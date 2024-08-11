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Firefox портирован для ОС Haiku

11.08.2024 16:27

После более года разработки подготовлен первый рабочий порт браузера Firefox для открытой операционной системы Haiku, продолжающей развитие идей BeOS. Отмечается, что порт пока непригоден для обычного пользователя, так как не полностью протестирован и недостаточно стабильно работает. Готовые установочные сборки не публикуются, для желающих протестировать Firefox в Haiku предлагается выполнить сборку из исходных текстов. До сих пор в Haiku предлагались браузеры WebPositive, Epiphany и Falkon, использование которых создавало трудности из-за излишнего подозрительного отношения к ним некоторых сетей доставки контента и крупных сайтов.

По данным одного из разработчиков Haiku в начале 2000-х годов энтузиасты ОС BeOS стали одними из вдохновителей создания Firefox. В то время в рамках проекта Bezilla развивался порт пакета Mozilla Suite для ОС BeOS. Так как пакет был слишком раздут, связанное с BeOS сообщество попыталось создать на его основе легковесный вариант, в котором был оставлен только браузер и удалены все остальные компоненты, такие как почтовый клиент и редактор web-страниц. Разработчики из Mozilla посчитали идею заслуживающей внимания и выпустили собственный обособленный вариант браузера под именем Phoenix, позднее переименованный в Firebird из-за пересечения с торговой маркой, а затем ещё раз переименованный в Firefox из-за пересечения с названием свободной СУБД.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Четвёртый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  3. OpenNews: Для Haiku реализована прослойка для совместимости с Wayland
  4. OpenNews: Для ОС Haiku предложен слой совместимости с Xlib/X11
  5. OpenNews: Разработчики Haiku развивают порты для RISC-V и ARM
  6. OpenNews: Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61687-haiku
Ключевые слова: haiku, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:31, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Шикуем на последние пожертвования
     
     
  • 2.73, Аноним (73), 20:00, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Авторами порта являются неаффилированные с официальным юридическим лицом Haiku Inc. разработчики, которые не получают от них донаты и/или зарплату.

    З/П получает один разработчик, работающий по контракту, который к данному порту отношения никакого не имеет

    Авторы порта - Kenz (он же и сделал самую первую попытку портирования год назад) и x512 (который уже многим прославился, начиная с порта системы на RISC-V в одно лицо, заканчивая самописным ядерным драйвером для видеокарт AMD серии Southern Islands, выдававший в связке с Mesa около 90% производительности версии для Linux)

     

  • 1.5, Аноним (5), 16:34, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А ускорение на видеокарте уже работает? И vaapi заодно? Так-то была бы неплохая альтернатива для тех, кому 1 браузера достаточно. Хотя лучше бы почининли Falkon.
     
     
  • 2.12, Карлос Сношайтилис (ok), 16:48, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > кому 1 браузера достаточно

    Этим можно купить мат плату со встроенным в биос линухом

     
     
  • 3.61, Аноним (61), 19:19, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, в асусевых мамках такое встречал давненько, концепция киоска была прикольная.
    не понял тогда, как они корневые церты в браузере обновлять собирались (инфобо - никак, ибо сроки поддержки обновлений биоса внезапно конечны).
     
  • 2.49, Андрей (??), 18:54, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вообще-то, когда это было беосью, на том же железе на котором венда не могла второе видео запустить (всё квакало и тормозило), беось 4 видео запускала без тормозов и их же копировала на второй винт...
     
     
  • 3.62, Аноним (61), 19:20, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело?" (с) марвин
     
  • 2.106, Аноним (106), 23:37, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И vaapi заодно?

    Ты просишь портировать на Би-оэс кучу дров и библиотек, но ты делаешь это не потрясывая сам знаешь чем

     
     
  • 3.110, Аноним (5), 00:05, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе, достаточно добавить поддержку проприетарного драйвера nvidia, и он сделает практически всё необходимое сам.
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:41, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличное достижение. Firefox есть, можно пользоваться. :)
     
  • 1.10, Аноним (10), 16:43, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Получается FF вернулся в родную гавань?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:12, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    no
     

  • 1.11, Швондер (?), 16:45, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Это несомненно маленькая победа. Осталось завести ускорение хотя бы для интеловских встроек для начала чтобы без тиринга и тормозов скроллилось.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:19, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какая победа? Это всё есть на линуксе, виндоусе и маке миллиард лет. Победа в том, что достигли уровня развития 2000 года с 1999?
     
     
  • 3.99, YetAnotherOnanym (ok), 22:44, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дай-ка угадаю - ты сам никогда ничего нового самостоятельно не делал.
     

  • 1.13, Фанат Гаечки (-), 16:49, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, наконец-то.
    Всесто каких-то унылых огрызков-недобраузеров привезли нормальный.

    > До сих пор в Haiku предлагались браузеры WebPositive, Epiphany и Falkon

    Кто-то в здравом уме вообще пользуется таким шлаком?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:01, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанаты винтика.
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:05, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто вообще в здравом уме вообще пользуется haiku.
    И кто, и зачем за 24 год задонатил им почти 22 тысячи долларов?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 17:33, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нужна альтернатива убогому линуксу. BSD не годится, а вот хайку вполне
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 17:48, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну и как ее использовать то? Поддержки железа ноль, софта ноль, своих фишек ноль. Ядро протухшей биоси и портированные линуксячий софт.
     
     
  • 5.115, Аноним (115), 01:08, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддержки железа ноль, софта ноль, своих фишек ноль.

    За железо не могу сказать, но софта и особенно фишек DE там хоть отбавляй. Поэтому тебе и наставили минусов.

     

  • 1.17, Аноним (17), 17:08, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли пример Haiku работающего на реальном железе (в отличие от сферических коней в вакууме типа Hurd и ReactOS)?
     
     
  • 2.35, Аноним (36), 17:47, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У двух человек на планете в дуалбуте)
     
  • 2.94, Аноним (94), 22:02, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да.

    https://www.linux.org.ru/tag/haiku

     

  • 1.18, чатжпт (?), 17:08, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    шел 2024 год, кто-то всё еще пилил однопользовательскую ОС
     
     
  • 2.42, Швондер (?), 18:13, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем тебе на ноуте многопользовательская ОС?
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 19:03, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему мне на ноуте не должно хотеться несколько аккаунтов? Для себя, как личности; для дел по работе; для чего-то, чего не хочется, чтоб другие видели и много чего ещё придумать можно.
     
  • 3.79, Аноним (-), 20:30, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем тебе на ноуте многопользовательская ОС?

    Потому, что эра винды 95 давно закончилась. Потому, что в принципе ноутом может и более 1 человека иногда пользоваться. Потому, что запускать всякие сетевые сервисы и проч с теми же правами что и юзерь - гарантирует что при первом же факапе малварь сопрет абсолютно все до чего дотянется.

    Конечно можно понадеяться что этого неуловимого джо грабить не будут, но это примерно как жить на свалке с аргументом "запах отпугивает грабителей". В принцпе это даже правда, но есть нюансы.

     
     
  • 4.105, Аноним (105), 23:34, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проблемы нищих один ноут на всю семью
     
  • 3.111, чатжпт (?), 00:05, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На каком ноуте? Эта ОС никогда не будет запущенна на реальном железе.
    Разрабы некрофилией занимаются с любимой бабушкой, о которой надо сохранить добрую память и похорронить по человечески.
     
  • 2.109, Аноним (109), 23:57, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что многопользовательская ос это не только чтоб разные юзеры могли логиниться поочереди или олновременно, это ещё и разделение прав доступа на уровне ядра, это чтоб сервисы запускать с правами непривелегированных юзеров
     

  • 1.20, Аноним (20), 17:14, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > рабочий порт браузера Firefox

    Какая хоть версия?

    p.s. И да, ускорение в браузере не нужно. Видео нужно качать через yt-dlp, а смотреть через VLC.

     
     
  • 2.22, Аноним (20), 17:18, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вижу: 128 версия, это свежак.
     
     
  • 3.51, Аноним (52), 18:58, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух тыж, идёт в ногу с Хромым браузером.
     
  • 2.24, Аноним (5), 17:19, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ток yt-dlp постоянно блокируется сайтами и отваливается при воспроизведении, а в браузере прекрасно работает. Впрочем, чего ещё ожидать от любителя vlc.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 17:31, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ютуб вообще никак не работает в никаком браузере. Сейчас и у меня. Только текст грузится.
     
     
  • 4.33, Аноним (36), 17:44, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня норм всё.
     
  • 4.39, Аноним (5), 18:04, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включи любой прокси, их пока не блокируют. Пару дней назад антидпи работал прекрасно (в браузере скорости были лучше чем когда либо, а вот yt-dlp не мог через него работать).
     
     
  • 5.58, Аноним (61), 19:14, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для yt-dlp надо парочку букв добавить в конфиг стартера.
    ну и естессно - все зависит от каждого конкретного провайдера.
     
     
  • 6.64, Аноним (5), 19:22, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких? Сначала загрузка через http/3 работала кое-как, потом только обфускация трафика и просмотр в браузере, теперь только прокси. Но это независимо, противодействуют и сами сайты.
     
  • 3.76, Аноним (-), 20:21, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ток yt-dlp постоянно блокируется сайтами и отваливается при воспроизведении,
    > а в браузере прекрасно работает. Впрочем, чего ещё ожидать от любителя vlc.

    А таки - в VLC играется без рекламы. И засэйвить можно без особой камасутры. А если отвалилось - ну, там буквально 1 мелкий Lua скриптик заапдейтить.

     
     
  • 4.85, Аноним (5), 21:29, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sponsorblock к vlc прикрутили? Ну к mpv вроде тоже прикрутили, но зачем вообще такое смотреть.
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:22, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне чё теперь каждый полуминутный шортс качать?
     
     
  • 3.27, Аноним (28), 17:30, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По нынешним временам шортс можно и 10 минут качать.
     
  • 3.116, Анониссимус (?), 01:23, 12/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (23), 17:21, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они бы лучше развивали юзкейсы, в которых гайка лучше остальных. Затачивалась же под мультимедию? Ну сделайте поддержку медиа серверов отличную. Не, мы будем портировать линуксячий софт без цели и смысла.
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 17:32, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гайка лучше своей лицензией MIT.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 17:34, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Верно, ну этот комми-шлак под названием GPL
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 17:56, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще по хорошему должна быть лицензия as is.
     
  • 3.34, Аноним (36), 17:45, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не юрист, мне всё равно. Мне преимущества нужны, как я могу использовать. Лицензии мне неинтересны
     
  • 3.50, Аноним (52), 18:55, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ж "истинно свободная" FreeBSD не стала широко востребованной?
     
     
  • 4.57, Аноним (61), 19:12, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве?
    Только у меня три сервера в бекэнде на ней (Не считая NetBSD\OpenBSD).
     
     
  • 5.70, Аноним (5), 19:39, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Твоя файлопомойка может хоть на phantom os крутится. Нормальные масштабируемые внедрения подразумевают линукс, но каждый такой кейс это капля в море по сравнению с работой фряхи во благо Sony.
     
     
  • 6.77, l0l (?), 20:25, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальные масштабируемые внедрения подразумевают линукс

    и топнул ножкой для убедительности.

     
     
  • 7.102, Аноним (102), 23:31, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты про пацанов из ТОП500?
     
  • 6.82, Аноним (82), 20:58, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > по сравнению с работой фряхи во благо Sony.

    У Sony с AMD заключены NDA. Там такие же сложные отношения с FreeBSD, как у AMD и ZLUDA-разраба с NVidia.
    А ты что-нибудь пропищал в той новости, или не заметил сходства?

     

  • 1.40, Аноним (40), 18:12, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ОС Haiku

    Эта та, которая постоянно в kernel panic валится?

     
     
  • 2.56, Аноним (61), 19:11, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему постоянно.
    Через раз, и только при попытках работать с видеокартами.
     

  • 1.43, Аноним (40), 18:13, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >из-за излишнего подозрительного отношения к ним некоторых сетей доставки и крупных drive-by распространителей вредоносного ПО

    Ясно.

     
  • 1.44, Аноним (19), 18:14, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем эта ОС нужна?
     
     
  • 2.47, Аноним (52), 18:44, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Haiku для хайпа.
     
  • 2.53, Андрей (??), 19:03, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Она в 90е на голову превосходила венду. но M$ её загнобил, кому нужны конкуренты...
     
     
  • 3.55, Аноним (61), 19:10, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну то есть не 20, а целых 30 лет.
    Как "неуловимый Джо"...
     
  • 3.59, чатжпт (?), 19:16, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты пи*шь? первая альфа появилась в 2009, до этого был OpenBeOS, который выпустили начале 200х. До этого была лютая корпорастня BeOS и Palm что-то там ковыряли
     
     
  • 4.103, Аноним (102), 23:33, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он с ОСьпополам перепутал.
     

  • 1.54, Аноним (61), 19:09, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внимание
    1. а что произошло с БеОСь?
    2. Эта такая концептуальная штука иметь два заголовка окна, одно оранжевое системное, другое файрфокса с крестиком?
    3. 20 лет разрабатывали - а для чего оно нужно, кроме кучки отщепенцев, если современная жизнь это тупо доступ к услугам веб-сервисов под постоянно перевыпускаемыми сертификатами?
     
     
  • 2.68, Швондер (?), 19:30, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > два заголовка окна

    Это проблема фирефокса.

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 21:19, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фирефокса нет проблем
     

  • 1.66, ДругойАнон (?), 19:27, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну всё, теперь Haiku это настоящая ОС. В ней работает полноценный браузер, а все остальное в современном мире уже опционально
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 19:58, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удивляет сильно что react os не развивают сильно :(
    по прежнему альфа, bsod-ы
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 21:35, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у их денег нет.
     
  • 3.95, Аноним (94), 22:05, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она никому не нужна... даже джеди сбежал...
     

  • 1.74, Аноним (74), 20:08, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Буквально недавно читал блог о том, как трудно WebKit заводится под Haiku. А тут раз и на тебе, целый Firefox
     
     
  • 2.78, X512 (?), 20:27, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трудно заводится нативный порт WebKit через родной тулкит. Через GTK3 оно без проблем заводится.
     
  • 2.107, Аноним (109), 23:49, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно трудно, хз. Только причём тут Firefox? Он на gecko
     

  • 1.75, Аноним (-), 20:10, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в начале 2000-х годов энтузиасты ОС BeOS стали
    > одними из вдохновителей создания Firefox.

    И, наконец, когда он уже никому стал нахрен не нужен - они смогли его запустить наконец. Держат марку! Как там их GCC 2.95 поживает? :)

     
  • 1.81, Аноним (81), 20:57, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Web-браузер Ladybird тоже работает в Haiku
    https://github.com/LadybirdBrowser/ladybird/blob/master/Documentation/BuildIns
     
     
  • 2.88, Аноним (89), 21:35, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро туда включат код на свифте и перестанет работать. Потому что эпл недопустит конкуренции на рынке ос.
     
     
  • 3.97, X512 (?), 22:26, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Swift под Haiku уже есть: https://github.com/return/swift-haiku-build/blob/master/README.md .
     

  • 1.92, Аноним (19), 21:39, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Waterfox или LibreWolf
     
  • 1.93, Аноним (93), 21:43, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По наличию мейнстримного браузера можно определить является ли ОС стопроцентной игрушкой или годна для чего-то ещё.
     
     
  • 2.98, нокия (?), 22:33, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мейнстрим в 2,74 %  -  https://gs.statcounter.com/browser-market-share

    сижу на фф на андроид, чтоб ютуб в бэкграунде слушать с выключенным экраном. начиная с где-то 5-8 релизов назад фф стал падать по несколько раз в день. предыдущий релиз был стабильным. сейчас опять всё сломали. на десктопе всё ок

     
     
  • 3.112, Аноним (83), 00:23, 12/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.113, Анон1212 (ok), 00:25, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вивалди тоже так может, у меня не отваливался пока, ну и конечно есть youtube revanced
     
  • 2.108, Аноним (106), 23:51, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вайфай?
     

  • 1.100, X512 (?), 22:48, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не портировали, а первый (точнее второй но не суть важно) раз запустили сколь-нибудь новую версию через Wayland. Пока всё недостаточно протестировано и отсутствуют реализации разного платформенного кода в результате чего оно часто падает. Это пока черновой порт, не пригодный для обычного пользователя.

    Кто-то написал статью сильно раньше времени.

     
  • 1.114, Golangdev (?), 00:40, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хе, ещё одна недoОсь, без докера \ кубера \ ансибла
     

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