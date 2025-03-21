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Для ОС Haiku началось портирование драйвера NVIDIA и опубликован порт GIMP 3.0

21.03.2025 14:31

Илья Чугин (X512) сообщил о первых результатах портирования драйвера NVIDIA для операционной системы Haiku. Порт пока находится на начальной стадии развития, но уже пригоден для простой отрисовки. В работе задействованы открытый модуль ядра от компании NVIDIA и Vulkan-драйвер NVK из состава Mesa. В Mesa-драйвер NVK добавлена поддержка работающего на уровне ядра драйвера NVIDIA вместо DRM-драйвера Nouveau. Libdrm и связанные c данной библиотекой компоненты в порте не используются.

Решение использовать код от компании NVIDIA, а не драйвер Nouveau, было принято исходя из лёгкости портирования - драйвер от NVIDIA спроектирован как переносимый и использующий общий код в сборках для Windows, Linux, FreeBSD и Solaris. Кроме того, драйвер NVIDIA имеет более высокое качество и лучше поддерживается.

Дополнительно можно отметить портирование для Haiku графического редактора GIMP 3.0. Порт создан Герасимом Троеглазовым (3dEyes).



  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.haiku-os.org/t...)
  2. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 3.0.0
  3. OpenNews: Порт Firefox принят в состав официального репозитория ОС Haiku
  4. OpenNews: Пятый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  5. OpenNews: Haiku ограничит доступ из Великобритании из-за риска нарушения закона Online Safety Act
  6. OpenNews: В Haiku портировали свежие выпуски Firefox, LibreWolf и Thunderbird
Автор новости: beos
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62926-haiku
Ключевые слова: haiku, nvidia, gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:44, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чето хайку активизировалась, много новостей по ней.

    Причины?

     
     
  • 2.2, ryoken (ok), 14:48, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Нашли ящик гефорсов? :)
     
     
  • 3.11, beos (ok), 15:03, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Недавно код драйверов открыли. Вот и пошел процесс... Видеокарты на архитектуре Тuring - все , что после 2018 года выпускается - RTX 2050, 2070 и тд.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 16:50, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Над арм будем портировать.
     
  • 2.51, Аноним (51), 18:44, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну там 2 упор...ных человека, которые делают 99% работы. Ещё человек 100 ждут ебилдов. И 1 автор новости годами постит по всему рунету "портировали Х теперь то заживём". Ну такая себе активность.
     
  • 2.62, Аноним (62), 19:21, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужен сейфспейс без стима и видеоигр, а то отмазка «у меня линукс» больше не канает для оправдения игровой импотенции
     

  • 1.4, ryoken (ok), 14:49, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот что там насчет amdgpu? По последним тыканиям все было тускло.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:53, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >  А вот что там насчет amdgpu? По последним тыканиям все было тускло.

    Ну так ты сравнил портабильные дрова от нвидии и прибитый к линю хлам от амдшников.

     
  • 2.9, Аноним (9), 14:58, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    amdgpu никто и не портировал x512 делал собственный ядерный драйвер, разрабатыв... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:46, 21/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:40, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ядерные драйвера Linux, сюрприз-сюрприз, Linux-специфичные, и написаны абсолютно непортабельно, начисто прибитыми к внутренним механизмам ядра Linux

    А когда-то перевозбужденные разработчики Mesa нам втирали, что Gallium будет сказкой, вплоть до реиспользования дров под виндой если будет такое желание.

     
     
  • 4.96, Разгром_лжи (?), 03:37, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> разработчики Mesa

    Фри едишн gallium кончился , слишком софтварно и не благодарно , а те просто ждали что им дадут скачать ну есть ещё на 22.04 пока фри версия

     
  • 3.43, Zenitur (ok), 18:00, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > начисто прибитыми к внутренним механизмам ядра Linux.

    libdrm, да?

     
     
  • 4.47, ddfdffgdf (?), 18:24, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libdrm, да?

    Вендоролок. Синяя шапка может так нaгoвнoкодить, что потом тысячи глаз эту блоатварь распарсить не смогут.

     
  • 3.87, Аноним (-), 21:51, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В FreeBSD эту проблему решили наиболее прямым способом - затащили в своё
    > ядро куски ядра Linux, чтобы использовать исходный amdgpu, ничего принципиально в
    > нём не меняя.

    А у сабжа планы видимо - вообще не рабтать на половина железа? Офигенный план.

    > в Linuxulator, и огромными затратами на поддержку такого решения в долгосрочной
    > перспективе.

    И план гайки (он какой?) лучше? Потому что что?

    > Драйвер, написанный x512, поддерживал только карты с архитектурой GFX6,

    Правильно, чтобы голова не болела - испольщуйте гильотину! :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:49, 21/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +6 +/
     
  • 1.7, vlad1.96 (ok), 14:55, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То браузеры портируют, а теперь и это...
    Скоро и пользоваться можно
    Прекрасно.

    - vlad1.96

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:23, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот тогда заживём

    - vlad1.97

     
  • 2.52, Аноним (51), 18:47, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то что они портируют штучный софт - это конечно прекрасно, но... вы же понимаете, что это не процесс. Это пара человек портировали версию Х. Пара человек уйдет и это всё стухнет, а поддерживать никто не будет.
     
  • 2.92, Ilya Indigo (ok), 23:11, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скоро и пользоваться можно

    У ReactOS гораздо больше шансов.

     

  • 1.15, Аноним (15), 15:42, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    кто не в курсе, что такое хайку, можно ознакомиться с подкастом, где в гостях упомянутый 3dEyes https://zvuk.com/episode/137935752
    вещь своеобразная, совершенно другой подход по сравнению с другими альтернативными ОС, которые пытаются строить на основании каких-то академических идей вроде микроядра
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 15:52, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я короче скажу 8212 когда-то в бытность эппл наняла ребят из бывшей Be Inc к... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.19, Карлос Сношайтилис (ok), 16:20, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > по минимальным задержкам
    > Система не рилтайм

    Рилтайм это не "минимальные задержки", это предсказуемые и гарантированные задержки.

     
     
  • 4.63, Аноним (51), 19:23, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я этот вопрос на собесах задаю) Если начинается про минимальные задержки - человек не разбирается в вопросе от слова совсем и можно заканчивать)
     
  • 3.80, maximnik0 (?), 20:44, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >когда-то в бытность эппл наняла ребят из бывшей Be Inc.(которые BeOS делали

    Мифотворец.Зачем создать фейки ?
    По известной открытой информации - Эппл хотел купить Be-be os.По информации журнала Открытые системы раздел ретро перспектива - Гасье в ресторане  с друзьями из Оракл  сделал нехорошие высказывания,а руководитель Oраккла дружил с Стивом,в в результате сделка сорвалась.И за  более дорогую сумму купили компанию Next с бывшей компаньоном Джобсом. А Be-be в результате действий Ms и некоторых ошибок менеджеров стала банкротом.Суд по антимонопольному иску они выиграли в ДОСУДЕБНОМ закрытом соглашение.Компанию купил Palm,затем саму Palm купил HP ,потом как не удачный актив продана японской фирме Access.Хотя бы в Вики заглядывайте, вдобавок тут живы люди которые пользовались этой операционкой.

     
     
  • 4.94, Аноним (94), 00:18, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синька-gpt?
     
     
  • 5.95, maximnik0 (?), 00:49, 22/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, ryoken (ok), 16:21, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто не в курсе, что такое хайку

    Смею думать, таких кто не в курсе про гайку и BeOS тут маловато :).

     

  • 1.17, Аноним (-), 15:46, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    О, а вот и альтернативы ведру начинают активнее развиваться.
    После выкаблучиваний ЖоПЛь фанатиков и их наскоков на нвидию - не удивительно.
    Будет смешно если через пару лет в ведре нвиия вообще перестанет работать.
     
     
  • 2.78, Аноним (-), 20:39, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > О, а вот и альтернативы ведру начинают активнее развиваться.

    И как, хотя-бы этот пост вы написали - из гайки? :)

     

  • 1.22, Аноним (22), 16:34, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новости про ReacOS когда будут?
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 16:50, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Haiku наследник легендарного не-Юникс-подобного BeOS. ReacOS - это открытый клон Виндовса. Даже не смей ставить в один ряд или сравнивать уникальный BeOS с клоном Виндовса.
     
     
  • 3.31, Аноним (22), 16:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они объективно не сравнимы.
    Microsoft Windwos выиграл конкуренцию ОС во всём мире.
    Microsoft Windwos №1 по популярности среди десктоп ОС.
    BeOS проиграла конкуренцию и загнулась от естественных причин.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 17:15, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вы неправы. Самая популярная ОС - macOS
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 17:41, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и как ты измерял, спросил соседку?
     
     
  • 6.66, Аноним (37), 19:38, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попу'лярная, же потому что.
     
  • 4.55, Аноним (55), 18:56, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Microsoft Windwos выиграл конкуренцию ОС во всём мире

    Напоминаю, что вантуз победил лишь на десктопе. На серверах, мобилах и суперкомпьютерах вантузом и не пахнет. Впрочем, и на десктопе вантузу жить не долго: макось дышит в затылок.

     
     
  • 5.56, Аноним (56), 19:02, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > макось дышит в затылок

    С разницей в три с лишним раза — это не дышит в затылок, это плетётся где-то позади.

     
  • 5.68, Alex (??), 19:46, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего там не дышит в затылок, разве что во влажных мечтах эппл-фанатов. Затычки вместо процессоров - не решение
     
  • 5.71, _kp (ok), 20:00, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>макось дышит в затылок.

    Она не то что бы не работает на десктопах, но сами десктопы Аппл, считай что не производит.
    Да, и без эмуляции для поддержки Windows ПО её "популярность" была бы ещё ниже.
    Серверы на Мак? Бывают, но лютая экзотика.
    Встраиваемые устройства, сейчас в основном Linux.

    ps: У меня есть Макбуки, нравятся, но они не конкурент Windows, не смотря что он усиленно портится.

     
  • 4.82, maximnik0 (?), 20:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >BeOS проиграла конкуренцию и загнулась от

    Ее хотел купить Эппл,но жадность и наглость (информация с журнала Открытые системы отдел ретро перспектива)  Гасье подвела.А так в ДОСУДЕБНОМ порядке MS выплатила неназванную сумму за нарушение антимонопольного законодательства Be-Be.Майкрасофт предоставила громадные скидки за отказ предоустанавливать be-be os компаниям основным дистрибьюторам в США и Японии.

     
  • 2.61, Tita_M (ok), 19:18, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро должна выйти 0.4.15 версия. Они уже пару месяцев как ответвились от мастер ветки, исправляют регрессии.
     

  • 1.25, Аноним (-), 16:45, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Решение использовать код от компании NVIDIA, а не драйвер Nouveau, было принято исходя из лёгкости портирования

    Ну так с каждой новой видеокартой НЕНАВИДИИ придётся вкорячивать этот блоб в Хайку.

     
  • 1.30, Аноним (30), 16:53, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а есть там игры, солитер и еще что-нибудь, вроде «лопни шарик» и подобное?
     
  • 1.33, Аноним (33), 16:59, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, можно теперь машину-рисовальню монтировать, превосходно
     
  • 1.36, Аноним (37), 17:12, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Haiku на Core 2 Duo идёт?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 17:19, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В VirtualBox хорошо идет.
     

  • 1.42, Nochi (?), 17:50, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие ещё кроме Haiku OS, ReactOS, KolibriOS тоже развиваются?
    И могут ли они в будущем реально стать на равне с Windows, MacOS и Linux?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 18:13, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет
     
  • 2.49, Аноним (49), 18:31, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Haiku, если бы получал 10% денег, которые вбухивают в Линукс, уже бы 10 лет назад стал альтернативой windows/macos.

    А Линукс как не было, так и нет. Есть текущие несовместимые ни с чем кампеляции софта каждые Н месяцев.

    https://itvision.altervista.org/why.linux.is.not.ready.for.the.desktop.final.h

     
     
  • 3.50, Аноним (56), 18:37, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В десктопный линукс никто не вбухивает.
     
  • 3.53, Аноним (51), 18:51, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А Линукс как не было, так и нет

    Десятки миллионов пользователей - это "так и нет"? Вот это забористая математика.

     
     
  • 4.59, Аноним (59), 19:17, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Десятки миллионов пользователей - это "так и нет"? Вот это забористая математика.

    Десятки миллионов "freeloaders".

    FTFY.

    Все конторы, которые портировали игры для этой помойки, разорились.

    Из этих "Десятки миллионов" 99.99% - IT'ники и программисты, которым нравится е6 аться с компом, а не людьми. И тьма их уже ушла на MacOS. Например, почти ... все сотрудники Google. И десятков там не более 4. Присядьте, пожалуйста. Это 0.5% населения планеты.

    Android? 50%
    iOS? 30%
    Windows? 25%

    Lin Oops! - подавляющее большинство такое слово не слышало.

     
     
  • 5.64, Аноним (51), 19:29, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое-то воздуханство. Сказать то чего хотел? Айтишники ему чем-то не нравятся. Тейк был про отсутствие пользователей на десктопе, стопэ. Берём текущий процент линуксоидов (да хоть даже пресловутый 1%), берём количество пользователей десктопов. Уже получаем миллионы. А если взять более предметные статистики от стима, например, то смело можно умножить на 3.

    Отучаемся жевать гуманитарные сопли, ага.

     
     
  • 6.69, Аноним (56), 19:49, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пользователей винды сотни миллионов.
    Стим со своим деком тут вообще не в кассу — его покупали бы и на винде (кмк, и более активно даже).
     
  • 4.73, Аноним (73), 20:13, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Desktop для Linux всегда будет вторичным.
     
     
  • 5.83, 12yoexpert (ok), 20:57, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и всегда рабочим. потому что без десктопа на линукс не будет этого вашего ИТ
     
     
  • 6.91, Аноним (56), 22:13, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть же WSL.
     
     
  • 7.93, 12yoexpert (ok), 00:16, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это где ls 10 секунд на host fs отрабатывает?
     
  • 3.60, Фрол (?), 19:17, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ташкинов как всегда, накидывает, как кочующий экскаватор. Уважаю, рукопожимаю.
     
  • 3.84, maximnik0 (?), 21:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Haiku, если бы получал

    Есть юридические проблемы - ладно компания Access не обращает внимание на возню с Гайкой.Но в случае с успешным коммерческим использованием не уверен что не появится иск.
    Проблема с АРI - только недавно решили переходить на более свежие версии компилятора gcc,оставив совместимость на уровне исходников.Вот кстати пример пихание в ядро  C++ : вынуждены были держаться за древнюю версию иначе совместимость поломается.В Ари не предусмотрено контроль версий библиотек- получается помойка как в 98 Винде.Не ,конечно конечно сделано в пакетном менеджере для отслеживания зависимости но проблема есть.Не понятно что делать с UEFI - вообще нечего в ядре нет , только режим Легаси.

     
  • 2.57, Ан Оним (?), 19:07, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HarmonyOS NEXT.

    >могут ли они в будущем реально стать на равне с Windows, MacOS и Linux?

    Может. В Китае

     

  • 1.48, Аноним (49), 18:28, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Похоже, год Линускс на desktop в рамках HaikuOS настанет раньше, чем в самом Линукс, ибо там на совместимость со смертью LSB положили.

    Не считая, конечно, уродств по типу flatpak/snap, которые проблему не решают - они просто заставляют вас иметь на винте пачку дистрибутивов.

     
     
  • 2.54, Аноним (51), 18:54, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой да у вас всё "не считая". Какие-то вечные передергивания и заламывания рук. Надоели. Линукс работает. Хайку не работает. Всё остальное - лирика и слёзки)
     
     
  • 3.58, Аноним (59), 19:09, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что работает Где работает Покажите, а Я то я пользуюсь этим дном уже 25 лет,... большой текст свёрнут, показать
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.81, 12yoexpert (ok), 20:46, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    олимпиадники обычно как раз и заканчивают "айтишниками", для разработки они не годятся.

    могут часами доказывать, что есть в стандарте, а чего нет, но вот написать прогу, которая не падает, почему-то не могут

    вуз, кстати, как раз для таких: вместо того, чтобы сесть и изучить вопрос по книгам и общедоступной информации и начать зарабатывать бабки, 5 лет страдают отступами по госту в ms word. боятся вступить во взрослую жизнь, ведь там их, бесполезных, выпрут пинком под зад

     
  • 2.90, Аноним (90), 22:12, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно Kolibri, конеурент.
     

  • 1.72, Аноним (73), 20:11, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прекрасный способ участвовать в зарождении новой ОС с основ.
     
     
  • 2.85, 12yoexpert (ok), 21:14, 21/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это haiku-то новая?
     

  • 1.77, Аноним (-), 20:38, 21/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для ОС Haiku началось портирование драйвера NVIDIA

    Не забудьте написать когда закончится. А то там и для линукса то нормальные дрова для нвидии - "нет, сынок, это фантастика". Где то хруст аж 400 строк, то без GSP не работает, то проприетарь, то вне ядра, то opengl сделаный из вулкана, то реклок не работает... А тут вообще - для гайки.

     
  • 1.89, Аноним (90), 22:10, 21/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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