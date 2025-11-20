The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Microsoft открыл код игр Zork I, II и III под лицензией MIT

20.11.2025 22:46

Компания Microsoft объявила об открытии под лицензией MIT исходного кода текстовых квестов серии Zork, выпущенных в 1978 (Zork I), 1981 (Zork II) и 1983 (Zork III) годах. В 2019 году код данных игр уже был опубликован проектом Internet Archive под изначальной лицензией, которая не являлась открытой. Сейчас Microsoft перевёл код на лицензию MIT. Местонахождение кода не изменилось и он как раньше доступен в репозиториях Internet Archive (Zork I, Zork II, Zork III), но под новой лицензией.

Код предназначен для изучения методов разработки старых игр, обсуждения и исследований в области истории компьютерной техники. Разработка игр велась на мэйнфрейме c ОС TOPS20, для сборки применялся компилятор ZILCH. Код написан на языке ZIL (Zork Implementation Language). Для компиляции и запуска ZIL-кода на современных компьютерах может применяться инструментарий ZILF, который компилирует ZIL-файлы в представление Z3 для запуска в виртуальной машине Zmachine.



  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Опубликован код старых игр Infocom, включая Zork
  3. OpenNews: Microsoft и IBM открыли код операционной системы MS-DOS 4.0
  4. OpenNews: Microsoft открыл код СУБД DocumentDB, основанной на PostgreSQL
  5. OpenNews: Microsoft открыл код Windows Subsystem for Linux и текстового редактора Edit
  6. OpenNews: Microsoft открыл код интерпретатора BASIC для микропроцессоров M6502
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64293-game
Ключевые слова: game, micrsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:08, 20/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    почему не на форте? >:(
     
     
  • 2, кек (?), 23:13, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    опенсорснутый, не видишь чтоли?
     

  • 3, Аноним (3), 23:13, 20/11/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Афигеть! Вот это новость. Майкрософт лучший друг опенсорса
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:23, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://opensource.microsoft.com
     

  • 5, Bottle (?), 23:39, 20/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Геймдев на лиспе суровая штука.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру