Microsoft открыл код интерпретатора BASIC для микропроцессоров M6502

04.09.2025 22:59

Компания Microsoft объявила об открытии исходного кода интерпретатора BASIC для восьмиразрядных микропроцессоров MOS Technology 6502, разработанных в 1975 году. Представленная версия BASIC устанавливалась в ПЗУ размером 8КБ и поддерживала работу на системах Apple II, Commodore PET, Ohio Scientific, MOS KIM-1с и симуляторе PDP-10. Код включает 6955 строк на ассемблере и открыт под лицензией MIT. Последнее изменение датировано 28 июлем 1978 года.

Это второй продукт компании Microsoft. Первым продуктом был Altair BASIC, код которого был опубликован Биллом Гейтсом весной этого года в честь 50-летия со дня основания компании Microsoft. В 1976 году Билл Гейтс и Рик Вейланд (Ric Weiland) подготовили порт Altair BASIC для микропроцессоров 6502, который был лицензирован компанией Commodore и поставлялся как Commodore BASIC в компьютерах Commodore PET, VIC-20 и Commodore 64.

Код BASIC для 6502 может представлять интерес для любителей ретрокомпьютеров, использующих эмуляторы и реализации на базе FPGA. Среди прочего, компания Commodore анонсировала модель Commodore 64 ULTIMATE на базе FPGA, начало продаж которого намечено на октябрь. В Commodore 64 ULTIMATE заявлена совместимость с более чем 10 тысячами ретро игр при таких возможностях, как передача игр по Wi-Fi, поддержка USB и режим ускорения для запуска новых игр.

Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:59, 04/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    А MS-DOS откроют? А Windows 3.11?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:00, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тянет на ретро, то иксы открыты. Можешь поизучать, довольно интересная устаревшая технология. Буфер обмена утекает китайцам правда, но все равно любопытная вещица.
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:06, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже открыли под MIT https://opennet.ru/61071-dos
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:04, 05/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Свершилось!
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:09, 05/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    IFN REALIO-3,<
    ACRLF
    DT"COPYRIGHT 1978 MICROSOFT"
    ACRLF>


    Так лампово, аж жить хочется.

     
  • 1.6, Carantin (?), 00:41, 05/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Музейный софт для чего 0_o?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:03, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для музея. (это немаловажно, на самом деле)
     

  • 1.7, DasKolbass (?), 00:54, 05/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как хорошо всё начиналось ... Microsoft была молодой и честной компанией ... но потом пришёл злой IBM и совратил Microsoft с честного пути
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 01:04, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, расскажите ещё про молодую и честную id Software.
     
