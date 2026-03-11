The OpenNET Project / Index page

Компанию SUSE готовят к продаже

11.03.2026 09:51 (MSK)

Издание Reuters получило сведения о подготовке корпорации EQT к продаже компании SUSE. На основании информации от источника, который не разглашается, шведская инвестиционная компания EQT наняла банк Arma Partners для обсуждения с группой инвесторов возможной продажи компании SUSE. Утверждается, что обсуждения находятся на ранней стадии и пока нет полной уверенности в том, что EQT осуществит сделку.

В настоящее время выручка SUSE составляет примерно 800 млн долларов в год при размере прибыли в $250 млн без учёта налогов и амортизации. Предполагаемый размер сделки оценивается от 4 до 6 миллиардов долларов. Несмотря на неопределённость инвестиций в IT-компании из-за опасения вытеснения существующих программных продуктов решениями на базе AI, покупка SUSE оценивается как привлекательная сделка из-за вероятного повышения спроса на ПО для поддержания инфраструктуры на фоне роста развёртываний компаниями AI‑приложений.

Впервые компания SUSE была продана Novell в 2003 году за 210 млн долларов. В 2011 году компания Attachmate Group поглотила Novell за 2.2 млрд. долларов. В 2015 году активы SUSE перешли в руки компании Micro Focus вместе с покупкой холдинга Attachmate Group. В 2018 году шведская инвестиционная корпорация EQT, которая контролирует холдинговую компанию Marcel, выкупила у компании Micro Focus бизнес-подразделение SUSE за 2.5 миллиарда долларов и в 2019 году преобразовала SUSE в независимую компанию, став её основным акционером.

В 2021 году компания SUSE была выведена на Франкфуртскую фондовую биржу и её акции стали доступны всем желающим. В 2023 году компания EQT, являющаяся мажоритарным акционером SUSE, выкупила акции у других акционеров и преобразовала SUSE из публичной в частную компанию, не участвующую в торгах на фондовой бирже. На момент преобразования в 2023 году компания SUSE оценивалась в 2.96 миллиарда долларов.

  • 1.3, Жироватт (ok), 10:25, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Казалось бы, причем тут соломинка
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:29, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На основе openSUSE 12.1 должна была выйти SLES 12. По аналогии с openSUSE 11.1 = SLES 11, SuSE 10.1 = SLES 10, SuSE 9.1 = SLES 9. На SUSE скорее всего надавила Red Hat каким-то образом (можно, такие же способом, как и на Мёрдока), потому что получалось, что конкурентом RHEL 7 с неотключаемым Systemd был бы SLES 12 с _отключаемым_ Systemd.

    Ну что, SUSE, не жалеете, что прогнулись? Могли бы бабла поднять, а теперь банкротитесь, снова.

    Причём не первый раз. После вполне неплохого SuSE 9.2 (версии пакетной базы совпадают с RHEL 4) они внезапно решили сделать GNOME по умолчанию (до этого SUSE всегда считался KDE-шным дистрибутивом) чтобы... сделать ставку на Mono, который в то время поддерживал только GTK2. Хочется спросить: ну что, помогла вам ставка на Microsoft?

     
     
  • 3.34, Жироватт (ok), 14:04, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я про другую соломинку: ту, которой цыгане (или как они сегодня на политкорректном?) лошадей перед продажей надувают.
    Нет, понятно, что по итогу оно уплывет из ниразу-не-пострадавшей Германии в Штаты, если не сразу в Китай, но все равною
     
  • 3.43, User (??), 14:46, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээээ... щиво, щщиво, ъ?!
    Вы это - каким местом читаете-то?
    Компания - прибыльная. Продается в два с гаком раза дороже, чем покупалась. Какой нах...фиг systemd, банкротство, microsoft?!
     
     
  • 4.51, нах. (?), 16:33, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    продается пока не подешевела. обычно ржавые тачилы на автору так и продают.

    Пока движок еще не заклинило.

     
  • 3.56, Аноним (56), 18:35, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://get.opensuse.org/ru/
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:34, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Жалкая потуга Европы создать свой т. н. Ред хат. К успеху шли, но не повезло. Настала пора прикрыть лавочку.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:01, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    почему жалкая? есть примеры горааааздо более

    зачем нужен 2й ред хат, вам одного мало с его клонами

    > успеху шли

    и пришли, какие проблемы?

    > Настала пора прикрыть лавочку

    скорее настала пора поменять штанишки на размерчик побольше

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:26, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >скорее настала пора поменять штанишки на размерчик побольше

    Или гроб по размеру. Если её купит microsoft или гуголь, то считай всё.

     
     
  • 4.14, Аноним (56), 12:06, 11/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.16, Аноним (-), 12:12, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если её купит microsoft или гуголь, то считай всё.

    Что всё? Думаете хоть что-то поменяется?
    Да и не продадут они ее ни microsoftу, ни гуглу.

     
     
  • 5.23, Аноним (23), 12:21, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лапах MS всё меняется... Пропадает.
     
  • 4.24, Аноним (6), 12:26, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если купит микрософт, то их многолетние шутки на 1 апреля наконецто станут правдой, в целом это никогда и не было смешно, так как стратегия мс всегда была ущербной и беспереспективной, но очень сомнительно что европейцы продадут америкосам, хоть мс, хоть гуглу, может дистр и не топ 1, но альтернатива вполне американскому диктату.
     
  • 4.50, нах. (?), 16:32, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не, они не настолько .... чтоб ЭТО купить.

    места на кладбище - они небесплатные!

     
  • 2.7, Аноним (56), 11:15, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам бы такую потугу:
    https://opennet.ru/64277-top500
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:16, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ред хат тоже к успеху пришел. Развивал опенсурс, а каммюнити отблагодарило паразитарным ЦентОСом.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:50, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну так логично.
    Красношапка развивала опенсорс, а cumюнити в это время только потре6лякало и мычало какие-то требования.

    "Кто не работает, тот не ест" логично, не правда ли?

     
     
  • 4.15, Аноним (10), 12:07, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Красношапка развивала опенсорс

    Пакетики она пересобирала и свои решения лобировала. Теперь это называется "развитие".

     
     
  • 5.18, Аноним (-), 12:17, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Пакетики она пересобирала

    Пффф... если бы только пакетики.
    В копроиксах кто баги почти 15 лет фиксил?
    Гном кто миру подарил?
    А отличный системд?
    А дрова для этих ваших линyпcoв?

    Плюс у шапки огромный вклад в ядро, больше только у всяких АМД и прочих, которые заливают тонны автогенеренного кода для дров.

     
     
  • 6.20, Аноним (10), 12:21, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Иксы так зафикисили, что закопали. На systemd загоняли пинками через своих казачков в ключевых дистрибутивах. Дрова пишут все кому не лень, тоже мне достижение. А за гном так вообще им отдельное место в аду.
     
     
  • 7.26, Аноним (26), 12:45, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Иксы так зафикисили, что закопали.

    Ага, поддерживали дидовый копролит в рабочем состоянии, пока не доделали современный вейланд.

    > На systemd загоняли пинками

    Пф, люди с радостью сами переходили.

    > через своих казачков в ключевых дистрибутивах.

    Заговор! А может эти "казачки" просто не фанаты бшпртянок?

    > Дрова пишут все кому не лень, тоже мне достижение.

    И ты пишешь?

    > А за гном так вообще им отдельное место в аду.

    Ого как подгорает.
    Любо дорого смотреть.


     
  • 6.27, Аноним (27), 12:51, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В копроиксах кто баги почти 15 лет фиксил?

    Сообщество

    > Гном кто миру подарил?

    Сообщество, а редхат гном испоганил и сделал ДЕ для це эуропэйских нетакусиков

    > А отличный системд?

    Отличный от хорошего, работающего решения?

    > А дрова для этих ваших линyпcoв?

    Все кроме них

     
     
  • 7.55, Аноним (55), 18:29, 11/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.29, Аноним (29), 13:21, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    когда я переходил на линукс я перепробовал все популярные дистры в виртуалке, и багов не было только у федоры, и это несмотря на мем про тестовый полигон. так что редхат это единственная компания в линуксовом мире которая реально вложилась в хорошо организованный QA отдел.
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:13, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реструктуризация, вот так примерно это называется.
    Банковским конторам и провайдерам кстати удобно.
     
  • 2.28, Грека (?), 13:20, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблемы? 800 лямов прибыль, чистыми 200. Разве не в этом суть бизнеса? Хотя, диванные игсперты не построившие ничего, всегда знаю как лучше.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:45, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У бизнеса много показателей, кроме чистой прибыли, к примеру (не ограничиваясь) - долги.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:36, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Как же давно я не слышал этого названия - Novell.
     
     
  • 2.12, kravich (ok), 11:47, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Элегантная фирма из ... эээ ... более цивилизованной эпохи.
     
     
  • 3.21, онанист (?), 12:21, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мормонской?
     
  • 3.54, Нн (?), 17:17, 11/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:18, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и подвезли паникерские настроения в контексте развития ИИ.

    Манагеры хотят закрепить прибыль, пока технологические компании не погрязли в диалектической переоценке ценностей и как следствие переоценке их стоимости.

     
     
  • 2.36, Жироватт (ok), 14:08, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее всего, что за ИИ-паникой и фиксацией-тире-выводом денег маскируется вывод компании (вслед за мерседесами и басф'ами) из старушки наружу.
    Ну или да, видимо все плохо у дойчей, раз стабильную контору с покетом промышленных заказов и поддержкой на десятилетие вперед решили продать, пустив слух для сбивания капитализации.
     
     
  • 3.38, Аноним (19), 14:18, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вобще да, новость ложится в русло политики США в отношении Европы.
     
     
  • 4.46, похнапоха (?), 16:12, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите успехи импортозамещения. Какой процент инстансов Red Hat и SUSE в сравнении с импортозамещенным в промышленных инсталляциях?
     
  • 2.42, Аноним (56), 14:28, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в контексте развития ИИ

    https://www.youtube.com/watch?v=11YJtwlKq1o

     

  • 1.22, электронщег (?), 12:21, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сусня - едва ли не единственный оставшийся дистр с нормальной пакетной системой обновлений, живыми репами, стабильной и роллинг-редакцией. Никому не засовывает мерзкие снапы в гланды, не навязывает атомарные обновления, не ломается по любому чиху.

    Отличный промышленный дистр, использую еще с версий 10.х. Даже не знаю, куда бежать в случае чего...

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:12, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто-то хочет купить SUSE, значит считает компанию перспективной. Радоваться надо.
     
     
  • 3.40, Аноним (37), 14:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И OpenSUSE не то же самое, что и SUSE.
    Например, Fedora после продажи Redhat IBM всё так же жива.
     
  • 2.41, Аноним (56), 14:25, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отличный промышленный дистр

    Факт: https://www.suse.com/success/

     
  • 2.44, анон (?), 15:24, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отсыпьте.

    Самым лучшим решением в нашей конторе было слезть с этого продукта на центось.

     
     
  • 3.53, нах. (?), 17:07, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на полуроллинг дистр без внятного будущего?
    Да вы мастера я смотрю на оба стула сесть, а еще и попрыгать.

     
  • 2.59, Анон1110м (?), 20:39, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Zenwalk?
     

  • 1.47, ryoken (ok), 16:20, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Отплясала наша Маня свой последний краковяк".
     
     
  • 2.52, нах. (?), 16:38, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего вдруг последний?
    Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже!
    Что, собственно, и произошло. (но доплясялся в цитируемом, заметьте, сам гусекрад)
     

  • 1.57, Аноним (57), 18:50, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После череды поглощений современные дистрибы утрачивают доверие. Красношапка тоже того. Пилите свои дистрибы!
     
  • 1.61, Аноним (61), 20:58, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что этот инвестор сделал для SUSE пока владел?
     
  • 1.62, Аноним (61), 21:02, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вывести компанию из публичных в частную, а потом опять сделать публичной. Вот фокус-покус.
     

