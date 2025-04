Успехи в портировании графических драйверов NVIDIA для ОС Haiku

2.6 , Аноним ( 6 ), 18:08, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как говорится, тише едешь - дальше будешь.

2.7 , Аноним ( 7 ), 18:09, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Можно бесконечно фантазировать о сабже, но фантазии разбиваются в дребезги после первой попытки на ней поработать. Поддержка периферии хуже чем в BSD. Там хотя бы тачпад работает.

2.8 , xtotec ( ok ), 18:10, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Самый ржач будет, если именно эта хреновина по итогу устроит тот самый «вездекапец» Да щас прям. Если про Линуксы/Фри стоит плачь Ярославны, что там нет пользовательских приложений, то уж в Хайке их "ещё нетее". Хромиум-то уже портировали или всё так же с Огнелисом борются?

3.10 , Аноним ( 10 ), 18:12, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой плач? На линуксе нет проблем с приложениями лет 15.

4.12 , Аноним ( 12 ), 18:15, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Если только а рамках парадигмы «нет приложений — нет и проблем». Напоминаю, что десктопный Линукс — это 4%, ищ которых 2% — стимконсоль.

5.14 , Аноним ( 10 ), 18:30, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И чего? Это _гигантские_ цифры. Больше только у 2 систем. Я тоже тебе напомню, что Asus - это 6% рынка лаптопов =)

>Если только а рамках парадигмы Какие парадигмы? Нет какого-то штучного проф. софта, который если очень нужно гоняется под вайном. Под мак тоже нет некоторых программ, которые есть под Винду и Линукс. И чего теперь?

6.28 , Аноним ( - ), 19:13, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И чего? Это _гигантские_ цифры. Больше только у 2 систем. Ты про ~70%+ у винды и 16%+ у макоси? Прям конкурент из конкурентов, ахаха!

Вообще-то там еще и хромось где-то есть. Не много, но вполне такой же порядок цифр что и линь.

7.33 , Аноним ( 10 ), 19:44, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И? А если будет 65 у винды - это хорошо? Нет? А сколько хорошо? 10 или 15? Ты берешь какие-то цифры и говоришь, что они тебе не нравятся. Почему они не нравятся и в чем проблема - конечно, не говоришь. Потому что сам не знаешь, а просто боишься циферок)

4.19 , Аноним ( - ), 18:40, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Какой плач? На линуксе нет проблем с приложениями лет 15. Какого софта? Консольных утилиток для прдликов? Эт да, такого добра тут навалом.

А в браузере gpu ускорение работает от ретроградности меркурия и даже офисного пакета нормального нет. Про проф. софт можно даже не заикаться. Есть пара поделок с заявкой на, но тоже самое есть и на нормальных десктопных осях.

5.22 , Аноним ( 10 ), 18:47, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну и? А плач где? Кому нужен специфичный софт под конкретную платформу - тот пользуется этой платформой. Кто сказал, что весь софт должен быть на всех платформах? Может на Винде есть весь софт? Удачи найти Маковский софт на Винду. На маке есть весь софт? Хахах просто. На линуксе есть своя экосистема, которая года с 2010 удовлетворяет пользователей линукса. Всё. А не "нет Фотошопа значит плач погибель и ад". Ну нет и нет.

5.23 , AleksK ( ok ), 18:48, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А в браузере gpu ускорение работает от ретроградности меркурия На AMD работает, в последних версиях FF включено по умолчанию. > и даже офисного пакета нормального нет LibreOffice, наш OnlyOffice. Я уже год как для писулек перешел на yandex disk, а там встроенный OnlyOffice, даже устанавливать ничего не надо, все работает прямо в браузере. > Про проф. софт можно даже не заикаться. Это какой? Фотожоп? Прямо самое необходимое.

6.24 , Аноним ( 10 ), 18:53, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А бесполезно с конкретикой тут отвечать. У них всегда какого-нибудь VasyanSoft MegaProga будет не хватать =) не трать время.

6.26 , Аноним ( - ), 19:06, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На AMD работает, в последних версиях FF включено по умолчанию А если не АМД? А если не последний? А если гибридная графика? А если...

Во именно то о чем и говорю. > LibreOffice Тормозное поделие портящие документы. До сих пор не научились в совместимость. > все работает прямо в браузере. Если вам этого достаточно - ну, круто. > Это какой? Фотожоп? Прямо самое необходимое. Так в том то и дело, что именно вам ничего и не нужно))

Хватило бы и планшетика на андроиде чтобы вкшечку посмотреть и в яндекс диске что-то написать. И ускорение гарантировано бы работало. А кому-то нужен и Фотошоп, и Иллюстратор, Корел, Солид, Автокад, ... и десятки, если не сотни, других софтин.

7.27 , Аноним ( 10 ), 19:09, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А кому-то нужен и Фотошоп, и Иллюстратор, Корел, Солид, Автокад, ... и десятки, если не сотни, других софтин. Ну так эти кто-то работают на Винде и Маке. В чем проблема? У меня куча знакомых инженеров и никто из них по ночам не плачет, что нельзя работать на линуксе. Да и как ты представляешь эту работу? В инженерке никто тебе выбирать ОС не даст. А раз так - откуда возьмётся спрос на портирование. С чего ты вообще решил, что это ненормальная ситуация?

7.31 , AleksK ( ok ), 19:30, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если не АМД? Все вопросы к хуангу, он со своими мегадровами умудряется класть огромный болт на всех пользователей линукса. > А если не последний? Не занимайся герантофилией. Если тебе нужно ускорение в браузере, то это явно не сервак, зачем тебе на домашнем компе древний браузер? > А если гибридная графика? Гибридная графика это когда на рабочем столе работает встройка, а в играх дискретка. Так встройки обычно бывают или intel или amd, и там и там должно все работать. > Тормозное поделие портящие документы. До сих пор не научились в совместимость. У меня быстро работает и ничего не портит. > Если вам этого достаточно - ну, круто. А что тебе надо от программы в которой надо по-быстрому сделать писульку на пару листов? Хочешь заменить ей всю учетную систему? Doom запустить? > А кому-то нужен и Фотошоп, и Иллюстратор, Корел, Солид, Автокад, ... и десятки, если не сотни, других софтин. И реальных пользователей полтора землекопа на десять тысяч пользователей, остальные просто скачали их с торрентов поизображать крутого дизигнера/архитектора.

3.21 , Grand ( ? ), 18:46, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если сделать её принудительной операционной системой , например в ЕС, господа погроммисты сами побегут писть, кто радостно, кто с плачем.

2.9 , Аноним ( 10 ), 18:11, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каким боком, если оно не работает? Годами туда портируют штучный софт, потом он протухает, потом всё начинается с начала. Где тут динамика то? Где использование в реальном мире?

3.16 , Crocodile ( ? ), 18:30, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я поставил на работе несколько старых компов скачал туда хайковских игр, показал сотрудникам, пусть приходят подростки играть на играх 90-х и др., пусть видят с чего начинался игровой мир. Приходили играли, понравилось, пусть и дальше продолжают. А есть ещё Dosbox...

Так что динамика это не панацея, не обязательно гнаться за убегающей лошадью, есть и стабильные, проверенные вещи.

Вот вам практичное использование данной операционки.

4.18 , Аноним ( 10 ), 18:37, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Звучит как прохладная былина, не представляю человека, который такой ерундой будет заниматься. Названия игр в студии =) В любом случае вместо хайку тут можно использовать вообще что угодно, хоть winxp. Динамика - это когда ты что-то делаешь лучше других.

5.29 , Crocodile ( ? ), 19:20, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ерунда у каждого своя и тем не менее я этим занимаюсь. Игры как я сказал уже, из 90-х, Принц Персии, Alex4, Alien Blaster, Сокобан, Тетрис, BlockOut II, Шахматы, Digger, Edgar, Hexen II, Mahjongg, Арканоид, Descent, на депоте разные есть https://depot.haiku-os.org/, главное пришедшим было интересно, кстати дети даже минёра оказывается не видели.

Конечно можно было выбрать XP, ReactOS или ещё какую другую операционку, но я выбрал именно Haiku. Ну хотя бы потому, что компы старые, из 90-х, многие операционки они не потянут, надо было долго подбирать, а задача была максимально загрузить играми в короткое время, да чтобы потом меньше было проблем, свободных машин на работе нет, а у меня списаные ретро, так что всё совпало, да и сама Haiku создавалась в первую очередь для работы с медиа, так что многих проблем избегал сразу. У меня там вообще Селероны даже есть и Haiku крутит на них несколько игр сразу и не тормозит, так что все остальные просто мимо, да и просто не хотелось винду ту же самую использовать.

Так что поставленная задача была выполнена и продолжает выполняться.

2.11 , Анонимище ( ? ), 18:13, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто современые крупные корпорации это сплошь анти-Мидасы, то к чему они прикасаются превращяется в г***о. Вот так Васяны могут отказаться на коне

3.17 , Аноним ( 10 ), 18:32, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хинт - когда васяны начинают зарабатывать деньги, то они перестают быть васянами в тот же день и превращаются в корпорации. А без денег будут порты раз в год какой-то чушни нердами.

2.20 , Grand ( ? ), 18:44, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только если станет РосГосОС. Ну, или, что более вероятно французики в качестве общеевропейской системы её выберут и принудительно внедрят.

3.25 , Аноним ( 10 ), 18:55, 13/04/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –