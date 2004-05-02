Уязвимость в libpng, приводящая к переполнению буфера при обработке PNG-изображений

В корректирующем выпуске библиотеки libpng 1.6.51, применяемой в качестве прямой зависимости у около 600 пакетов в Ubuntu, устранены 4 уязвимости, одна из которых (CVE-2025-65018) приводит к записи за границу буфера. Потенциально данная уязвимость позволяет добиться выполнения своего кода при обработке специально оформленных файлов в формате PNG.

Проблема затрагивает приложения, использующий упрощённый API (png_image_finish_read), и вызвана ошибкой в функции png_combine_row(). Уязвимость проявляется при использовании 8-битного RGBA-формата вывода (PNG_FORMAT_RGBA) для изображений с 16-битным представлением цвета на канал и чересстрочным кодированием (interlaced). Переполнение возникает из-за попытки записи данных с 16-битным представлением цвета в буфер, размер которого был вычислен из расчёта использования 8-бит на цветовой канал.

Вызвавший проблему код был добавлен в январе 2016 года в коммите "Simplified API: write-to-memory, overflow handling", в котором исправляли проблемы с переполнениями при обработке изображений. Все это время проблема оставалась незамеченной.

Остальные три уязвимости (CVE-2025-64505, CVE-2025-64506, CVE-2025-64720) приводят к чтению из области памяти вне границ буфера и могут использоваться для вызова аварийного завершения приложения или организации утечки остаточных данных из памяти процесса.

Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Arch, Fedora, FreeBSD.



