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Четвёртый бета-выпуск операционной системы Haiku R1

25.12.2022 07:16

После полутора лет разработки опубликован четвёртый бета-выпуск операционной системы Haiku R1. Изначально проект был создан как реакция на закрытие ОС BeOS и развивался под именем OpenBeOS, но был переименован в 2004 году из-за претензий, связанных с использованием в названии торговой марки BeOS. Для оценки работы нового выпуска подготовлено несколько загрузочных Live-образов (x86, x86-64). Исходные тексты большей части ОС Haiku распространяются под свободной лицензией MIT, исключение составляют некоторые библиотеки, медиа-кодеки и компоненты, заимствованные из других проектов.

ОС Haiku ориентирована на персональные компьютеры, использует собственное ядро, построенное на основе модульной архитектуры, оптимизированное для высокой отзывчивости на действия пользователя и эффективного выполнения многопоточных приложений. Для разработчиков представлен объектно-ориентированный API. Система напрямую базируется на технологиях BeOS 5 и нацелена на бинарную совместимость с приложениями для данной ОС. Минимальное требование к оборудованию: CPU Pentium II и 384 МБ ОЗУ (рекомендовано Intel Core i3 и 2 ГБ ОЗУ).

В качестве файловой системы используется OpenBFS, поддерживающая расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тэгов (для каждого файла можно сохранить атрибуты в форме ключ=значение, что делает ФС похожей на БД) и специальных индексов для ускорения выборки по ним. Для организации структуры директорий используются "B+ tree" деревья. Из кода BeOS в состав Haiku включён файловый менеджер Tracker и панель Deskbar, исходные тексты которых были открыты после ухода BeOS со сцены.

Основные новшества:

  • Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Реализовано корректное масштабирование интерфейса, не ограничивающееся изменением размера шрифтов. При первой загрузке Haiku теперь пытается автоматически определить наличие HiDPI-экрана и выбрать необходимые размеры для масштабирования. Выбранные параметры могут быть изменены в настройках, но для их применения пока требуется перезагрузка. Параметры масштабирования поддерживаются в большинстве родных приложений и в некоторых портированнных, но не во всех.
  • Предоставлена возможность использования внешнего вида с плоским декоратором окон и плоским оформлением кнопок, вместо оформления с активным использованием градиентов. Плоское оформление поставляется в пакте Haiku Extras и включается в разделе настроек внешнего вида.
  • Добавлена прослойка для обеспечения совместимости с библиотекой Xlib, позволяющая запускать X11-приложения в Haiku без запуска X-сервера. Прослойка реализована через эмуляцию функций Xlib при помощи трансляции вызовов в высокоуровневый графический API Haiku.
  • Подготовлена прослойка для обеспечения совместимости с Wayland, позволяющая запускать тулкиты и приложения, использующие данный протокол, в том числе приложения на базе библиотеки GTK. Прослойка предоставляет библиотеку libwayland-client.so, основанную на коде libwayland и совместимую на уровне API и ABI, что позволяет запускать приложения Wayland без изменений. В отличие от типовых композитных серверов Wayland, прослойка не запускается в форме отдельного серверного процесса, а загружается как плагин к клиентским процессам. Вместо сокетов в сервере используется нативный цикл обработки сообщений на основе BLooper.
  • Благодаря прослойкам для совместимости с X11 и Wayland удалось подготовить рабочий порт библиотеки GTK3. Из приложений, которые можно запустить при помощи порта отмечены GIMP, Inkscape, Epiphany (GNOME Web), Claws-mail, AbiWord и HandBrake.
  • Добавлен рабочий порт с Wine, который можно использовать для запуска Windows-приложений в Haiku. Из ограничений отмечается возможность запуска только в 64-разрядных сборках Haiku и способность выполнения только 64-разрядных приложений Windows.
  • Добавлен порт текстового редактора GNU Emacs, работающий в графическом режиме. Пакеты размещены в репозитории HaikuDepot.
  • В файловый менеджер Tracker добавлена поддержка генерации и показа миниатюр изображений. Миниатюры сохраняются в расширенных атрибутах файлов.
  • Реализован слой для совместимости с драйверами FreeBSD. Из FreeBSD портированы драйверы для поддержки беспроводных USB-адаптеров с чипами Realtek (RTL) и Ralink (RA). Из ограничений отмечается необходимость подключения устройства до загрузки (после загрузки устройство не определяется).
  • Из OpenBSD портирован беспроводной стек 802.11 с поддержкой 802.11ac и драйверы iwm и iwx с поддержкой беспроводных адаптров Intel "Dual Band" и "AX".
  • Добавлен драйвер USB-RNDIS, позволяющий организовать работу точки доступа через USB (USB tethering) для использования в качестве виртуальной сетевой карты.
  • Добавлен новый драйвер NTFS, основанный на библиотеке от проекта NTFS-3G. Новая реализация более стабильна, поддерживает интеграцию со слоем для кэширования файлов и обеспечивает хорошую производительность.
  • Добавлен транслятор для чтения и записи изображений в формате AVIF.
  • Браузерный движок HaikuWebKit синхронизирован с актуальной версией WebKit и переведён на сетевой бэкенд на базе библиотеки cURL.
  • В загрузчик добавлена поддержка 32-разрядных систем с EFI и предоставлена возможность установки 64-разрядного окружения Haiku из 32-разрядного загрузчика EFI.
  • Улучшена совместимость со стандартами POSIX. Продолжена замена вызовов стандартной Си-библиотеки, ранее перенесённых из glibc, на варианты из musl. Добавлена поддержка потоков C11 и методов locale_t.
  • Улучшен драйвер для накопителей NVMe, добавлена поддержка операции TRIM для информирования накопителя об освобождённых блоках.
  • Обеспечена возможность сборки ядра и драйверов новыми версиями GCC (включая GCC 11), для сборки системы из-за привязок к старому коду для совместимости с BeOS по-прежнему требуется GCC 2.95.
  • Проведена общая работа по повышению стабильности всей системы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.haiku-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Для ОС Haiku предложен слой совместимости с Xlib/X11
  3. OpenNews: Третий бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  5. OpenNews: Разработчики Haiku развивают порты для RISC-V и ARM
  6. OpenNews: Первый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58383-haiku
Ключевые слова: haiku
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Константавр (ok), 08:02, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Поздравляю. Всех благ проекту и разработчикам.
     
  • 1.5, iPony129412 (?), 08:05, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлен транслятор для чтения и записи изображений в формате AVIF

    Вот это да. Не думал, что там так продвинуто.

    В линуксах вон в соседней теме выпиливают GPU декодирование «неправильных» кодеков в mesa.

     
  • 1.6, Андрей (??), 08:06, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда это ещё было BeOS (нач.2000х), на Атлоне800 можно было включить 4 видео (хотя, да какое тогда видео было? :) ), их же копировать на другой винт и продолжать пользоваться системой. XP уже на втором лагать начинало, а что-то ещё просто делало невозможным использование. Удавалось запустить одновременно 32 mp3 - какофония, но похрипывать (не лагать!) начинало при дальнейшем увеличении треков. XP у же на 4-ом хрипеть начинало. На ходу вкл/выкл ядер без последствий для видео и звука. Конечно же, темы оформления (на картинках лишь дефолтная).
    Ясно, что такое просто необходимо было на старте уничтожить (рыночек, да :) ). Пару раз перешла из рук в руки и в итоге оказалась в музее... Потом вот этот долгострой Haiku.
     
     
  • 2.7, Андрей (??), 08:15, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё немыслимая по тем временам компактность (всякие там эксперименты с однодискетными осями с гуями не в счёт - там кроме сапёра не было в общем-то ничего...).
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:25, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я вам секрет открою. Сам с этим слаткивался, когда сравнивал работу FullHD видео на двух компьютерах - один с виндой, а другой с линухом. Просто XP благодаря наличию дров использовало аппаратное ускорение. А вот на линухе рендеринг был программный через ffmpeg. Да, линух при этом мог воспроизводить больше одного видео. Но на винде загрузка процессора при этом была НУЛЕВАЯ. А на линухе... Ну вы поняли.
     
  • 2.9, mma (?), 08:57, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ясно, что такое просто необходимо было на старте уничтожить (рыночек, да :) )

    И однопользовательская система. В 2000х это уже было просто не нужно. А рыночек в это должен был вкладывать уже в начале 90гг. Но они не сделали ставку на x86 и в итоге жизнь все расставила по своим местам.

     
  • 2.13, Аноним (13), 09:36, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > необходимо было на старте уничтожить

    На каком старте-то? Оно лет семь мучилось.
    У лузеров всегда есть оправдание — «задавили», «загрызли», «уничтожили».

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:18, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так это что получается, Haiku готов для десктопа?!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:39, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    просто разогрей в микроволновке и подавай на стол
     

  • 1.11, Moebius (ok), 09:21, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Многопользовательский режим?

    > из-за привязок к старому коду для совместимости с BeOS по-прежнему требуется GCC 2.95.

    А, ну да, у них другие приоритеты.

     
  • 1.12, Fracta1L (ok), 09:27, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же в сабже только один пользовать и упоротая иерархия файлов, где всё лежит в /boot?
     
  • 1.15, Аноним (15), 09:54, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ReactOS здорового человека
     

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