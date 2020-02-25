GitLab продолжает политику навязывания JavaScript

|
|1.1, derfenix (ok), 14:28, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
А ещё они использование интернета навязывают, черти эдакие! Через фидо нельзя работать гитлабом - это же вообще ужас.
|
|
|
|2.36, Аноним (36), 14:57, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
что мешает?
подымаете локальный gitlab, подымаете шлюз к фидо из интернет, используете gitlab через фидо.
|
|
|
|3.38, derfenix (ok), 14:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> что мешает?
> подымаете локальный gitlab, подымаете шлюз к фидо из интернет, используете gitlab через
> фидо.
То же, что и этим нытикам мешает поднять у себя старую версию, в которой js не нужен и пользоваться ей сколько душе угодно - нафиг не надо. Только меня и так всё устраивает, а им ныть нужно, иначе заболеют.
|
|
|
|4.73, Аноним (-), 16:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Кроме "поднять у себя", видите ли, опенсорсники с гитхаба удумали драпать на этот крап. И в результате лекарство оказалось хуже болезни: фирмочка делающая этот шит еще хуже чем майкрософт.
У них похабный, тормозной и неудобный гуй да еще без JS не работает почти. По UI он круто сливает обычному гитхабу. Где все лаконично, просто, по делу. И даже адекватно работает без JS. Это фэйл ящитаю. Оказаться голимее майкрософта - талантище!
|
|
|
|5.89, Ан (??), 17:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Майкрософт купил GitHub не так давно. А весь костяк разработчиков я подоздреваю просто были переведены в майкрософт. Поэтому называть это детещим майкрософта очень странно как мне кажется.
|
|1.2, Аноним (2), 14:29, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
|
Чёт как-то неприятно. Появляется всё больше сайтов, где скрипты что-то ломают. Например прокрутку, или копирование, а с отключёнными скриптами едет разметка (но хотя бы можно пользоваться). Эти вообще не дают доступ к тексту без жс… Интерактив на текстовых сайтах всё портит, вверните мне мой интернет без скриптов.
|
|
|
|2.5, derfenix (ok), 14:32, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
Если нужны чистые данные - нужно пользоваться API, а не парсить веб-страницы и ныть потом, что данные, заточенные под отображение в современном браузере, не получается распарсить наколеночным скриптом.
|
|
|
|
|
|4.11, derfenix (ok), 14:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Могут, ёпт. А могут под дверь нагадить, давай не будешь пользоваться дверями?
Много ты знаешь подобных систем у которых был API свободные и потом его взяли и сделали вдруг платным?
|
|
|
|
|
|6.99, лютый жабби__ (?), 18:10, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>гугл?
>тындекс?
у гугла нет апи. у яндекса бесплатный. через xmlproxy.ru практически бесплатный.
|
|5.106, Ваш Анонимус (?), 19:05, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Много ты знаешь подобных систем у которых был API свободные и потом его взяли и сделали вдруг платным?
freegeoip.net, например.
|
|3.10, Аноним (10), 14:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Покажите мне сервисы со СТАБИЛЬНЫМ апи ?? Как раз апи меняется ничуть не реже.
|
|
|
|4.12, derfenix (ok), 14:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Покажи мне хоть один стабильно работающий сервис не в бета-версии, у которого API меняется чаще, чем html разметка.
|
|3.46, Scriptor (ok), 15:26, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
"данные, заточенные под отображение в современном браузере"
Т.е. по-Вашему plain html не заточен под отображение в современном браузере?
|
|
|
|4.56, Аноним (56), 15:58, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Он просто веб "программист" и его это лично задевает. Накодил кучу интерфейсов на ангуляре и node.js а тут говорят что JS говно.
|
|4.119, Клыкастый (ok), 19:58, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нет, не заточен. это просто текст который можно парсить без движка. парсить js не получится (если кратко)
|
|3.64, Аноним (2), 16:14, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не понял, при чём тут парсить. Я говорил про нормальную работу обычного пользователя в браузере. А имитировать пользователя для извлечения данных не такая уж и проблема, пусть задача и чрезмерно ресурсоёмкая (запускать кучу инстансов браузера). Заодно за это не просят денег, да. В крайнем случае миллион прокси будет дешевле, чем платный доступ к апи.
|
|
|
|4.71, derfenix (ok), 16:27, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
|
> Не понял, при чём тут парсить. Я говорил про нормальную работу обычного
> пользователя в браузере. А имитировать пользователя для извлечения данных не такая
> уж и проблема, пусть задача и чрезмерно ресурсоёмкая (запускать кучу инстансов
> браузера). Заодно за это не просят денег, да. В крайнем случае
> миллион прокси будет дешевле, чем платный доступ к апи.
Нормальным пользователям как раз наплевать работает оно со скриптами или без. Это только фрикам интересно отрубить скрипты и потом ходить плакаться, что половина интернета без них не работает.
|
|
|
|
|
|6.98, derfenix (ok), 18:10, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да, только фрикам неприятно пользоваться блоатед вебом
А вас кто-то заставляет? Сделайте свой веб, в чём проблема?
|
|2.65, имя_ (?), 16:16, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
когда ты начнешь воспринимать современные сайты не как набор html+css, а как полноценные приложения, тогда тебе и станет проще жить. Ты же не пытаешься нативному приложению указывать как ему рендерить интерфейс?
|
|
|
|3.67, Аноним (56), 16:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> полноценные приложения
Реализуются через сервер а не js, который вешает весь браузер.
|
|3.83, б.б. (?), 17:16, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
приложение хорошо, когда оно что-то прилагает. а когда оно отображает текст, тогда с этим справится страница
а бывает ещё хуже. те же страницы, всю жизнь в вебе были. ты можешь читать текст, дочитать до 8-й страницы, а завтра начать с неё же и читать. нет же, сделали бесконечную прокрутку, и теперь ты с трудом найдёшь нужную страницу...
|
|3.93, Crazy Alex (ok), 17:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Приложения стоят у меня на машине, установленные мной явным образом. А на сайтах - данные для них, и не более. Во всяком случае там, где это возможно. В случае гитлаба - это более чем возможно пока я не пытаюсь там что-то менять - писать комментарии, делать PR и так далее.
|
|3.97, Аноним (97), 18:04, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не как набор html+css, а как полноценные приложения
Ни что не мешает воспринимать набор html+css как полноценные приложения.
|
|1.3, blzz (?), 14:30, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
а апи для этих нужд существует?
если да, то парсить html = ссзб.
|
|
|
|2.7, derfenix (ok), 14:33, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Вот именно, что API там есть и довольно неплохой. Но это ж доку читать надо, нафиг. Наговнячим парсер и готово.
|
|2.39, Аноним (39), 15:06, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А кто вообще говорил про парсинг? Между которыми строчками это можно прочитать?
|
|1.4, th3m3 (ok), 14:31, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что в этом такого? Там используется Vue.js. Не по канонам что ли?
|
|
|
|2.48, Аноним (48), 15:30, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Gopher больше для поиска подходит, а просматривать придется обычные текстовики.
|
|2.51, Scriptor (ok), 15:36, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При остром желании через Gopher тоже можно загрузить динамическую страничку.
|
|
|
|2.15, Аноним (109), 14:41, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Заблокируй JS NoScriptом и зайди на GitLab. Узнаешь насколько новость высосана из пальца, когда основная функциональность работать не будет. А раньше эта функциональность работала. Налицо регресс.
|
|
|
|
|
|4.23, derfenix (ok), 14:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
|
Чтобы спец.службы не могли выяснить какое порно он смотрит, а злобные хакеры не выложили фотки его котика, очевидно же.
|
|
|
|5.30, Омоним (?), 14:52, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы очередному эффективному манагеру, которому заказали штопать сайт, не захотелось закинуть на сайт майнер, шифровальщик, или (упаси господи) рекламу.
|
|
|
|6.33, derfenix (ok), 14:54, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Для рекламы и майнеров есть прекрасные дополнения к браузерам, которые ничуть не мешают в работе и без отключения скриптов.
|
|5.44, Аноним (44), 15:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Вы утрируете. Не все избегают слежки из страха, что кто-то что-то узнает об их личной жизни. Я, например, защищаю свою приватность в первую очередь из этических соображений. Собираемая о пользователях информация используется рекламными компаниями для эффективной массовой манипуляции мнениями, желаниями и страхами людей в интересах коммерческих и политических заказчиков. Я вижу в этом серьезную угрозу для общества и считаю, что мириться с этим недопустимо.
|
|
|
|6.90, Тфьу (?), 17:27, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну вы же понимаете что если вы запретите JS в браузере, то вас станет определить намного легче? Нужно мимикрировать под толпу, у толпы стоковый браузер.
|
|
|
|7.96, Аноним (94), 18:01, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При достаточном трафике собрать достаточно энтропии для отличия одного безскриптового браузера от другого не получится. При должной настройке ты потеряешься в куче тор браузеров
|
|5.53, Аноним84701 (ok), 15:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Чтобы спец.службы не могли выяснить какое порно он смотрит, а злобные хакеры
> не выложили фотки его котика, очевидно же.
Чтобы не вышло, как с гитхабом, где сначала вынесли в скрипты все что было не прибито гвоздями, а потом, в один прекрасный момент - оказалось, что пользоваться сайтом теперь можно только в хроме и другом браузере гугла (с логотипом змее-лисы), предпоследних версий (ну и может быть Safari - не пробовал).
Иначе не то что статистику всяких "инсайд" посмотреть - даже бранч выбрать или какой нибудь мерж > 3 строк прочитать толком не выйдет.
|
|5.105, mommy (?), 19:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну мне не особо охота тратить сотни проц время и тысячи метров памяти на ваш жаба обвязки нужные лиш для понтов и красивостей. Еслиб можно было отключать то вопросов и не возникло бы.
|
|
|
|6.108, derfenix (ok), 19:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну мне не особо охота тратить сотни проц время и тысячи метров
> памяти на ваш жаба обвязки нужные лиш для понтов и красивостей.
> Еслиб можно было отключать то вопросов и не возникло бы.
Не трать. В чём проблема? В том, что компания, разрабатывающая гитлаб нацелена не на тебя и тебе подобных, а на своих клинетов, приносящих деньги?
|
|5.107, mommy (?), 19:05, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ах ну и да аши жабапонососкрипты нужно еще и качать а они иногда весят пилично. Мало того хромает безопасность, это уг тот еще дррушлаг.
|
|4.34, Аноним (109), 14:55, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что нельзя доверять возможность эксплуатации spectre, rowhammer, use-after-free, browser fingerprinting компании, которая уже себя плохо вела и эксплуатировала оказанное доверие и нет уверенности, что вышеперечисленное не будет проэксплуатированно. Не заслуживает она теперь доверия.
P.S. А вот GH, хоть и M$, гораздо белее и пушистее. По крайней мере в их продуктах использования fingerprint2.js я не помню.
|
|
|
|5.55, Аноним (44), 15:54, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А вот GH, хоть и M$, гораздо белее и пушистее. По крайней мере в их продуктах использования fingerprint2.js я не помню.
Нет. Гитхаб — это централизованная соцсеть программистов, которая предоставляет своему владельцу существенные возможности для манипуляции сообществом разработчиков открытого ПО (например, выставлять определенные лицензии в более выгодном свете или обеспечивать большую видимость для определенных проектов — даже незаметная дискриминация будет иметь существенные последствия, учитывая масштабы Гитхаба) и может стать (или уже стала) гейткипером для этого сообщества. Нельзя допускать, чтобы у одной коммерческой компании было такое значительное влияние.
|
|3.28, derfenix (ok), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Я тебе даже больше скажу - если отключиться от интернета, то вообще никакие данные не загрузятся, прикинь!
|
|
|
|4.116, fske (?), 19:51, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это что ж за люди такие, которым нужен жабоскрипт для отображения простого скрипта? Это не люди, это мутанты человекоподобные.
|
|2.22, user90 (?), 14:46, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, это не так. Пока можно блочить элементы по id, еще ништяк, но многие сайты уже генерируются налету, и вот в этом случае ты будешь жрать, что дают (т. е. со всяким дерьмом). И здесь до такого один шаг.
|
|2.40, Аноним (39), 15:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> какая-то высосаная из пальца новость
Просто автор хочет накрутить плюсиков к issue.
|
|
|
|3.45, Аноним (109), 15:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже если там будет 100500 плюсиков, окончательное решение в этом проекте всё равно принимают не плюсователи-минусователи.
|
|1.13, Папка (?), 14:40, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Везде всё навязывают, достали!!! Навязали мне эту новость тоже! То гитлаб джаваскриптами и вашими итнторнетами!!! Сколько можно то, ааа??!!! Рептилоиды кругом!!!
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 14:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Гитлаб хоть чем поливай свинюшкам кто его использует будет только вкуснее.
|
|
|
|
|
|3.47, Папка (?), 15:26, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Массы - они как мухи, мёд не выбирают. Это известно всем психологам. Уже даже оффлайн магазины это начали понимать и пятерка модернизировала свои магазины так, чтобы посетители плевались от определенных заранее расставленных на них психологических уловок которые "очереяют" эту самую пятерку. Это бизнес, детка, ничего личного ;)
|
|
|
|2.26, Аноним (109), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Issue старая. Закоммтили часть изменений, переводящих список на JS тоже давно - в конце 2019. Но включили новый список по-умолчанию совсем недавно. Если бы не включили и на дебиан не попало, я бы и не узнал.
|
|1.20, Аноним (25), 14:46, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А вы продолжайте кушать гуано гитлаб с лопаты за свои деньги. Где тот защитник который дико радовался фичам каждый месяц?
|
|
|
|2.29, user90 (?), 14:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Да тут дерьмоедов процентов 80, они уже привыкли. А гитлаб тут пока что самый безобидный из всего списка.
|
|2.60, Аноним (56), 16:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну а что использовать то предлагаете, уважаемый? GitHub ещё хуже, пока не поменяешь useragent в альтернативных браузерах, кроме гугла и самого последнего фокса вообще ничего не работает. А всё остальное не такое популярное и вообще непонятно, развивается ли.
|
|1.31, Mikhail Kirillov (?), 14:53, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Эта политика была ясна с самого начала. Там и до этого для подгрузки кода требовался javascript. С выключенным javascript основной инстанс gitlab.com сложно использовать.
В целом, если проект использует javascript логично предположить, что он продолжит это делать. Поэтому коли использование javascript мешает, то надо полностью отказываться от проектов, которые его используют не в декоративных целях.
Существует свободный проект https://sourcehut.org, он предоставляет git и mercurial хостинг, аналогичный gitlab, без использования javascript. Инструменты для ведения разработки также присутствуют (вики, туду-лист, списки рассылки, CI). Проект хоть не в релизе, но достаточно стабилен.
|
|
|
|2.69, Аноним (69), 16:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во
Годный сервис
Для тех кто говорит уверенное НЕТ - джаваскрипту
|
|1.42, Pistrun (?), 15:18, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> затронуло открытые проекты "..." такие как Debian, Freedesktop, KDE, GNOME, VLC и Chakra Linux
А Debian, Freedesktop, KDE, GNOME, VLC и Chakra Linux в курсе?
|
|
|
|2.62, Аноним (62), 16:10, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они в курсе и им пофиг. Непофиг тем кто не использует жава скрипт.
|
|1.49, Аноним (48), 15:34, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот непонятно современный Интернет напоминает невроз. С одной стороны все кричат, а давайте Web 1.0 что бы что ни запрос, то обычный HTML. С другой стороны подтянулись всякие JavaScript писатели сделавшие Vue и приочие плюшки и говорящие, чего терять производительность пользовательских устройств. А с третьей стороны ребята сделавшие "Web Start" из Java и .NET сидят в забытьи.
Таким образом выходит, что всех устраивает текущее состояние - компромиса?
|
|
|
|2.58, Аноним (62), 16:06, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут обратная логика то что является компромиссом это и есть то что всех устраивает. Как бы ты не менял суть компромисса он всегда будет всех устраивать.
|
|
|
|2.66, Аноним (56), 16:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Никогда не видели функциональных и интерактивных сайтов без JavaScript? Мне вас жаль.
|
|
|
|
|
|
|
|5.104, Annoynymous (ok), 19:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> CSS тоже крут.
Красивый, интерактивный — верю. Функциональный сайт на CSS без JS? А покажи!
|
|2.92, OpenEcho (?), 17:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
JS в 90% - не двигатель, а папуаска-кукла подвешення к зеркалу заднего вида, которая болтается перед глазами, отвлекает, мешает, но радует эго чудо-"програмиста" и тех кто подсадил в куклы шпионские камеры, микрофоны и впарил чудо "програмисту" как передовую технологию, а водителю все больше оставляют возможности отвязать это мешающие, болтающиеся и все больше разрастающaся папуаска...
Виноват не JS, а "передовые" веб програмисты, в руках которых JS то же самое что микроскоп в лапах обезьян...
|
|1.59, Аноним (59), 16:06, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Гитлаб перешл на чистый жс для удобства своей разработки.
Если кому-то очень надо чтоб были html то могут сделать форк, не?
Требовать от частной компании, чтобы она решала чужие интересы(а по ишью +5/-4 видна ее важность) ну как-то странн
|
|
|
|2.80, Аноним (109), 17:11, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ага. И Гугл в некоторых своих продуктах перешёл на чистый JS. Для удобства разработки рекаптчи и прочего шпионажа.
>Требовать от частной компании, чтобы она решала чужие интересы ну как-то странно
Полностью верно.
|
|1.61, Аноним (61), 16:09, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Он нам нафиг не нужОн этот жаваскрипт ваш, мы собственники, вы нас поймите.
|
|1.63, artenox (?), 16:11, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Можно скачать нужный JS и подключить как локальный User Script. Но это очень нетривиально даже в Opera 12 (чтобы сайтовые JS не работали при этом). Я так цеплял к локальным сохраненным страницам.
|
|
|
|2.81, Аноним (109), 17:13, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем мелочиться, можно скачать вообще код GitLab и сделать форк.
|
|1.72, freehck (ok), 16:30, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Да собственно, гитлаб зарабатывает на своём продукте деньги. Деньги им несут клиенты. А клиенты приходят к ним за решением своих проблем. И проблемы эти -- полноценная инфраструктура для разработки. А потому наличие/отсутствие js в веб-интерфейсе клиентов вряд ли волнует. Вот ребята и делают, как им удобнее. А вы чего ожидали? Они ж бизнес делают, а не религиозные войны разводят.
|
|
|
|2.82, artenox (?), 17:15, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> бизнес делают
Гитлаб позиционировался как идеологически правильный форк.
|
|
|
|3.86, freehck (ok), 17:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Гитлаб позиционировался как идеологически правильный форк.
Да неужели, <censored>? Где, когда, кем, почему и -- что конкретно было сказано?
|
|1.88, nelson (??), 17:24, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
очередное проявление "прогресса" ) очень нужные и незаменимые поделки браузеропрограммистов на недоязычке жлобоскрипт
|
|1.101, Шарп (ok), 18:58, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А в чём проблема жабоскрипта? В 2к20 не должно быть никаких причин не использовать. Ну разве что ты замшелый пердун, который использует консольный (лол!) браузер. Бгг.
|
|
|
|2.112, Аноним (109), 19:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в чём проблема электроошейника? В 2к25 не должно быть никаких причин не использовать. Ну разве что если ты бездуховный элемент, который не молится за здоровье (рря!) Государя. Накатим.
|
|1.114, Аноним (114), 19:33, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
MuslimNews:
McDonald's продолжает политику навязывания нехаляльных продуктов
VeganNews:
McDonald's продолжает политику навязывания трупов животных
CommunismNews:
McDonald's продолжает политику навязывания своих продуктов исключительно за такой пережиток капитализма, как деньги
|
|1.115, Аноним (115), 19:48, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем это делается?
-----------
"По умолчанию" пишется раздельно, без дефиса.
После "тем не менее" запятая не ставится.
|