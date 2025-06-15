Госучреждения Дании уходят от продуктов Microsoft в пользу открытого ПО

|
|
|
|2.26, Роман Смирнов (?), 10:54, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> В качестве офисного пакета будет использован LibreOffice.
Молодцы, хороший выбор! Последние 5-6 лет не представляю своей работы без LO. Если дома в основном текст и таблицы, то на работе полный набор - базы, формулы, и презентация раз в месяц. Пробовали другие пакеты разной степени "свободности", но особого смысла в них нет. LO сегодня продвинулся далеко вперед по сравнению с проприетарщиной. При этом нет каких-то взрывных экспериментов с интерфейсом. Сейчас переводим партнеров на LO, помогаем адаптироваться и перевести уже созданные документы с проприетарных форматов на ODF. Так что успехов разработчикам в дальнейших версиях. Эта вещь сегодня невероятно полезна - должна быть во всех школах и на всех предприятиях.
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 11:12, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
>LO сегодня продвинулся далеко вперед по сравнению с проприетарщиной
В копировании функциональности и совместимости с мсо разве что. "Свободные" продукты всегда догоняют, всегда реагируют. Чтобы продвигать своё нужна воля и стратегия, а оперсурс только подпорки собирает.
|
|3.35, Аноним (-), 11:15, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>помогаем адаптироваться и перевести уже созданные документы с проприетарных форматов на ODF.
Люто-бешено плюсую! С этого и надо начинать! Ты прям зришь в корень. А то некоторые, используют Либре для редактирования *.docx форматов. Сюр какой-то! Всё должны перейти на ODF формат.
|
|3.44, pic (??), 11:35, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что в офисах с расходом бумаги, всё как раньше, цифровизация не помогла?
|
|3.47, Аноним (47), 11:48, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
увы альтрнатива visio не вытягивает.
приходится виртуалку держать
|
|
|
|2.4, penetrator (?), 10:20, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
в Германии пробовали дважды, второй раз успешно с учетом всех первых косяков
|
|2.5, Аноним (5), 10:21, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не особо следил за теми событиями, но почему там не взлетело? Госслужащим оказалась привычнее винда или банально случился распил?
Если первое, то у работников выбора нет, в чем работать по сути, да и привыкнут к либреофису. Ну а от второго никто не застрахован же, может в дании коррупции окажется меньше.
|
|
|
|3.11, Афроним (?), 10:26, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Оказалось по итогу, что со свободкой жить дороже чем с клятой Виндой.
|
|
|
|4.23, iPony128052 (?), 10:44, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А где 🔍?
Искал, но так и не нашёл.
Вроде снова переходят где-то локально — это процесс.
А не «всё отлично, перешли»
|
|3.15, Аноним (15), 10:30, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они вроде как посчитали что обучение и переобучения всех людишек, и ещё какие-то сопутствующие затраты, стоит дороже чем просто покупать Окна. Но потом опять передумали, так что это выглядело больше похоже на какой-то "Распил".
|
|
|
|4.37, Аноним (37), 11:17, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Который раз интересуюсь. Сколько стоит лицензия и техподдержка на mssql и postgresql?
|
|2.52, nw (?), 12:02, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Со второго раза в Германии всё взлетело. Когда переходили первый раз, то было много проблем с нативным софтом, который был написан только под windows. Сейчас взаимодействие со многими корп.продуктами происходит через браузер, а потому уже не так важна ОС.
|
|1.3, Хрю (?), 10:19, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очередное политическое виляние попой. Пусть виляют - через год другой договарятся, получат скидку и забудут про ос, причём тут наш замечательный сайт? 😃
|
|
|
|2.29, Аноним (-), 11:03, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты долгое время имел дело с проститутками, что даже забыл существует приличное общество. В приличии минцифры Дании не сомневаюсь. Они перейдут на Свободный софт.
|
|1.6, Грека (?), 10:23, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
После перехода на СПО они быстро поймут, что все завязано на всяких Майкрософтах и через годик-два вернуться обратно. Что раз так уже было.
|
|
|
|2.28, Аноним (-), 11:02, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> и через годик-два вернуться обратно. Что раз так уже было.
А еще через годик-два учтут все ошибки перехода и со второго раза уже наверняка. Что много раз уже было. :)
|
|2.45, YetAnotherOnanym (ok), 11:47, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможно, что не так уж и завязано. В Дании есть свой аналог Госуслуг - https://www.borger.dk, и я на 100% уверен, что за ним есть свой аналог СМЭВ, а это уже не тот уровень, где тётеньки вордовскими и экселовскими файликами по емейлу перекидываются. Так что вполне возможно, что вся реальная деятельность органов госвласти в Дании уже переведена на открытые стандарты, работать с которыми с использованием СПО можно ничуть не хуже, чем с использованием винды и мс офиса.
|
|1.7, Аноним (7), 10:23, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Кажется причиной этому есть конец поддержки Windows 10.
Думаю всё заглохнет, как уже неодноразово глохло. Думается мне что евросоюзу нужно создавать государственный штат программистов, которые будут писать правительственный софт (а точнее посылать этих разработчиков дописывать опенсорс).
В Швейцарии, кстати, тоже идут шаги в опенсорс (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63253).
|
|1.8, Афроним (?), 10:23, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Во, как раз в Гренландии сегодня суверенитет в моде. Трампу бояться, они теперь эксели в Либреофисе делают.
|
|1.14, Sadok (ok), 10:28, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
на БлогенОС пусть переходят. вообще, все эти пляски с "мы перейдем на открытое ПО" в госконторах вельми тикавые. фонд оплаты труда растет, опять же. "Переход на открытое ПО все равно что любовь в резинке: движение есть, а прогресса нет" почти (с) ДМБ
|
|1.16, zeecape (ok), 10:31, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По мне, эта новость должна быть в главных.
П.С: лучше бы перешли на Onlyoffice. Будет в разы меньше головной боли с совместимостью с M$ office, но если в планах полностью сжечь мосты с M$, то разницы никакой
|
|
|
|2.30, Аноним (-), 11:04, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> лучше бы перешли на Onlyoffice. Будет в разы меньше головной боли с совместимостью с M$ office
Как один из интеграторов скажу, что ты врешь.
|
|
|
|3.50, Аноним (-), 11:52, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если лично тебе Гугл Документы удобны, это не означает, что они будут удобны Датским гослужащим. И ещё, они уходят из под влияния одной американской компании, чтобы потом попасть под вличние другой американской компании?! Хе-хе!
|
|1.24, Аноним (24), 10:46, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В России всем приказали перейти на отечественный линукс и без всяких курсов и волнений перешли. Проблема в бухгалтерских программах, остальное почти все через web.
Ms office столько разных версий и интерфейсов, что пользователю все равно где переучиваться.
|
|
|
|2.25, iPony128052 (?), 10:48, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В России всем приказали перейти на отечественный линукс и без всяких курсов и волнений перешли
Кто и где?
Можно ещё вспомнить про эпопею с школьным линуксом в районе 2009 года.
|
|2.32, Аноним (-), 11:09, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В России всем приказали перейти на отечественный линукс и без всяких курсов и волнений перешли.
Разработчики программы для госслужащих - "СправкиБК" в гробу видали Линукс. Госслужащие перешедшие на Астра Линукс, не имеют у себя программу СправкиБК. Этот факт о чём-то говорит? Нынешний переход на отчесетвенный софт- это очередной распил определённой группы лиц сидящей у бюджетной кормушки. Иначе бы разработчикам "СправкиБК" дали бы пинок.
|
|
|
|2.46, Аноним (-), 11:48, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-первых, личные имена не переводятся. Толкование смысла личных имён интересно лишь лингвистам, это отвлечённая тема.
Во-вторых, передача на русский язык датского имени, должно происходить по правилам транскрибирования. Нельзя передавать на русский язык, датское звучание, как есть.
В-третьих, если автор новости не может правильно передать датское имя на русский язык, то можно просто транскрибировать его с английского языка. Ну, а английский тут почти все знают.
|
|1.51, Аноним324 (ok), 12:02, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Очередная ощибка властей, ну или место для корупционных делишек. Если подходить к делу с калькулятором, то даже подорожавший майкрософт, стоит на порядок, а то и два меньше, чем внедрение бесплатного опенсорса. На эти грабли уже трижды наступили власти Германии, и всё равно возвращались к майкрософту.
|
|1.54, Аноним (49), 12:16, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Посмотрев на уровень программ LO и MS Office, очевидно что это распил денег.
Это всё равно что перейти с PhotoShop на gimp. То есть -100500 к продуктивности!
ПсевдоОпенСорс это когда выпустили ПО специально с глюками, чтобы потом зарабатывать на поддержке.
|