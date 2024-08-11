Firefox портирован для ОС Haiku

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|2.73, Аноним (73), 20:00, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Авторами порта являются неаффилированные с официальным юридическим лицом Haiku Inc. разработчики, которые не получают от них донаты и/или зарплату.
З/П получает один разработчик, работающий по контракту, который к данному порту отношения никакого не имеет
Авторы порта - Kenz (он же и сделал самую первую попытку портирования год назад) и x512 (который уже многим прославился, начиная с порта системы на RISC-V в одно лицо, заканчивая самописным ядерным драйвером для видеокарт AMD серии Southern Islands, выдававший в связке с Mesa около 90% производительности версии для Linux)
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|1.5, Аноним (5), 16:34, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А ускорение на видеокарте уже работает? И vaapi заодно? Так-то была бы неплохая альтернатива для тех, кому 1 браузера достаточно. Хотя лучше бы почининли Falkon.
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|3.61, Аноним (61), 19:19, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кстати, в асусевых мамках такое встречал давненько, концепция киоска была прикольная.
не понял тогда, как они корневые церты в браузере обновлять собирались (инфобо - никак, ибо сроки поддержки обновлений биоса внезапно конечны).
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|2.49, Андрей (??), 18:54, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вообще-то, когда это было беосью, на том же железе на котором венда не могла второе видео запустить (всё квакало и тормозило), беось 4 видео запускала без тормозов и их же копировала на второй винт...
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|3.62, Аноним (61), 19:20, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело?" (с) марвин
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|2.106, Аноним (106), 23:37, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И vaapi заодно?
Ты просишь портировать на Би-оэс кучу дров и библиотек, но ты делаешь это не потрясывая сам знаешь чем
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|3.110, Аноним (5), 00:05, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе, достаточно добавить поддержку проприетарного драйвера nvidia, и он сделает практически всё необходимое сам.
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|1.11, Швондер (?), 16:45, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Это несомненно маленькая победа. Осталось завести ускорение хотя бы для интеловских встроек для начала чтобы без тиринга и тормозов скроллилось.
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|2.23, Аноним (23), 17:19, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какая победа? Это всё есть на линуксе, виндоусе и маке миллиард лет. Победа в том, что достигли уровня развития 2000 года с 1999?
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|1.13, Фанат Гаечки (-), 16:49, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, наконец-то.
Всесто каких-то унылых огрызков-недобраузеров привезли нормальный.
> До сих пор в Haiku предлагались браузеры WebPositive, Epiphany и Falkon
Кто-то в здравом уме вообще пользуется таким шлаком?
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|2.16, Аноним (16), 17:05, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кто вообще в здравом уме вообще пользуется haiku.
И кто, и зачем за 24 год задонатил им почти 22 тысячи долларов?
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|3.30, Аноним (30), 17:33, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нужна альтернатива убогому линуксу. BSD не годится, а вот хайку вполне
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|4.36, Аноним (36), 17:48, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну и как ее использовать то? Поддержки железа ноль, софта ноль, своих фишек ноль. Ядро протухшей биоси и портированные линуксячий софт.
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|5.115, Аноним (115), 01:08, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поддержки железа ноль, софта ноль, своих фишек ноль.
За железо не могу сказать, но софта и особенно фишек DE там хоть отбавляй. Поэтому тебе и наставили минусов.
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|1.17, Аноним (17), 17:08, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли пример Haiku работающего на реальном железе (в отличие от сферических коней в вакууме типа Hurd и ReactOS)?
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|3.52, Аноним (52), 19:03, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему мне на ноуте не должно хотеться несколько аккаунтов? Для себя, как личности; для дел по работе; для чего-то, чего не хочется, чтоб другие видели и много чего ещё придумать можно.
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|3.79, Аноним (-), 20:30, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем тебе на ноуте многопользовательская ОС?
Потому, что эра винды 95 давно закончилась. Потому, что в принципе ноутом может и более 1 человека иногда пользоваться. Потому, что запускать всякие сетевые сервисы и проч с теми же правами что и юзерь - гарантирует что при первом же факапе малварь сопрет абсолютно все до чего дотянется.
Конечно можно понадеяться что этого неуловимого джо грабить не будут, но это примерно как жить на свалке с аргументом "запах отпугивает грабителей". В принцпе это даже правда, но есть нюансы.
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|3.111, чатжпт (?), 00:05, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На каком ноуте? Эта ОС никогда не будет запущенна на реальном железе.
Разрабы некрофилией занимаются с любимой бабушкой, о которой надо сохранить добрую память и похорронить по человечески.
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|2.109, Аноним (109), 23:57, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что многопользовательская ос это не только чтоб разные юзеры могли логиниться поочереди или олновременно, это ещё и разделение прав доступа на уровне ядра, это чтоб сервисы запускать с правами непривелегированных юзеров
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|1.20, Аноним (20), 17:14, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> рабочий порт браузера Firefox
Какая хоть версия?
p.s. И да, ускорение в браузере не нужно. Видео нужно качать через yt-dlp, а смотреть через VLC.
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|2.24, Аноним (5), 17:19, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ток yt-dlp постоянно блокируется сайтами и отваливается при воспроизведении, а в браузере прекрасно работает. Впрочем, чего ещё ожидать от любителя vlc.
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|3.28, Аноним (28), 17:31, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ютуб вообще никак не работает в никаком браузере. Сейчас и у меня. Только текст грузится.
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|4.39, Аноним (5), 18:04, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включи любой прокси, их пока не блокируют. Пару дней назад антидпи работал прекрасно (в браузере скорости были лучше чем когда либо, а вот yt-dlp не мог через него работать).
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|5.58, Аноним (61), 19:14, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для yt-dlp надо парочку букв добавить в конфиг стартера.
ну и естессно - все зависит от каждого конкретного провайдера.
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|6.64, Аноним (5), 19:22, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каких? Сначала загрузка через http/3 работала кое-как, потом только обфускация трафика и просмотр в браузере, теперь только прокси. Но это независимо, противодействуют и сами сайты.
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|3.76, Аноним (-), 20:21, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ток yt-dlp постоянно блокируется сайтами и отваливается при воспроизведении,
> а в браузере прекрасно работает. Впрочем, чего ещё ожидать от любителя vlc.
А таки - в VLC играется без рекламы. И засэйвить можно без особой камасутры. А если отвалилось - ну, там буквально 1 мелкий Lua скриптик заапдейтить.
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|4.85, Аноним (5), 21:29, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Sponsorblock к vlc прикрутили? Ну к mpv вроде тоже прикрутили, но зачем вообще такое смотреть.
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|1.25, Аноним (23), 17:21, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они бы лучше развивали юзкейсы, в которых гайка лучше остальных. Затачивалась же под мультимедию? Ну сделайте поддержку медиа серверов отличную. Не, мы будем портировать линуксячий софт без цели и смысла.
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|3.34, Аноним (36), 17:45, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не юрист, мне всё равно. Мне преимущества нужны, как я могу использовать. Лицензии мне неинтересны
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|3.50, Аноним (52), 18:55, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего ж "истинно свободная" FreeBSD не стала широко востребованной?
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|4.57, Аноним (61), 19:12, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве?
Только у меня три сервера в бекэнде на ней (Не считая NetBSD\OpenBSD).
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|5.70, Аноним (5), 19:39, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Твоя файлопомойка может хоть на phantom os крутится. Нормальные масштабируемые внедрения подразумевают линукс, но каждый такой кейс это капля в море по сравнению с работой фряхи во благо Sony.
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|6.77, l0l (?), 20:25, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормальные масштабируемые внедрения подразумевают линукс
и топнул ножкой для убедительности.
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|6.82, Аноним (82), 20:58, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> по сравнению с работой фряхи во благо Sony.
У Sony с AMD заключены NDA. Там такие же сложные отношения с FreeBSD, как у AMD и ZLUDA-разраба с NVidia.
А ты что-нибудь пропищал в той новости, или не заметил сходства?
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|2.56, Аноним (61), 19:11, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему постоянно.
Через раз, и только при попытках работать с видеокартами.
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|1.43, Аноним (40), 18:13, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>из-за излишнего подозрительного отношения к ним некоторых сетей доставки и крупных drive-by распространителей вредоносного ПО
Ясно.
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|2.53, Андрей (??), 19:03, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Она в 90е на голову превосходила венду. но M$ её загнобил, кому нужны конкуренты...
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|3.59, чатжпт (?), 19:16, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что ты пи*шь? первая альфа появилась в 2009, до этого был OpenBeOS, который выпустили начале 200х. До этого была лютая корпорастня BeOS и Palm что-то там ковыряли
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|1.54, Аноним (61), 19:09, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Внимание
1. а что произошло с БеОСь?
2. Эта такая концептуальная штука иметь два заголовка окна, одно оранжевое системное, другое файрфокса с крестиком?
3. 20 лет разрабатывали - а для чего оно нужно, кроме кучки отщепенцев, если современная жизнь это тупо доступ к услугам веб-сервисов под постоянно перевыпускаемыми сертификатами?
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|1.66, ДругойАнон (?), 19:27, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну всё, теперь Haiku это настоящая ОС. В ней работает полноценный браузер, а все остальное в современном мире уже опционально
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|2.72, Аноним (72), 19:58, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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удивляет сильно что react os не развивают сильно :(
по прежнему альфа, bsod-ы
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|1.74, Аноним (74), 20:08, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Буквально недавно читал блог о том, как трудно WebKit заводится под Haiku. А тут раз и на тебе, целый Firefox
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|2.78, X512 (?), 20:27, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Трудно заводится нативный порт WebKit через родной тулкит. Через GTK3 оно без проблем заводится.
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|1.75, Аноним (-), 20:10, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в начале 2000-х годов энтузиасты ОС BeOS стали
> одними из вдохновителей создания Firefox.
И, наконец, когда он уже никому стал нахрен не нужен - они смогли его запустить наконец. Держат марку! Как там их GCC 2.95 поживает? :)
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|2.88, Аноним (89), 21:35, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро туда включат код на свифте и перестанет работать. Потому что эпл недопустит конкуренции на рынке ос.
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|1.93, Аноним (93), 21:43, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По наличию мейнстримного браузера можно определить является ли ОС стопроцентной игрушкой или годна для чего-то ещё.
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|2.98, нокия (?), 22:33, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мейнстрим в 2,74 % - https://gs.statcounter.com/browser-market-share
сижу на фф на андроид, чтоб ютуб в бэкграунде слушать с выключенным экраном. начиная с где-то 5-8 релизов назад фф стал падать по несколько раз в день. предыдущий релиз был стабильным. сейчас опять всё сломали. на десктопе всё ок
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|3.113, Анон1212 (ok), 00:25, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вивалди тоже так может, у меня не отваливался пока, ну и конечно есть youtube revanced
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|1.100, X512 (?), 22:48, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не портировали, а первый (точнее второй но не суть важно) раз запустили сколь-нибудь новую версию через Wayland. Пока всё недостаточно протестировано и отсутствуют реализации разного платформенного кода в результате чего оно часто падает. Это пока черновой порт, не пригодный для обычного пользователя.
Кто-то написал статью сильно раньше времени.
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