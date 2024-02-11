Новая версия среды разработки Arduino IDE 2.3

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|1.1, Аноним (1), 17:44, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Используйте Qt Creator + CMake + Clang. Arduino Studio - игрушечный хлам.
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|3.7, Аноним (7), 18:13, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Серьёзные корпорации собирают свои поделки исключительно самой последней версией Visual Studio :).
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|4.24, Аноним (-), 19:36, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Серьёзные корпорации собирают свои поделки исключительно самой последней версией Visual
> Studio :).
Это та серьезная корпорация у которой в проде 70% инсталляций - линухи? А они линух студией смогли собрать? :)
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|5.31, Аноним (31), 20:30, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, всего лишь Python Software Foundation, все разработчики AAA игр, все разрабы профессиональных дорогущих проприетарных прог и т.д. Они все имеют привычку собирать Студией и дропать версии винды, когда их дропают редистрибутейблы Студии. хотя могли бы собирать шлангом + MinGW + старый/форкнутый pthreads (они тоже XP дропнули по желанию левой пятки), и заработало бы хоть на хрюше. Также большинство из них любит дропать поддержку старых камней. Ну действительно, если сидит на старье — то прога, цены на лицензию которой больше, чем стоимость компа из верхнего сегмента, у него с высокой вероятностью нелицензионная.
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|2.22, Аноним (22), 19:14, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и хлам, но там всё интегрировано. А с кукарекатором ещё возиться настраивать.
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|1.3, Аноним (3), 18:02, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сначала не понял как из эклипса такой интерфейс сделали, а оказалось, что это эклипс сделала очередной основанный на хроме редактор.
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|2.20, Аноним (2), 19:12, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что не лезет? Visual Studio вроде не лезет, всё остальное лезет.
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|3.43, Аноним (43), 22:04, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что не лезет? Visual Studio вроде не лезет, всё остальное лезет.
а отключение телеметрии в настройках vs зачем?
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|1.12, Аноним (13), 18:26, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но вот почему, почему VS Code с бесконечно бо́льшим количеством возможностей запускается за секунду, а это подобие турбопаскаля за полминуты?
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|1.14, Аноним (14), 18:34, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Раньше чтобы включить свет ты просто подходил к выключателю и включал. Теперь надо изучить урезанную версию крестов, купить arduino в обход санкций, скачать ide, и может быть, включить свет получится.
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|2.17, Аноним (17), 18:48, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не получится, то всегда можно обратиться к ардино-фрилансерам. Недорого.
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|3.18, Аноним (14), 18:51, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Яндекс.доставке пора предложить новую услугу. Приедем и включим вам свет, недорого!
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|2.30, n00by (ok), 20:04, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда свидетели эпичного бага 12309 крыли скептиков железным аргументом "у меня всё висит", я просто подключил Ардуину с ЖК экраном и сделал вывод на неё интересной мне информации два раза в секунду. При отсутствии данных (например, когда система не отдавала такты программе вывода) Ардуина работала как автономный секундомер, можно было оценить время. Погонял в разных конфигурациях, попробовал воспроизвести сценарии возникновения этого 12309. Много нового тогда узнал об экспертах.
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|3.40, Аноним (40), 21:34, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С SATA-кабеля, с UART жёсткого диска, или прямо к DIMM-модулям подключился?
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|1.19, Alladin (?), 18:59, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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осталось узнать, что такое язык Wiring и почему о нем никто никогда не знал и не знает..
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|2.25, Аноним (-), 19:38, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> осталось узнать, что такое язык Wiring и почему о нем никто никогда
> не знал и не знает..
Потому что это такой "C++ для чайников" на самом деле. И вот уже нуб лихо фигачит свой serial.begin(9600); понятия не имея что это так то - плюсота :)
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|2.26, maxx (??), 19:41, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что самое свежее
Wiring 1.0 Build 0101 | 28 October 2014
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|1.23, Аноним (23), 19:32, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Годная штука. Поставил, запустил, накодил, залил, работает. Никакой лишней возни с настройками зоопарка как там выше какой-то советовал, всё из коробки. Гениальная вещь.
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|2.29, Аноним (29), 20:02, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакой лишней возни это platformio, один раз настроил и забыл, плюс спокойно можно шарить проект без тонны мануалов какие версии либ надо и какие настройки
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|3.42, Аноним (23), 22:00, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> один раз настроил
Я в сабже из настроек выбрал свою плату. Если твой platformio требует ещё что-то — это точно не для меня. Мне надо чтобы ардуина поливала траву, когда с датчика приходит меньше X, и переставала поливать, когда больше Y.
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