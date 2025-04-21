14 уязвимостей в библиотеке libsoup, используемой в GNOME

2.13 , анон ( ? ), 12:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так провел бы аналитику, опубликовал (даже анонимно) статью, где разоблачил бы агентов госдепа. а так просто теория заговора от второклассника Пети

3.15 , Аноним ( 12 ), 12:41, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > ну так провел бы аналитику, опубликовал (даже анонимно) статью, где разоблачил бы

> агентов госдепа. а так просто теория заговора от второклассника Пети Я видел много хорошо аргументированных статей, ну и где они сейчас? Всё прекрасно удаляется из интернета, а публичность всегда минимальна. И я часто не мог найти, даже точно зная, что именно и где искать.

3.99 , Аноним ( 8 ), 17:20, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все коммитв открыты. Давай проводи.

2.50 , Аноним ( 42 ), 15:07, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все так, но они сейчас пошли хитрее - проворачивают теневую глобальную операцию. План такой:

1. Умышленно дискредитировать язык и попутно занести бекдоров в софт.

2. Начать публичную компанию, в ходе которой объявить Си как неподходящий язык и в замен придумать новый(или на практике - захватить существующий, но никому не известный язык). Представить его как безопасный.

3. Подготовить инфраструктуру для деплоя бекдоров. Назвать ее крейт'ами.

4. В час икс, когда все основные проекты уже будут переведены на раст и бекдоры будут развернуты на целевом железе по всему миру - нажать кнопку.

3.55 , Аноним ( 12 ), 15:25, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сомневаюсь, что ошибки вносятся для дискредитации (хотя можно ожидать всего), но это вот безмерное доверие к совершенно централизованному хранилищу пакетов меня всегда смущало. Да и без доверия вполне может пройти незамеченным, если отдавать модифицированные пакеты только определённым людям (на основании организации или страны пребывания). И пиара действительно многовато. Незаметно развернуть по всему миру? Маловероятно, хотя в средствах инструментирования и дизассемблерах код на расте действительно выглядит не очень (может, что и улучшилось с тех пор).

3.57 , Анонимчик ( ? ), 15:32, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опен сорс едят изнутри. Как минимум, чем сложнее софт, тем сложнее в нём разобраться. Независимым разработчикам-энтузиастам здесь делать нечего. Получается, что вроде всё открыто, но реально всем владеют корпорации. Они зашли с другой стороны. Хочешь не хочешь - будешь пользоваться тем, что тебе подсунут. Что там понапихано - не узнаешь. Да плюс ко всему бесконечно новое железо надо будет покупать, чтобы софт мог работать. Сплошные плюсы. Микрософт по сравнению с нынешними получаются, так, деревенские дурачки.

3.68 , Аноним ( 62 ), 15:55, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >3. Подготовить инфраструктуру для деплоя бекдоров. Назвать ее крейт'ами. Так, а что мешает использовать существующую инфраструктуру «зависимостей из репозитория диска»? Прошу писать только неправильный ответы. Я начну: в дистре мейнтейнеры не пропустят бекдор.

4.72 , Аноним ( 69 ), 16:05, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так, а что мешает использовать существующую инфраструктуру «зависимостей из репозитория диска»? Прошу писать только неправильный ответы. Я начну: в дистре мейнтейнеры не пропустят бекдор. В каком именно? И кто мешает взять пакет дебиан, взять исходники из которых он собран и сравнить с исходниками в репозитарии разработчиков. Отдельным вопросом идут накладываемые сверху патчи. Их придется анализировать и ходить по ссылками на места откуда они утянуты в пакеты debian. И да вот тут особую роль играет бинарная повторяемость сборки пакетов из пакетов исходников.

5.78 , Аноним ( 62 ), 16:13, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >взять исходники из которых он собран и сравнить с исходниками в репозитарии разработчиков Вот только делать этого никто не будет, apt-get install и соглашаемся на все зависимости. Что там мейнтенеры на общественных началах наложили в пакеты? Да норм всё, погнали! Главное что не карго. (К слову, крейты можно опакетить и положить в репу дистра, будет карго не из «интернета» брать, а из репы)

2.60 , Анонимчик ( ? ), 15:35, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я как-то случайно обнаружил, что тетрис слинкован с libdbus.

3.91 , Аноним ( 12 ), 16:39, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У майкрософта в блокноте был код, запускающий фоновую "телеметрию" (если та по какой-то причине отключена). Видимо, что-то из той же оперы.

