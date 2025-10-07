Qualcomm поглощает Arduino. Представлены плата Arduino UNO Q и среда разработки Arduino App Lab

Компания Arduino, занимающаяся проектированием и разработкой открытых плат на базе микроконтроллеров, объявила о продаже бизнеса компании Qualcomm Technologies. Сумма сделки не разглашается. Отмечается, что присоединение к Qualcomm позволит расширить возможности Arduino по продвижению открытых аппаратных устройств по всему миру. После поглащения Arduino останется независимым брендом, поддержка существующих плат сохранится, а миссия и приверженность открытым технологиям не изменится, но проект получит значительные ресурсы для развития. В свою очередь компания Qualcomm намерена использовать технологии Arduino для формирования единого стека периферийных вычислений. Одновременно представлены два новых продукта Arduino: Плата UNO Q, сочетающая в себе процессор Qualcomm Dragonwing QRB2210 и микроконтроллер STM32U585. Процессор QRB2210 имеет 4 ядра Cortex-A53 (2.0 GHz), оснащён GPU Adreno 702 (с поддержкой OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.1 и OpenCL 2.0 и аппаратными декодировщиками H.264, H.265 и VP9) и двухядерным DSP c функциями ускорителя выполнения AI-моделей и обработки звука. В качестве операционной системы предлагается запускать Debian GNU/Linux. Производительности процессора достаточно для использования в робототехники и решения задач машинного зрения. Микроконтроллер STM32U585 включает ядро Arm Cortex-M33 160 MHz с поддержкой технологии TrustZone, DSP и FPU, и может использоваться для управления дополнительным оборудование в режиме реального времени. Плата оснащена 16 ГБ eMMC, до 4 ГБ ОЗУ, USB-C, Wi-fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1. Форм-фактор платы, коннекторы и поддержка периферийных устройств аналогичны модели Arduino Uno.





Интегрированная среда разработки Arduino App Lab, поддерживающая создание приложений для платы Arduino UNO Q с использованием методов визуального проектирования. При разработке приложений можно использовать как визуальную компоновку из готовых блоков, так и традиционный код на C++ и Python. Arduino App Lab также интегрирована с платформой Edge Impulse и предоставляет оптимизированные модели машинного обучения, которые можно использовать для таких задач, как идентификации объектов, определения аномалий, классификация изображений и распознавания звука. Код Arduino App Lab распространяется под лицензией GPLv3.



