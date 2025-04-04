Билл Гейтс опубликовал код первого продукта Microsoft

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|2.6, Аноним (6), 12:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> спасибо дедушке Биллу за счастливое детство)
Бумажка которой он подтирается.
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|3.15, Аноним (1), 12:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для этих целей лучше твои "ценные" комментарии заскринить и распечатать
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|1.2, Аноним (2), 12:05, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Код предложен для загрузки в виде PDF-файла (100 МБ) со сканом бумажных распечаток ассемблерного кода.
Наш Слоняра! Только так с со Столлманами и надо
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|1.3, Аноним (1), 12:05, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Интерпретатор занимает менее 4 КБ и может работать на системах с 4 КБ ОЗУ
что уж говорить, умели раньше разработчики почтительно относиться к аппаратным ресурсам (:
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|2.5, Аноним (5), 12:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только ты забыл сказать что его код это лапша на goto, которую невозможно поддерживать.
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|2.9, Аноним (6), 12:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> что уж говорить, умели раньше разработчики почтительно относиться к аппаратным ресурсам (:
А щас игры по 12 20 Gb, и могут запускаться на 8 Gb озу. Следуя логие должны запускаться на 12 20 Gb озу минимум.
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|4.16, Аноним (6), 12:15, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что уж говорить, умели раньше разработчики почтительно относиться к аппаратным ресурсам (:
4kb код, 4kb озу.
Ну ключевое слово >раньше< , те подразумевает что щас 12 20 Gb игра занимает 1 - 2 Tb в озу.
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|1.4, Аноним (5), 12:06, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот тут многие ноют зачем в универах учат делать свои компиляторы. А Билла никто не учил он просто взял сделал и поднял бабос.
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|2.11, Аноним (6), 12:10, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А Билла никто не учил он просто взял сделал и поднял бабос.
Обычно все успешные люди это дети каких нибудь миллиардеров, странное совпадение.
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|1.14, Аноним (14), 12:13, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я в начале 90х под Robotron 1715 писал текстовый редактор на ассемблере, чем-то существующие не нравились. Первый более менее серьезный проект был. Даже работало. Жалко не догадался исходники распечатать, хоть бы память осталась.
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