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Порт Firefox принят в состав официального репозитория ОС Haiku

09.12.2024 21:34

Группой разработчиков ОС Haiku был подготовлен и принят к публикации первый общедоступный порт браузера Mozilla Firefox. Совместными усилиями в процессе подготовки порта были внесены изменения как в базовую систему, так и в другие используемые порты, например в прослойку Wayland для Haiku, подготовленную разработчиком x512.

Из-за отсутствия реакции со стороны Mozilla, которая запрещает использовать свои товарные знаки при сборке из исходного кода, отличного от оригинального, было принято решение о поставке браузера под альтернативным именем IceWeasel, которое ранее применялось проектом Debian для распространения пакетов с Firefox, а также Фондом СПО для форка Firefox, созданного в рамках проекта GNUzilla.

Причиной публикации готового порта для широкой публики стало обеспечение воспроизведения медиа, возможность вывода звука, а также поддержка JIT. Стоит отметить, что порт всё ещё носит экспериментальный характер и имеет известные проблемы, такие как графические артефакты, вызванные несовершенством прослойки Wayland, а также не поддерживает некоторые возможности, такие как WebRTC.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/haikuports/...)
  2. OpenNews: Вторая экспериментальная сборка Firefox для ОС Haiku
  3. OpenNews: Пятый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  4. OpenNews: Firefox портирован для ОС Haiku
  5. OpenNews: Разработчики Debian меняют подход к поддержке Iceweasel в стабильных выпусках дистрибутива
  6. OpenNews: Firefox заменил Iceweasel в Debian Unstable
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62375-haiku
Ключевые слова: haiku, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 22:27, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мышь пожрала слона.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:42, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Iceweasel это ледяная ласка. За всю жизнь так ни разу и не написал это слово с первого раза.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:40, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >IceWeasel

    Ну то есть GNU IceCat?

     
  • 1.5, Krtek (?), 23:46, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хайку потихоньку обмазывают позиксом и прочими фридрисктопами. Вопрос: а нужна ли такая хайка?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:55, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С подключением. POSIX есть в Haiku с самых стародавних времён - как и, например, нативный порт Qt.
    FreeDesktop тут ровно настолько же, насколько он требуется для запуска сторонних портов, базовая система способна и существует без Wayland, .desktop файлов, XDG переменных окружения, и прочих наработок из-за стен RedHat.

    Что вам не нравится? Если у вас такой NIH-синдром, что вы против портов как таковых, вне зависимости от их безальтернативность, то флаг вам в руки! Идите и пишите ПО без фатального недостатка, будем рады вкладу (если вы способно его сотворить)

     
  • 2.8, Аноним (8), 23:59, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них вроде, за исключением минимального, входящего в стандартный набор софта, полностью отсутствует софт написанный по гайдам самой гайки - все это порты софта из линукса. То есть никакого преимущества по мультипоточности гайки не используется. А тот софт, который портирован, редко доходит до состояния stable - чаще всего его тыкают мышкой несколько минут и сразу закидывают в порты. Не говоря уже о оперативной синхронизации с апстримом когда выходит новая версия.
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 00:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы не знаете, о чём говорите.
    В haikuports существует некоторый пласт ПО, который:
    А) написан на нативных Haiku API;
    Б) отсутствует в базовой системе.

    Касательно портов - да, безусловно, мы не условный Debian, чтобы у нас было по мейнтейнеру на пакет, но наши разработчики активно занимаются мониторингом, и, по-возможности, всё исправляют; например, Begasus на постоянной основе штудирует порты любых направленностей, для которых отсутствует пристальное внимание кого-то другого, и часто решает проблемы с зависимостями, делает патчи, и так далее.

    Qt мейнтейнится активно на уровне, неуступающем официальной поддержке со стороны Qt Company Герасимом Троеглазовым; вместе с Qt он следит за некоторым крупным софтом, использующего Qt (в первую очередь такого как telegram-desktop и libreoffice).

    Нам есть к чему стремиться, нам нужна "свежая кровь", но мы не на пепелище. Никакого фатализма.

    Всегда поражала спобность OpenNET на перевод стрелок с крупного успеха в сторону крупного провала. Натуральное двоемыслие, как оно есть!

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:32, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у вас просто розовые очки. Вы как тот мужик, который 12 лет чистил заброшенную взлётную полосу и туда аварийно сел самолёт. Но полосу все равно закрыли.
     
  • 4.13, Аноним (13), 00:37, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тaщемта никакого крупного провала я не имел в виду, я только говорил о том, что текущее состояние дел далеко до удовлетворительного.

    Однако что действительно плохо - это отсутствие желания выйти за рамки поиграться на досуге в разработчиков ОС. Каждый раз когда пишут о небывалых успехах, я вижу введение собеседников в заблуждение, потому что это просто игрушка для бородатых программеров, у которой другого смысла существования нет. Нет целей сделать удобную ОС для широкой аудитории, хотя бы на уровне BSD, а есть только поиграться у себя в песочнице.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:51, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А смысл такого порта, который тянет за собой половину линукса? Ну у БСД тоже есть линуксулатор. И чего? Сильно помогло за 20 лет?
     
     
  • 2.10, _ (??), 00:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Догадаешься как оне неподдерживаемые нативно Wi-Fi карты пользуют? Так что - помогло! ;-)
     
  • 2.12, Аноним (11), 00:33, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел спросить зачем нужен хайку.
     

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