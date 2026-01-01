Тестовый релиз драйверов NVIDIA для ОС Haiku

1. Сделать сноску со звёздочкой с текстом про запрет в России.

2. Оставить скриншот в международной версии сайта, а на домене RU заменить. Как на сайте bestchange в домене COM (заблокированном в России) есть ссылки на соцсети, а в домене RU их нет.

Ну так а какой ещё скрин можно разместить? По факту, опенсорсных AAA-игр такого уровня больше нет. Не Doom3 же постить 2004 года.

