Тестовый релиз драйверов NVIDIA для ОС Haiku

01.01.2026 19:55

Илья Чугин (x512) опубликовал первый тестовый выпуск набора драйверов для видокарт NVIDIA под операционную систему Haiku. Поддерживаются карты начиная с серии Turing и выше. Проект опубликован под названием "Nebula", чтобы избежать путаницы с официальными драйверами NVIDIA и Linux-драйвером Nouveau. Набор основан на открытых модулей для ядра Linux, публикуемых компанией NVIDIA и задействованных в её проприетарных драйверах, а также Vulkan-драйвера NVK и OpenGL-драйвере Zink из состава Mesa.



Автор новости: beos
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64542-haiku
Ключевые слова: haiku, nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:24, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    гайка все хорошеет :)
    пора ей старый комп отдать
     
     
  • 2.5, квантовый ластик (?), 20:35, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Старый - это что значит в нашем контексте? Первый/второй Пентиум?
     
     
  • 3.19, tot (??), 21:26, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    начиная с серии Turing и выше
     
  • 3.21, Васян Стаканыч (-), 21:40, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Старый комп это всё_что_было_ДО_775_сокета. На 775 сокет ты можешь поставить современную GPU в PCIe, можешь поставить SATA накопитель, USB2 из коробки и т.д. А вот на Pentium III уже ничего из этого не поставить без танцев с бубном.
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:07, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все больше жиреет гайка. Уже и драйверов каких то непонятных напихали. Пора с нее валить. Скоро станет такой же неповоротливой как линукс.
     
  • 2.27, Гомер (?), 21:53, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ниче тот факт что там нет драйверов wi-fi, а ниче тот факт что ркн заблокировал сайт Haiku).
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:29, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Скриншот неудачный. Эта игра запрещена очень сиильно. За такое сейчас статья. Я не шучу, луче скриншот снести.
     
     
  • 2.4, BlackRot (ok), 20:30, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сцикл0
     
  • 2.7, Кошкажена (?), 20:38, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скриншот неудачный. Эта игра запрещена очень сиильно.

    Это 1 сталкер, скорее всего на openxray. С чего он запрещен?

     
  • 2.12, Аноним (12), 20:52, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как вариант, можно:

    1. Сделать сноску со звёздочкой с текстом про запрет в России.
    2. Оставить скриншот в международной версии сайта, а на домене RU заменить. Как на сайте bestchange в домене COM (заблокированном в России) есть ссылки на соцсети, а в домене RU их нет.

    Ну так а какой ещё скрин можно разместить? По факту, опенсорсных AAA-игр такого уровня больше нет. Не Doom3 же постить 2004 года.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:11, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может просто ничего не делать? И не потакать сумасшедшим?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 21:30, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я думаю это цыпсо, типичная стратегия.
     
  • 3.23, Васян Стаканыч (-), 21:44, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Doom3

    Есть вполне себе современный Doom 3, который поддерживает современные фишки и нагружает GPU по полной программе.

     
  • 1.3, Аноним (3), 20:30, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, но всё же напомню, что в этом не так много интересного - с GSP (который на Turing+) практически весь важный код просто выполняется на самом GPU, так что никакой "свободы" на самом деле нет. Таким образом Nvidia может говорить, что у них теперь "открытый" драйвер, но если копнуть глубже, то всё как всегда :)
     
     
  • 2.6, name (??), 20:36, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на глинуксе этот самый открытый ядерный драйвер поставляется с блобами для юзерспейса.
     
  • 2.11, Аноним (-), 20:45, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так что никакой "свободы" на самом деле нет.

    А еще никто и не обещал!

    > Таким образом Nvidia может говорить, что у них теперь "открытый" драйвер

    Их драйвер соответсвует всем 4 пунктам из опуса святого Штульмана.
    Кушайте не обляпайтесь)))

     
  • 2.25, Васян Стаканыч (-), 21:46, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > практически весь важный код просто выполняется на самом GPU

    Почему тебя волнует что там выполняется в самом GPU? Ты же не паришься по поводу, что на материнке (и даже в современных БП) есть ШИМ-контроллеры с собственной ОС внутри. Не говоря уж про всякие Intel ME.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 22:38, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть ШИМ-контроллеры с собственной ОС внутри. Не говоря уж про всякие Intel ME.

    Местных бeлoк-иcтepичек еще как парит.
    Особенно Intel ME.
    Они заявляют что это бекдор, но чск никаких пруфов предоставить не могут.

     

  • 1.8, Ilnarildarovuch (?), 20:38, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока линукс растеет, плюшная хайку получает базовые драйвера :)
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:40, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддерживаются карты начиная с серии Turing и выше

    https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_(microarchitecture)

     
  • 1.10, Аноним (10), 20:41, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Проект опубликован под названием "Nebula", чтобы избежать путаницы с официальными драйверами NVIDIA и Linux-драйвером Nouveau.

    Но в заголовке мы об этом говорить не будем.

     
  • 1.16, d (??), 21:10, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    X512 супер
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:12, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так надо драйвера делать, для других видеокарт ты хрен портируешь, они завязаны на конкретные ОС и их внутренности, а тут спокойно можно перенести.
     
     
  • 2.22, AleksK (ok), 21:40, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в нём по сути и нет ничего специфичного, все работает через GSP
     
     
  • 3.26, Васян Стаканыч (-), 21:50, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это великолепно. Очень правильный шаг сделали парни из Nvidia. И вангую, что по этому пути будет развиваться всё IT в дальнейшем (когда каждый чип, каждая железка будет содержать свою firmware, которая работает под капотом, а для ОС выводит только handlers).
     
     
  • 4.28, Аноним (18), 22:16, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те же SSD/HDD тоже работают под управлением своей микропрограммы, а наружу выдают по стандартному интерфейсу то, что ожидает от них ОС, так что да, NVIDIA выбрала совершенно правильный путь.
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:45, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специалист по драйверам видеокарт в треде.

    > они завязаны на конкретные ОС и их внутренности

    пример таких драйверов в том же линуксе покажешь?

     
     
  • 3.29, Аноним (18), 22:21, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно говоря это те драйвера, которые есть в ядре Linux, они завязаны на API ядра, их нельзя взять и использовать в другой ОС, ярчайший пример: https://wiki.freebsd.org/LinuxKPI
     

  • 1.30, мяв (?), 22:32, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это не "драйвера nvidia". это "драйвера для видеокарт nvidia".
    что как бы немного разное
     

