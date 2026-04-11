Часть компьютеров в госучреждениях Франции планируют перевести с Windows на Linux

Давид Амьель (David Amiel), министер бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции, объявил о планах по переводу некоторых компьютеров в госучреждениях с Windows на Linux. Миграция осуществляется в рамках инициативы по обеспечению цифрового суверенитета и снижению зависимости от не европейских технологических компаний.

Амьель подчеркнул, что французское правительство больше не может мириться с тем, что не контролирует свои данные и цифровую инфраструктуру. Сроки перехода и внедряемый дистрибутив Linux пока не уточняются. Первым на Linux решено перевести рабочие станции в межминистерском управлении цифровизации (DINUM). Министерствам предписано до осени подготовить собственные планы снижения зависимости от не европейских технологий, охватывающие рабочие станции, инструменты совместной разработки, антивирусы, AI-системы, СУБД, платформы виртуализации и сетевое оборудование.

Решение о замене Windows принято спустя несколько месяцев после анонса перевода системы проведения видеоконференций с пакета Microsoft Teams на французский продукт Visio, основанный на открытой платформе Jitsi. До конца года также планируют заменить информационную систему здравоохранения на новую подконтрольную разработку. Кроме этого, объявлено о миграции 80 тысяч сотрудников отделений системы медицинского страхования на собственную платформу межведомственного документооборота.

В дополнение можно отметить развитие Linux-дистрибутива EU OS, нацеленного на использование в государственном секторе Евросоюза. Дистрибутив развивается энтузиастами, которые взаимодействуют с органами государственного управления ЕС и намерены получить статус проекта Европейской комиссии. Дистрибутив основан на Fedora Linux, формируется в виде атомарно обновляемого системного образа и поставляется со средой рабочего стола KDE. Среди других европейских дистрибутивов похожего назначения можно отметить: GendBuntu (редакция Ubuntu, применяемая в Национальной жандармерии Франции), Linux Plus 1 (внедрён в немецком регионе Шлезвиг-Гольштейн), LiMux (до 2029 года применялся в Мюнхене), Linux Barcelona (сборка Ubuntu, применяемая в госучреждениях Барселоны).



