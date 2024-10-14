Вторая экспериментальная сборка Firefox для ОС Haiku

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|2.14, Аноним (14), 21:31, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Даже в Реактосе больше смысла.
Reactos даже до уровня Windows XP не доросла, не говоря уже о чём-то более актуальном.
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|1.5, Аноним (15), 21:07, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Линукс слишком жирный, надо делать новую лёгкую ОС!
>Ей никто не пользуется, потому что нет приложений, давайте портируем их с линукса!
>Чтобы они работали надо ещё портировать qt, gtk, wayland, xorg, mesa и гну юзерленд
>Хайку слишком жирная, надо делать новую лёгкую ОС
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|1.6, old_zx_sysop (ok), 21:09, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мне кажется наоборот - реактос самая бесполезная ось, и только гайка иммет смысл как альтернативная ось на замену unix/linux/win и прочих.
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|2.7, Аноним (15), 21:12, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она не может являться заменой by design, потому что проектировалась под десктопы (sic) и встройку в синтезаторы.
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|2.9, анонист (?), 21:21, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это да, у реактоси настолько медленная разработка и такое маленькое сообщество, что кажется она находится суперпозиции между заброшенным и активным проектом. Она даже виртуалке долго не работает, потому что портит раздел на диске.
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|3.12, Аноним (12), 21:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гайка не лучше. У реактоси хотя бы намёк на юзкейс есть в отличие от)
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|2.13, Аноним (13), 21:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти "Гайка на замену x/y/z" исходят из того, что никто не понимает, в чем цель Гайки. А на самом деле никакой цели у нее нет. Она не планируется быть законченным продуктом, даже в финальном релизе. Это пет-проект ностальгирующих любителей BeOS. Заглядывающих в коммюнити мимокрокодилов там не любят. Все чего-то ждут от Гайки, а она ничем, что оправдывало бы их ожидания, не является.
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|3.16, Аноним (15), 21:39, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неистово плюсую. Когда спрашиваешь "чуваки, а для чего хотя бы как-то можно её использовать" начинаются размазывания соплей по лицу "нууу там эта калькулятор есть и эксель".
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|3.18, Аноним (-), 21:52, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цель у них есть - получать удовольствие от жизни)
Но упавшее знамя может быть поднято, если кому-то из корпов понадобится.
Достаточно влить туда хотя бы 2% финансов от линукс фоундешн и получится годная замена
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|1.8, Аноним (13), 21:18, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На поиграться - сойдет. Скорее всего, как и большая часть портированного под Haiku софта будет работать и поддерживаться постольку, поскольку.
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|1.17, Аноним (-), 21:50, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный повод показать всем, что не линуксом единым.
Думаю раз смогли запустить лису, то хром тоже запустят.
А это уже пол шага до хромоси.
Без ЖоПЛь ядра, а с православной MIT License)
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