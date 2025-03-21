Для ОС Haiku началось портирование драйвера NVIDIA и опубликован порт GIMP 3.0

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|3.11, beos (ok), 15:03, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Недавно код драйверов открыли. Вот и пошел процесс... Видеокарты на архитектуре Тuring - все , что после 2018 года выпускается - RTX 2050, 2070 и тд.
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|2.51, Аноним (51), 18:44, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну там 2 упор...ных человека, которые делают 99% работы. Ещё человек 100 ждут ебилдов. И 1 автор новости годами постит по всему рунету "портировали Х теперь то заживём". Ну такая себе активность.
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|2.62, Аноним (62), 19:21, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужен сейфспейс без стима и видеоигр, а то отмазка «у меня линукс» больше не канает для оправдения игровой импотенции
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|1.4, ryoken (ok), 14:49, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вот что там насчет amdgpu? По последним тыканиям все было тускло.
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|2.6, Аноним (-), 14:53, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> А вот что там насчет amdgpu? По последним тыканиям все было тускло.
Ну так ты сравнил портабильные дрова от нвидии и прибитый к линю хлам от амдшников.
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|2.9, Аноним (9), 14:58, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
amdgpu никто и не портировал x512 делал собственный ядерный драйвер, разрабатыв... большой текст свёрнут, показать
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|3.23, Аноним (23), 16:40, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ядерные драйвера Linux, сюрприз-сюрприз, Linux-специфичные, и написаны абсолютно непортабельно, начисто прибитыми к внутренним механизмам ядра Linux
А когда-то перевозбужденные разработчики Mesa нам втирали, что Gallium будет сказкой, вплоть до реиспользования дров под виндой если будет такое желание.
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|4.96, Разгром_лжи (?), 03:37, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> разработчики Mesa
Фри едишн gallium кончился , слишком софтварно и не благодарно , а те просто ждали что им дадут скачать ну есть ещё на 22.04 пока фри версия
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|3.43, Zenitur (ok), 18:00, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> начисто прибитыми к внутренним механизмам ядра Linux.
libdrm, да?
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|4.47, ddfdffgdf (?), 18:24, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> libdrm, да?
Вендоролок. Синяя шапка может так нaгoвнoкодить, что потом тысячи глаз эту блоатварь распарсить не смогут.
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|3.87, Аноним (-), 21:51, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В FreeBSD эту проблему решили наиболее прямым способом - затащили в своё
> ядро куски ядра Linux, чтобы использовать исходный amdgpu, ничего принципиально в
> нём не меняя.
А у сабжа планы видимо - вообще не рабтать на половина железа? Офигенный план.
> в Linuxulator, и огромными затратами на поддержку такого решения в долгосрочной
> перспективе.
И план гайки (он какой?) лучше? Потому что что?
> Драйвер, написанный x512, поддерживал только карты с архитектурой GFX6,
Правильно, чтобы голова не болела - испольщуйте гильотину! :)
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|1.7, vlad1.96 (ok), 14:55, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То браузеры портируют, а теперь и это...
Скоро и пользоваться можно
Прекрасно.
- vlad1.96
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|2.52, Аноним (51), 18:47, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то что они портируют штучный софт - это конечно прекрасно, но... вы же понимаете, что это не процесс. Это пара человек портировали версию Х. Пара человек уйдет и это всё стухнет, а поддерживать никто не будет.
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|1.15, Аноним (15), 15:42, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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кто не в курсе, что такое хайку, можно ознакомиться с подкастом, где в гостях упомянутый 3dEyes https://zvuk.com/episode/137935752
вещь своеобразная, совершенно другой подход по сравнению с другими альтернативными ОС, которые пытаются строить на основании каких-то академических идей вроде микроядра
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|2.18, Аноним (16), 15:52, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я короче скажу 8212 когда-то в бытность эппл наняла ребят из бывшей Be Inc к... большой текст свёрнут, показать
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|3.19, Карлос Сношайтилис (ok), 16:20, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> по минимальным задержкам
> Система не рилтайм
Рилтайм это не "минимальные задержки", это предсказуемые и гарантированные задержки.
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|4.63, Аноним (51), 19:23, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я этот вопрос на собесах задаю) Если начинается про минимальные задержки - человек не разбирается в вопросе от слова совсем и можно заканчивать)
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|3.80, maximnik0 (?), 20:44, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>когда-то в бытность эппл наняла ребят из бывшей Be Inc.(которые BeOS делали
Мифотворец.Зачем создать фейки ?
По известной открытой информации - Эппл хотел купить Be-be os.По информации журнала Открытые системы раздел ретро перспектива - Гасье в ресторане с друзьями из Оракл сделал нехорошие высказывания,а руководитель Oраккла дружил с Стивом,в в результате сделка сорвалась.И за более дорогую сумму купили компанию Next с бывшей компаньоном Джобсом. А Be-be в результате действий Ms и некоторых ошибок менеджеров стала банкротом.Суд по антимонопольному иску они выиграли в ДОСУДЕБНОМ закрытом соглашение.Компанию купил Palm,затем саму Palm купил HP ,потом как не удачный актив продана японской фирме Access.Хотя бы в Вики заглядывайте, вдобавок тут живы люди которые пользовались этой операционкой.
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|2.20, ryoken (ok), 16:21, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кто не в курсе, что такое хайку
Смею думать, таких кто не в курсе про гайку и BeOS тут маловато :).
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|1.17, Аноним (-), 15:46, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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О, а вот и альтернативы ведру начинают активнее развиваться.
После выкаблучиваний ЖоПЛь фанатиков и их наскоков на нвидию - не удивительно.
Будет смешно если через пару лет в ведре нвиия вообще перестанет работать.
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|2.78, Аноним (-), 20:39, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> О, а вот и альтернативы ведру начинают активнее развиваться.
И как, хотя-бы этот пост вы написали - из гайки? :)
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|2.26, Аноним (-), 16:50, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Haiku наследник легендарного не-Юникс-подобного BeOS. ReacOS - это открытый клон Виндовса. Даже не смей ставить в один ряд или сравнивать уникальный BeOS с клоном Виндовса.
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|3.31, Аноним (22), 16:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они объективно не сравнимы.
Microsoft Windwos выиграл конкуренцию ОС во всём мире.
Microsoft Windwos №1 по популярности среди десктоп ОС.
BeOS проиграла конкуренцию и загнулась от естественных причин.
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|4.55, Аноним (55), 18:56, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Microsoft Windwos выиграл конкуренцию ОС во всём мире
Напоминаю, что вантуз победил лишь на десктопе. На серверах, мобилах и суперкомпьютерах вантузом и не пахнет. Впрочем, и на десктопе вантузу жить не долго: макось дышит в затылок.
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|5.56, Аноним (56), 19:02, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> макось дышит в затылок
С разницей в три с лишним раза — это не дышит в затылок, это плетётся где-то позади.
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|5.68, Alex (??), 19:46, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ничего там не дышит в затылок, разве что во влажных мечтах эппл-фанатов. Затычки вместо процессоров - не решение
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|5.71, _kp (ok), 20:00, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>макось дышит в затылок.
Она не то что бы не работает на десктопах, но сами десктопы Аппл, считай что не производит.
Да, и без эмуляции для поддержки Windows ПО её "популярность" была бы ещё ниже.
Серверы на Мак? Бывают, но лютая экзотика.
Встраиваемые устройства, сейчас в основном Linux.
ps: У меня есть Макбуки, нравятся, но они не конкурент Windows, не смотря что он усиленно портится.
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|4.82, maximnik0 (?), 20:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>BeOS проиграла конкуренцию и загнулась от
Ее хотел купить Эппл,но жадность и наглость (информация с журнала Открытые системы отдел ретро перспектива) Гасье подвела.А так в ДОСУДЕБНОМ порядке MS выплатила неназванную сумму за нарушение антимонопольного законодательства Be-Be.Майкрасофт предоставила громадные скидки за отказ предоустанавливать be-be os компаниям основным дистрибьюторам в США и Японии.
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|2.61, Tita_M (ok), 19:18, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скоро должна выйти 0.4.15 версия. Они уже пару месяцев как ответвились от мастер ветки, исправляют регрессии.
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|1.25, Аноним (-), 16:45, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Решение использовать код от компании NVIDIA, а не драйвер Nouveau, было принято исходя из лёгкости портирования
Ну так с каждой новой видеокартой НЕНАВИДИИ придётся вкорячивать этот блоб в Хайку.
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|1.30, Аноним (30), 16:53, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а есть там игры, солитер и еще что-нибудь, вроде «лопни шарик» и подобное?
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|1.42, Nochi (?), 17:50, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие ещё кроме Haiku OS, ReactOS, KolibriOS тоже развиваются?
И могут ли они в будущем реально стать на равне с Windows, MacOS и Linux?
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|3.53, Аноним (51), 18:51, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А Линукс как не было, так и нет
Десятки миллионов пользователей - это "так и нет"? Вот это забористая математика.
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|4.59, Аноним (59), 19:17, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Десятки миллионов пользователей - это "так и нет"? Вот это забористая математика.
Десятки миллионов "freeloaders".
FTFY.
Все конторы, которые портировали игры для этой помойки, разорились.
Из этих "Десятки миллионов" 99.99% - IT'ники и программисты, которым нравится е6 аться с компом, а не людьми. И тьма их уже ушла на MacOS. Например, почти ... все сотрудники Google. И десятков там не более 4. Присядьте, пожалуйста. Это 0.5% населения планеты.
Android? 50%
iOS? 30%
Windows? 25%
Lin Oops! - подавляющее большинство такое слово не слышало.
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|5.64, Аноним (51), 19:29, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое-то воздуханство. Сказать то чего хотел? Айтишники ему чем-то не нравятся. Тейк был про отсутствие пользователей на десктопе, стопэ. Берём текущий процент линуксоидов (да хоть даже пресловутый 1%), берём количество пользователей десктопов. Уже получаем миллионы. А если взять более предметные статистики от стима, например, то смело можно умножить на 3.
Отучаемся жевать гуманитарные сопли, ага.
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|6.69, Аноним (56), 19:49, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А пользователей винды сотни миллионов.
Стим со своим деком тут вообще не в кассу — его покупали бы и на винде (кмк, и более активно даже).
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|3.60, Фрол (?), 19:17, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ташкинов как всегда, накидывает, как кочующий экскаватор. Уважаю, рукопожимаю.
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|3.84, maximnik0 (?), 21:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Haiku, если бы получал
Есть юридические проблемы - ладно компания Access не обращает внимание на возню с Гайкой.Но в случае с успешным коммерческим использованием не уверен что не появится иск.
Проблема с АРI - только недавно решили переходить на более свежие версии компилятора gcc,оставив совместимость на уровне исходников.Вот кстати пример пихание в ядро C++ : вынуждены были держаться за древнюю версию иначе совместимость поломается.В Ари не предусмотрено контроль версий библиотек- получается помойка как в 98 Винде.Не ,конечно конечно сделано в пакетном менеджере для отслеживания зависимости но проблема есть.Не понятно что делать с UEFI - вообще нечего в ядре нет , только режим Легаси.
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|2.57, Ан Оним (?), 19:07, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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HarmonyOS NEXT.
>могут ли они в будущем реально стать на равне с Windows, MacOS и Linux?
Может. В Китае
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|1.48, Аноним (49), 18:28, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже, год Линускс на desktop в рамках HaikuOS настанет раньше, чем в самом Линукс, ибо там на совместимость со смертью LSB положили.
Не считая, конечно, уродств по типу flatpak/snap, которые проблему не решают - они просто заставляют вас иметь на винте пачку дистрибутивов.
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|2.54, Аноним (51), 18:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой да у вас всё "не считая". Какие-то вечные передергивания и заламывания рук. Надоели. Линукс работает. Хайку не работает. Всё остальное - лирика и слёзки)
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|3.58, Аноним (59), 19:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Что работает Где работает Покажите, а Я то я пользуюсь этим дном уже 25 лет,... большой текст свёрнут, показать
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|Часть нити удалена модератором
|6.81, 12yoexpert (ok), 20:46, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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олимпиадники обычно как раз и заканчивают "айтишниками", для разработки они не годятся.
могут часами доказывать, что есть в стандарте, а чего нет, но вот написать прогу, которая не падает, почему-то не могут
вуз, кстати, как раз для таких: вместо того, чтобы сесть и изучить вопрос по книгам и общедоступной информации и начать зарабатывать бабки, 5 лет страдают отступами по госту в ms word. боятся вступить во взрослую жизнь, ведь там их, бесполезных, выпрут пинком под зад
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|1.77, Аноним (-), 20:38, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для ОС Haiku началось портирование драйвера NVIDIA
Не забудьте написать когда закончится. А то там и для линукса то нормальные дрова для нвидии - "нет, сынок, это фантастика". Где то хруст аж 400 строк, то без GSP не работает, то проприетарь, то вне ядра, то opengl сделаный из вулкана, то реклок не работает... А тут вообще - для гайки.
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