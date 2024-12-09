Порт Firefox принят в состав официального репозитория ОС Haiku

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|2.4, Аноним (4), 22:42, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Iceweasel это ледяная ласка. За всю жизнь так ни разу и не написал это слово с первого раза.
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|1.5, Krtek (?), 23:46, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хайку потихоньку обмазывают позиксом и прочими фридрисктопами. Вопрос: а нужна ли такая хайка?
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|2.7, Аноним (7), 23:55, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С подключением. POSIX есть в Haiku с самых стародавних времён - как и, например, нативный порт Qt.
FreeDesktop тут ровно настолько же, насколько он требуется для запуска сторонних портов, базовая система способна и существует без Wayland, .desktop файлов, XDG переменных окружения, и прочих наработок из-за стен RedHat.
Что вам не нравится? Если у вас такой NIH-синдром, что вы против портов как таковых, вне зависимости от их безальтернативность, то флаг вам в руки! Идите и пишите ПО без фатального недостатка, будем рады вкладу (если вы способно его сотворить)
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|2.8, Аноним (8), 23:59, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них вроде, за исключением минимального, входящего в стандартный набор софта, полностью отсутствует софт написанный по гайдам самой гайки - все это порты софта из линукса. То есть никакого преимущества по мультипоточности гайки не используется. А тот софт, который портирован, редко доходит до состояния stable - чаще всего его тыкают мышкой несколько минут и сразу закидывают в порты. Не говоря уже о оперативной синхронизации с апстримом когда выходит новая версия.
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|3.9, Аноним (7), 00:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы не знаете, о чём говорите.
В haikuports существует некоторый пласт ПО, который:
А) написан на нативных Haiku API;
Б) отсутствует в базовой системе.
Касательно портов - да, безусловно, мы не условный Debian, чтобы у нас было по мейнтейнеру на пакет, но наши разработчики активно занимаются мониторингом, и, по-возможности, всё исправляют; например, Begasus на постоянной основе штудирует порты любых направленностей, для которых отсутствует пристальное внимание кого-то другого, и часто решает проблемы с зависимостями, делает патчи, и так далее.
Qt мейнтейнится активно на уровне, неуступающем официальной поддержке со стороны Qt Company Герасимом Троеглазовым; вместе с Qt он следит за некоторым крупным софтом, использующего Qt (в первую очередь такого как telegram-desktop и libreoffice).
Нам есть к чему стремиться, нам нужна "свежая кровь", но мы не на пепелище. Никакого фатализма.
Всегда поражала спобность OpenNET на перевод стрелок с крупного успеха в сторону крупного провала. Натуральное двоемыслие, как оно есть!
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|4.11, Аноним (11), 00:32, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это у вас просто розовые очки. Вы как тот мужик, который 12 лет чистил заброшенную взлётную полосу и туда аварийно сел самолёт. Но полосу все равно закрыли.
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|4.13, Аноним (13), 00:37, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тaщемта никакого крупного провала я не имел в виду, я только говорил о том, что текущее состояние дел далеко до удовлетворительного.
Однако что действительно плохо - это отсутствие желания выйти за рамки поиграться на досуге в разработчиков ОС. Каждый раз когда пишут о небывалых успехах, я вижу введение собеседников в заблуждение, потому что это просто игрушка для бородатых программеров, у которой другого смысла существования нет. Нет целей сделать удобную ОС для широкой аудитории, хотя бы на уровне BSD, а есть только поиграться у себя в песочнице.
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|1.6, Аноним (6), 23:51, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А смысл такого порта, который тянет за собой половину линукса? Ну у БСД тоже есть линуксулатор. И чего? Сильно помогло за 20 лет?
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|2.10, _ (??), 00:09, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Догадаешься как оне неподдерживаемые нативно Wi-Fi карты пользуют? Так что - помогло! ;-)
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