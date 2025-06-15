Госучреждения Дании уходят от продуктов Microsoft в пользу открытого ПО

Каролина Стейдж (Caroline Stage), министр по цифровизации в правительстве Дании, подтвердила согласование между правительством и региональными властями стратегии цифрового суверенитета. На первом этапе воплощения новой стратегии в жизнь Министерство цифровизации Дании прекратит использование продуктов Microsoft в пользу открытого ПО. В качестве офисного пакета будет использован LibreOffice. Половина сотрудников будет переведена на LibreOffice в течение следующего месяца. Перевод всех сотрудников на открытое ПО планируют завершить до конца года.

Решения отказаться от использования Microsoft в роли основного поставщика ИТ-услуг также приняли муниципальные власти Копенгагена и Орхуса. В качестве причин перехода упоминаются финансовые предпосылки, нахождение в зависимости от компании, занимающей почти монопольное положение на рынке, и ухудшение геополитического климата из-за высказываний президента США о желании получить контроль над Гренландией. Финансовые предпосылки связаны с тем, что расходы на покупку ПО Microsoft за пять лет увеличились на 72% - с 313 миллионов крон в 2018 году до 538 миллионов крон в 2023 году.



