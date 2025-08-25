The OpenNET Project / Index page

Ядру Linux исполнилось 34 года

25.08.2025 07:22

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало примерно 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает около 41 млн строк кода.

Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C.

Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

  • 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
  • 1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;
  • 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
  • 2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;
  • 2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;
  • 2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;
  • 2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;
  • 2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;
  • 2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;
  • 3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода;
  • 3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода;
  • 3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;
  • 3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода;
  • 4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;
  • 4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода;
  • 4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода;
  • 4.18 - август 2018, 25.3 млн. строк кода;
  • 5.2 - июль 2019, 26.55 млн. строк кода;
  • 5.8 - август 2020, 28.4 млн. строк кода;
  • 5.13 - июнь 2021, 29.2 млн. строк кода;
  • 5.19 - август 2022, 30.5 млн. строк кода;
  • 6.4 - июнь 2023, 32.9 млн. строк кода.
  • 6.10 - июль 2024, 35.1 млн. строк кода.
  • 6.16 - июль 2025, 40.8 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра:

  • Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;
  • Linux 0.12 - январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;
  • Linux 0.95 - март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.
  • Linux 0.96-0.99 - 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.
  • В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.
  • Linux 1.0 - март 1994, первый официально стабильный релиз;
  • Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;
  • Linux 2.0 - июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;
  • Март 1997: основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;
  • 1998 год: запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;
  • Linux 2.2 - январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;
  • Linux 2.4 - февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;
  • Linux 2.6 - декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;
  • В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;
  • В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;
  • В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x. Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;
  • В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0. Число git-объектов в репозитории достигло 4 млн;
  • В апреле 2018 года преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории ядра.
  • В январе 2019 года сформирована ветка ядра Linux 5.0. Репозиторий достиг уровня 6.5 млн git-объектов.
  • Опубликованное в августе 2020 года ядро 5.8 стало самым крупным по числу изменений из всех ядер за всё время существования проекта.
  • В ядре 5.13 был поставлен рекорд по числу разработчиков (2150), изменения от которых вошли в состав ядра.
  • В августе 2022 года сформирована ветка ядра Linux 6.0, так как в ветке 5.x накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии.
  • В ядро 6.1, выпущенное в декабре 2022 года, добавлена возможность использования языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра.
  • В феврале 2025 года достигнута отметка в 40 млн строк исходного кода.

Около 65% всех изменений в ядро внесены 20 наиболее активными компаниями. Например, при разработке ядра 6.16 из всех изменений 11.3% (год назад в ядре 6.10 было 15.3%) подготовлено компанией Intel, 7.6% (6.9%) - Red Hat, 6.3% (7.4%) - Google, 5.6% (6.3%) - Linaro, 5.4% (4.6%) - AMD, 3.6% (1.9%) - Qualcomm, 3.0% (2.5%) - SUSE, 2.9% (3.2%) - Meta, 2.6% (3.3%) - Oracle, 2.4% (2.3%) - Huawei, 2.4% (1.5%) - NVIDIA, 2.3% (1.2%) - ARM, 1.4% (2.4%) - IBM. 15.3% (11.9%) изменений подготовлены независимым участниками или разработчиками, явно не заявившим о своей работе на определённые компании. По числу добавленных в ядро 6.16 строк кода лидируют компании Intel, Red Hat и Google, доля которых составила 9.2%, 7.2% и 6.9% (в ядре 6.10 лидировали Intel, Linaro и Red Hat с долями 13.6%, 13.3% и 7.2%).


Лицензия: CC BY 3.0
  • 1.3, Аноним (3), 07:36, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да WinNT тоже не молодая.
     
  • 1.5, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 07:39, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сам Линус неоднократно говорил, что он считает «днем рождения» ядра не 25 августа и свое письмо, а 17 сентября, когда он представил версию 0.0.1
    Так что новость можно сносить
     
     
  • 2.6, Анонимоуз (?), 07:45, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мне без разницы. 25 августа или 17 сентября. Главное - повод.
     
     
  • 3.7, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 07:48, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сегодня найди другой повод
    https://ru.wikipedia.org/wiki/25_августа выбери себе по вкусу
     
     
  • 4.11, Голдер и Рита (?), 08:10, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чот мы не нашли там ничего, что бы порадовало нас.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 08:52, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учреждён телеканал «Культура».
     
  • 2.8, Аноним (8), 07:50, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ты каждый год этот комментарий пишешь?
     

  • 1.9, iPony128052 (?), 07:54, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Первые письма, в которых обсуждаются идеи, были написаны в 1996 году. Все началось с горячих споров. Среди предложений были такие животные, как акулы и орлы, но когда Линус упомянул, что ему нравятся пингвины, все споры прекратились!

    Сказано, сделано.

     
  • 1.10, Аноним (10), 08:09, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX ... Результаты исследования показали наличие ... совпадений блоков кода ...

    Так отразил или не отразил?

     
     
  • 2.12, Аноним10084 и 1008465039 (?), 08:26, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы демонстрируете умение вырывать из контекста. Там же написано - показал наличие несущественных. А существенных не было
     
     
  • 3.21, Аноним (10), 08:53, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но похоже, этот факт его волнует. Нелегко с таким жить.
     
  • 2.17, llolik (ok), 08:44, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > совпадений блоков кода ...
    > обусловленных требованиями POSIX и ANSI C

    Никак и не реализуешь часть этих API, не написав плюс-минус похожий код, который, собственно, их и реализует. Что и разъяснил Таненбаум, показав, что это крайне сомнительно это считать воровством кода.

     
     
  • 3.22, Аноним (10), 08:54, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не написав плюс-минус похожий код

    и взяв чужой код. Ощущаете разницу?

     
     
  • 4.23, llolik (ok), 08:57, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второе предложение принципиально не читаете, также как и абзац в новости?

    upd. И да, ссылка там есть https://www.cs.vu.nl/~ast/brown/codecomparison/alexey.html .
    Взглянуть в куски кода, которые рассматриваются: как говорится "обнять и плакать". Если это считать копирайтом, то код можно тогда не писать вообще, т.к. в любом случае что-то копирайтное да напишешь.

     
     
  • 5.29, Аноним (10), 09:05, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое предложение в Вашем посте - констатация факта, в которой мы в принципе не расходимся. Второе - мнение автора Minix в Вашей интерпретации. Я обязан отвечать на оба Ваших тезиса в комплекте или вправе ответить только на один из них?
     
     
  • 6.34, llolik (ok), 09:13, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Второе - мнение автора Minix в Вашей интерпретации.

    Апдейтом к посту, я скопировал ссылку из новости, под которой подписался сам автор кода (Танненбаум). В какой интерпретации? Прямая цитата по ссылке

    '''
    Since, out of thousand of lines of code, only 4 small segments were found to be similar, and since in each case the similarity was required by external factors (the C standard, the POSIX standard, the minix filesystem format), it is highly unlikely that any source code was copied either from minix to linux or vice-versa.
    '''

     
  • 5.31, Аноним (10), 09:09, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только прошу не считать, что у меня какие-то претензии в адрес Торвальдса - сделал и сделал. Наоборот, считаю, что он молодец. Но я сам был не в аналогичной, но в похожей ситуации, когда лет 30 назад попросил своего студента реализовать одну мою программную идею. Оказалось удачно, и она используется в нескольких проектах, но этот факт меня до сих пор угнетает, хотя и код-то тот уже давно не используется.
     
  • 4.26, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 08:59, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> не написав плюс-минус похожий код
    > и взяв чужой код. Ощущаете разницу?

    Автор кода «Торвальдс не брал мой код»
    Кексперт попеннета: «УКРАЛ! КУКАРЕКУ!»
    Хорошо, что Танненбаум не знает твоего языка, а то прочитал бы ща твои визги, да хватил бы деда кондратий

     

  • 1.13, Аноним (13), 08:31, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Если бы ему столько исполнилось, то это значило бы, что они умеют писать ядра, но это не так.
     
  • 1.16, Аноним (16), 08:42, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему вы не использовали GPL?
    Мы считаем, что GPL слишком ограничивает. Компании, которые вкладывают много денег в дальнейшее развитие программного обеспечения с открытым исходным кодом, не хотят отдавать его своим конкурентам. Поскольку MINIX 3 имеет очевидное применение во встраиваемых системах, мы решили, что лицензия BSD подходит больше.
    Что-то похоже не разобрались они в лицензиях.
     
  • 1.18, DeerFriend (?), 08:47, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Резкое увеличение количества строк в последний год связано с вайбкодингом?
     
     
  • 2.24, Аноним (10), 08:57, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, с драйверами.
     
  • 2.35, Аноним (35), 09:18, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С драйверами, причем исключительно автосгенерированными и причем AMD
     

  • 1.19, Аноним (19), 08:49, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Доброе утро! Линукс попал под влияние всяких игрунов, а это негативно сказывается на кодовой базе. BSD & Haiku - настоящие юниксы, но не линукс.
     
     
  • 2.27, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 09:00, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доброе утро! Линукс попал под влияние всяких игрунов, а это негативно сказывается
    > на кодовой базе. BSD & Haiku - настоящие юниксы, но не
    > линукс.

    Haiku даже не POSIX-совместима
    BSD же это лицензия вообще, а под ней бывает разный код

     
  • 2.33, Аноним (16), 09:11, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наброс вилами на ветряную мельницу?
    Это оттуда берутся все эти линуксуляторы для BSD, а Гайке всё портируется с Линукса с опозданием в десятилетия?
     
  • 2.36, Аноним (36), 09:24, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > BSD & Haiku - настоящие юниксы, но не линукс.

    Линукс не юникс, это очевидно. Ничего плохого в этом нет. ГНУ тоже не юникс, это отражено в его названии. Зачем стремиться быть юниксом -- не ясно, юникс -- это трейдмарк, который можно наклеить только после того, как отбашлял бабосик олд-фартам. Юникс -- это: 1) мертвая, 2) платная, 3) проприетарная операционная система, как мс-дос. Согласитесь, не самая лучшая модель для подражания. Линукс -- это чисто наша тема, и развивается без оглядки на олд-фартовские оси.

     

  • 1.25, Аноним (25), 08:58, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С Днем Рождения и большое спасибо!
     
  • 1.28, Аноним (28), 09:00, 25/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.30, Аноним (30), 09:05, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шел 34ый год Линпуса на десктопе.
     
  • 1.32, Аноним (30), 09:10, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во прогресс! Вот вот и IRC поднимут для разрабов!
    1991 - первый публичный выпуск
    ...
    1997 - основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux
     

