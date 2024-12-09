Порт Firefox принят в состав официального репозитория ОС Haiku

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:55, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С подключением. POSIX есть в Haiku с самых стародавних времён - как и, например, нативный порт Qt.

FreeDesktop тут ровно настолько же, насколько он требуется для запуска сторонних портов, базовая система способна и существует без Wayland, .desktop файлов, XDG переменных окружения, и прочих наработок из-за стен RedHat. Что вам не нравится? Если у вас такой NIH-синдром, что вы против портов как таковых, вне зависимости от их безальтернативность, то флаг вам в руки! Идите и пишите ПО без фатального недостатка, будем рады вкладу (если вы способно его сотворить)

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:59, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них вроде, за исключением минимального, входящего в стандартный набор софта, полностью отсутствует софт написанный по гайдам самой гайки - все это порты софта из линукса. То есть никакого преимущества по мультипоточности гайки не используется. А тот софт, который портирован, редко доходит до состояния stable - чаще всего его тыкают мышкой несколько минут и сразу закидывают в порты. Не говоря уже о оперативной синхронизации с апстримом когда выходит новая версия.

3.9 , Аноним ( 7 ), 00:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вы не знаете, о чём говорите.

В haikuports существует некоторый пласт ПО, который:

А) написан на нативных Haiku API;

Б) отсутствует в базовой системе. Касательно портов - да, безусловно, мы не условный Debian, чтобы у нас было по мейнтейнеру на пакет, но наши разработчики активно занимаются мониторингом, и, по-возможности, всё исправляют; например, Begasus на постоянной основе штудирует порты любых направленностей, для которых отсутствует пристальное внимание кого-то другого, и часто решает проблемы с зависимостями, делает патчи, и так далее. Qt мейнтейнится активно на уровне, неуступающем официальной поддержке со стороны Qt Company Герасимом Троеглазовым; вместе с Qt он следит за некоторым крупным софтом, использующего Qt (в первую очередь такого как telegram-desktop и libreoffice). Нам есть к чему стремиться, нам нужна "свежая кровь", но мы не на пепелище. Никакого фатализма. Всегда поражала спобность OpenNET на перевод стрелок с крупного успеха в сторону крупного провала. Натуральное двоемыслие, как оно есть!

4.11 , Аноним ( 11 ), 00:32, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это у вас просто розовые очки. Вы как тот мужик, который 12 лет чистил заброшенную взлётную полосу и туда аварийно сел самолёт. Но полосу все равно закрыли.

4.13 , Аноним ( 13 ), 00:37, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тaщемта никакого крупного провала я не имел в виду, я только говорил о том, что текущее состояние дел далеко до удовлетворительного. Однако что действительно плохо - это отсутствие желания выйти за рамки поиграться на досуге в разработчиков ОС. Каждый раз когда пишут о небывалых успехах, я вижу введение собеседников в заблуждение, потому что это просто игрушка для бородатых программеров, у которой другого смысла существования нет. Нет целей сделать удобную ОС для широкой аудитории, хотя бы на уровне BSD, а есть только поиграться у себя в песочнице.

