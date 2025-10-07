The OpenNET Project / Index page

Qualcomm поглощает Arduino. Представлены плата Arduino UNO Q и среда разработки Arduino App Lab

07.10.2025 21:47

Компания Arduino, занимающаяся проектированием и разработкой открытых плат на базе микроконтроллеров, объявила о продаже бизнеса компании Qualcomm Technologies. Сумма сделки не разглашается. Отмечается, что присоединение к Qualcomm позволит расширить возможности Arduino по продвижению открытых аппаратных устройств по всему миру.

После поглащения Arduino останется независимым брендом, поддержка существующих плат сохранится, а миссия и приверженность открытым технологиям не изменится, но проект получит значительные ресурсы для развития. В свою очередь компания Qualcomm намерена использовать технологии Arduino для формирования единого стека периферийных вычислений.

Одновременно представлены два новых продукта Arduino:

  • Плата UNO Q, сочетающая в себе процессор Qualcomm Dragonwing QRB2210 и микроконтроллер STM32U585. Процессор QRB2210 имеет 4 ядра Cortex-A53 (2.0 GHz), оснащён GPU Adreno 702 (с поддержкой OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.1 и OpenCL 2.0 и аппаратными декодировщиками H.264, H.265 и VP9) и двухядерным DSP c функциями ускорителя выполнения AI-моделей и обработки звука. В качестве операционной системы предлагается запускать Debian GNU/Linux. Производительности процессора достаточно для использования в робототехники и решения задач машинного зрения.

    Микроконтроллер STM32U585 включает ядро Arm Cortex-M33 160 MHz с поддержкой технологии TrustZone, DSP и FPU, и может использоваться для управления дополнительным оборудование в режиме реального времени. Плата оснащена 16 ГБ eMMC, до 4 ГБ ОЗУ, USB-C, Wi-fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1. Форм-фактор платы, коннекторы и поддержка периферийных устройств аналогичны модели Arduino Uno.

  • Интегрированная среда разработки Arduino App Lab, поддерживающая создание приложений для платы Arduino UNO Q с использованием методов визуального проектирования. При разработке приложений можно использовать как визуальную компоновку из готовых блоков, так и традиционный код на C++ и Python. Arduino App Lab также интегрирована с платформой Edge Impulse и предоставляет оптимизированные модели машинного обучения, которые можно использовать для таких задач, как идентификации объектов, определения аномалий, классификация изображений и распознавания звука. Код Arduino App Lab распространяется под лицензией GPLv3.


Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:17, 07/10/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот это Qualcomm отлично закупились :)
    Плюс производство Arduino находится в Италии и США:
    - https://cdn-blog.adafruit.com/uploads/2015/04/IMG_2946.jpg
    - https://i.ebayimg.com/images/g/H8QAAOSw-M9g1jg0/s-l1600.webp
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:35, 07/10/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Куалкаино какое-то. =)
    Зато подвоз чипов напрямую теперь
     
  • 1.6, Аноним (1), 22:40, 07/10/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и ценник адекватный €47,60
    https://store.arduino.cc/products/uno-q
     
  • 1.7, 000110 (?), 22:48, 07/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Пропал калабуховский дом
     

