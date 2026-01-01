Тестовый релиз драйверов NVIDIA для ОС Haiku

|
3.21, Васян Стаканыч (-), 21:40, 01/01/2026
+1
Старый комп это всё_что_было_ДО_775_сокета. На 775 сокет ты можешь поставить современную GPU в PCIe, можешь поставить SATA накопитель, USB2 из коробки и т.д. А вот на Pentium III уже ничего из этого не поставить без танцев с бубном.
2.14, Аноним (14), 21:07, 01/01/2026
–2
Все больше жиреет гайка. Уже и драйверов каких то непонятных напихали. Пора с нее валить. Скоро станет такой же неповоротливой как линукс.
2.27, Гомер (?), 21:53, 01/01/2026
|+/–
|
А ниче тот факт что там нет драйверов wi-fi, а ниче тот факт что ркн заблокировал сайт Haiku).
1.2, Аноним (2), 20:29, 01/01/2026
–10
|
Скриншот неудачный. Эта игра запрещена очень сиильно. За такое сейчас статья. Я не шучу, луче скриншот снести.
2.7, Кошкажена (?), 20:38, 01/01/2026
|+/–
|
> Скриншот неудачный. Эта игра запрещена очень сиильно.
Это 1 сталкер, скорее всего на openxray. С чего он запрещен?
2.12, Аноним (12), 20:52, 01/01/2026
–3
|
Как вариант, можно:
1. Сделать сноску со звёздочкой с текстом про запрет в России.
2. Оставить скриншот в международной версии сайта, а на домене RU заменить. Как на сайте bestchange в домене COM (заблокированном в России) есть ссылки на соцсети, а в домене RU их нет.
Ну так а какой ещё скрин можно разместить? По факту, опенсорсных AAA-игр такого уровня больше нет. Не Doom3 же постить 2004 года.
3.23, Васян Стаканыч (-), 21:44, 01/01/2026
|+/–
> Doom3
Есть вполне себе современный Doom 3, который поддерживает современные фишки и нагружает GPU по полной программе.
1.3, Аноним (3), 20:30, 01/01/2026
|+/–
|
Круто, но всё же напомню, что в этом не так много интересного - с GSP (который на Turing+) практически весь важный код просто выполняется на самом GPU, так что никакой "свободы" на самом деле нет. Таким образом Nvidia может говорить, что у них теперь "открытый" драйвер, но если копнуть глубже, то всё как всегда :)
2.6, name (??), 20:36, 01/01/2026
|+/–
Так на глинуксе этот самый открытый ядерный драйвер поставляется с блобами для юзерспейса.
2.11, Аноним (-), 20:45, 01/01/2026
|+/–
> так что никакой "свободы" на самом деле нет.
А еще никто и не обещал!
> Таким образом Nvidia может говорить, что у них теперь "открытый" драйвер
Их драйвер соответсвует всем 4 пунктам из опуса святого Штульмана.
Кушайте не обляпайтесь)))
2.25, Васян Стаканыч (-), 21:46, 01/01/2026
|+/–
|
> практически весь важный код просто выполняется на самом GPU
Почему тебя волнует что там выполняется в самом GPU? Ты же не паришься по поводу, что на материнке (и даже в современных БП) есть ШИМ-контроллеры с собственной ОС внутри. Не говоря уж про всякие Intel ME.
3.31, Аноним (31), 22:38, 01/01/2026
|+/–
> есть ШИМ-контроллеры с собственной ОС внутри. Не говоря уж про всякие Intel ME.
Местных бeлoк-иcтepичек еще как парит.
Особенно Intel ME.
Они заявляют что это бекдор, но чск никаких пруфов предоставить не могут.
1.10, Аноним (10), 20:41, 01/01/2026
|+/–
|
> Проект опубликован под названием "Nebula", чтобы избежать путаницы с официальными драйверами NVIDIA и Linux-драйвером Nouveau.
Но в заголовке мы об этом говорить не будем.
1.18, Аноним (18), 21:12, 01/01/2026
|+/–
|
Вот так надо драйвера делать, для других видеокарт ты хрен портируешь, они завязаны на конкретные ОС и их внутренности, а тут спокойно можно перенести.
2.22, AleksK (ok), 21:40, 01/01/2026
|+/–
Потому что в нём по сути и нет ничего специфичного, все работает через GSP
3.26, Васян Стаканыч (-), 21:50, 01/01/2026
|+/–
И это великолепно. Очень правильный шаг сделали парни из Nvidia. И вангую, что по этому пути будет развиваться всё IT в дальнейшем (когда каждый чип, каждая железка будет содержать свою firmware, которая работает под капотом, а для ОС выводит только handlers).
|
4.28, Аноним (18), 22:16, 01/01/2026
|+/–
Те же SSD/HDD тоже работают под управлением своей микропрограммы, а наружу выдают по стандартному интерфейсу то, что ожидает от них ОС, так что да, NVIDIA выбрала совершенно правильный путь.
2.24, Аноним (24), 21:45, 01/01/2026
|+/–
Специалист по драйверам видеокарт в треде.
> они завязаны на конкретные ОС и их внутренности
пример таких драйверов в том же линуксе покажешь?
1.30, мяв (?), 22:32, 01/01/2026
|+/–
это не "драйвера nvidia". это "драйвера для видеокарт nvidia".
что как бы немного разное
