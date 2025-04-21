14 уязвимостей в библиотеке libsoup, используемой в GNOME

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|1.3, Аноним (2), 12:16, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Какое убожество. Сколько можно делать так много ошибок в базе. Вся суть сишки
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|3.9, Аноним (2), 12:22, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Угроза в безопасности как юзеру. Или ща скажете что нефиг юзать Гном? Ну так далеко не только в нем это ископаемое используют.
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|4.96, Аноним (8), 17:18, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Теории заговора рассказываете. Нет никакой угрозы и уж тем более реализации.
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|2.22, xsignal (ok), 13:04, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Вся суть сишки
Недавно был пост про Erlang - там тоже до CVE докодились, так что дело не в языке, а в общем снижении уровня разработчиков. Просто в Си это сразу вылезает наружу - если человек пишет левой ногой, то начинает ляпать ошибки при работе с памятью. А какой-нибудь безопасный язык с защитой от дурака не даёт ему наляпать глупых ошибок, но так так он продолжает писать левой ногой или просто у него низкая квалификация, то логические ошибки никуда не деваются, просто их сложнее становится обнаружить.
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|3.23, Аноним (23), 13:11, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сишка - язычок стандарт по undefined behavior. И никакими сравнениями ты её не улучшишь.
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|4.24, xsignal (ok), 13:19, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Си - один из самых изученных, стандартизированных и предсказуемых языков. По коду на Си даже примерно понятно, как это будет выглядеть в ассемблере, так что не надо "ля-ля".
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|5.28, Аноним (23), 13:43, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> так что не надо "ля-ля"
Как же так вышло, что на самом предсказуемом в мире язычке - Сишке, очень очень много CVE. Предсказуемый язычок не может работать с памятью так, как работает Сишка.
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|6.34, Аноним (34), 14:18, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Предсказуемый язычок не может работать с памятью так, как работает Сишка.
так не язык работает с памятью, а человек, язык тебе дает возможность что угодно делать с этой памятью. Сам человек ставит границы массиву и сам же он выходит за его границы, в чем проблема языка? в том, что он не бьет человека по рукам? А бьет русский язык по морде за "мат"-ы? И "блаблаблабла" не запрещает говорить.
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|7.35, Аноним (23), 14:22, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Получается, в мире нет ни одного программиста сишника, который пишет код без CVE. Неделю назад была новость, даже перловый дед добавил в сишке CVE. Получается, этот язык настолько совершенный, что для него нет качественных программистов!
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|9.51, Аноним (23), 15:10, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибки use-after-free и выход за пределы буфера никак не могут быть замаскирован... текст свёрнут, показать
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|9.77, Аноним (-), 16:13, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Что за бредовая логика В других языках ошибки сложно найти потому что их там ма... текст свёрнут, показать
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|8.46, Аноним (34), 15:04, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
То, что нет такого программиста, не говорит о невозможности писать код на Си без... текст свёрнут, показать
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|9.54, Аноним (23), 15:20, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, неверно Так никто и не спорит Это просто во всём мире сишники некачественн... текст свёрнут, показать
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|10.58, Аноним (34), 15:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Все зависит от требований качества к продукту и его контроля, а тут вступает в и... текст свёрнут, показать
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|7.41, Аноним (62), 14:57, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Проблемы языка как собственно языка 8212 нет 171 ну вот такой он 187 , а... большой текст свёрнут, показать
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|8.56, Аноним (34), 15:28, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
а на кого вы хотите спихнуть эту работу на другого программиста за меня пригот... большой текст свёрнут, показать
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|9.61, Аноним (62), 15:42, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Почему на программиста На машину само собой Остальное даже комментировать не х... текст свёрнут, показать
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|10.70, Аноним (34), 16:01, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну машина вам говорит, у вас есть 4ГБ памяти и вы за ее пределы не выйдите, что ... текст свёрнут, показать
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|11.75, Аноним (62), 16:09, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Норм вопрос, продолжение номера про заминированные грибы в скафандрах, я так пон... текст свёрнут, показать
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|8.64, Аноним (64), 15:45, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Просто странно, почему инструмент времен проектов аж на 3 тыщи строк https ... большой текст свёрнут, показать
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|5.31, Random (??), 13:45, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, в своё время по дизассемблерному коду в hiew представлял себе сишный код )
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|4.79, Аноним (76), 16:14, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сишка - язычок стандарт по undefined behavior. И никакими сравнениями ты её не улучшишь.
О, теперь я понял, каким образом Rust улучшили по сравнению с другими языками. Его просто сравнивали со всеми другими!
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|3.30, Аноним (62), 13:45, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в Си это сразу вылезает наружу
>безопасный язык с защитой от дурака не даёт наляпать глупых ошибок,
>но логические ошибки никуда не деваются
>просто их сложнее становится обнаружить.
Вот это умственная акробатика, браво! БРА-ВО!
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|2.37, Аноним (37), 14:35, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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виноват язык, а не человек? ну ок... вся суть современного человека -- тотальная дебилизация
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|3.42, Аноним (42), 14:58, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С такими вообще трудно разговаривать, у них чуть что "сишка" виновата. А деградация отрасли на лицо.
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|3.53, Аноним (23), 15:16, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На сишке можно писать без CVE, но тогда придётся каждый указатель перед обращением проверять 20 раз на предмет всяких недопустимых значений, что в итоге скорость написания будет во много раз ниже, и приложуха на сишке станет медленнее, чем на Расте. Правильно, сишники что сэкономить такты проца, пишут CVE и им норм, иначе скорость сишки пользовать не получится.
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|4.66, xsignal (ok), 15:47, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо писать так, чтобы указатель не принимал недопустимых значений, тогда и проверять не придётся. И хорошие программы именно так написаны и работают десятилетиями без всяких сбоев.
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|5.90, Аноним (90), 16:38, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Делать хорошо, а плохо не делать", "просто писать без ошибок". Как же раньше-то никто не догадался.
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|6.94, Аноним (34), 17:07, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "просто писать без ошибок"
а просто Х забить на ошибки почему вас не устраивает как вариант? почему надо кричать, что язык плохой?
> Как же раньше-то никто не догадался.
Вот "делай хорошо, чтобы было хорошо".
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|4.67, Аноним (34), 15:48, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
а скорость думания в чем измеряется в этом нет необходимости, если есть контр... большой текст свёрнут, показать
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|1.12, Аноним (12), 12:28, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А я помню, как её в зависимости гимпа пропихивали (казалось бы, где сабж, и где гимп). А всё очень просто, гипм -- одна из популярных программ, и в популярных программах должны быть уязвимые забагованные зависимости. Это делается вполне осознанно, просто начните записывать имена и фамилии. Разработчиков не так и много, для каждого реально составить профиль "достижений".
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|2.13, анон (?), 12:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так провел бы аналитику, опубликовал (даже анонимно) статью, где разоблачил бы агентов госдепа. а так просто теория заговора от второклассника Пети
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|3.15, Аноним (12), 12:41, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ну так провел бы аналитику, опубликовал (даже анонимно) статью, где разоблачил бы
> агентов госдепа. а так просто теория заговора от второклассника Пети
Я видел много хорошо аргументированных статей, ну и где они сейчас? Всё прекрасно удаляется из интернета, а публичность всегда минимальна. И я часто не мог найти, даже точно зная, что именно и где искать.
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|2.50, Аноним (42), 15:07, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все так, но они сейчас пошли хитрее - проворачивают теневую глобальную операцию. План такой:
1. Умышленно дискредитировать язык и попутно занести бекдоров в софт.
2. Начать публичную компанию, в ходе которой объявить Си как неподходящий язык и в замен придумать новый(или на практике - захватить существующий, но никому не известный язык). Представить его как безопасный.
3. Подготовить инфраструктуру для деплоя бекдоров. Назвать ее крейт'ами.
4. В час икс, когда все основные проекты уже будут переведены на раст и бекдоры будут развернуты на целевом железе по всему миру - нажать кнопку.
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|3.55, Аноним (12), 15:25, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сомневаюсь, что ошибки вносятся для дискредитации (хотя можно ожидать всего), но это вот безмерное доверие к совершенно централизованному хранилищу пакетов меня всегда смущало. Да и без доверия вполне может пройти незамеченным, если отдавать модифицированные пакеты только определённым людям (на основании организации или страны пребывания). И пиара действительно многовато. Незаметно развернуть по всему миру? Маловероятно, хотя в средствах инструментирования и дизассемблерах код на расте действительно выглядит не очень (может, что и улучшилось с тех пор).
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|3.57, Анонимчик (?), 15:32, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опен сорс едят изнутри. Как минимум, чем сложнее софт, тем сложнее в нём разобраться. Независимым разработчикам-энтузиастам здесь делать нечего. Получается, что вроде всё открыто, но реально всем владеют корпорации. Они зашли с другой стороны. Хочешь не хочешь - будешь пользоваться тем, что тебе подсунут. Что там понапихано - не узнаешь. Да плюс ко всему бесконечно новое железо надо будет покупать, чтобы софт мог работать. Сплошные плюсы. Микрософт по сравнению с нынешними получаются, так, деревенские дурачки.
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|3.68, Аноним (62), 15:55, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>3. Подготовить инфраструктуру для деплоя бекдоров. Назвать ее крейт'ами.
Так, а что мешает использовать существующую инфраструктуру «зависимостей из репозитория диска»? Прошу писать только неправильный ответы. Я начну: в дистре мейнтейнеры не пропустят бекдор.
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|4.72, Аноним (69), 16:05, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так, а что мешает использовать существующую инфраструктуру «зависимостей из репозитория диска»? Прошу писать только неправильный ответы. Я начну: в дистре мейнтейнеры не пропустят бекдор.
В каком именно?
И кто мешает взять пакет дебиан, взять исходники из которых он собран и сравнить с исходниками в репозитарии разработчиков. Отдельным вопросом идут накладываемые сверху патчи. Их придется анализировать и ходить по ссылками на места откуда они утянуты в пакеты debian. И да вот тут особую роль играет бинарная повторяемость сборки пакетов из пакетов исходников.
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|5.78, Аноним (62), 16:13, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>взять исходники из которых он собран и сравнить с исходниками в репозитарии разработчиков
Вот только делать этого никто не будет, apt-get install и соглашаемся на все зависимости. Что там мейнтенеры на общественных началах наложили в пакеты? Да норм всё, погнали! Главное что не карго. (К слову, крейты можно опакетить и положить в репу дистра, будет карго не из «интернета» брать, а из репы)
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|3.91, Аноним (12), 16:39, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У майкрософта в блокноте был код, запускающий фоновую "телеметрию" (если та по какой-то причине отключена). Видимо, что-то из той же оперы.
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|1.19, Аноним (-), 12:53, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Библиотека применяется в GNOME Shell, браузере Epiphany,
> просмотрщике изображений Shotwell, в GStreamer-плагине souphttpsrc
> double-free
> для удалённого выполнения своего кода при обработке специально
> оформленных запросов
Я вот нифига не удивлен :)
PS: ждем появление комментариев "а чо такова? как вам это помешало? покажите как вас взломали"
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|2.49, Ghosty (?), 15:07, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не простительно. Гном лучшее и самое распространенное DE и оно должно быть еще лучше.
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|2.32, Аноним (32), 13:56, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ты просто никогда заграницей не был, вот и бесишься, кто-то хотя бы в Си выходит
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|2.40, BorichL (ok), 14:47, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На типичном Бубнту-сервере, который ОдинЭсс'ники ставят по своему типовому скрипту...
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|2.45, Аноним (23), 15:03, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит на каком, разве есть статистика? А так, никаких проблем нет ставить на сервер, хоть гном, хоть кеды, хоть винду в виртуалбоксе. Это всё стереотипы и вкусовщина.
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|3.73, Аноним (69), 16:08, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вкусовщина ставить на сервер gnome или KDE - это пять!
Я так не умею тролить, ты уроки даешь? Есть какие-нибудь курсы тролинга и сколько стоят?
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|4.88, Аноним (23), 16:36, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще-то, на сервер можно ставить всё что угодно. Это для тебя новость? Шаблоны треснули?
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|1.52, Аноним (52), 15:15, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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то-то думаю, почему гента так навязчивое требует установки libsoup даже при откл... большой текст свёрнут, показать
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|1.86, Admino (ok), 16:33, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволяет клиенту инициировать чрезмерное потребление памяти на сервере
Зачем ставить libsoup на сервере.
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|1.102, Аноним (102), 17:28, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В комментах как всегда развели конспирологию. Обычное дело, что находят уязвимости. Никто их специально не вносит и не продвигает. И в более серьезных программах находят уязвимости.
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