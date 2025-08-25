Ядру Linux исполнилось 34 года

|
|1.5, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 07:39, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Сам Линус неоднократно говорил, что он считает «днем рождения» ядра не 25 августа и свое письмо, а 17 сентября, когда он представил версию 0.0.1
Так что новость можно сносить
|1.9, iPony128052 (?), 07:54, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Первые письма, в которых обсуждаются идеи, были написаны в 1996 году. Все началось с горячих споров. Среди предложений были такие животные, как акулы и орлы, но когда Линус упомянул, что ему нравятся пингвины, все споры прекратились!
Сказано, сделано.
|1.10, Аноним (10), 08:09, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX ... Результаты исследования показали наличие ... совпадений блоков кода ...
Так отразил или не отразил?
|2.17, llolik (ok), 08:44, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> совпадений блоков кода ...
> обусловленных требованиями POSIX и ANSI C
Никак и не реализуешь часть этих API, не написав плюс-минус похожий код, который, собственно, их и реализует. Что и разъяснил Таненбаум, показав, что это крайне сомнительно это считать воровством кода.
|3.22, Аноним (10), 08:54, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> не написав плюс-минус похожий код
и взяв чужой код. Ощущаете разницу?
|4.23, llolik (ok), 08:57, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Второе предложение принципиально не читаете, также как и абзац в новости?
upd. И да, ссылка там есть https://www.cs.vu.nl/~ast/brown/codecomparison/alexey.html .
Взглянуть в куски кода, которые рассматриваются: как говорится "обнять и плакать". Если это считать копирайтом, то код можно тогда не писать вообще, т.к. в любом случае что-то копирайтное да напишешь.
|5.29, Аноним (10), 09:05, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Первое предложение в Вашем посте - констатация факта, в которой мы в принципе не расходимся. Второе - мнение автора Minix в Вашей интерпретации. Я обязан отвечать на оба Ваших тезиса в комплекте или вправе ответить только на один из них?
|6.34, llolik (ok), 09:13, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Второе - мнение автора Minix в Вашей интерпретации.
Апдейтом к посту, я скопировал ссылку из новости, под которой подписался сам автор кода (Танненбаум). В какой интерпретации? Прямая цитата по ссылке
'''
Since, out of thousand of lines of code, only 4 small segments were found to be similar, and since in each case the similarity was required by external factors (the C standard, the POSIX standard, the minix filesystem format), it is highly unlikely that any source code was copied either from minix to linux or vice-versa.
'''
|5.31, Аноним (10), 09:09, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Только прошу не считать, что у меня какие-то претензии в адрес Торвальдса - сделал и сделал. Наоборот, считаю, что он молодец. Но я сам был не в аналогичной, но в похожей ситуации, когда лет 30 назад попросил своего студента реализовать одну мою программную идею. Оказалось удачно, и она используется в нескольких проектах, но этот факт меня до сих пор угнетает, хотя и код-то тот уже давно не используется.
|4.26, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 08:59, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> не написав плюс-минус похожий код
> и взяв чужой код. Ощущаете разницу?
Автор кода «Торвальдс не брал мой код»
Кексперт попеннета: «УКРАЛ! КУКАРЕКУ!»
Хорошо, что Танненбаум не знает твоего языка, а то прочитал бы ща твои визги, да хватил бы деда кондратий
|1.13, Аноним (13), 08:31, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Если бы ему столько исполнилось, то это значило бы, что они умеют писать ядра, но это не так.
|1.16, Аноним (16), 08:42, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Почему вы не использовали GPL?
Мы считаем, что GPL слишком ограничивает. Компании, которые вкладывают много денег в дальнейшее развитие программного обеспечения с открытым исходным кодом, не хотят отдавать его своим конкурентам. Поскольку MINIX 3 имеет очевидное применение во встраиваемых системах, мы решили, что лицензия BSD подходит больше.
Что-то похоже не разобрались они в лицензиях.
|2.35, Аноним (35), 09:18, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С драйверами, причем исключительно автосгенерированными и причем AMD
|1.19, Аноним (19), 08:49, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Доброе утро! Линукс попал под влияние всяких игрунов, а это негативно сказывается на кодовой базе. BSD & Haiku - настоящие юниксы, но не линукс.
|2.27, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 09:00, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Доброе утро! Линукс попал под влияние всяких игрунов, а это негативно сказывается
> на кодовой базе. BSD & Haiku - настоящие юниксы, но не
> линукс.
Haiku даже не POSIX-совместима
BSD же это лицензия вообще, а под ней бывает разный код
|2.33, Аноним (16), 09:11, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наброс вилами на ветряную мельницу?
Это оттуда берутся все эти линуксуляторы для BSD, а Гайке всё портируется с Линукса с опозданием в десятилетия?
|2.36, Аноним (36), 09:24, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> BSD & Haiku - настоящие юниксы, но не линукс.
Линукс не юникс, это очевидно. Ничего плохого в этом нет. ГНУ тоже не юникс, это отражено в его названии. Зачем стремиться быть юниксом -- не ясно, юникс -- это трейдмарк, который можно наклеить только после того, как отбашлял бабосик олд-фартам. Юникс -- это: 1) мертвая, 2) платная, 3) проприетарная операционная система, как мс-дос. Согласитесь, не самая лучшая модель для подражания. Линукс -- это чисто наша тема, и развивается без оглядки на олд-фартовские оси.
|1.32, Аноним (30), 09:10, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Во прогресс! Вот вот и IRC поднимут для разрабов!
1991 - первый публичный выпуск
...
1997 - основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux
|