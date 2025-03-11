В Haiku портировали свежие выпуски Firefox, LibreWolf и Thunderbird

Герамсим Троеглазов (3dEyes) собрал свежие версии браузера Firefox 136, а также основанный на данной ветке браузер LibreWolf 136 и почтовый клиент ThunderBird 136. По данным одного из разработчиков Haiku в начале 2000-х годов энтузиасты ОС BeOS стали одними из вдохновителей создания Firefox. В то время в рамках проекта Bezilla развивался порт пакета Mozilla Suite для ОС BeOS. Так как пакет был слишком раздут, связанное с BeOS сообщество попыталось создать на его основе легковесный вариант, в котором был оставлен только браузер и удалены все остальные компоненты, такие как почтовый клиент и редактор web-страниц. Разработчики из Mozilla посчитали идею заслуживающей внимания и выпустили собственный обособленный вариант браузера под именем Phoenix, позднее переименованный в Firebird из-за пересечения с торговой маркой, а затем ещё раз переименованный в Firefox из-за пересечения с названием свободной СУБД.



