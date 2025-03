Для ОС Haiku началось портирование драйвера NVIDIA и опубликован порт GIMP 3.0

2.45 , Аноним ( 45 ), 18:13, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет

2.49 , Аноним ( 49 ), 18:31, 21/03/2025 Haiku, если бы получал 10% денег, которые вбухивают в Линукс, уже бы 10 лет назад стал альтернативой windows/macos. А Линукс как не было, так и нет. Есть текущие несовместимые ни с чем кампеляции софта каждые Н месяцев. https://itvision.altervista.org/why.linux.is.not.ready.for.the.desktop.final.h

3.50 , Аноним ( 56 ), 18:37, 21/03/2025 В десктопный линукс никто не вбухивает.

3.53 , Аноним ( 51 ), 18:51, 21/03/2025 >А Линукс как не было, так и нет Десятки миллионов пользователей - это "так и нет"? Вот это забористая математика.

4.59 , Аноним ( 59 ), 19:17, 21/03/2025 > Десятки миллионов пользователей - это "так и нет"? Вот это забористая математика. Десятки миллионов "freeloaders". FTFY. Все конторы, которые портировали игры для этой помойки, разорились. Из этих "Десятки миллионов" 99.99% - IT'ники и программисты, которым нравится е6 аться с компом, а не людьми. И тьма их уже ушла на MacOS. Например, почти ... все сотрудники Google. И десятков там не более 4. Присядьте, пожалуйста. Это 0.5% населения планеты. Android? 50%

iOS? 30%

Windows? 25% Lin Oops! - подавляющее большинство такое слово не слышало.

5.64 , Аноним ( 51 ), 19:29, 21/03/2025 Какое-то воздуханство. Сказать то чего хотел? Айтишники ему чем-то не нравятся. Тейк был про отсутствие пользователей на десктопе, стопэ. Берём текущий процент линуксоидов (да хоть даже пресловутый 1%), берём количество пользователей десктопов. Уже получаем миллионы. А если взять более предметные статистики от стима, например, то смело можно умножить на 3. Отучаемся жевать гуманитарные сопли, ага.

6.69 , Аноним ( 56 ), 19:49, 21/03/2025 А пользователей винды сотни миллионов.

Стим со своим деком тут вообще не в кассу — его покупали бы и на винде (кмк, и более активно даже).

4.73 , Аноним ( 73 ), 20:13, 21/03/2025 Desktop для Linux всегда будет вторичным.

5.83 , 12yoexpert ( ok ), 20:57, 21/03/2025 и всегда рабочим. потому что без десктопа на линукс не будет этого вашего ИТ

6.91 , Аноним ( 56 ), 22:13, 21/03/2025 Есть же WSL.

7.93 , 12yoexpert ( ok ), 00:16, 22/03/2025 это где ls 10 секунд на host fs отрабатывает?

3.60 , Фрол ( ? ), 19:17, 21/03/2025 Ташкинов как всегда, накидывает, как кочующий экскаватор. Уважаю, рукопожимаю.

3.84 , maximnik0 ( ? ), 21:09, 21/03/2025 >Haiku, если бы получал Есть юридические проблемы - ладно компания Access не обращает внимание на возню с Гайкой.Но в случае с успешным коммерческим использованием не уверен что не появится иск.

Проблема с АРI - только недавно решили переходить на более свежие версии компилятора gcc,оставив совместимость на уровне исходников.Вот кстати пример пихание в ядро C++ : вынуждены были держаться за древнюю версию иначе совместимость поломается.В Ари не предусмотрено контроль версий библиотек- получается помойка как в 98 Винде.Не ,конечно конечно сделано в пакетном менеджере для отслеживания зависимости но проблема есть.Не понятно что делать с UEFI - вообще нечего в ядре нет , только режим Легаси.

2.57 , Ан Оним ( ? ), 19:07, 21/03/2025 HarmonyOS NEXT. >могут ли они в будущем реально стать на равне с Windows, MacOS и Linux? Может. В Китае