Гольштейн), LiMux (до 2029 года применялся в Мюнхене), Linux Barcelona (сборка Ubuntu, применяемая в госучреждениях Барселоны).

  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: Создан Euro-Office, форк ONLYOFFICE. Проект ONLYOFFICE обвинил форк в нарушении лицензии
  3. OpenNews: В Мюнхене и Гамбурге согласован перевод госучреждений с продуктов Microsoft на открытое ПО
  4. OpenNews: Давление французских силовых ведомств на GrapheneOS из-за отказа интегрировать бэкдор
  5. OpenNews: В госучреждениях Германии решено перевести 30 тысяч ПК на Linux и LibreOffice
  6. OpenNews: Госучреждения Дании уходят от продуктов Microsoft в пользу открытого ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65184-windows
Ключевые слова: windows, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аркагоблин (?), 22:11, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Франция это там где власти переодически нападали на открытые проекты и арестовывали? Ну ну
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:13, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > снижению зависимости от не европейских технологических компаний

    А линукс - какие компании разрабатывают? Не американские ли часом?

     
     
  • 3.15, miwa (?), 22:24, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux Mint французский
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:26, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отечественный Линукс - отечественные ;) Иначе в Реестр отечественного ПО не попадёшь.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 22:52, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SUSE, Ubuntu:
    https://opennet.ru/64277-top500
     
  • 3.23, Аноним (23), 22:49, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openMandriva один из древнейших дистрибутивов - французкий.
    openSUSE один из древнейших дистрибутивов - енмецкий.
     

  • 1.2, Аноним (4), 22:11, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это который по счёту перевод туда-сюда?
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 22:28, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То в Мюнхене было.
     

  • 1.3, WE (?), 22:12, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не думаю, что они смогут купить Астру.
     
     
  • 2.7, Аноним (24), 22:16, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А она им нужна ?
    https://opennet.ru/44382-law
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:13, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только не сказали на какой Linux переходят. Если на Red Hat или Oracle Linux, то ...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:19, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них так-то типа суверенные есть
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:17, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разрабатывается некий EU-OS, который основан на атомарной Fedora и предлагается как Linux для госсектора Евросоюза. Может на что-то такое и перейдут.
     
  • 1.9, Аноним (10), 22:19, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > основанный на открытой платформе Jitsi.

    Это не тот, максимальное количество собеседников в котором не более 3?

     
     
  • 2.13, Аноним (24), 22:21, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >до 150 участников

    https://lasuite.numerique.gouv.fr/produits/visio

     
  • 2.14, sena (ok), 22:22, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты что-то путаешь

    The number of participants in a Jitsi Meet video call mainly depends on your server setup. On the public instance (meet.jit.si), you can typically have around 75 participants per call. However, for optimal performance—especially when using video—it’s best to limit the number to about 35 people.

    и это на бесплатном сервере, а в принципе - вообще без ограничений

     
     
  • 3.20, Аноним (10), 22:32, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пробовал?
     

  • 1.11, Stanislavvv (ok), 22:20, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, на чём в этот раз споткнутся?
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:20, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут и так нихрена не работает. Если ещё Linux поставят, то вообще ппц.
     
  • 1.19, Assador (ok), 22:31, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, не самый плохой вариант импортозамещения :))
     
  • 1.21, Аноним (24), 22:39, 11/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Луи Фюнес (?), 22:56, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну все, капец пенсиям, больничным и прочим соц. выплатам.
    ждем когда французы снова будут брать Бастилию.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру