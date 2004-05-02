The OpenNET Project / Index page

Уязвимость в libpng, приводящая к переполнению буфера при обработке PNG-изображений

22.11.2025 10:58

В корректирующем выпуске библиотеки libpng 1.6.51, применяемой в качестве прямой зависимости у около 600 пакетов в Ubuntu, устранены 4 уязвимости, одна из которых (CVE-2025-65018) приводит к записи за границу буфера. Потенциально данная уязвимость позволяет добиться выполнения своего кода при обработке специально оформленных файлов в формате PNG.

Проблема затрагивает приложения, использующий упрощённый API (png_image_finish_read), и вызвана ошибкой в функции png_combine_row(). Уязвимость проявляется при использовании 8-битного RGBA-формата вывода (PNG_FORMAT_RGBA) для изображений с 16-битным представлением цвета на канал и чересстрочным кодированием (interlaced). Переполнение возникает из-за попытки записи данных с 16-битным представлением цвета в буфер, размер которого был вычислен из расчёта использования 8-бит на цветовой канал.

Вызвавший проблему код был добавлен в январе 2016 года в коммите "Simplified API: write-to-memory, overflow handling", в котором исправляли проблемы с переполнениями при обработке изображений. Все это время проблема оставалась незамеченной.

Остальные три уязвимости (CVE-2025-64505, CVE-2025-64506, CVE-2025-64720) приводят к чтению из области памяти вне границ буфера и могут использоваться для вызова аварийного завершения приложения или организации утечки остаточных данных из памяти процесса.

Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Arch, Fedora, FreeBSD.

  1.1, Аноним (1), 11:12, 22/11/2025  
    Обещали же в файрфоксе все эти парсеры в васм скомпилровать. RLBox.
     
     
  2.79, Аноним (-), 16:27, 22/11/2025  
    > Обещали же в файрфоксе все эти парсеры в васм скомпилровать.

    Чтобы тормозило и жрало память еще и это? Файрфокс и так после открытия нескольких вкладок начинает дико якорить уже.

     

  1.6, Аноним (6), 11:41, 22/11/2025  
    Эти ошибки - результат эры PC. До PC все писали на басике и паскале и не парились. Потом пришли ребята, которые сказали, надоело системые проги на асме катать. Давайте изобретем си. Вот и изобрели себе на голову. А писали бы на басике, проблем бы не знали.
     
     
  2.12, Аноним (12), 12:18, 22/11/2025  
    так современный аналог бейсика это питон/js
     
  2.35, Аноним (35), 13:57, 22/11/2025  
    Историческая безграмотность это настоящая беда современной молодежи!
    Керниган и Ритчи (K&R) опубликовали «Язык программирования Си» в 1978 году. Ни каких РС, бэйсиков и паскалей еще даже в проекте не было.
     
     
  3.43, Аноним (43), 14:28, 22/11/2025  
    > Керниган и Ритчи (K&R) опубликовали «Язык программирования Си» в 1978 году. Ни каких РС, бэйсиков и паскалей еще даже в проекте не было.

    Тем временем в нашей вселенной: язык программирования Pascal был создан в 1970.

     
     
  4.68, Аноним (68), 15:40, 22/11/2025  
    Про бейсик даже упоминать боязно, но всё же — 1964 год.
     
  3.77, Медведь (ok), 16:23, 22/11/2025  
    > Историческая безграмотность это настоящая беда современной молодежи! Керниган и Ритчи (K&R) опубликовали «Язык программирования Си» в 1978 году. Ни каких РС, бэйсиков и паскалей еще даже в проекте не было.

    Беда!

    > Язык программирования Си разрабатывался в период с 1969 по 1973

    Ой, беда!

    > Бейсик был придуман в 1964 году преподавателями Дартмутского Колледжа Джоном Кемени и Томасом Курцем, и под их руководством был реализован командой студентов колледжа

    Ой, беда-беда!

    > Язык программирования Pascal был создан в 1970 году на основе языка Алгол-60.

    Беда, однозначно!

     

  1.19, Аноним (-), 12:51, 22/11/2025  
    Шикарная новость С одной стороны ничего нового, типиkaл си код Но один пикантн... большой текст свёрнут, показать
     
  1.22, Аноним (22), 13:04, 22/11/2025  
    Странная ошибка. Попытка заюзать такую в реале должна быть винда на экране: либо будет специально-скрафченный корявый ввод при просмотре 16-RGB, либо получится корявый вывод 8-RGBA. Ну или забыли только про это одно место, а вывод трансформируется где-то ещё (и тогда вопрос - а было ли переполнение)
     
     
  2.67, Анонимусс (-), 15:38, 22/11/2025  
    > либо будет специально-скрафченный корявый ввод при просмотре 16-RGB,
    > либо получится корявый вывод 8-RGBA.

    А уже не важно что будет на экране - подумаешь, битое изображение - главное что сторонний код уже успеет выполниться.
    И выполнится он с правами процесса запустившего либу. Рута там надеюсь не будет, но прошерстить и отправить все что нужно куда нужно оно вполне сможет.

     

  1.23, бсдшник (-), 13:12, 22/11/2025  
    Кстати забавно, если открыть страничку FreeBSD из новости (vuxml.org/freebsd/pkg-png.html), то там есть очень классная табличка

    2015-11-15 libpng buffer overflow in png_set_PLTE
    2015-01-05 png -- heap overflow for 32-bit builds
    2012-04-08 png -- memory corruption/possible remote code execution
    2010-06-28 png -- libpng decompression buffer overflow
    2010-04-20 png -- libpng decompression denial of service
    2008-04-25 png -- unknown chunk processing uninitialized memory access
    2007-10-11 png -- multiple vulnerabilities
    2007-05-16 png -- DoS crash vulnerability
    2004-08-04 libpng stack-based buffer overflow and other code concerns
    2004-05-02 libpng denial-of-service

    Что какбЭ в полной мере характеризует качество кода этой либы и йазычка, на которой она написана.

     
     
  2.33, Аноним (33), 13:54, 22/11/2025  
    Никак язык это не характеризует.
     
     
  3.45, Аноним (43), 14:32, 22/11/2025  
    В любой более-менее популярной софтине на Си постоянно находят десятки CVE из-за ошибок с памятью, что как бы намекает на качество языка.
     
  3.52, Аноним (-), 14:49, 22/11/2025  
    > Никак язык это не характеризует.

    Ещё как! Идеальный инструмент для сокрытия бэкдоров. И, как показывает коммит, бэкдор из новости добавили, когда прятали предыдущий бэкдор. Цирк, да и только. А те, кто защищает этот макроассемблер - или сознательные саботажники, или полезные иди от ы.

     
  2.87, Аноним (87), 17:09, 22/11/2025  
    >https://repology.org/project/libpng/cves
    >Too many CVEs found for this project, limiting to latest 200.

    Так что список будет куда обширние.

     

  1.49, Кошкажена (?), 14:42, 22/11/2025  
    В разработке этой библиотеки используются статические анализаторы и санитайзеры?
     
     
  2.55, Анонимусс (-), 14:56, 22/11/2025  
    > В разработке этой библиотеки используются статические анализаторы

    Используют.
    "A Coverity project for libpng is at scan.coverity.com/projects/4061. The project is set up to scan the head of each of the libpng10 through libpng17 branches" [1]
    И текущая libpng16 в него включена.
    Но что-то не сильно помогает)))

    > и санитайзеры

    Как минимум часть багов нашли с из помощь [2]. Но используются ли они на постоянку при разработке на офф сайте  и в README не сказано.
    Скорее всего нет, патамушта диды и так пишут код на отлично!

    [1] libpng.sourceforge.io
    [2] github.com/pnggroup/libpng/issues/275

     
     
  3.83, Аноним (87), 16:43, 22/11/2025  
    >Но что-то не сильно помогает)))

    Я задавал вопрос, а как в сишке проверить отсутствие разыменноывания нулевого указателя. Мне дали аж целых два флага для gcc, и ни один из них не заработал.
    >Но используются ли они на постоянку при разработке на офф сайте  и в README не сказано.

    Если статический анализатор не включён в обязательные сборочные зависимости - значит не используют.

     
  2.81, Аноним (87), 16:40, 22/11/2025  
    Кошкажена - вот возьмите и как настоящий апологет сишки возьмите и посмотрите.
     

  1.71, Аноним (87), 16:08, 22/11/2025  
    Дыроделы, ваше оправдание Почему заведомо уязвимый код скомпилировался Я конеч... большой текст свёрнут, показать
     
     
  2.85, Анонимусс (-), 16:47, 22/11/2025  
    > Вы представляете, верификацию можно было делать ещё до появления ненужнораста!

    А вы знаете сколько времени и денег потратили на эту верификацию?
    Скорее всего нет, раз пишите такое.

    Ядро L4 это 8,700 строк C и 600 строк ассемблера.
    В статье "seL4: Formal Verification of an OS Kernel" есть детали как проходила верификация.
    Она состояла из трех фаз:
    1) упрощенная версия ядра дизайнилась и имплементилась на Хаскеле + писался фреймворк для верификации
    2) написали abstract spec
    3) имплементировали все ядро и провалидировали

    Общий размер пруфа - 200,000 строк Isabelle script - примерно в 20 раз больше чем кода на дыpяxe и асме.

    Теперь по времени
    - написание abstract заняло примерно 4 человеко-месяца
    - два человеко-года ушло на весь Haskell прототип (design, documentation, coding, testing)
    - на executable spec потратили всего лишь 2 человеко-месяца
    - начальная трансляция в С заняла 3 недели, а полная C implementation - 2 человеко-месяца
    - общие затраты на seL4-specific proof 11 человеко-лет

    При этом в процессе разработки и верификации было внесено около 300 изменений в abstract spec и 200 в executable spec. Около 50% изменений были из-за багов в алгоритмах или архитектуре.

    При этом оценка доказательства аналогичного ядра по такой же методологии - 6-8 человеко-лет.

    > Кто из вас знает хаскель, окамл, или любой другой пригодный для цели верификации язык?

    А кто из вас умеет проводить формальную верификацию?))
    Вы даже правильно посчитать размер буфера, чтобы за границы не выходить, не в состоянии.


    ----------------------------------------------------------
    Источник sigops.org/s/conferences/sosp/2009/papers/klein-sosp09.pdf

     
     
  3.86, Аноним (87), 16:55, 22/11/2025  
    >При этом оценка доказательства аналогичного ядра по такой же методологии - 6-8 человеко-лет.

    А куда спешим? Выше приводили, небольшой срез из freebsd
    >2004-05-02

    Я думаю, что за более чем двадцать лет как-то бы уже успели. Особенно, если местные експерты бы вместо того, чтобы здесь строчить комметарии о ненужно раста взяли бы и все вместе принялись писать.

     

  1.76, Аноним (76), 16:19, 22/11/2025  
    А что в Андроиде?
     

