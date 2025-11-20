Microsoft открыл код игр Zork I, II и III под лицензией MIT

Компания Microsoft объявила об открытии под лицензией MIT исходного кода текстовых квестов серии Zork, выпущенных в 1978 (Zork I), 1981 (Zork II) и 1983 (Zork III) годах. В 2019 году код данных игр уже был опубликован проектом Internet Archive под изначальной лицензией, которая не являлась открытой. Сейчас Microsoft перевёл код на лицензию MIT. Местонахождение кода не изменилось и он как раньше доступен в репозиториях Internet Archive (Zork I, Zork II, Zork III), но под новой лицензией.

Код предназначен для изучения методов разработки старых игр, обсуждения и исследований в области истории компьютерной техники. Разработка игр велась на мэйнфрейме c ОС TOPS20, для сборки применялся компилятор ZILCH. Код написан на языке ZIL (Zork Implementation Language). Для компиляции и запуска ZIL-кода на современных компьютерах может применяться инструментарий ZILF, который компилирует ZIL-файлы в представление Z3 для запуска в виртуальной машине Zmachine.