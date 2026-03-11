Компанию SUSE готовят к продаже

Издание Reuters получило сведения о подготовке корпорации EQT к продаже компании SUSE. На основании информации от источника, который не разглашается, шведская инвестиционная компания EQT наняла банк Arma Partners для обсуждения с группой инвесторов возможной продажи компании SUSE. Утверждается, что обсуждения находятся на ранней стадии и пока нет полной уверенности в том, что EQT осуществит сделку.

В настоящее время выручка SUSE составляет примерно 800 млн долларов в год при размере прибыли в $250 млн без учёта налогов и амортизации. Предполагаемый размер сделки оценивается от 4 до 6 миллиардов долларов. Несмотря на неопределённость инвестиций в IT-компании из-за опасения вытеснения существующих программных продуктов решениями на базе AI, покупка SUSE оценивается как привлекательная сделка из-за вероятного повышения спроса на ПО для поддержания инфраструктуры на фоне роста развёртываний компаниями AI‑приложений.

Впервые компания SUSE была продана Novell в 2003 году за 210 млн долларов. В 2011 году компания Attachmate Group поглотила Novell за 2.2 млрд. долларов. В 2015 году активы SUSE перешли в руки компании Micro Focus вместе с покупкой холдинга Attachmate Group. В 2018 году шведская инвестиционная корпорация EQT, которая контролирует холдинговую компанию Marcel, выкупила у компании Micro Focus бизнес-подразделение SUSE за 2.5 миллиарда долларов и в 2019 году преобразовала SUSE в независимую компанию, став её основным акционером.

В 2021 году компания SUSE была выведена на Франкфуртскую фондовую биржу и её акции стали доступны всем желающим. В 2023 году компания EQT, являющаяся мажоритарным акционером SUSE, выкупила акции у других акционеров и преобразовала SUSE из публичной в частную компанию, не участвующую в торгах на фондовой бирже. На момент преобразования в 2023 году компания SUSE оценивалась в 2.96 миллиарда долларов.



