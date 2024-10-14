Вторая экспериментальная сборка Firefox для ОС Haiku

Доступна для тестирования новая редакция порта Firefox для операционной системы Haiku, которая работает относительно стабильно и позволяет даже серфить по некоторым сайтам. При этом сборка не лишена отдельных проблем, например, пока не работает копирование и вставка текста через буфер обмена, некоторые скрипты на JavaScript выполняются очень медленно, всплывающие окна при первом открытии не отображаются правильно (это связано с очередной проблемой на стороне wayland-server) и т.д. Для того чтобы всё заработало потребуется особая сборка пакетов wayland, wayland-server, gtk4, webkitgtk и отдельный пакет mesa-wayland с EGL для последней версии Mesa. Кроме того, можно отметить сокращение до 128Mb требований к размеру оперативной памяти для запуска в QEMU 64-битной версии системы с браузером Webpositive, и до 100Mb для 32-битной версии. Также возобновлены работы по использованию в app_server для отрисовки 2D-графики библиотеки Skia, что заодно поможет исправить в app_server множество давних проблем. Одно из главных преимуществ движка Skia в том, что он имеет поддержку рендеринга через GPU, при этом нет необходимости реализовывать интеграцию с видеодрайверами. А еще Skia умеет обрабатывать современную векторную графику, применяемую например в Web, и может отрисовывать текст для языков с начертанием справа налево, таких как арабский язык.



