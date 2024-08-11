Firefox портирован для ОС Haiku

После более года разработки подготовлен первый рабочий порт браузера Firefox для открытой операционной системы Haiku, продолжающей развитие идей BeOS. Отмечается, что порт пока непригоден для обычного пользователя, так как не полностью протестирован и недостаточно стабильно работает. Готовые установочные сборки не публикуются, для желающих протестировать Firefox в Haiku предлагается выполнить сборку из исходных текстов. До сих пор в Haiku предлагались браузеры WebPositive, Epiphany и Falkon, использование которых создавало трудности из-за излишнего подозрительного отношения к ним некоторых сетей доставки контента и крупных сайтов. По данным одного из разработчиков Haiku в начале 2000-х годов энтузиасты ОС BeOS стали одними из вдохновителей создания Firefox. В то время в рамках проекта Bezilla развивался порт пакета Mozilla Suite для ОС BeOS. Так как пакет был слишком раздут, связанное с BeOS сообщество попыталось создать на его основе легковесный вариант, в котором был оставлен только браузер и удалены все остальные компоненты, такие как почтовый клиент и редактор web-страниц. Разработчики из Mozilla посчитали идею заслуживающей внимания и выпустили собственный обособленный вариант браузера под именем Phoenix, позднее переименованный в Firebird из-за пересечения с торговой маркой, а затем ещё раз переименованный в Firefox из-за пересечения с названием свободной СУБД.



