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В Haiku портировали свежие выпуски Firefox, LibreWolf и Thunderbird

11.03.2025 22:20

Герамсим Троеглазов (3dEyes) собрал свежие версии браузера Firefox 136, а также основанный на данной ветке браузер LibreWolf 136 и почтовый клиент ThunderBird 136.

По данным одного из разработчиков Haiku в начале 2000-х годов энтузиасты ОС BeOS стали одними из вдохновителей создания Firefox. В то время в рамках проекта Bezilla развивался порт пакета Mozilla Suite для ОС BeOS. Так как пакет был слишком раздут, связанное с BeOS сообщество попыталось создать на его основе легковесный вариант, в котором был оставлен только браузер и удалены все остальные компоненты, такие как почтовый клиент и редактор web-страниц. Разработчики из Mozilla посчитали идею заслуживающей внимания и выпустили собственный обособленный вариант браузера под именем Phoenix, позднее переименованный в Firebird из-за пересечения с торговой маркой, а затем ещё раз переименованный в Firefox из-за пересечения с названием свободной СУБД.



  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/haiku_ru/151488...)
  2. OpenNews: Порт Firefox принят в состав официального репозитория ОС Haiku
  3. OpenNews: Вторая экспериментальная сборка Firefox для ОС Haiku
  4. OpenNews: Пятый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  5. OpenNews: Haiku ограничит доступ из Великобритании из-за риска нарушения закона Online Safety Act
  6. OpenNews: Firefox портирован для ОС Haiku
Автор новости: beos
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62858-haiku
Ключевые слова: haiku, firefox
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:25, 11/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    А как там с аппаратным ускорением, кстати?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:36, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его нет и не будет.
     

  • 3, Аноним (3), 23:38, 11/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    С такими темпами Haiku скоро обойдёт Линукс на desktop.
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:39, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порт браузера за 20 лет? Отличный темп. К 2050 портируют Косынку.
     
  • 5, Аноним (5), 23:43, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какими темпами? Фурифокс на линуксе существует чуть ли не со своего зарождения, а на хайку только-только адекватно портировали. Такими темпами дай бог мы получим хоть что то минимально юзабельное в современном мире лет эдак через 10. Не, если ваш быт это только сидение в браузере, то можно уже и сейчас, но боюсь без аппаратного ускорения вы будете плеваться от дичайших лагов. Дай бог ещё, чтоб видеодрайвера были, а то лагать будет не только браузер, но и вся система.
     
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