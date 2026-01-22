Представлена плата Arduino UNO Q с 4ГБ ОЗУ и 32ГБ eMMC

|
|1.1, Аноним (1), 21:30, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Двухядерным DSP c функциями ускорителя выполнения AI-моделей
Сколько TOPS?
|2.16, Аноним (16), 22:01, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Vulkan 1.1
для чего-то серьёзного сейчас требуют минимум 1.3
|3.22, Tty4 (?), 22:25, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Безумие. Зачем такое может нужно взрослому человеку?
Столько геморроя с настройкой отдельной системы на плате, чтобы поотлаживать? За такие деньги... Ещё один комп, рабочее место, монитор...
Логику всегда можно и под simavr и ко подебажить.
|3.15, windows10 (ok), 22:01, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А я бы не купил. Я бы бесплатно взял.
А я бы даже бесплатно не взял. Просто незачем.
Вот валяется у меня CT на 2 гига и кажется 8 eMMC - мне его реально некуда впилить. Там где нужна мощность - он не справляется, нужен комп пожирнее. Там где не нужна мощность - есть Raspberry\Orange Zero. Был бы ты в\на - я б тебе бесплатно отдал.
|4.48, Yes We Love Linux (?), 02:04, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А я бы даже бесплатно не взял. Просто незачем.
За бесплатно - я б их весь склад вынес. Но тут уж от фантазии зависит.
> Вот валяется у меня CT на 2 гига и кажется 8 eMMC
> - мне его реально некуда впилить. Там где нужна мощность -
> он не справляется, нужен комп пожирнее. Там где не нужна мощность
> - есть Raspberry\Orange Zero. Был бы ты в\на - я б
> тебе бесплатно отдал.
А я б забесплатно и весь сток у вон тех забрал, самовывозом. Нашел бы куда применить. А за 60 баксов? Да ну нафиг, пусть скинут цену вдвое - будет разговор. Можно без DSP и прочих акселераторов AI.
|2.6, Аноним (9), 21:45, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
За $5.00 можешь купить mango pi и попытаться пришпандорить выводы. Там, правда, рамы гигабайт где-то и старый аллвиннер, но собрать под такое рутфс не в пример проще.
|1.4, Аноним (9), 21:44, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А помните, когда ардуино было про платы, которые можно было собрать своими руками?
|2.13, windows10 (ok), 21:58, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А помните, когда ардуино было про платы, которые можно было собрать своими руками?
Их и сейчас можно собрать своими руками, потому что ардуино - это не про платы, а скорее про способ программирования на высокоуровневом ЯП.
Так-то и сейчас вы можете взять atmega328p-pu в дип-корпусе, прошить ее как "Arduino", а если прошьете на внутренний RC вместо кварца - то она даже обвязки не потребует никакой. Совсем никакой.
И программируйте сколько душе угодно, просто delay(1000) будет не 1000, а 950-1100 =)
|2.50, Аноним (50), 02:09, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А помните, когда ардуино было про платы, которые можно было собрать своими руками?
Ну что вы как можно. Квалкомм это про оверинженерию и поставки с минимальной партией "от товарного состава".
Будучи простым смертным и даже SMB - вы проц от квалкома вот просто не купите. Хоть как. И в свете такой мелочи - та инициатива квалкома это "бессмысленно и беспощадно". Т.е. ухватить DIY платформу - забыв продать DIY и более мелким индустриалам свои чипы это просто EPIC FAIL. Потому что с аудиторией вот совсем не угадали. Даже если вы научитесь это програмить - то что? Чипы квалкома вам не продадут, если вы не делаете миллиард смартфонов в год.
|1.11, windows10 (ok), 21:56, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Очередное на кошку широко \ на собаку узко.
Прелесть ардуйни - в легкости программирования и в переносимости кода, в котором один и тот же код (с т.з. ардумakаkи) работает и на atmega32 и на stm32 и на esp8266 практически без переделки.
Прелесть МК в том что у них есть многоканальные ADC, которые можно считать за один промежуток времени и одну итерацию.
Здесь - что? Микропроцессор который обращается к МК через i2c с лагом, который в свою очередь опрашивает ADC по принципу "одно обращение - один запрос - одна задержка", и передает обратно через i2c микропроцессору.
Вешаешь на провод с переменным током два одинаковых датчика напряжения (или тока, неважно), подключаешь их к двум каналам ADC, и лольно считываешь разные показания, потому что в момент первого опроса амплитуда напряжения например 100В, а в момент второго опроса уже 200В.
Если мне понадобится что-то такое, для чего может понадобиться этот монстр - я лучше возьму отдельно RPI, отдельно МК, и оно будет работать как нужно мне, а не дяде из копрорации.
Убили ардуйню, эх...
|2.14, Аноним (14), 21:59, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну а ты думаешь почему квадуом сам не сделал ардиуно? Место такое, что не делай получается монстр.
|3.17, windows10 (ok), 22:03, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну а ты думаешь почему квадуом сам не сделал ардиуно? Место такое, что не делай получается монстр.
Потому что сдается мне, что QRB2210 уже произведен, и теперь ищутся способы его продать.
Способ "купить Arduino (tm), поставить туда проц, впарить втридорога" - показался маркетолухам самым оптимальным.
Надеюсь что обанкротятся и будут куплены Штеудом за бесценок, ибо ССЗБ.
|4.45, Аноним (9), 01:30, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>и будут куплены Штеудом
Тогда там будет FPGA по заоблачной цене. И n100.
|5.53, windows10 (ok), 02:41, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Тогда там будет FPGA по заоблачной цене. И n100.
Как будто это что-то плохое.
|2.21, Tron is Whistling (?), 22:24, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Стоп. STM32 крутит железо, GPCPU отдаёт команды и получает данные. С чего бы одно обращение - один запрос к ADC? Кто мешает burst-то сделать?
|3.41, windows10 (ok), 00:16, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Стоп. STM32 крутит железо, GPCPU отдаёт команды и получает данные. С чего бы одно обращение - один запрос к ADC? Кто мешает burst-то сделать?
Концепция Arduino мешает.
Базовая библиотека работает с этой штукой стандартными функциями. Для расширенных - ее придется программировать самому.
Идея припендюрить МК к ЦПУ не нова, у меня уже лет 10 есть такая штука: https://ibb.co/m5qzr1qF
Проблема в том, что любая связь по i2c имеет таймауты, поскольку slave нужно время чтобы обработать подключение и отправить ответ. Как правило это пауза около 20мс. Хотя сам компаратор работает чуть ли не наносекунды.
Вот на примере приведенном выше. Юзкейс - счетчик электроэнергии.
Вам нужно 50 раз в секунду опросить 2 порта, для напряжения и тока, сложить эти значения и разделить на 50. Даже если вы эту логику организуете на МК - 20мс задержки, внесут в этот счетчик несколько киловатт погрешности за сутки.
А ведь это самая простая задача, но ее можно усложнить. Как вам известно, существует много коммутационных устройств, управляемых логикой. Наиболее известное вам - скорее всего "умная розетка". В таких устройствах стоят реле. Так вот, чтобы между контактами таких реле не появлялись дуги и они друг к другу не пригорали и не искрили - отключение происходит при нулевом значении амплитуды тока, т.е. в окошке 20мс.
Вы представляете сколько раз ЦПУ должен опрашивать микроконтроллер, чтобы тот опросил ADC, чтобы уловить это окошко?
Понимаю, что вы сейчас скажете перенести и это на микроконтроллер, и это будет правильно. Вот только нахрена тогда нам целый неотключаемый ЦПУ жрущий амперы и выделяющий тепло, если мы все делаем на МК?
|2.51, Аноним (-), 02:19, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
U5 какой и сам может видите ли сделать все вон то И отдать - уже готовые резуль... большой текст свёрнут, показать
|1.12, Аноним (14), 21:57, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Выпендрешь с дисплеем из светодиодов не защитан. Удорожание без какого либо смысла.
|2.18, windows10 (ok), 22:07, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Выпендрешь с дисплеем из светодиодов не защитан. Удорожание без какого либо смысла.
Это вообще хрестоматийный пример с квинтессенцией всего ненужно - так что можно хоть в парижскую палату мер и весов отсылать.
Впрочем они не первые кто пытались поставить колеса трактора и крылья самолета на феррари. Закончили все одинаково: теперь на них экономические ВУЗы учат студентов, как не надо вести бузинесс.
|3.27, Sem (??), 22:38, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Решили, что за такие деньги поморгать одним встроенным светодиодом - уже не впечатляет, а вот сердечко высветить - самое то.
|4.35, Аноним (35), 23:07, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
цена матрицы 8x8 100 рублей - обмигайся и обрисуйся - хоть сердечки, хоть человечки...
|2.19, Аноним (19), 22:08, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
как по мне - оригинально и вполне себе нужно. когда дисплея - много и затратно, а светодиодика - мало.
|1.24, Аноним (35), 22:30, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Access Denied
> This store is currently unavailable in your region
Ой да не больно и хотелось!
На алике китайскозамещйнный LGBT за 70 рублёв и можно пограммировать на ардуино иде... мелкое и питается от пары батарееек из фикс-прайса..
Ну или risc-v от есп с вайфаём и блюпупом за 100 рублей... Вот это IoT...
а это чупакабра какая-то...
|1.26, Аноним83 (?), 22:35, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не понятно для чего оно.
Есть дешман ESP32 для мелкого IoT со всей нужной переферией, вплоть до проводного ethernet.
В более дорогом сегменте обычно хочется больше интерфейсов, опять же ethernet проводной, HDMI и больше USB.
На чипе нет радиатора и его положение такое что приделать его туда сложно, без радиатора даже 5 Ватт будет много, а с такой мощностью про GPU можно забыть, а ядра придётся удушить с 2ГГц до 300-500МГц, те под десктоп оно не канает даже по приколу.
AI ускоритель - вообще не понятно что с ним делать. Везде его ставят как плюс, но я что то не видел нигде списка ПО которое могло бы такие штуки использовать. Те Vulkan и OpenCL - это понятно как и чем юзать, какой результат. А с AI что? В общем выглядит мёртвым грузом.
|2.29, pic (??), 22:49, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Маркетологи теперь не изучают рынок и его деление на сегменты, они им руководят.
|2.52, Аноним (-), 02:25, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Еще более ненужная фигня До возможностей линуха этому уродцу как пехом до пекин... большой текст свёрнут, показать
|1.28, pic (??), 22:39, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
- Давайте сверху намажем и снимем сливки!
Вот и закопал Qualcomm ардуинку, аж жаль.
Очень печально.
|1.31, kusb (?), 22:52, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Три тысячи с лишним за новый вообще-то полноценный компьютер (странной архитектуры) какой-никакой. Это десктоп или информационный терминал, управление разными процессами, например.
Оно наверное потянет half life1 и даже cs1.6.
|2.36, Аноним (35), 23:10, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
дык для этого удобней одноплатник - там порты (включая hdmi) из коробки и выбор большой
|3.47, Аноним (9), 01:34, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Может, порты прикурочат на гребёнку? Правда вот гребёнка вышла куцой.
|1.39, Аноним (40), 23:29, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Тоесть Qualcomm выкатили своего конкурента Raspberry Pi 5 с ценником на 4 доллара дешевле 😁
С прилепленными AI сервисами из облака Qualcomm.
С процессором из 2012 года который слабее Pi 5 примерно в 4 раза. Но зато прилепили к нему STM32, ибать молодцы.
И из преимуществ у этой байды: круто работает в очень узком спектре задач связанных с ИИ которые получаются максимально неполноценными из-за того что это не полноценный вычислительный блок, а мини-ПК
|