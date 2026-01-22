The OpenNET Project / Index page

Представлена плата Arduino UNO Q с 4ГБ ОЗУ и 32ГБ eMMC

22.01.2026 21:21 (MSK)

Проект Arduino, который в прошлом году поглотила компания Qualcomm, объявил о доступности нового варианта платы UNO Q, поставляемого с 4ГБ ОЗУ и eMMC-накопителем, размером 32ГБ. Стоимость UNO Q с 4ГБ ОЗУ и 32ГБ eMMC составляет 59 долларов. Для сравнения вариант с 2 ГБ ОЗУ и 16ГБ eMMC продаётся за 44 доллара.

Новая комплектация позволяет подключить к устройству клавиатуру, мышь и монитор, и использовать плату в качестве персонального компьютера с графическим окружением на базе типовых дистрибутивов Linux. Наличие аппаратного AI-ускорителя и DSP также даёт возможность применять плату для решения более серьёзных задач машинного обучения, компьютерного зрения, робототехники и обработки звука, чем те, которые можно было задействовать на плате с 2 ГБ ОЗУ. В качестве дистрибутива рекомендуется использовать Debian GNU/Linux.

Оба варианта платы поставляются с процессором Qualcomm Dragonwing QRB2210 и микроконтроллером STM32U585. Процессор QRB2210 имеет 4 ядра Cortex-A53 (2.0 GHz), оснащён GPU Adreno 702 (с поддержкой OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.1 и OpenCL 2.0 и аппаратными декодировщиками H.264, H.265 и VP9) и двухядерным DSP c функциями ускорителя выполнения AI-моделей и обработки звука. Микроконтроллер STM32U585 включает ядро Arm Cortex-M33 160 MHz с поддержкой технологии TrustZone, DSP и FPU, и может использоваться для управления дополнительным оборудование в режиме реального времени. Плата оснащена USB-C, Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.1. Форм-фактор платы, коннекторы и поддержка периферийных устройств аналогичны модели Arduino Uno.



Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:30, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Двухядерным DSP c функциями ускорителя выполнения AI-моделей

    Сколько TOPS?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:01, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Vulkan 1.1

    для чего-то серьёзного сейчас требуют минимум 1.3

     
     
  • 3.22, Tty4 (?), 22:25, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безумие. Зачем такое может нужно взрослому человеку?
    Столько геморроя с настройкой отдельной системы на плате, чтобы поотлаживать? За такие деньги... Ещё один комп, рабочее место, монитор...
    Логику всегда можно и под simavr и ко подебажить.
     
     
  • 4.25, Sem (??), 22:33, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В DIY-робота бывает трудно разместить материнку формата ATX. Поэтому делют вот: https://habr.com/ru/articles/970926/
     
  • 4.34, Аноним (34), 23:07, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >За такие деньги...

    За какие ? $59 ?
    Собственная  разработка, поддержка и документация, и производство в Италии и США:
    - https://cdn-blog.adafruit.com/uploads/2015/04/IMG_2946.jpg
    - https://i.ebayimg.com/images/g/H8QAAOSw-M9g1jg0/s-l1600.webp

     

  • 1.2, Ананоним (?), 21:36, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    За $5.00 USD я бы купил...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:45, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я бы не купил. Я бы бесплатно взял.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:50, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.15, windows10 (ok), 22:01, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А я бы не купил. Я бы бесплатно взял.

    А я бы даже бесплатно не взял. Просто незачем.

    Вот валяется у меня CT на 2 гига и кажется 8 eMMC - мне его реально некуда впилить. Там где нужна мощность - он не справляется, нужен комп пожирнее. Там где не нужна мощность - есть Raspberry\Orange Zero. Был бы ты в\на - я б тебе бесплатно отдал.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 00:54, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ловите тцкшника!
     
  • 4.48, Yes We Love Linux (?), 02:04, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я бы даже бесплатно не взял. Просто незачем.

    За бесплатно - я б их весь склад вынес. Но тут уж от фантазии зависит.

    > Вот валяется у меня CT на 2 гига и кажется 8 eMMC
    > - мне его реально некуда впилить. Там где нужна мощность -
    > он не справляется, нужен комп пожирнее. Там где не нужна мощность
    > - есть Raspberry\Orange Zero. Был бы ты в\на - я б
    > тебе бесплатно отдал.

    А я б забесплатно и весь сток у вон тех забрал, самовывозом. Нашел бы куда применить. А за 60 баксов? Да ну нафиг, пусть скинут цену вдвое - будет разговор. Можно без DSP и прочих акселераторов AI.

     
     
  • 5.54, windows10 (ok), 04:31, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.55, Аноним (55), 05:01, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (9), 21:45, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За $5.00 можешь купить mango pi и попытаться пришпандорить выводы. Там, правда, рамы гигабайт где-то и старый аллвиннер, но собрать под такое рутфс не в пример проще.
     
  • 2.7, Аноним (9), 21:46, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ещё клоны cybertruck на авито за 5 баксов можно купить.
     

  • 1.3, Геймер (?), 21:39, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.4, Аноним (9), 21:44, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А помните, когда ардуино было про платы, которые можно было собрать своими руками?
     
     
  • 2.13, windows10 (ok), 21:58, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А помните, когда ардуино было про платы, которые можно было собрать своими руками?

    Их и сейчас можно собрать своими руками, потому что ардуино - это не про платы, а скорее про способ программирования на высокоуровневом ЯП.

    Так-то и сейчас вы можете взять atmega328p-pu в дип-корпусе, прошить ее как "Arduino", а если прошьете на внутренний RC вместо кварца - то она даже обвязки не потребует никакой. Совсем никакой.

    И программируйте сколько душе угодно, просто delay(1000) будет не 1000, а 950-1100 =)

     
  • 2.33, Аноним (34), 23:02, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >когда ардуино было про платы, которые можно было собрать своими руками

    Эти платы и сейчас есть:
    https://store-usa.arduino.cc

     
  • 2.50, Аноним (50), 02:09, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А помните, когда ардуино было про платы, которые можно было собрать своими руками?

    Ну что вы как можно. Квалкомм это про оверинженерию и поставки с минимальной партией "от товарного состава".

    Будучи простым смертным и даже SMB - вы проц от квалкома вот просто не купите. Хоть как. И в свете такой мелочи - та инициатива квалкома это "бессмысленно и беспощадно". Т.е. ухватить DIY платформу - забыв продать DIY и более мелким индустриалам свои чипы это просто EPIC FAIL. Потому что с аудиторией вот совсем не угадали. Даже если вы научитесь это програмить - то что? Чипы квалкома вам не продадут, если вы не делаете миллиард смартфонов в год.

     

  • 1.10, Аноним (10), 21:50, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, windows10 (ok), 21:56, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очередное на кошку широко \ на собаку узко.

    Прелесть ардуйни - в легкости программирования и в переносимости кода, в котором один и тот же код (с т.з. ардумakаkи) работает и на atmega32 и на stm32 и на esp8266 практически без переделки.

    Прелесть МК в том что у них есть многоканальные ADC, которые можно считать за один промежуток времени и одну итерацию.

    Здесь - что? Микропроцессор который обращается к МК через i2c с лагом, который в свою очередь опрашивает ADC по принципу "одно обращение - один запрос - одна задержка", и передает обратно через i2c микропроцессору.

    Вешаешь на провод с переменным током два одинаковых датчика напряжения (или тока, неважно), подключаешь их к двум каналам ADC, и лольно считываешь разные показания, потому что в момент первого опроса амплитуда напряжения например 100В, а в момент второго опроса уже 200В.

    Если мне понадобится что-то такое, для чего может понадобиться этот монстр - я лучше возьму отдельно RPI, отдельно МК, и оно будет работать как нужно мне, а не дяде из копрорации.

    Убили ардуйню, эх...

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:59, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а ты думаешь почему квадуом сам не сделал ардиуно? Место такое, что не делай получается монстр.
     
     
  • 3.17, windows10 (ok), 22:03, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну а ты думаешь почему квадуом сам не сделал ардиуно? Место такое, что не делай получается монстр.

    Потому что сдается мне, что QRB2210 уже произведен, и теперь ищутся способы его продать.

    Способ "купить Arduino (tm), поставить туда проц, впарить втридорога" - показался маркетолухам самым оптимальным.

    Надеюсь что обанкротятся и будут куплены Штеудом за бесценок, ибо ССЗБ.

     
     
  • 4.45, Аноним (9), 01:30, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и будут куплены Штеудом

    Тогда там будет FPGA по заоблачной цене. И n100.

     
     
  • 5.53, windows10 (ok), 02:41, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда там будет FPGA по заоблачной цене. И n100.

    Как будто это что-то плохое.

     
  • 2.21, Tron is Whistling (?), 22:24, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Стоп. STM32 крутит железо, GPCPU отдаёт команды и получает данные. С чего бы одно обращение - один запрос к ADC? Кто мешает burst-то сделать?
     
     
  • 3.41, windows10 (ok), 00:16, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стоп. STM32 крутит железо, GPCPU отдаёт команды и получает данные. С чего бы одно обращение - один запрос к ADC? Кто мешает burst-то сделать?

    Концепция Arduino мешает.

    Базовая библиотека работает с этой штукой стандартными функциями. Для расширенных - ее придется программировать самому.

    Идея припендюрить МК к ЦПУ не нова, у меня уже лет 10 есть такая штука: https://ibb.co/m5qzr1qF

    Проблема в том, что любая связь по i2c имеет таймауты, поскольку slave нужно время чтобы обработать подключение и отправить ответ. Как правило это пауза около 20мс. Хотя сам компаратор работает чуть ли не наносекунды.

    Вот на примере приведенном выше. Юзкейс - счетчик электроэнергии.

    Вам нужно 50 раз в секунду опросить 2 порта, для напряжения и тока, сложить эти значения и разделить на 50. Даже если вы эту логику организуете на МК - 20мс задержки, внесут в этот счетчик несколько киловатт погрешности за сутки.

    А ведь это самая простая задача, но ее можно усложнить. Как вам известно, существует много коммутационных устройств, управляемых логикой. Наиболее известное вам - скорее всего "умная розетка". В таких устройствах стоят реле. Так вот, чтобы между контактами таких реле не появлялись дуги и они друг к другу не пригорали и не искрили - отключение происходит при нулевом значении амплитуды тока, т.е. в окошке 20мс.

    Вы представляете сколько раз ЦПУ должен опрашивать микроконтроллер, чтобы тот опросил ADC, чтобы уловить это окошко?

    Понимаю, что вы сейчас скажете перенести и это на микроконтроллер, и это будет правильно. Вот только нахрена тогда нам целый неотключаемый ЦПУ жрущий амперы и выделяющий тепло, если мы все делаем на МК?

     
     
  • 4.42, Аноним (34), 00:26, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Концепция Arduino мешает

    Возможно у вас другое представление о концепции ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino

     
     
  • 5.43, windows10 (ok), 00:38, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно у вас другое представление о концепции ?
    > https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino

    using a standard API which is also known as the Arduino Programming Language

    the Arduino project provides an integrated development environment (IDE)

     
  • 2.32, Аноним (32), 22:55, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, Аноним (-), 02:19, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    U5 какой и сам может видите ли сделать все вон то И отдать - уже готовые резуль... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.12, Аноним (14), 21:57, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выпендрешь с дисплеем из светодиодов не защитан. Удорожание без какого либо смысла.  

     
     
  • 2.18, windows10 (ok), 22:07, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выпендрешь с дисплеем из светодиодов не защитан. Удорожание без какого либо смысла.  

    Это вообще хрестоматийный пример с квинтессенцией всего ненужно - так что можно хоть в парижскую палату мер и весов отсылать.

    Впрочем они не первые кто пытались поставить колеса трактора и крылья самолета на феррари. Закончили все одинаково: теперь на них экономические ВУЗы учат студентов, как не надо вести бузинесс.

     
     
  • 3.27, Sem (??), 22:38, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решили, что за такие деньги поморгать одним встроенным светодиодом - уже не впечатляет, а вот сердечко высветить - самое то.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 23:07, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    цена матрицы 8x8 100 рублей - обмигайся и обрисуйся - хоть сердечки, хоть человечки...
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:08, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как по мне - оригинально и вполне себе нужно. когда дисплея - много и затратно, а светодиодика - мало.
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:11, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AI IOT за наш счёт.
     
  • 1.24, Аноним (35), 22:30, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Access Denied
    > This store is currently unavailable in your region

    Ой да не больно и хотелось!


    На алике китайскозамещйнный LGBT за 70 рублёв и можно пограммировать на ардуино иде... мелкое и питается от пары батарееек из фикс-прайса..
    Ну или risc-v от есп с вайфаём и блюпупом за 100 рублей... Вот это IoT...

    а это чупакабра какая-то...

     
  • 1.26, Аноним83 (?), 22:35, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятно для чего оно.
    Есть дешман ESP32 для мелкого IoT со всей нужной переферией, вплоть до проводного ethernet.
    В более дорогом сегменте обычно хочется больше интерфейсов, опять же ethernet проводной, HDMI и больше USB.

    На чипе нет радиатора и его положение такое что приделать его туда сложно, без радиатора даже 5 Ватт будет много, а с такой мощностью про GPU можно забыть, а ядра придётся удушить с 2ГГц до 300-500МГц, те под десктоп оно не канает даже по приколу.

    AI ускоритель - вообще не понятно что с ним делать. Везде его ставят как плюс, но я что то не видел нигде списка ПО которое могло бы такие штуки использовать. Те Vulkan и OpenCL - это понятно как и чем юзать, какой результат. А с AI что? В общем выглядит мёртвым грузом.

     
     
  • 2.29, pic (??), 22:49, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркетологи теперь не изучают рынок и его деление на сегменты, они им руководят.
     
     
  • 3.46, Аноним (9), 01:33, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удвою. Написать пару статей и будут покупать.
     
  • 2.38, Аноним (34), 23:22, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/arduino/
     
  • 2.52, Аноним (-), 02:25, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще более ненужная фигня До возможностей линуха этому уродцу как пехом до пекин... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.28, pic (??), 22:39, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Давайте сверху намажем и снимем сливки!

    Вот и закопал Qualcomm ардуинку, аж жаль.
    Очень печально.

     
     
  • 2.37, Аноним (34), 23:14, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что печального ? Старые платы никуда не делись.
    Это расширение модельного ряда, м.б. хотят конкурировать с Raspberry Pi:
    https://www.raspberrypi.com/products/
     

  • 1.31, kusb (?), 22:52, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Три тысячи с лишним за новый вообще-то полноценный компьютер (странной архитектуры) какой-никакой. Это десктоп или информационный терминал, управление разными процессами, например.

    Оно наверное потянет half life1 и даже cs1.6.

     
     
  • 2.36, Аноним (35), 23:10, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дык для этого удобней одноплатник - там порты (включая hdmi) из коробки и выбор большой
     
     
  • 3.47, Аноним (9), 01:34, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, порты прикурочат на гребёнку? Правда вот гребёнка вышла куцой.
     
  • 2.40, Аноним (40), 23:31, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    65-70 долларов, какие ещё три тысячи?
     

  • 1.39, Аноним (40), 23:29, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тоесть Qualcomm выкатили своего конкурента Raspberry Pi 5 с ценником на 4 доллара дешевле 😁

    С прилепленными AI сервисами из облака Qualcomm.

    С процессором из 2012 года который слабее Pi 5 примерно в 4 раза. Но зато прилепили к нему STM32, ибать молодцы.

    И из преимуществ у этой байды: круто работает в очень узком спектре задач связанных с ИИ которые получаются максимально неполноценными из-за того что это не полноценный вычислительный блок, а мини-ПК

     
  • 1.49, name (??), 02:09, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как там с мейнлайном?
     

