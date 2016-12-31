The OpenNET Project

 
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31.12.2016 16:23  Наиболее важные события 2016 года

Итоговая подборка наиболее важных и заметных событий 2016 года:

  • Новые платформы и операционные системы: AsteroidOS (открытая ОС для умных часов),Maru OS (рабочее окружение для смартфонов, сочетающее Android и Debian GNU/Linux), Android Things (ОС для интернета вещей), Minoca (для потребительских интернет-устройств), Fuchsia (новая открытая ОС от Google), DC/OS (Datacenter Operating System), Civil Infrastructure Platform и Zephyr (ОС для IoT) от Linux Foundation;
  • Бурное развитие проектов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением: платформы Universe от проекта OpenAI и DeepMind Lab для тренировки AI в компьютерных играх и приложениях. Facebook открыл код библиотеки классификации текста fastText и наработки по распознаванию объектов на фотографиях. Открыты наработки Baidu в области машинного обучения. Yahoo открыл модель машинного обучения для выявления неприличных изображений. Google открыл код SyntaxNet, системы восприятия естественного языка. Microsoft опубликовал систему машинного обучения CNTK
  • Facebook опубликовал реализацию алгоритма сжатия Zstandard. Компания Apple открыла реализацию алгоритма сжатия без потерь LZFSE. Dropbox опубликовал реализацию алгоритма сжатия изображений Lepton;
  • Facebook запустил проект по созданию открытого оборудования для сотовых сетей. Открытый 3G-стек Osmocom достиг возможности совершения голосовых звонков. В Debian добавлены пакеты для развёртывания GSM-сети;
  • В Fedora по умолчанию предложен сеанс GNOME на базе Wayland. Значительные успехи в обеспечении работы KDE Plasma 5 поверх Wayland, включение KWayland в состав KDE Frameworks;
  • Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0. Компания AMD ввела в строй проект GPUOpen. В Mesa обеспечена поддержка OpenGL 4.5. Изменение метода разработки GTK+ и начало подготовки к выпуску GTK+ 4; Проект Qt Lite, позволяющий формировать сборки Qt, содержащие только необходимые компоненты;



  • Критические уязвимости: Локальные root-уязвимости в ядре Linux. Уязвимости, позволяющие выйти из окружений виртуализации и контейнеров. Уязвимость, позволяющая вклиниться в стороннее TCP-соединение. Серия уязвимостей, демонстрирующих опасность автоматической обработки мультимедийных файлов на рабочем столе. Root-уязвимость в MySQL. Серия критических уязвимостей в GraphicsMagick и ImageMagick. Уязвимость Badlock в Samba. Уязвимость MouseJack. Опасная уязвимость в Glibc.
  • Новые атаки: Обход защиты ASLR на процессорах Intel. Атака DROWN на SSL/TLS, которой подвержены 33% HTTPS-сайтов. Атака SLOTH, затрагивающая протоколы TLS 1.2, SSH и IKE/IPsec с MD5 и SHA-1. Атака Sweet32 на HTTPS и OpenVPN. Атака на заблокированный ПК через USB. Волна атак на клиентские маршрутизаторы. Метод скрытого изменения памяти чужих виртуальных машин;
  • Взломы инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission, серверов хранения данных синхронизации Opera, форума Ubuntu, инфраструктуры Linux Mint, уязвимость в инфраструктуре Fedora;
  • Запуск некоммерческого удостоверяющего центра Lets'Encrypt. Попытка Comodo завладеть брендом Let's Encrypt. Реализация ограничений в отношении сертификатов, выданных удостоверяющими центрами WoSign и StartCom, из-за серии инцидентов с безопасностью. Уязвимость удостоверяющего центра StartSSL;
  • Организация атак для деанонимизации пользователей Tor Browser;
  • Инцидент с захватом прав на NPM-модуль. Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей;
  • Новые технологии защиты от атак с использованием заимствования кусков кода от grsecurity и OpenBSD. Открытие компанией Intel компонентов для использования в Linux технологии SGX для изоляции кода и данных приложения. Проект OpenBSD перешёл на обязательное использование механизма защиты W^X
  • Развитие систем шифрования: Новая TLS-библиотека BearSSL. Проведён аудит VeraCrypt. Представлен WireGuard, новый VPN для Linux. Релиз свободного безопасного цензуроустойчивого VPN-демона GoVPN 5.0;
  • Новая система анонимных коммуникаций Riffle;
  • ZeroNet - технология децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть;
  • Прототип защищённого смартфона на платформе Android от проекта Tor.
  • Развитие средств виртуализации и изоляции: новая ОС Subgraph, использующая контейнерную изоляцию приложений на десктопе. Релизы систем управления контейнерами LXC 2.0, LXD 2.0, rkt 1.0, Xen 4.7/4.8 и OpenVZ 7.0. Представлена Cilium, новая сетевая система для Linux-контейнеров на базе BPF. Первый выпуск гипервизора Bareflank. Для процессоров MIPS разработан гипервизор prplHypervisor.
  • Активное продвижение систем для работы с самодостаточными пакетами программ, не зависящих от дистрибутивов: Canonical развивает универсальные пакеты snap. Проект xdg-app переименован во flatpak. Первый выпуск Flatpak. Новый формат самодостаточных универсальных пакетов Habitat. Разработка Limba приостановлена в пользу Flatpak. Новые выпуски Firejail. Анализ проблем из-за самодостаточного распространения приложений для Linux.



  • Расширение возможностей ядра Linux (4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9). Средства трассировки в ядре Linux достигли уровня DTrace. Создание механизма межпроцессных коммуникаций Bus1, который пришёл на смену так и не добавленного в ядро kdbus. Новый планировщик задач MuQSS от автора BFS. Для Ubuntu реализован механизм обновления ядра без перезагрузки;
  • Новые версии языков программирования и компиляторов: Python 3.6, PHP 7.1, LLVM 3.8 и 3.9, GCC 6, Swift 3.0 с поддержкой Linux, TypeScript 2.0;
  • Новые свободные шрифты: для офисных документов от проектов МойОфис и Astra Linux, для разработчиков от проекта Go. Google опубликовал наработки по поддержке изменчивых шрифтов OpenType;
  • Новые версии значимых дистрибутивов и OS: FreeBSD 11, OpenBSD 6.0, Android 7.0 и 7.1, Fedora 24 и 25, SUSE Linux Enterprise 12 SP2, Red Hat Enterprise Linux 7.3, openSUSE Leap 42.2, Ubuntu 16.04 LTS и 16.10, Slackware 14.2, OpenMandriva Lx 3.0;
  • Новые версии программ: Vim 8.0, Asterisk 14, LibreOffice 5.1 и 5.2. Первый релиз интегрированной среды разработки Eclipse Che
  • Новый высокопроизводительный HTTP-сервер Lwan;
  • Открытие анимационного пакета Toonz, применяемого в производстве Футурамы
  • Новые СУБД и системы хранения: децентрализованная СУБД Noms, основанная на идеях Git, распределённая система хранения Torus, распределённая СУБД CitusDB, встраиваемая СУБД TrailDB, графо-ориентированная СУБД Dgraph, движок хранения MyRocks от Facebook, СУБД InfluxDB 1.0, СУБД CrateDB 1.0. В 2016 году также были выпущены PostgreSQL 9.6, Redis 3.2 и Firebird 3.0. Прекратила своё существование компания, развивающая СУБД RethinkDB
  • Обновления рабочих столов: Cinnamon 3.0 и 3.2, Lumina 1.0 и 1.1, GNOME 3.20 и 3.22, MATE переходит на GTK3+, MATE 1.14 и 1.16, Enlightenment 0.21, LXQt 0.11 Новое окружение PIXEL от проекта Raspberry Pi. Новый дисплейный сервер Arcan и десктоп-окружение Durden;
  • Google открыл код SwiftShader, программной реализации OpenGL ES и Direct3D 9;
  • Проект KDE запустил каталог-магазин приложений KDE Store, опубликовал LTS-ветку Plasma 5.8, опубликовал новый фреймворк для построения интерфейса Kirigami UI. Бывший лидер Kubuntu основал проект KDE Neon.
  • Открыты исходные тексты системы управления версиями BitKeeper;



  • Web-технологии: Стандарт HTML 5.1, ECMAScript 7, широкомасштабное тестирование технологии WebAssembly в Chrome, Firefox и Edge. Новый пакетный менеджер Yarn для JavaScript.
  • Выпуск Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium и достаточно активное создание проектов на её основе (например, Skype, клиент Wire, Visual Studio Code, редактор Atom);
  • Chrome начнёт помечать небезопасными страницы, открытые по HTTP. В Chrome добавлены средства шифрования, стойкие к подбору на квантовом компьютере. В Chrome OS появилась возможность запуска всех Android-программ из Google Play;
  • Развитие Firefox: интеграция Firebug с Firefox. Firefox: прекращение поддержки NPAPI, начало перехода на технологию разработки дополнений WebExtensions и план по отказу от XUL, внедрение многопроцессной модели, реализация многопроцессной обработки контента, проект Quantum по переносу наработок Servo в Firefox. Браузер Tofino, использующий движок Chromium, созданный для экспериментов над развитием интерфейса Firefox. Проект по переносу PDFium и части Pepper API из Chromium в Firefox;
  • Новый браузер Brave от создателя JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Разработчики Qt представили мобильный web-браузер Qt WebBrowser
  • Разработчики Firefox развивают экспериментальный браузер Tofino, использующий технологии Chromium;
  • Прекращение разработки Firefox OS;



  • Разрыв отношений между компаниями Seafile Ltd и Seafile GmbH, ранее сообща развивающими проект Seafile, а теперь переключившиеся на собственные ветки;
  • Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива - LEDE (сейчас в рассылках уже обсуждается слияние OpenWrt и LEDE);
  • В рамках проекта ImageFlow началось развитие высокопроизводительной альтернативы ImageMagick;
  • SourceForge и Slashdot проданы компании BIZX;
  • Libreboot вошел в число проектов GNU, после чего из-за конфликта попытался уйти, но не был отпущен. Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU (позднее конфликт был улажен). GitHub и SourceForge признаны неприемлемыми для размещения кода проектов GNU.
  • Ключевые разработчики облачной платформы ownCloud создали форк Nextcloud и выпустили его значительный релиз.
  • Воссоединение сообществ Arduino.org и Arduino.cc после раскола;
  • Бета-выпуски Devuan, форка Debian без systemd;
  • Прекратил своё существование проект CyanogenMod, команда разработчиков переключилась на развитие форка Lineage OS.
  • Вопрос блокировки альтернативных прошивок после изменения требований FCC: TP-Link начала блокировать возможность применения альтернативных прошивок, но затем заявила о нахождении пути вернуть поддержку альтернативных прошивок. В Linksys WRT продолжена поддержка свободных прошивок при новых требованиях FCC. Для MIPS-устройств разработан метод соблюдения требований FCC для использования свободных прошивок.
  • Сближение Microsoft с миром открытого ПО: присоединение к Linux Foundation, тестовый выпуск SQL Server для Linux, добавление в Windows 10 поддержки запуска исполняемых файлов Linux, открытие Linux-системы для сетевых коммутаторов, открытие кода PowerShell, открытие и портирование для Linux JavaScript-движка ChakraCore, который используется в браузере Edge. Началось открытие проприетарных наработок компании Xamarin. Компания Microsoft свернула проект RoboVM, разработка продолжена сообществом в рамках форка BugVM;
  • Прекращение существования дистрибутива Mythbuntu;
  • Смена лицензии DNS-сервера BIND 9.11 с ISC на MPL;
  • К проекту GNU присоединился децентрализованный коммуникационный клиент Ring;
  • Конфликт между Software Freedom Conservancy и Canonical, связанный с вопросом нарушения лицензии GPL при поставке модуля ZFS в Ubuntu;



  • Adblock Plus запустил собственную рекламную сеть с приемлемой рекламой;
  • Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler. Новая криптовалюта Zcash, обеспечивающая анонимность транзакций;
  • Обсуждение возможного сворачивания проекта Apache OpenOffice;
  • Проект PC-BSD переименован в TrueOS и перешёл к rolling-модели подготовки обновлений на основе FreeBSD CURRENT;
  • Adobe возобновил выпуск NPAPI-плагина с Flash Player для Linux. Chrome и Firefox вводят ограничения по воспроизведению некоторых видов Flash-контента.
  • Google одержал победу над Oracle в разбирательстве, связанном с использованием Java API в Android
  • Oracle передаёт среду разработки NetBeans сообществу Apache и прекращает поставку браузерного Java-плагина;
  • Проекту OpenNET.ru исполнилось 20 лет.


  1. OpenNews: Наиболее важные события 2015 года
  2. OpenNews: Наиболее важные события 2013 года
  3. OpenNews: Наиболее важные события 2014 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: summary
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  • 1.1, Фанатик, 16:40, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Swift 3.0 получил поддержку линукса ещё.
     
     
  • 2.6, asdasd, 17:38, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А он не нужен (без шуток), поэтому и не важное событие.
     
  • 1.3, leap42, 17:08, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    всех с новым годом!
    начиная с версии 42.2, openSUSE Leap и SLE окончательно синхронизировали кодовую базу (подобно RHEL CentOS) и упоминать их отдельно смысла нет
     

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