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GitLab продолжает политику навязывания JavaScript

25.02.2020 13:39

Игнорируя сообщения о проблемах, в которых запрашивается реализация возможности использовать GitLab без предоставления ему доступа к JavaScript, GitLab продолжает усиление привязки к JavaScript. Теперь сервер не отдаёт список файлов в виде HTML, а добавляет на страницу элемент с id "js-tree-list", в который элементы вставляются посредством JavaScript. Указанное поведение управляется переменной vue_file_list_enabled, которая в свою очередь связана с настройкой vue_file_list, которая недавно была переведена по-умолчанию во включённое состояние.

Изменение отображения списка файлов в браузерах с отключённым JavaScript уже затронуло открытые проекты, использующие сторонние установки GitLab и обновляющие их без анализа изменений, такие как Debian, Freedesktop, KDE, GNOME, VLC и Chakra Linux. Проекты Kitware, Freifunk и Manjaro пока не затронуты. Тем не менее, в некоторых из них уже не отображается листинг проектов в группе.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/gitlab-org/...)
  2. OpenNews: GitLab отложил включение телеметрии
  3. OpenNews: GitLab вводит сбор телеметрии для облачных и коммерческих продуктов (решение отложено)
  4. OpenNews: Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий
  5. OpenNews: Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей
  6. OpenNews: GitLab отказался от CLA-соглашения при приёме изменений
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gitlab, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (116) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, derfenix (ok), 14:28, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    А ещё они использование интернета навязывают, черти эдакие! Через фидо нельзя работать гитлабом - это же вообще ужас.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:57, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    что мешает?
    подымаете локальный gitlab, подымаете шлюз к фидо из интернет, используете gitlab через фидо.
     
     
  • 3.38, derfenix (ok), 14:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > что мешает?
    > подымаете локальный gitlab, подымаете шлюз к фидо из интернет, используете gitlab через
    > фидо.

    То же, что и этим нытикам мешает поднять у себя старую версию, в которой js не нужен и пользоваться ей сколько душе угодно - нафиг не надо. Только меня и так всё устраивает, а им ныть нужно, иначе заболеют.

     
     
  • 4.73, Аноним (-), 16:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кроме "поднять у себя", видите ли, опенсорсники с гитхаба удумали драпать на этот крап. И в результате лекарство оказалось хуже болезни: фирмочка делающая этот шит еще хуже чем майкрософт.

    У них похабный, тормозной и неудобный гуй да еще без JS не работает почти. По UI он круто сливает обычному гитхабу. Где все лаконично, просто, по делу. И даже адекватно работает без JS. Это фэйл ящитаю. Оказаться голимее майкрософта - талантище!

     
     
  • 5.89, Ан (??), 17:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Майкрософт купил GitHub не так давно. А весь костяк разработчиков я подоздреваю просто были переведены в майкрософт. Поэтому называть это детещим майкрософта очень странно как мне кажется.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:29, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Чёт как-то неприятно. Появляется всё больше сайтов, где скрипты что-то ломают. Например прокрутку, или копирование, а с отключёнными скриптами едет разметка (но хотя бы можно пользоваться). Эти вообще не дают доступ к тексту без жс… Интерактив на текстовых сайтах всё портит, вверните мне мой интернет без скриптов.
     
     
  • 2.5, derfenix (ok), 14:32, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Если нужны чистые данные - нужно пользоваться API, а не парсить веб-страницы и ныть потом, что данные, заточенные под отображение в современном браузере, не получается распарсить наколеночным скриптом.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:35, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API могут отключить или сделать платным
     
     
  • 4.11, derfenix (ok), 14:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Могут, ёпт. А могут под дверь нагадить, давай не будешь пользоваться дверями?

    Много ты  знаешь подобных систем у которых был API свободные и потом его взяли и сделали вдруг платным?

     
     
  • 5.68, Аноним (68), 16:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугл?
    тындекс?
     
     
  • 6.99, лютый жабби__ (?), 18:10, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >гугл?
    >тындекс?

    у гугла нет апи. у яндекса бесплатный. через xmlproxy.ru практически бесплатный.

     
  • 5.106, Ваш Анонимус (?), 19:05, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Много ты  знаешь подобных систем у которых был API свободные и потом его взяли и сделали вдруг платным?

    freegeoip.net, например.

     
  • 3.10, Аноним (10), 14:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите мне сервисы со СТАБИЛЬНЫМ апи ?? Как раз апи меняется ничуть не реже.
     
     
  • 4.12, derfenix (ok), 14:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи мне хоть один стабильно работающий сервис не в бета-версии, у которого API меняется чаще, чем html разметка.
     
     
  • 5.94, Аноним (94), 17:54, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите мне сервисы с публичным апи вообше, а?
     
  • 4.118, Клыкастый (ok), 19:57, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любой дохлый. бери - тебе понравится
     
  • 3.46, Scriptor (ok), 15:26, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "данные, заточенные под отображение в современном браузере"
    Т.е. по-Вашему plain html не заточен под отображение в современном браузере?
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 15:58, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он просто веб "программист" и его это лично задевает. Накодил кучу интерфейсов на ангуляре и node.js а тут говорят что JS говно.
     
  • 4.119, Клыкастый (ok), 19:58, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, не заточен. это просто текст который можно парсить без движка. парсить js не получится (если кратко)
     
  • 3.64, Аноним (2), 16:14, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понял, при чём тут парсить. Я говорил про нормальную работу обычного пользователя в браузере. А имитировать пользователя для извлечения данных не такая уж и проблема, пусть задача и чрезмерно ресурсоёмкая (запускать кучу инстансов браузера). Заодно за это не просят денег, да. В крайнем случае миллион прокси будет дешевле, чем платный доступ к апи.
     
     
  • 4.71, derfenix (ok), 16:27, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    > Не понял, при чём тут парсить. Я говорил про нормальную работу обычного
    > пользователя в браузере. А имитировать пользователя для извлечения данных не такая
    > уж и проблема, пусть задача и чрезмерно ресурсоёмкая (запускать кучу инстансов
    > браузера). Заодно за это не просят денег, да. В крайнем случае
    > миллион прокси будет дешевле, чем платный доступ к апи.

    Нормальным пользователям как раз наплевать работает оно со скриптами или без. Это только фрикам интересно отрубить скрипты и потом ходить плакаться, что половина интернета без них не работает.

     
     
  • 5.95, Аноним (94), 17:56, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только фрикам неприятно пользоваться блоатед вебом
     
     
  • 6.98, derfenix (ok), 18:10, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, только фрикам неприятно пользоваться блоатед вебом

    А вас кто-то заставляет? Сделайте свой веб, в чём проблема?

     
  • 6.113, Аноним (113), 19:32, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неприятно — не пользуйтесь. Но не нойте.
     
  • 2.41, Mikhail (??), 15:13, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а куда вворачивать?
     
  • 2.65, имя_ (?), 16:16, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    когда ты начнешь воспринимать современные сайты не как набор html+css, а как полноценные приложения, тогда тебе и станет проще жить. Ты же не пытаешься нативному приложению указывать как ему рендерить интерфейс?
     
     
  • 3.67, Аноним (56), 16:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > полноценные приложения

    Реализуются через сервер а не js, который вешает весь браузер.

     
     
  • 4.77, Аноним (77), 17:01, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    но ведь иначе оно вешает сервер
     
  • 3.83, б.б. (?), 17:16, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    приложение хорошо, когда оно что-то прилагает. а когда оно отображает текст, тогда с этим справится страница

    а бывает ещё хуже. те же страницы, всю жизнь в вебе были. ты можешь читать текст, дочитать до 8-й страницы, а завтра начать с неё же и читать. нет же, сделали бесконечную прокрутку, и теперь ты с трудом найдёшь нужную страницу...

     
  • 3.93, Crazy Alex (ok), 17:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приложения стоят у меня на машине, установленные мной явным образом. А на сайтах - данные для них, и не более. Во всяком случае там, где это возможно. В случае гитлаба - это  более чем возможно пока я не пытаюсь там что-то менять - писать комментарии, делать PR и так далее.
     
  • 3.97, Аноним (97), 18:04, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не как набор html+css, а как полноценные приложения

    Ни что не мешает воспринимать набор html+css как полноценные приложения.


     
  • 3.109, Аноним (109), 19:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как полноценное вредоносное ПО

    Пофиксил.

     

  • 1.3, blzz (?), 14:30, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а апи для этих нужд существует?
    если да, то парсить html = ссзб.
     
     
  • 2.7, derfenix (ok), 14:33, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот именно, что API там есть и довольно неплохой. Но это ж доку читать надо, нафиг. Наговнячим парсер и готово.
     
  • 2.39, Аноним (39), 15:06, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто вообще говорил про парсинг? Между которыми строчками это можно прочитать?
     
     
  • 3.75, Аноним (56), 16:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Видимо для них отображение в браузере тоже парсинг.
     

  • 1.4, th3m3 (ok), 14:31, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что в этом такого? Там используется Vue.js. Не по канонам что ли?
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:32, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    даешь gopher !
     
     
  • 2.24, A.Stahl (ok), 14:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ложись! Вспышка Саакрихту-вируса справа!
     
  • 2.48, Аноним (48), 15:30, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gopher больше для поиска подходит, а просматривать придется обычные текстовики.
     
  • 2.51, Scriptor (ok), 15:36, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При остром желании через Gopher тоже можно загрузить динамическую страничку.
     
  • 2.57, Аноним (57), 16:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его поддержку выпилили из обоих браузеров :(
     
     
  • 3.70, Scriptor (ok), 16:23, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Его поддержку выпилили из обоих браузеров :(

    Lynx поддерживает.

     
  • 3.84, Аноним (-), 17:16, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запили обратно в пару кликов без регистрации и смс https://gopher.floodgap.com/overbite/
    Впрочем, если религия позволяет, можно и curl'ом с netcat'ом обойтись.
    Или же, как выше сказано, lynx в помощь.
     

  • 1.8, Нанобот (ok), 14:33, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    какая-то высосаная из пальца новость
     
     
  • 2.15, Аноним (109), 14:41, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Заблокируй JS NoScriptом и зайди на GitLab. Узнаешь насколько новость высосана из пальца, когда основная функциональность работать не будет. А раньше эта функциональность работала. Налицо регресс.
     
     
  • 3.18, Ignis (?), 14:43, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем?
     
     
  • 4.23, derfenix (ok), 14:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Чтобы спец.службы не могли выяснить какое порно он смотрит, а злобные хакеры не выложили фотки его котика, очевидно же.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нечегоскрывать
     
     
  • 6.32, derfenix (ok), 14:53, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Неуловимый Джо, скорее. Как и все скриптоотключальщики
     
     
  • 7.85, Аноним (85), 17:16, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Затралел. Бегу включать скрипты.
     
  • 5.30, Омоним (?), 14:52, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы очередному эффективному манагеру, которому заказали штопать сайт, не захотелось закинуть на сайт майнер, шифровальщик, или (упаси господи) рекламу.
     
     
  • 6.33, derfenix (ok), 14:54, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для рекламы и майнеров есть прекрасные дополнения к браузерам, которые ничуть не мешают в работе и без отключения скриптов.
     
  • 5.44, Аноним (44), 15:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вы утрируете. Не все избегают слежки из страха, что кто-то что-то узнает об их личной жизни. Я, например, защищаю свою приватность в первую очередь из этических соображений. Собираемая о пользователях информация используется рекламными компаниями для эффективной массовой манипуляции мнениями, желаниями и страхами людей в интересах коммерческих и политических заказчиков. Я вижу в этом серьезную угрозу для общества и считаю, что мириться с этим недопустимо.
     
     
  • 6.90, Тфьу (?), 17:27, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вы же понимаете что если вы запретите JS в браузере, то вас станет определить намного легче? Нужно мимикрировать под толпу, у толпы стоковый браузер.
     
     
  • 7.96, Аноним (94), 18:01, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При достаточном трафике собрать достаточно энтропии для отличия одного безскриптового браузера от другого не получится. При должной настройке ты потеряешься в куче тор браузеров
     
  • 5.53, Аноним84701 (ok), 15:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чтобы спец.службы не могли выяснить какое порно он смотрит, а злобные хакеры
    > не выложили фотки его котика, очевидно же.

    Чтобы не вышло, как с гитхабом, где сначала вынесли в скрипты все что было не прибито гвоздями, а потом, в один прекрасный момент - оказалось, что пользоваться сайтом теперь можно только в хроме и другом браузере гугла (с логотипом змее-лисы), предпоследних версий (ну и может быть Safari - не пробовал).
    Иначе не то что статистику всяких "инсайд" посмотреть - даже бранч выбрать или какой нибудь мерж > 3 строк прочитать толком не выйдет.

     
  • 5.105, mommy (?), 19:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну мне не особо охота тратить сотни проц время и тысячи метров памяти на ваш жаба обвязки нужные лиш для понтов и красивостей. Еслиб можно было отключать то вопросов и не возникло бы.
     
     
  • 6.108, derfenix (ok), 19:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну мне не особо охота тратить сотни проц время и тысячи метров
    > памяти на ваш жаба обвязки нужные лиш для понтов и красивостей.
    > Еслиб можно было отключать то вопросов и не возникло бы.

    Не трать. В чём проблема? В том, что компания, разрабатывающая гитлаб нацелена не на тебя и тебе подобных, а на своих клинетов, приносящих деньги?

     
  • 5.107, mommy (?), 19:05, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах ну и да аши жабапонососкрипты нужно еще и качать а они иногда весят пилично. Мало того хромает безопасность, это уг тот еще дррушлаг.
     
  • 4.34, Аноним (109), 14:55, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что нельзя доверять возможность эксплуатации spectre, rowhammer, use-after-free, browser fingerprinting компании, которая уже себя плохо вела и эксплуатировала оказанное доверие и нет уверенности, что вышеперечисленное не будет проэксплуатированно. Не заслуживает она теперь доверия.

    P.S. А вот GH, хоть и M$, гораздо белее и пушистее. По крайней мере в их продуктах использования fingerprint2.js я не помню.

     
     
  • 5.55, Аноним (44), 15:54, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А вот GH, хоть и M$, гораздо белее и пушистее. По крайней мере в их продуктах использования fingerprint2.js я не помню.

    Нет. Гитхаб — это централизованная соцсеть программистов, которая предоставляет своему владельцу существенные возможности для манипуляции сообществом разработчиков открытого ПО (например, выставлять определенные лицензии в более выгодном свете или обеспечивать большую видимость для определенных проектов — даже незаметная дискриминация будет иметь существенные последствия, учитывая масштабы Гитхаба) и может стать (или уже стала) гейткипером для этого сообщества. Нельзя допускать, чтобы у одной коммерческой компании было такое значительное влияние.

     
  • 3.28, derfenix (ok), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я тебе даже больше скажу - если отключиться от интернета, то вообще никакие данные не загрузятся, прикинь!
     
  • 3.87, Аноним (87), 17:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Налицо прогресс.
    Gitlab для людей, а не роботов.
     
     
  • 4.116, fske (?), 19:51, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что ж за люди такие, которым нужен жабоскрипт для отображения простого скрипта? Это не люди, это мутанты человекоподобные.
     
     
  • 5.117, fske (?), 19:53, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скрипта, а текста
     
  • 2.22, user90 (?), 14:46, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это не так. Пока можно блочить элементы по id, еще ништяк, но многие сайты уже генерируются налету, и вот в этом случае ты будешь жрать, что дают (т. е. со всяким дерьмом). И здесь до такого один шаг.
     
  • 2.40, Аноним (39), 15:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какая-то высосаная из пальца новость

    Просто автор хочет накрутить плюсиков к issue.

     
     
  • 3.45, Аноним (109), 15:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если там будет 100500 плюсиков, окончательное решение в этом проекте всё равно принимают не плюсователи-минусователи.
     
     
  • 4.76, Annoynymous (ok), 17:00, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там что, нет демократии? Нанесите срочно!
     
     
  • 5.110, Аноним (109), 19:12, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, баллистических демократий у меня в наличии нет.
     

  • 1.13, Папка (?), 14:40, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Везде всё навязывают, достали!!! Навязали мне эту новость тоже! То гитлаб джаваскриптами и вашими итнторнетами!!! Сколько можно то, ааа??!!! Рептилоиды кругом!!!
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:41, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Тип: Тема для размышления

    Высосанная из пальца тема для срача.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гитлаб хоть чем поливай свинюшкам кто его использует будет только вкуснее.
     
  • 2.74, iPony129412 (?), 16:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, если из пальца 😯
     

  • 1.16, Gemorroj (ok), 14:41, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    имхо, эта "новость" - черный пиар от гитлаба. в их корявом стиле
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:46, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитлаб сам себя очерняет? ШОК!!!
     
     
  • 3.47, Папка (?), 15:26, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Массы - они как мухи, мёд не выбирают. Это известно всем психологам. Уже даже оффлайн магазины это начали понимать и пятерка модернизировала свои магазины так, чтобы посетители плевались от определенных заранее расставленных на них психологических уловок которые "очереяют" эту самую пятерку. Это бизнес, детка, ничего личного ;)
     
     
  • 4.111, Аноним (109), 19:13, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Психология - лженаука.
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:42, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/issues/22572
    Opened Jun 5, 2018 10:41am

    Новость

     
     
  • 2.26, Аноним (109), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Issue старая. Закоммтили часть изменений, переводящих список на JS тоже давно - в конце 2019. Но включили новый список по-умолчанию совсем недавно. Если бы не включили и на дебиан не попало, я бы и не узнал.
     

  • 1.19, Аноним (109), 14:46, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для Freifunk ссылка https://frickel.cloud
     
     
  • 2.37, Аноним (109), 14:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё https://gitlab.freedesktop.org
     

  • 1.20, Аноним (25), 14:46, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вы продолжайте кушать гуано гитлаб с лопаты за свои деньги. Где тот защитник который дико радовался фичам каждый месяц?
     
     
  • 2.29, user90 (?), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да тут дерьмоедов процентов 80, они уже привыкли. А гитлаб тут пока что самый безобидный из всего списка.
     
  • 2.60, Аноним (56), 16:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а что использовать то предлагаете, уважаемый? GitHub ещё хуже, пока не поменяешь useragent в альтернативных браузерах, кроме гугла и самого последнего фокса вообще ничего не работает. А всё остальное не такое популярное и вообще непонятно, развивается ли.
     

  • 1.31, Mikhail Kirillov (?), 14:53, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Эта политика была ясна с самого начала. Там и до этого для подгрузки кода требовался javascript. С выключенным javascript основной инстанс gitlab.com сложно использовать.

    В целом, если проект использует javascript логично предположить, что он продолжит это делать. Поэтому коли использование javascript мешает, то надо полностью отказываться от проектов, которые его используют не в декоративных целях.

    Существует свободный проект https://sourcehut.org, он предоставляет git и mercurial хостинг, аналогичный gitlab, без использования javascript. Инструменты для ведения разработки также присутствуют (вики, туду-лист, списки рассылки, CI). Проект хоть не в релизе, но достаточно стабилен.

     
     
  • 2.35, Аноним (109), 14:56, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Большое спасибо, глянем.
     
  • 2.69, Аноним (69), 16:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во
    Годный сервис
    Для тех кто говорит уверенное НЕТ - джаваскрипту
     

  • 1.42, Pistrun (?), 15:18, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > затронуло открытые проекты "..." такие как Debian, Freedesktop, KDE, GNOME, VLC и Chakra Linux

    А Debian, Freedesktop, KDE, GNOME, VLC и Chakra Linux в курсе?

     
     
  • 2.43, Аноним (109), 15:22, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно, что затронуло, а в курсе они или нет - менее важно.
     
  • 2.62, Аноним (62), 16:10, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они в курсе и им пофиг. Непофиг тем кто не использует жава скрипт.
     

  • 1.49, Аноним (48), 15:34, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот непонятно современный Интернет напоминает невроз. С одной стороны все кричат, а давайте Web 1.0 что бы что ни запрос, то обычный HTML. С другой стороны подтянулись всякие JavaScript писатели сделавшие Vue и приочие плюшки и говорящие, чего терять производительность пользовательских устройств. А с третьей стороны ребята сделавшие "Web Start" из Java и .NET сидят в забытьи.

    Таким образом выходит, что всех устраивает текущее состояние - компромиса?

     
     
  • 2.58, Аноним (62), 16:06, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут обратная логика то что является компромиссом это и есть то что всех устраивает. Как бы ты не менял суть компромисса он всегда будет всех устраивать.
     

  • 1.50, Аноним (50), 15:36, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chakra Linux? Он же три года назад как помер.
     
  • 1.52, Аноним (52), 15:37, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я вынул из машины двигатель и теперь она не ездит
     
     
  • 2.66, Аноним (56), 16:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда не видели функциональных и интерактивных сайтов без JavaScript? Мне вас жаль.
     
     
  • 3.78, Annoynymous (ok), 17:02, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел, но флеш давно закопали.
     
     
  • 4.79, artenox (?), 17:11, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSS тоже крут.
     
     
  • 5.104, Annoynymous (ok), 19:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CSS тоже крут.

    Красивый, интерактивный — верю. Функциональный сайт на CSS без JS? А покажи!

     
  • 2.92, OpenEcho (?), 17:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    JS в 90% - не двигатель, а папуаска-кукла подвешення к зеркалу заднего вида, которая болтается перед глазами, отвлекает, мешает, но радует эго чудо-"програмиста" и тех кто подсадил в куклы шпионские камеры, микрофоны и впарил чудо "програмисту" как передовую технологию, а водителю все больше оставляют возможности отвязать это мешающие, болтающиеся и все больше разрастающaся папуаска...

    Виноват не JS, а "передовые" веб програмисты, в руках которых JS то же самое что микроскоп в лапах обезьян...

     

  • 1.54, Аноним (54), 15:42, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Автор забыл слово "вероломно" в заголовке. Для пущего эффекта.
     
  • 1.59, Аноним (59), 16:06, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гитлаб перешл на чистый жс для удобства своей разработки.
    Если кому-то очень надо чтоб были html то могут сделать форк, не?
    Требовать от частной компании, чтобы она решала чужие интересы(а по ишью +5/-4 видна ее важность) ну как-то странн
     
     
  • 2.80, Аноним (109), 17:11, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага. И Гугл в некоторых своих продуктах перешёл на чистый JS. Для удобства разработки рекаптчи и прочего шпионажа.

    >Требовать от частной компании, чтобы она решала чужие интересы ну как-то странно

    Полностью верно.

     

  • 1.61, Аноним (61), 16:09, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Он нам нафиг не нужОн этот жаваскрипт ваш, мы собственники, вы нас поймите.
     
  • 1.63, artenox (?), 16:11, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно скачать нужный JS и подключить как локальный User Script. Но это очень нетривиально даже в Opera 12 (чтобы сайтовые JS не работали при этом). Я так цеплял к локальным сохраненным страницам.
     
     
  • 2.81, Аноним (109), 17:13, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мелочиться, можно скачать вообще код GitLab и сделать форк.
     

  • 1.72, freehck (ok), 16:30, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да собственно, гитлаб зарабатывает на своём продукте деньги. Деньги им несут клиенты. А клиенты приходят к ним за решением своих проблем. И проблемы эти -- полноценная инфраструктура для разработки. А потому наличие/отсутствие js в веб-интерфейсе клиентов вряд ли волнует. Вот ребята и делают, как им удобнее. А вы чего ожидали? Они ж бизнес делают, а не религиозные войны разводят.
     
     
  • 2.82, artenox (?), 17:15, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > бизнес делают

    Гитлаб позиционировался как идеологически правильный форк.

     
     
  • 3.86, freehck (ok), 17:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Гитлаб позиционировался как идеологически правильный форк.

    Да неужели, <censored>? Где, когда, кем, почему и -- что конкретно было сказано?

     
  • 3.91, Тфьу (?), 17:31, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну каждой идеологии не угодишь.
     

  • 1.88, nelson (??), 17:24, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    очередное проявление "прогресса" ) очень нужные и незаменимые поделки браузеропрограммистов на недоязычке жлобоскрипт
     
  • 1.101, Шарп (ok), 18:58, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в чём проблема жабоскрипта? В 2к20 не должно быть никаких причин не использовать. Ну разве что ты замшелый пердун, который использует консольный (лол!) браузер. Бгг.
     
     
  • 2.112, Аноним (109), 19:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чём проблема электроошейника? В 2к25 не должно быть никаких причин не использовать. Ну разве что если ты бездуховный элемент, который не молится за здоровье (рря!) Государя. Накатим.
     

  • 1.114, Аноним (114), 19:33, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    MuslimNews:
    McDonald's продолжает политику навязывания нехаляльных продуктов

    VeganNews:
    McDonald's продолжает политику навязывания трупов животных

    CommunismNews:
    McDonald's продолжает политику навязывания своих продуктов исключительно за такой пережиток капитализма, как деньги

     
  • 1.115, Аноним (115), 19:48, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это делается?

    -----------
    "По умолчанию" пишется раздельно, без дефиса.
    После "тем не менее" запятая не ставится.

     

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