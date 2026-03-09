Проект Arduino представил одноплатный компьютер VENTUNO Q

Проект Arduino, который в прошлом году поглотила компания Qualcomm, анонсировал одноплатный компьютер VENTUNO Q, совмещающий в одном устройстве микроконтроллер STM32H5F5 и микропроцессор Qualcomm Dragonwing IQ8 со встроенными GPU и AI-ускорителем. Основным назначением платы является создание автономных AI-устройств, способных решать задачи компьютерного зрения и обособленно выполнять модели машинного обучения.

В качестве примеров применения VENTUNO Q упоминается создание роботов, умных киосков, анализаторов потоков трафика, ассистентов для слежением за здоровьем, систем контроля за качеством на предприятиях. При подключении монитора, клавиатуры и мыши плату можно использовать в качестве рабочей станции разработчика, поддерживающей запуск Arduino App Lab. Устройство совместимо с платами расширения и дополнениями, уже выпускаемыми для плат Arduino UNO. Дата поступления в продажу и стоимость VENTUNO Q пока не объявлена.

Микропроцессор Qualcomm Dragonwing IQ8 (IQ-8275) включает в себя 8-ядерный CPU Arm Cortex, GPU Arm Cortex A623 (877 MHz), процессор обработки изображений (ISP) Qualcomm Spectra 692 и AI-ускоритель (NPU) Hexagon Tensor AI с заявленной производительностью 40 триллионов операций в секунду. Система оснащена 16 ГБ ОЗУ и 64 ГБ eMMC-накопителем. Для расширения постоянной памяти доступен коннектор M.2 для накопителей NVME Gen.4. Заявлена поддержка запуска Ubuntu и Debian.

Микроконтроллер STM32H5F5 включает в себя ядро Arm Cortex M33 250MHz, 4 МБ Flash и 1.5 МБ ОЗУ. Поддерживается запуск RTOS Zephyr, обеспечена полная совместимость с операционной системой ROS 2 (Robot Operating System 2) и инструментарием Arduino App Lab. Для подключения периферийных устройств, датчиков и шаговых двигателей предусмотрены интерфейсы GPIO, PWM и CAN-FD.

Кроме того, плата оснащена Wi-Fi 6 2.4/5/6 GHz, Bluetooth 5.3, 2.5Gbit Ethernet (RJ45), HDMI для подключения монитора, MIPI DSI для подключения сенсорных экранов и интерактивных панелей, тремя коннекторами MIPI CSI для камер, USB-C с поддержкой подключения монитора и камеры, двумя USB 3.0 Type A, двумя USB 3.0, аудиовыходом. Размер 160 x 100 x 25.8 мм.

Подразумевается, что микропроцессор Qualcomm Dragonwing IQ8 используется для запуска управляющей операционной системы и выполнения AI-моделей, а микроконтроллер STM32H5F5 отвечает за управления двигателями и реагирования на информацию с датчиков в реальном времени. Для взаимодействия с микроконтроллером из Linux предоставляется готовая RPC-библиотека (Remote Procedure Call).

Для NPU предлагаются готовые библиотеки для локального выполнения моделей машинного обучения, такие как Qwen для локальной обработки запросов на естественном языке, Qwen VLM для распознавания текста, определения объектов на изображениях и описания сцены, Melo TTS и Whisper для распознавания речи и формирования транскрипции, MediaPipe для распознавания управляющих жестов и отслеживания движения рук, YOLO-X для отслеживания движения людей, машин и объектов перед камерой, PoseNet для определения позы человека.



