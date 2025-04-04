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Билл Гейтс опубликовал код первого продукта Microsoft

04.04.2025 11:55

В честь 50-летия со дня основания компании Microsoft, зарегистрированной 4 апреля 1975 года, Билл Гейтс опубликовал исходные тексты интерпретатора Altair BASIC. Altair BASIC был выпущен для процессоров MITS Altair 8800 и стал первым продуктом компании Microsoft. Интерпретатор занимает менее 4 КБ и может работать на системах с 4 КБ ОЗУ. У Билла Гейтса и Пола Аллена не было возможности купить компьютер Altair 8800, поэтому при разработке и тестировании они использовали самодельный эмулятор процессора Intel 8800, запускаемый на системе PDP-10, к которой у них был доступ. Код предложен для загрузки в виде PDF-файла (100 МБ) со сканом бумажных распечаток ассемблерного кода.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код GW-BASIC под лицензией MIT
  3. OpenNews: Опубликованы исходные тексты первого выпуска Apple DOS
  4. OpenNews: Опубликованы исходные тексты операционной системы CP/M
  5. OpenNews: Музей компьютерной истории опубликовал исходные тексты MS Word 1.1a
  6. OpenNews: Microsoft и IBM открыли код операционной системы MS-DOS 4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63019-basic
Ключевые слова: basic, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    спасибо дедушке Биллу за счастливое детство)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > спасибо дедушке Биллу за счастливое детство)

    Бумажка которой он подтирается.

     
     
  • 3.15, Аноним (1), 12:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для этих целей лучше твои "ценные" комментарии заскринить и распечатать
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:05, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Код предложен для загрузки в виде PDF-файла (100 МБ) со сканом бумажных распечаток ассемблерного кода.

    Наш Слоняра! Только так с со Столлманами и надо

     
  • 1.3, Аноним (1), 12:05, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интерпретатор занимает менее 4 КБ и может работать на системах с 4 КБ ОЗУ

    что уж говорить, умели раньше разработчики почтительно относиться к аппаратным ресурсам (:

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только ты забыл сказать что его код это лапша на goto, которую невозможно поддерживать.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 12:10, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:12, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (6), 12:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > что уж говорить, умели раньше разработчики почтительно относиться к аппаратным ресурсам (:

    А щас игры по 12 20 Gb, и могут запускаться на 8 Gb озу. Следуя логие должны запускаться на 12 20 Gb озу минимум.

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 12:12, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чём здесь логика? в твоём случае это прогрессия
     
     
  • 4.16, Аноним (6), 12:15, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что уж говорить, умели раньше разработчики почтительно относиться к аппаратным ресурсам (:

    4kb код, 4kb озу.

    Ну ключевое слово >раньше< , те подразумевает что щас 12 20 Gb игра занимает 1 - 2 Tb в озу.

     

  • 1.4, Аноним (5), 12:06, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот тут многие ноют зачем в универах учат делать свои компиляторы. А Билла никто не учил он просто взял сделал и поднял бабос.
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 12:10, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А Билла никто не учил он просто взял сделал и поднял бабос.

    Обычно все успешные люди это дети каких нибудь миллиардеров, странное совпадение.

     

  • 1.7, Bottle (?), 12:07, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость, только жаль, что Билли опоздал аж на три дня.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:08, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшеб код винды 3.11 открыл.
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:13, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я в начале 90х под Robotron 1715 писал текстовый редактор на ассемблере, чем-то существующие не нравились. Первый более менее серьезный проект был. Даже работало. Жалко не догадался исходники распечатать, хоть бы память осталась.
     

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