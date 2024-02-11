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Новая версия среды разработки Arduino IDE 2.3

11.02.2024 17:22

Сообщество Arduino, развивающее серию открытых плат на базе микроконтроллеров, опубликовало релиз интегрированной среды разработки Arduino IDE 2.3, предоставляющей интерфейс для написания кода, компиляции, загрузки прошивок на оборудование и взаимодействия с платами в процессе отладки. Разработка прошивок производится на немного урезанной версии C++ с фреймворком Wiring. Код интерфейса среды разработки написан на языке TypeScript (типизированный JavaScript), а бэкенд реализован на языке Go. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Подготовлены готовые пакеты для Linux, Windows и macOS.

Ветка Arduino IDE 2.x создана на основе редактора кода Eclipse Theia и использует платформу Electron для построения интерфейса пользователя (ветка Arduino IDE 1.x была самодостаточным продуктом, написанным на Java). Связанная с компиляцией, отладкой и загрузкой прошивок логика вынесена в отдельный фоновый процесс arduino-cli. Среди возможностей IDE: поддержка протокола LSP (Language Server Protocol), адаптивное автодополнение ввода названий функций и переменных, инструменты для навигации по коду, поддержка тем оформления, интеграция с Git, поддержка хранения проектов в облаке Arduino Cloud, мониторинг последовательного порта (Serial Monitor).

В новой версии в разряд стабильных возможностей переведён встроенный отладчик, поддерживающий отладку в live-режиме и возможность использования точек останова. Отладчик основан на стандартном фреймворке, что позволяет легко добавлять поддержку отладки для любых плат и использовать при отладке штатный интерфейс Arduino IDE. В настоящее время поддержка отладки реализована для всех плат Arduino на базе ядра Mbed, таких как GIGA R1 WiFi, Portenta H7, Opta, Nano BLE и Nano RP2040 Connect. Поддержку отладки для плат на базе ядра Renesas, таких как UNO R4 и Portenta C33, планируют добавить в ближайшее время, после чего возможность отладки появится и для плат Arduino-ESP32.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.arduino.cc/2024/0...)
  2. OpenNews: Сообщества Arduino.org и Arduino.cc объявили о воссоединении после раскола
  3. OpenNews: Проект Arduino выпустил программное окружение Arduino 1.0
  4. OpenNews: Разногласия основателей Arduino привели к искам и появлению двух проектов Arduino
  5. OpenNews: Проект Arduino представил новый бренд Genuino и начал производство плат Arduino Gemma
  6. OpenNews: Доступна полностью переработанная среда разработки Arduino IDE 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60588-arduino
Ключевые слова: arduino, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:44, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Используйте Qt Creator + CMake + Clang. Arduino Studio - игрушечный хлам.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:54, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А кутекреатор не игрушечный скам?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 18:13, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Серьёзные корпорации собирают свои поделки исключительно самой последней версией Visual Studio :).
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 19:36, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Серьёзные корпорации собирают свои поделки исключительно самой последней версией Visual
    > Studio :).

    Это та серьезная корпорация у которой в проде 70% инсталляций - линухи? А они линух студией смогли собрать? :)

     
     
  • 5.28, котся (?), 19:54, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если средстами wsl считается - то да, можно из студии.
     
  • 5.31, Аноним (31), 20:30, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, всего лишь Python Software Foundation, все разработчики AAA игр, все разрабы профессиональных дорогущих проприетарных прог и т.д. Они все имеют привычку собирать Студией и дропать версии винды, когда их дропают редистрибутейблы Студии. хотя могли бы собирать шлангом + MinGW + старый/форкнутый pthreads (они тоже XP дропнули по желанию левой пятки), и заработало бы хоть на хрюше. Также большинство из них любит дропать поддержку старых камней. Ну действительно, если сидит на старье — то прога, цены на лицензию которой больше, чем стоимость компа из верхнего сегмента, у него с высокой вероятностью нелицензионная.
     
  • 2.4, Aleksander256 (?), 18:08, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Clang может avr?
     
     
  • 3.5, Аноним (7), 18:11, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Могёт, с C++23.
     
  • 2.21, user90 (?), 19:14, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А нормальные перцы используют Emacs.
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:14, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и хлам, но там всё интегрировано. А с кукарекатором ещё возиться настраивать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:02, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сначала не понял как из эклипса такой интерфейс сделали, а оказалось, что это эклипс сделала очередной основанный на хроме редактор.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:17, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Эклипс основан на vscode, который основан на хроме
     

  • 1.6, Аноним (9), 18:11, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Игрушка для детей и начинающих.
     
     
  • 2.15, dannyD (?), 18:38, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и?
     

  • 1.10, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 18:18, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В винде это г-но не работоспособно в изначальной обстановке. Лезет зачем-то в инет. Ветка 1.х в этом плане автономна.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:27, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы пробовали не давать лезть?
     
  • 2.20, Аноним (2), 19:12, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что не лезет? Visual Studio вроде не лезет, всё остальное лезет.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 22:04, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что не лезет? Visual Studio вроде не лезет, всё остальное лезет.

    а отключение телеметрии в настройках vs зачем?


     

  • 1.11, Аноним (-), 18:19, 11/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, Аноним (13), 18:26, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но вот почему, почему VS Code с бесконечно бо́льшим количеством возможностей запускается за секунду, а это подобие турбопаскаля за полминуты?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 19:42, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Lazarus запускается быстрее VS Code.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:34, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раньше чтобы включить свет ты просто подходил к выключателю и включал. Теперь надо изучить урезанную версию крестов, купить arduino в обход санкций, скачать ide, и может быть, включить свет получится.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:48, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не получится, то всегда можно обратиться к ардино-фрилансерам. Недорого.
     
     
  • 3.18, Аноним (14), 18:51, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс.доставке пора предложить новую услугу. Приедем и включим вам свет, недорого!
     
  • 2.30, n00by (ok), 20:04, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда свидетели эпичного бага 12309 крыли скептиков железным аргументом "у меня всё висит", я просто подключил Ардуину с ЖК экраном и сделал вывод на неё интересной мне информации два раза в секунду. При отсутствии данных (например, когда система не отдавала такты программе вывода) Ардуина работала как автономный секундомер, можно было оценить время. Погонял в разных конфигурациях, попробовал воспроизвести сценарии возникновения этого 12309. Много нового тогда узнал об экспертах.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 21:34, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С SATA-кабеля, с UART жёсткого диска, или прямо к DIMM-модулям подключился?
     
  • 2.33, Высокоимпедансно (?), 20:42, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно скачать протеус и включать виртуальный свет. Ничего покупать не надо :).
     

  • 1.19, Alladin (?), 18:59, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    осталось узнать, что такое язык Wiring и почему о нем никто никогда не знал и не знает..
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 19:38, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > осталось узнать, что такое язык Wiring и почему о нем никто никогда
    > не знал и не знает..

    Потому что это такой "C++ для чайников" на самом деле. И вот уже нуб лихо фигачит свой serial.begin(9600); понятия не имея что это так то - плюсота :)

     
     
  • 3.44, Alladin (?), 22:07, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно
     
  • 2.26, maxx (??), 19:41, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что самое свежее
    Wiring 1.0 Build 0101 | 28 October 2014
     

  • 1.23, Аноним (23), 19:32, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годная штука. Поставил, запустил, накодил, залил, работает. Никакой лишней возни с настройками зоопарка как там выше какой-то советовал, всё из коробки. Гениальная вещь.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:02, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой лишней возни это platformio, один раз настроил и забыл, плюс спокойно можно шарить проект без тонны мануалов какие версии либ надо и какие настройки
     
     
  • 3.42, Аноним (23), 22:00, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > один раз настроил

    Я в сабже из настроек выбрал свою плату. Если твой platformio требует ещё что-то — это точно не для меня. Мне надо чтобы ардуина поливала траву, когда с датчика приходит меньше X, и переставала поливать, когда больше Y.

     

  • 1.32, Высокоимпедансно (?), 20:36, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кодил под атмеги на чистом C. В разы компактнее чем скетчи для ардуинок.
     
     
  • 2.36, 12yoexpert (ok), 20:46, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отсыпь ссылок
     
     
  • 3.37, Высокоимпедансно (?), 21:03, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отсыпь ссылок

    Я поначалу пользовался Atmel Studio. С ней всё само собой получится. И программировал ардуинки через программатор https://sl.aliexpress.ru/p?key=632LOnI.
    Нынче Atmel нас банит, может через VPN получится.
    А под Linux https://radiokot.ru/artfiles/6736/
    Только одна ошибка в статье LDFLAGS д б = CFLAGS.

     
  • 3.39, Высокоимпедансно (?), 21:19, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отсыпь ссылок

    Ну и отладка в родном proteus с рутрекера :)

     

  • 1.35, Высокоимпедансно (?), 20:46, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно в чистом дебе. Geany+make+gcc-avr.
     
  • 1.38, Аноним (38), 21:13, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    версия 1.х работает на 3 пентиуме, а сабж?
     
     
  • 2.41, Высокоимпедансно (?), 21:35, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > версия 1.х работает на 3 пентиуме, а сабж?

    Какая разница, это суржик для детей.

     

  • 1.45, Высокоимпедансно (?), 22:12, 11/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати о сишных дыренях, дак для Гарвардской архитектуры пофиг...
     

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