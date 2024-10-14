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Вторая экспериментальная сборка Firefox для ОС Haiku

14.10.2024 20:18

Доступна для тестирования новая редакция порта Firefox для операционной системы Haiku, которая работает относительно стабильно и позволяет даже серфить по некоторым сайтам. При этом сборка не лишена отдельных проблем, например, пока не работает копирование и вставка текста через буфер обмена, некоторые скрипты на JavaScript выполняются очень медленно, всплывающие окна при первом открытии не отображаются правильно (это связано с очередной проблемой на стороне wayland-server) и т.д. Для того чтобы всё заработало потребуется особая сборка пакетов wayland, wayland-server, gtk4, webkitgtk и отдельный пакет mesa-wayland с EGL для последней версии Mesa.

Кроме того, можно отметить сокращение до 128Mb требований к размеру оперативной памяти для запуска в QEMU 64-битной версии системы с браузером Webpositive, и до 100Mb для 32-битной версии. Также возобновлены работы по использованию в app_server для отрисовки 2D-графики библиотеки Skia, что заодно поможет исправить в app_server множество давних проблем. Одно из главных преимуществ движка Skia в том, что он имеет поддержку рендеринга через GPU, при этом нет необходимости реализовывать интеграцию с видеодрайверами. А еще Skia умеет обрабатывать современную векторную графику, применяемую например в Web, и может отрисовывать текст для языков с начертанием справа налево, таких как арабский язык.

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.haiku-os.org/t...)
  2. OpenNews: Пятый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  3. OpenNews: Firefox портирован для ОС Haiku
  4. OpenNews: Четвёртый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  5. OpenNews: Для Haiku реализована прослойка для совместимости с Wayland
  6. OpenNews: Для ОС Haiku предложен слой совместимости с Xlib/X11
Автор новости: old_zx_sysop
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62047-haiku
Ключевые слова: haiku, firefox
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:47, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшая ОС и лучший браузер теперь вместе.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:48, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В итоге Web будет тяжелее чем сама ОС.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 20:48, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто надо сделать новый веб делов то. На 5 копеек.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:59, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самая бесполезная ось. Даже в Реактосе больше смысла.
     
     
  • 2.10, Швондик (?), 21:21, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так эта ОС не для ПК, а для айфонов
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:31, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Даже в Реактосе больше смысла.

    Reactos даже до уровня Windows XP не доросла, не говоря уже о чём-то более актуальном.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:36, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а гайка доросла до уровня win95 и чего? Легче что ли стало?
     

  • 1.5, Аноним (15), 21:07, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Линукс слишком жирный, надо делать новую лёгкую ОС!
    >Ей никто не пользуется, потому что нет приложений, давайте портируем их с линукса!
    >Чтобы они работали надо ещё портировать qt, gtk, wayland, xorg, mesa и гну юзерленд
    >Хайку слишком жирная, надо делать новую лёгкую ОС
     
  • 1.6, old_zx_sysop (ok), 21:09, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А мне кажется наоборот - реактос самая бесполезная ось, и только гайка иммет смысл как альтернативная ось на замену unix/linux/win и прочих.
     
     
  • 2.7, Аноним (15), 21:12, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она не может являться заменой by design, потому что проектировалась под десктопы (sic) и встройку в синтезаторы.
     
  • 2.9, анонист (?), 21:21, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да, у реактоси настолько медленная разработка и такое маленькое сообщество, что кажется она находится суперпозиции между заброшенным и активным проектом. Она даже виртуалке долго не работает, потому что портит раздел на диске.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гайка не лучше. У реактоси хотя бы намёк на юзкейс есть в отличие от)
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти "Гайка на замену x/y/z" исходят из того, что никто не понимает, в чем цель Гайки. А на самом деле никакой цели у нее нет. Она не планируется быть законченным продуктом, даже в финальном релизе. Это пет-проект ностальгирующих любителей BeOS. Заглядывающих в коммюнити мимокрокодилов там не любят. Все чего-то ждут от Гайки, а она ничем, что оправдывало бы их ожидания, не является.
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 21:39, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неистово плюсую. Когда спрашиваешь "чуваки, а для чего хотя бы как-то можно её использовать" начинаются размазывания соплей по лицу "нууу там эта калькулятор есть и эксель".
     
  • 3.18, Аноним (-), 21:52, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цель у них есть - получать удовольствие от жизни)
    Но упавшее знамя может быть поднято, если кому-то из корпов понадобится.
    Достаточно влить туда хотя бы 2% финансов от линукс фоундешн и получится годная замена
     

  • 1.8, Аноним (13), 21:18, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На поиграться - сойдет. Скорее всего, как и большая часть портированного под Haiku софта будет работать и поддерживаться постольку, поскольку.
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:28, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Якщо у системі є браузер, то вона вже не є марною.
     
  • 1.17, Аноним (-), 21:50, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный повод показать всем, что не линуксом единым.
    Думаю раз смогли запустить лису, то хром тоже запустят.
    А это уже пол шага до хромоси.
    Без ЖоПЛь ядра, а с православной MIT License)
     
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