Билл Гейтс опубликовал код первого продукта Microsoft

В честь 50-летия со дня основания компании Microsoft, зарегистрированной 4 апреля 1975 года, Билл Гейтс опубликовал исходные тексты интерпретатора Altair BASIC. Altair BASIC был выпущен для процессоров MITS Altair 8800 и стал первым продуктом компании Microsoft. Интерпретатор занимает менее 4 КБ и может работать на системах с 4 КБ ОЗУ. У Билла Гейтса и Пола Аллена не было возможности купить компьютер Altair 8800, поэтому при разработке и тестировании они использовали самодельный эмулятор процессора Intel 8800, запускаемый на системе PDP-10, к которой у них был доступ. Код предложен для загрузки в виде PDF-файла (100 МБ) со сканом бумажных распечаток ассемблерного кода.







