Microsoft открыл код интерпретатора BASIC для микропроцессоров M6502

Компания Microsoft объявила об открытии исходного кода интерпретатора BASIC для восьмиразрядных микропроцессоров MOS Technology 6502, разработанных в 1975 году. Представленная версия BASIC устанавливалась в ПЗУ размером 8КБ и поддерживала работу на системах Apple II, Commodore PET, Ohio Scientific, MOS KIM-1с и симуляторе PDP-10. Код включает 6955 строк на ассемблере и открыт под лицензией MIT. Последнее изменение датировано 28 июлем 1978 года.

Это второй продукт компании Microsoft. Первым продуктом был Altair BASIC, код которого был опубликован Биллом Гейтсом весной этого года в честь 50-летия со дня основания компании Microsoft. В 1976 году Билл Гейтс и Рик Вейланд (Ric Weiland) подготовили порт Altair BASIC для микропроцессоров 6502, который был лицензирован компанией Commodore и поставлялся как Commodore BASIC в компьютерах Commodore PET, VIC-20 и Commodore 64.

Код BASIC для 6502 может представлять интерес для любителей ретрокомпьютеров, использующих эмуляторы и реализации на базе FPGA. Среди прочего, компания Commodore анонсировала модель Commodore 64 ULTIMATE на базе FPGA, начало продаж которого намечено на октябрь. В Commodore 64 ULTIMATE заявлена совместимость с более чем 10 тысячами ретро игр при таких возможностях, как передача игр по Wi-Fi, поддержка USB и режим ускорения для запуска новых игр.



