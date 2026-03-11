Компанию SUSE готовят к продаже

|
|2.30, Аноним (30), 13:29, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
На основе openSUSE 12.1 должна была выйти SLES 12. По аналогии с openSUSE 11.1 = SLES 11, SuSE 10.1 = SLES 10, SuSE 9.1 = SLES 9. На SUSE скорее всего надавила Red Hat каким-то образом (можно, такие же способом, как и на Мёрдока), потому что получалось, что конкурентом RHEL 7 с неотключаемым Systemd был бы SLES 12 с _отключаемым_ Systemd.
Ну что, SUSE, не жалеете, что прогнулись? Могли бы бабла поднять, а теперь банкротитесь, снова.
Причём не первый раз. После вполне неплохого SuSE 9.2 (версии пакетной базы совпадают с RHEL 4) они внезапно решили сделать GNOME по умолчанию (до этого SUSE всегда считался KDE-шным дистрибутивом) чтобы... сделать ставку на Mono, который в то время поддерживал только GTK2. Хочется спросить: ну что, помогла вам ставка на Microsoft?
|3.34, Жироватт (ok), 14:04, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я про другую соломинку: ту, которой цыгане (или как они сегодня на политкорректном?) лошадей перед продажей надувают.
Нет, понятно, что по итогу оно уплывет из ниразу-не-пострадавшей Германии в Штаты, если не сразу в Китай, но все равною
|3.43, User (??), 14:46, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Эээээ... щиво, щщиво, ъ?!
Вы это - каким местом читаете-то?
Компания - прибыльная. Продается в два с гаком раза дороже, чем покупалась. Какой нах...фиг systemd, банкротство, microsoft?!
|4.51, нах. (?), 16:33, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
продается пока не подешевела. обычно ржавые тачилы на автору так и продают.
Пока движок еще не заклинило.
|1.4, Аноним (4), 10:34, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
Жалкая потуга Европы создать свой т. н. Ред хат. К успеху шли, но не повезло. Настала пора прикрыть лавочку.
|2.6, Аноним (6), 11:01, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
почему жалкая? есть примеры горааааздо более
зачем нужен 2й ред хат, вам одного мало с его клонами
> успеху шли
и пришли, какие проблемы?
> Настала пора прикрыть лавочку
скорее настала пора поменять штанишки на размерчик побольше
|3.10, Аноним (10), 11:26, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>скорее настала пора поменять штанишки на размерчик побольше
Или гроб по размеру. Если её купит microsoft или гуголь, то считай всё.
|4.16, Аноним (-), 12:12, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Если её купит microsoft или гуголь, то считай всё.
Что всё? Думаете хоть что-то поменяется?
Да и не продадут они ее ни microsoftу, ни гуглу.
|4.24, Аноним (6), 12:26, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
если купит микрософт, то их многолетние шутки на 1 апреля наконецто станут правдой, в целом это никогда и не было смешно, так как стратегия мс всегда была ущербной и беспереспективной, но очень сомнительно что европейцы продадут америкосам, хоть мс, хоть гуглу, может дистр и не топ 1, но альтернатива вполне американскому диктату.
|4.50, нах. (?), 16:32, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну не, они не настолько .... чтоб ЭТО купить.
места на кладбище - они небесплатные!
|2.8, Аноним (8), 11:16, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Ред хат тоже к успеху пришел. Развивал опенсурс, а каммюнити отблагодарило паразитарным ЦентОСом.
|3.13, Аноним (13), 11:50, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Ну так логично.
Красношапка развивала опенсорс, а cumюнити в это время только потре6лякало и мычало какие-то требования.
"Кто не работает, тот не ест" логично, не правда ли?
|4.15, Аноним (10), 12:07, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
>Красношапка развивала опенсорс
Пакетики она пересобирала и свои решения лобировала. Теперь это называется "развитие".
|5.18, Аноним (-), 12:17, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
> Пакетики она пересобирала
Пффф... если бы только пакетики.
В копроиксах кто баги почти 15 лет фиксил?
Гном кто миру подарил?
А отличный системд?
А дрова для этих ваших линyпcoв?
Плюс у шапки огромный вклад в ядро, больше только у всяких АМД и прочих, которые заливают тонны автогенеренного кода для дров.
|6.20, Аноним (10), 12:21, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Иксы так зафикисили, что закопали. На systemd загоняли пинками через своих казачков в ключевых дистрибутивах. Дрова пишут все кому не лень, тоже мне достижение. А за гном так вообще им отдельное место в аду.
|7.26, Аноним (26), 12:45, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
> Иксы так зафикисили, что закопали.
Ага, поддерживали дидовый копролит в рабочем состоянии, пока не доделали современный вейланд.
> На systemd загоняли пинками
Пф, люди с радостью сами переходили.
> через своих казачков в ключевых дистрибутивах.
Заговор! А может эти "казачки" просто не фанаты бшпртянок?
> Дрова пишут все кому не лень, тоже мне достижение.
И ты пишешь?
> А за гном так вообще им отдельное место в аду.
Ого как подгорает.
Любо дорого смотреть.
|6.27, Аноним (27), 12:51, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
> В копроиксах кто баги почти 15 лет фиксил?
Сообщество
> Гном кто миру подарил?
Сообщество, а редхат гном испоганил и сделал ДЕ для це эуропэйских нетакусиков
> А отличный системд?
Отличный от хорошего, работающего решения?
> А дрова для этих ваших линyпcoв?
Все кроме них
|5.29, Аноним (29), 13:21, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
когда я переходил на линукс я перепробовал все популярные дистры в виртуалке, и багов не было только у федоры, и это несмотря на мем про тестовый полигон. так что редхат это единственная компания в линуксовом мире которая реально вложилась в хорошо организованный QA отдел.
|2.17, Аноним (17), 12:13, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Реструктуризация, вот так примерно это называется.
Банковским конторам и провайдерам кстати удобно.
|2.28, Грека (?), 13:20, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А в чем проблемы? 800 лямов прибыль, чистыми 200. Разве не в этом суть бизнеса? Хотя, диванные игсперты не построившие ничего, всегда знаю как лучше.
|3.45, Аноним (45), 15:45, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
У бизнеса много показателей, кроме чистой прибыли, к примеру (не ограничиваясь) - долги.
|1.19, Аноним (19), 12:18, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Вот и подвезли паникерские настроения в контексте развития ИИ.
Манагеры хотят закрепить прибыль, пока технологические компании не погрязли в диалектической переоценке ценностей и как следствие переоценке их стоимости.
|2.36, Жироватт (ok), 14:08, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Скорее всего, что за ИИ-паникой и фиксацией-тире-выводом денег маскируется вывод компании (вслед за мерседесами и басф'ами) из старушки наружу.
Ну или да, видимо все плохо у дойчей, раз стабильную контору с покетом промышленных заказов и поддержкой на десятилетие вперед решили продать, пустив слух для сбивания капитализации.
|3.38, Аноним (19), 14:18, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Вобще да, новость ложится в русло политики США в отношении Европы.
|4.46, похнапоха (?), 16:12, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Покажите успехи импортозамещения. Какой процент инстансов Red Hat и SUSE в сравнении с импортозамещенным в промышленных инсталляциях?
|1.22, электронщег (?), 12:21, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
Сусня - едва ли не единственный оставшийся дистр с нормальной пакетной системой обновлений, живыми репами, стабильной и роллинг-редакцией. Никому не засовывает мерзкие снапы в гланды, не навязывает атомарные обновления, не ломается по любому чиху.
Отличный промышленный дистр, использую еще с версий 10.х. Даже не знаю, куда бежать в случае чего...
|2.37, Аноним (37), 14:12, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если кто-то хочет купить SUSE, значит считает компанию перспективной. Радоваться надо.
|3.40, Аноним (37), 14:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И OpenSUSE не то же самое, что и SUSE.
Например, Fedora после продажи Redhat IBM всё так же жива.
|2.44, анон (?), 15:24, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Отсыпьте.
Самым лучшим решением в нашей конторе было слезть с этого продукта на центось.
|3.53, нах. (?), 17:07, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
на полуроллинг дистр без внятного будущего?
Да вы мастера я смотрю на оба стула сесть, а еще и попрыгать.
|2.52, нах. (?), 16:38, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
чего вдруг последний?
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже!
Что, собственно, и произошло. (но доплясялся в цитируемом, заметьте, сам гусекрад)
|1.57, Аноним (57), 18:50, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
После череды поглощений современные дистрибы утрачивают доверие. Красношапка тоже того. Пилите свои дистрибы!
|1.62, Аноним (61), 21:02, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Вывести компанию из публичных в частную, а потом опять сделать публичной. Вот фокус-покус.
|