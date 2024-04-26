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Microsoft и IBM открыли код операционной системы MS-DOS 4.0

26.04.2024 07:43

Спустя 10 лет с момента открытия кода MS-DOS 1.25 и 2.0 компания Microsoft объявила об открытии исходных текстов операционной системы MS-DOS 4.0, изначально выпущенной в 1988 году и разработанной совместно с IBM. Код открыт под лицензией MIT, которая позволяет свободно вносить изменения, распространять и использовать в своих продуктах. Кроме кода, в открытом доступе размещена документация и дисковые образы.

Продукт написан на языке ассемблера для процессоров 8086. Для запуска могут использоваться эмуляторы PCem и 86box. Выпуск MS-DOS 4.0 примечателен возможностью использования графического интерфейса и мыши, поддержкой дисковых разделов больше 32 МБ (до 2 ГБ), добавлением файлового менеджера DOSSHELL, поддержкой EMS (Expanded Memory Specification), командами FASTOPEN и FASTSEEK.



  1. Главная ссылка к новости (https://cloudblogs.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Проект DSL (DOS Subsystem for Linux) для запуска Linux-приложений из окружения MS-DOS
  3. OpenNews: Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT
  4. OpenNews: Музей компьютерной истории опубликовал исходные тексты MS-DOS 1.1/2.0 и MS Word 1.1a
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты ядра операционной системы Symbian
  6. OpenNews: Hewlett-Packard представил открытую сетевую операционную систему OpenSwitch
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61071-dos
Ключевые слова: dos, microsoft
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:14, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    36 лет спустя,а оно еще работает. Будем ждать сорцы хп.
     
     
  • 2.2, КО (?), 08:16, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сорцы хп - это самый костяк 11, обдождёшься
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 08:27, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пф,я еще молодой.
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:21, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе они? Что ты будешь с ними делать?
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 08:23, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компилять.
     
  • 2.18, Аноним (18), 08:43, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Они утекли несколько лет назад, также как и код Windows Server 2003 Здесь вроде... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.22, Аноним (22), 08:56, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выложат порционно когда nt выкинут
     
  • 2.31, tcpip (??), 09:43, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моё любимое число: 7, буду ждать MS-DOS 7.
     

  • 1.3, нитгитлистер (?), 08:18, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну теперь то заживём так заживем...) на самом деле наверное вовлечённым будет полезной штукой посмотреть поковыряться. другое дело почему сейчас? почему не 5-10 лет назад?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 08:23, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем тебе будет полезен код на ассемблере? Главное по насобирать исходников, а что с ними делать никто не знает.
     
  • 2.9, IdeaFix (ok), 08:24, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вовлеченные на самом деле давно посмотрели и разобрались. Страуструп даже шутил что на крестах переписывал :) Это стоит воспринимать примерно как рецепт того самого торта Прага из московского ресторана, опубликованный в газете Известия.
     
  • 2.14, кандидат_науков (?), 08:32, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    26 апреля x86 года, ни раньше ни позже, как грится.
     
  • 2.45, Аноним (45), 10:59, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не сразу на релизе?
     

  • 1.4, Аноним (5), 08:21, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может быть как музейный экспонат и имеет смысл, но с практической точки зрения не придумаю зачем нужно.
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 08:26, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Винда опенсурс - вы че не понимаете?) Пойду передерну как настоящий виндузятник.
     

  • 1.10, Аноним (18), 08:25, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По ссылке https://github.com/microsoft/MS-DOS/tree/main/v4.0-ozzie упоминается "Multitasking DOS BETA". Удивительно, но прежде никогда не слышал о ней. Подробная статья по теме: https://betawiki.net/wiki/Multitasking_MS-DOS_4
     
     
  • 2.42, Додо (?), 10:40, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://habr.com/ru/articles/207848/ - вот статья на русском
     

  • 1.12, Аноним (18), 08:26, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Видимо, ещё лет через 10 опубликуют наконец код MS-DOS v6.22.
     
     
  • 2.47, Аноним (45), 11:00, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем - написано же, что код на ассемблере. Берешь и декомпилируешь.
     

  • 1.15, iZEN (ok), 08:35, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём открытия сорцов MS-DOS 6.22 и графической оболочки Windows 3.1.
     
     
  • 2.46, nmorozov (ok), 10:59, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще лет через много win 3.11
     

  • 1.16, Аноним (16), 08:36, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    6.22 не нужен .
    PC-DOS 7.0 от IBM было интереснее.
     
     
  • 2.25, 1 (??), 09:20, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Novell DOS (NDOS ?) была прикольной ... Там была явная многозадачность (да, да можно было как в Unix получить вторую конслоль).
     

  • 1.17, beck (??), 08:38, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль,  что исходники NT 3.51 опубликуют примерно никогда.
     
     
  • 2.21, Аноним (18), 08:50, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше запостил ссылки на утёкшие исходники XP и WS2003.
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/133525.html#18
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:19, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем они лично тебе? Что ты с ними будешь делать?
    Учитывая что есть Wine и ReactOS?
     

  • 1.19, Аноним (19), 08:43, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а что не 3.3?
    4.0 мертвая была
     
  • 1.24, Аноним (24), 09:12, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то. Теперь можно ставить со спокойной душой.
     
     
  • 2.26, 1 (??), 09:21, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4 - днище, или 3.1 или 5.0. Ну и, конечно, 6.22
     
     
  • 3.48, Аноним (24), 11:05, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты уже получил исходники 3.1 или 5.0. Ну и, конечно, 6.22?
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 11:37, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получите исходники FreeDOS и ставте.
     

  • 1.27, Аноним (27), 09:22, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    но ведь есть же FreeDOS которая уже давно лучче
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 09:25, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпы хотят задабить фри своим опенсорс что непонятно.
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:30, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничуть. одна из игр не работала на нём.
     
  • 2.41, Аноним (41), 10:39, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У его одна задача- установить хрюшку если нет дисковода
     

  • 1.28, Аноним (29), 09:24, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего там открывать-то если исходники на ассемблере. Сама программа тогда и есть сама по себе исходник, лол.
     
     
  • 2.55, 41217 (?), 11:58, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ассемблер - не то же самое, что машинный код.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language
    https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_code

     

  • 1.30, Аноним (30), 09:39, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исходники MS-DOS 6.0 тоже утекали и вполне себе собираются. Только с локализацией беда, тектовые строки даже на английском битые.
     
  • 1.32, Аноним (30), 09:47, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У ДОСа свой месяц есть, ДОСябрь называется или DOScember по ихнему.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 10:16, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это сразу после ноября на оранжевом ютубе? Оно и видно
     

  • 1.34, Аноним (35), 10:11, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зумеры не осилили изобрести дизассемблер, поэтому и выложили
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 11:57, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннетные эксперты считают, что исходник на ассемблере и выхлоп дизассемблера — одно и то же.
     

  • 1.40, Аноним (40), 10:35, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выкладывание халявы корпами - повод для опенсорсной мыши насторожится.
     
  • 1.43, ллщд (?), 10:43, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тренд позитивный, но лично я буду ждать 6.22.
     
  • 1.49, Швондик (?), 11:22, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужно портировать на z280, но чтобы так, чтобы можно было запускать ромы игр со Спектрума из командной строки
     
     
  • 2.53, Швондик (?), 11:49, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    другой вопрос - самого компа на z280 нету, я уже купил проц и начял чертить схему - ну ладно ПЗУ взял со 128к Спектрума, ОЗУ для начала статическая 128к, а вот как дальше прикрутить контроллер пс/2 клавиатуры и видеочип я уже не знаю...
     

  • 1.51, Аноним (51), 11:41, 26/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.52, Аноним (52), 11:48, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знаю, что шутка не всем зайдет, но код MS DOS 4.0 на ассемблере мы всегда могли посмотреть)
     

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