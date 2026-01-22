Представлена плата Arduino UNO Q с 4ГБ ОЗУ и 32ГБ eMMC

> Стоп. STM32 крутит железо, GPCPU отдаёт команды и получает данные. С чего бы одно обращение - один запрос к ADC? Кто мешает burst-то сделать? Концепция Arduino мешает. Базовая библиотека работает с этой штукой стандартными функциями. Для расширенных - ее придется программировать самому. Идея припендюрить МК к ЦПУ не нова, у меня уже лет 10 есть такая штука: https://ibb.co/m5qzr1qF Проблема в том, что любая связь по i2c имеет таймауты, поскольку slave нужно время чтобы обработать подключение и отправить ответ. Как правило это пауза около 20мс. Хотя сам компаратор работает чуть ли не наносекунды. Вот на примере приведенном выше. Юзкейс - счетчик электроэнергии. Вам нужно 50 раз в секунду опросить 2 порта, для напряжения и тока, сложить эти значения и разделить на 50. Даже если вы эту логику организуете на МК - 20мс задержки, внесут в этот счетчик несколько киловатт погрешности за сутки. А ведь это самая простая задача, но ее можно усложнить. Как вам известно, существует много коммутационных устройств, управляемых логикой. Наиболее известное вам - скорее всего "умная розетка". В таких устройствах стоят реле. Так вот, чтобы между контактами таких реле не появлялись дуги и они друг к другу не пригорали и не искрили - отключение происходит при нулевом значении амплитуды тока, т.е. в окошке 20мс. Вы представляете сколько раз ЦПУ должен опрашивать микроконтроллер, чтобы тот опросил ADC, чтобы уловить это окошко? Понимаю, что вы сейчас скажете перенести и это на микроконтроллер, и это будет правильно. Вот только нахрена тогда нам целый неотключаемый ЦПУ жрущий амперы и выделяющий тепло, если мы все делаем на МК?

