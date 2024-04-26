Microsoft и IBM открыли код операционной системы MS-DOS 4.0

|
|
|
|2.2, КО (?), 08:16, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Сорцы хп - это самый костяк 11, обдождёшься
|
|2.18, Аноним (18), 08:43, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
Они утекли несколько лет назад, также как и код Windows Server 2003 Здесь вроде... большой текст свёрнут, показать
|
|1.3, нитгитлистер (?), 08:18, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
ну теперь то заживём так заживем...) на самом деле наверное вовлечённым будет полезной штукой посмотреть поковыряться. другое дело почему сейчас? почему не 5-10 лет назад?
|
|
|
|2.6, Аноним (5), 08:23, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Чем тебе будет полезен код на ассемблере? Главное по насобирать исходников, а что с ними делать никто не знает.
|
|2.9, IdeaFix (ok), 08:24, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вовлеченные на самом деле давно посмотрели и разобрались. Страуструп даже шутил что на крестах переписывал :) Это стоит воспринимать примерно как рецепт того самого торта Прага из московского ресторана, опубликованный в газете Известия.
|
|1.4, Аноним (5), 08:21, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Может быть как музейный экспонат и имеет смысл, но с практической точки зрения не придумаю зачем нужно.
|
|
|
|2.11, Аноним (1), 08:26, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Винда опенсурс - вы че не понимаете?) Пойду передерну как настоящий виндузятник.
|
|
|
|2.47, Аноним (45), 11:00, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А зачем - написано же, что код на ассемблере. Берешь и декомпилируешь.
|
|1.15, iZEN (ok), 08:35, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ждём открытия сорцов MS-DOS 6.22 и графической оболочки Windows 3.1.
|
|
|
|2.25, 1 (??), 09:20, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Novell DOS (NDOS ?) была прикольной ... Там была явная многозадачность (да, да можно было как в Unix получить вторую конслоль).
|
|
|
|2.37, Аноним (37), 10:19, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем они лично тебе? Что ты с ними будешь делать?
Учитывая что есть Wine и ReactOS?
|
|
|
|2.26, 1 (??), 09:21, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
4 - днище, или 3.1 или 5.0. Ну и, конечно, 6.22
|
|1.28, Аноним (29), 09:24, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А чего там открывать-то если исходники на ассемблере. Сама программа тогда и есть сама по себе исходник, лол.
|
|1.30, Аноним (30), 09:39, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Исходники MS-DOS 6.0 тоже утекали и вполне себе собираются. Только с локализацией беда, тектовые строки даже на английском битые.
|
|
|
|2.54, Аноним (54), 11:57, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Опеннетные эксперты считают, что исходник на ассемблере и выхлоп дизассемблера — одно и то же.
|
|1.49, Швондик (?), 11:22, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
нужно портировать на z280, но чтобы так, чтобы можно было запускать ромы игр со Спектрума из командной строки
|
|
|
|2.53, Швондик (?), 11:49, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
другой вопрос - самого компа на z280 нету, я уже купил проц и начял чертить схему - ну ладно ПЗУ взял со 128к Спектрума, ОЗУ для начала статическая 128к, а вот как дальше прикрутить контроллер пс/2 клавиатуры и видеочип я уже не знаю...
|
|1.52, Аноним (52), 11:48, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Знаю, что шутка не всем зайдет, но код MS DOS 4.0 на ассемблере мы всегда могли посмотреть)
|