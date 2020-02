GitLab продолжает политику навязывания JavaScript

2.15 , Аноним ( 109 ), 14:41, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Заблокируй JS NoScriptом и зайди на GitLab. Узнаешь насколько новость высосана из пальца, когда основная функциональность работать не будет. А раньше эта функциональность работала. Налицо регресс.

3.18 , Ignis ( ? ), 14:43, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем?

4.23 , derfenix ( ok ), 14:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –11 + / – Чтобы спец.службы не могли выяснить какое порно он смотрит, а злобные хакеры не выложили фотки его котика, очевидно же.

5.27 , Аноним ( 27 ), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Нечегоскрывать

6.32 , derfenix ( ok ), 14:53, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Неуловимый Джо, скорее. Как и все скриптоотключальщики

7.85 , Аноним ( 85 ), 17:16, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Затралел. Бегу включать скрипты.

5.30 , Омоним ( ? ), 14:52, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы очередному эффективному манагеру, которому заказали штопать сайт, не захотелось закинуть на сайт майнер, шифровальщик, или (упаси господи) рекламу.

6.33 , derfenix ( ok ), 14:54, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для рекламы и майнеров есть прекрасные дополнения к браузерам, которые ничуть не мешают в работе и без отключения скриптов.

5.44 , Аноним ( 44 ), 15:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Вы утрируете. Не все избегают слежки из страха, что кто-то что-то узнает об их личной жизни. Я, например, защищаю свою приватность в первую очередь из этических соображений. Собираемая о пользователях информация используется рекламными компаниями для эффективной массовой манипуляции мнениями, желаниями и страхами людей в интересах коммерческих и политических заказчиков. Я вижу в этом серьезную угрозу для общества и считаю, что мириться с этим недопустимо.

6.90 , Тфьу ( ? ), 17:27, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну вы же понимаете что если вы запретите JS в браузере, то вас станет определить намного легче? Нужно мимикрировать под толпу, у толпы стоковый браузер.

7.96 , Аноним ( 94 ), 18:01, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При достаточном трафике собрать достаточно энтропии для отличия одного безскриптового браузера от другого не получится. При должной настройке ты потеряешься в куче тор браузеров

5.53 , Аноним84701 ( ok ), 15:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Чтобы спец.службы не могли выяснить какое порно он смотрит, а злобные хакеры

> не выложили фотки его котика, очевидно же. Чтобы не вышло, как с гитхабом, где сначала вынесли в скрипты все что было не прибито гвоздями, а потом, в один прекрасный момент - оказалось, что пользоваться сайтом теперь можно только в хроме и другом браузере гугла (с логотипом змее-лисы), предпоследних версий (ну и может быть Safari - не пробовал).

Иначе не то что статистику всяких "инсайд" посмотреть - даже бранч выбрать или какой нибудь мерж > 3 строк прочитать толком не выйдет. 5.105 , mommy ( ? ), 19:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну мне не особо охота тратить сотни проц время и тысячи метров памяти на ваш жаба обвязки нужные лиш для понтов и красивостей. Еслиб можно было отключать то вопросов и не возникло бы.

6.108 , derfenix ( ok ), 19:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну мне не особо охота тратить сотни проц время и тысячи метров

> памяти на ваш жаба обвязки нужные лиш для понтов и красивостей.

> Еслиб можно было отключать то вопросов и не возникло бы. Не трать. В чём проблема? В том, что компания, разрабатывающая гитлаб нацелена не на тебя и тебе подобных, а на своих клинетов, приносящих деньги?

5.107 , mommy ( ? ), 19:05, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ах ну и да аши жабапонососкрипты нужно еще и качать а они иногда весят пилично. Мало того хромает безопасность, это уг тот еще дррушлаг.

4.34 , Аноним ( 109 ), 14:55, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что нельзя доверять возможность эксплуатации spectre, rowhammer, use-after-free, browser fingerprinting компании, которая уже себя плохо вела и эксплуатировала оказанное доверие и нет уверенности, что вышеперечисленное не будет проэксплуатированно. Не заслуживает она теперь доверия. P.S. А вот GH, хоть и M$, гораздо белее и пушистее. По крайней мере в их продуктах использования fingerprint2.js я не помню.

5.55 , Аноним ( 44 ), 15:54, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А вот GH, хоть и M$, гораздо белее и пушистее. По крайней мере в их продуктах использования fingerprint2.js я не помню. Нет. Гитхаб — это централизованная соцсеть программистов, которая предоставляет своему владельцу существенные возможности для манипуляции сообществом разработчиков открытого ПО (например, выставлять определенные лицензии в более выгодном свете или обеспечивать большую видимость для определенных проектов — даже незаметная дискриминация будет иметь существенные последствия, учитывая масштабы Гитхаба) и может стать (или уже стала) гейткипером для этого сообщества. Нельзя допускать, чтобы у одной коммерческой компании было такое значительное влияние.

3.28 , derfenix ( ok ), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Я тебе даже больше скажу - если отключиться от интернета, то вообще никакие данные не загрузятся, прикинь!

3.87 , Аноним ( 87 ), 17:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Налицо прогресс.

Gitlab для людей, а не роботов.

4.116 , fske ( ? ), 19:51, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это что ж за люди такие, которым нужен жабоскрипт для отображения простого скрипта? Это не люди, это мутанты человекоподобные.

5.117 , fske ( ? ), 19:53, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не скрипта, а текста

2.22 , user90 ( ? ), 14:46, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, это не так. Пока можно блочить элементы по id, еще ништяк, но многие сайты уже генерируются налету, и вот в этом случае ты будешь жрать, что дают (т. е. со всяким дерьмом). И здесь до такого один шаг.

2.40 , Аноним ( 39 ), 15:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > какая-то высосаная из пальца новость Просто автор хочет накрутить плюсиков к issue.

3.45 , Аноним ( 109 ), 15:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже если там будет 100500 плюсиков, окончательное решение в этом проекте всё равно принимают не плюсователи-минусователи.

4.76 , Annoynymous ( ok ), 17:00, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там что, нет демократии? Нанесите срочно!

5.110 , Аноним ( 109 ), 19:12, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извините, баллистических демократий у меня в наличии нет.