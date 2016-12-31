Поиск
(
теги
):
НОВОСТИ
(
+
)
КОНТЕНТ
WIKI
MAN'ы
ФОРУМ
31.12.2016 16:23
Наиболее важные события 2016 года
Итоговая подборка наиболее важных и заметных событий 2016 года:
Новые платформы и операционные системы:
AsteroidOS
(открытая ОС для умных часов),
Maru OS
(рабочее окружение для смартфонов, сочетающее Android и Debian GNU/Linux),
Android Things
(ОС для интернета вещей),
Minoca
(для потребительских интернет-устройств),
Fuchsia
(новая открытая ОС от Google),
DC/OS
(Datacenter Operating System),
Civil Infrastructure Platform
и
Zephyr
(ОС для IoT) от Linux Foundation;
Бурное развитие проектов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением: платформы
Universe
от проекта OpenAI и
DeepMind Lab
для тренировки AI в компьютерных играх и приложениях. Facebook
открыл
код библиотеки классификации текста fastText и
наработки
по распознаванию объектов на фотографиях.
Открыты
наработки Baidu в области машинного обучения. Yahoo
открыл
модель машинного обучения для выявления неприличных изображений. Google
открыл
код SyntaxNet, системы восприятия естественного языка. Microsoft
опубликовал
систему машинного обучения CNTK
Facebook
опубликовал
реализацию алгоритма сжатия Zstandard. Компания Apple
открыла
реализацию алгоритма сжатия без потерь LZFSE. Dropbox
опубликовал
реализацию алгоритма сжатия изображений Lepton;
Facebook
запустил
проект по созданию открытого оборудования для сотовых сетей. Открытый 3G-стек Osmocom
достиг
возможности совершения голосовых звонков. В Debian
добавлены
пакеты для развёртывания GSM-сети;
В Fedora по умолчанию
предложен
сеанс GNOME на базе Wayland. Значительные
успехи
в обеспечении работы KDE Plasma 5 поверх Wayland,
включение
KWayland в состав KDE Frameworks;
Опубликован
графический стандарт Vulkan 1.0. Компания AMD
ввела в строй
проект GPUOpen. В Mesa
обеспечена
поддержка OpenGL 4.5.
Изменение
метода разработки GTK+ и начало подготовки к выпуску GTK+ 4; Проект
Qt Lite
, позволяющий формировать сборки Qt, содержащие только необходимые компоненты;
Критические уязвимости:
Локальные
root-уязвимости
в ядре Linux
.
Уязвимости
,
позволяющие
выйти из окружений виртуализации и контейнеров.
Уязвимость
, позволяющая вклиниться в стороннее TCP-соединение.
Серия
уязвимостей
, демонстрирующих опасность автоматической обработки мультимедийных файлов на рабочем столе.
Root-уязвимость
в MySQL.
Серия
критических
уязвимостей
в GraphicsMagick и ImageMagick. Уязвимость
Badlock
в Samba. Уязвимость
MouseJack
. Опасная
уязвимость
в Glibc.
Новые атаки:
Обход
защиты ASLR на процессорах Intel.
Атака DROWN
на SSL/TLS, которой подвержены 33% HTTPS-сайтов.
Атака SLOTH
, затрагивающая протоколы TLS 1.2, SSH и IKE/IPsec с MD5 и SHA-1.
Атака Sweet32
на HTTPS и OpenVPN.
Атака
на заблокированный ПК через USB.
Волна
атак
на клиентские маршрутизаторы.
Метод
скрытого изменения памяти чужих виртуальных машин;
Взломы
инфраструктуры
BitTorrent-клиента Transmission, серверов хранения данных синхронизации
Opera
,
форума
Ubuntu,
инфраструктуры
Linux Mint,
уязвимость в инфраструктуре Fedora
;
Запуск
некоммерческого удостоверяющего центра Lets'Encrypt.
Попытка
Comodo завладеть брендом Let's Encrypt.
Реализация
ограничений
в отношении сертификатов, выданных удостоверяющими центрами WoSign и StartCom, из-за серии
инцидентов
с безопасностью.
Уязвимость
удостоверяющего центра StartSSL;
Организация
атак
для деанонимизации пользователей Tor Browser;
Инцидент
с
захватом
прав на NPM-модуль.
Незащищённость
NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей;
Новые технологии защиты от атак с использованием заимствования кусков кода от
grsecurity
и
OpenBSD
.
Открытие
компанией Intel компонентов для использования в Linux технологии SGX для изоляции кода и данных приложения. Проект OpenBSD
перешёл
на обязательное использование механизма защиты W^X
Развитие систем шифрования: Новая TLS-библиотека
BearSSL
.
Проведён
аудит VeraCrypt. Представлен
WireGuard
, новый VPN для Linux.
Релиз
свободного безопасного цензуроустойчивого VPN-демона GoVPN 5.0;
Новая система анонимных коммуникаций
Riffle
;
ZeroNet
- технология децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть;
Прототип
защищённого смартфона на платформе Android от проекта Tor.
Развитие средств виртуализации и изоляции: новая ОС
Subgraph
, использующая контейнерную изоляцию приложений на десктопе. Релизы систем управления контейнерами
LXC 2.0
,
LXD 2.0
,
rkt 1.0
,
Xen 4.7
/
4.8
и
OpenVZ 7.0
. Представлена
Cilium
, новая сетевая система для Linux-контейнеров на базе BPF.
Первый выпуск
гипервизора Bareflank. Для процессоров MIPS
разработан
гипервизор prplHypervisor.
Активное продвижение систем для работы с самодостаточными пакетами программ, не зависящих от дистрибутивов: Canonical
развивает
универсальные пакеты snap. Проект xdg-app
переименован
во flatpak.
Первый выпуск
Flatpak. Новый формат самодостаточных универсальных пакетов
Habitat
. Разработка Limba
приостановлена
в пользу Flatpak.
Новые
выпуски
Firejail.
Анализ
проблем из-за самодостаточного распространения приложений для Linux.
Расширение возможностей ядра Linux (
4.4
,
4.5
,
4.6
,
4.7
,
4.8
,
4.9
). Средства трассировки в ядре Linux
достигли
уровня DTrace.
Создание
механизма межпроцессных коммуникаций Bus1, который пришёл на смену так и не добавленного в ядро kdbus. Новый планировщик задач
MuQSS
от автора BFS. Для Ubuntu
реализован
механизм обновления ядра без перезагрузки;
Новые версии языков программирования и компиляторов:
Python 3.6
,
PHP 7.1
,
LLVM 3.8
и
3.9
,
GCC 6
,
Swift 3.0
с
поддержкой
Linux,
TypeScript 2.0
;
Новые свободные шрифты: для офисных документов от проектов
МойОфис
и
Astra Linux
, для разработчиков от
проекта Go
. Google
опубликовал
наработки по поддержке изменчивых шрифтов OpenType;
Новые версии значимых дистрибутивов и OS:
FreeBSD 11
,
OpenBSD 6.0
,
Android 7.0
и
7.1
,
Fedora 24
и
25
,
SUSE Linux Enterprise 12 SP2
,
Red Hat Enterprise Linux 7.3
,
openSUSE Leap 42.2
,
Ubuntu 16.04 LTS
и
16.10
,
Slackware 14.2
,
OpenMandriva Lx 3.0
;
Новые версии программ:
Vim 8.0
,
Asterisk 14
,
LibreOffice 5.1
и
5.2
.
Первый релиз
интегрированной среды разработки Eclipse Che
Новый
высокопроизводительный HTTP-сервер Lwan;
Открытие
анимационного пакета Toonz, применяемого в производстве Футурамы
Новые СУБД и системы хранения: децентрализованная
СУБД Noms
, основанная на идеях Git, распределённая система хранения
Torus
, распределённая СУБД
CitusDB
, встраиваемая СУБД
TrailDB
, графо-ориентированная СУБД
Dgraph
, движок хранения
MyRocks
от Facebook, СУБД
InfluxDB 1.0
, СУБД
CrateDB 1.0
. В 2016 году также были выпущены
PostgreSQL 9.6
,
Redis 3.2
и
Firebird 3.0
.
Прекратила
своё существование компания, развивающая СУБД
RethinkDB
Обновления рабочих столов:
Cinnamon 3.0
и
3.2
,
Lumina 1.0
и
1.1
, GNOME
3.20
и
3.22
, MATE
переходит
на GTK3+,
MATE 1.14
и
1.16
,
Enlightenment 0.21
,
LXQt 0.11
Новое окружение
PIXEL
от проекта Raspberry Pi.
Новый
дисплейный сервер Arcan и десктоп-окружение Durden;
Google
открыл
код SwiftShader, программной реализации OpenGL ES и Direct3D 9;
Проект KDE
запустил
каталог-магазин приложений KDE Store, опубликовал LTS-ветку
Plasma 5.8
,
опубликовал
новый фреймворк для построения интерфейса Kirigami UI. Бывший лидер Kubuntu
основал
проект KDE Neon.
Открыты
исходные тексты системы управления версиями BitKeeper;
Web-технологии:
Стандарт HTML 5.1
,
ECMAScript 7
, широкомасштабное
тестирование технологии
WebAssembly в Chrome, Firefox и Edge. Новый пакетный менеджер
Yarn
для JavaScript.
Выпуск
Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium и достаточно активное создание проектов на её основе (например, Skype, клиент
Wire
, Visual Studio Code, редактор Atom);
Chrome
начнёт
помечать небезопасными страницы, открытые по HTTP. В Chrome
добавлены
средства шифрования, стойкие к подбору на квантовом компьютере. В Chrome OS
появилась
возможность запуска всех Android-программ из Google Play;
Развитие Firefox:
интеграция
Firebug с Firefox. Firefox: прекращение поддержки NPAPI,
начало
перехода на технологию разработки дополнений WebExtensions и план по отказу от XUL, внедрение многопроцессной модели,
реализация
многопроцессной обработки контента,
проект Quantum
по переносу наработок Servo в Firefox. Браузер
Tofino
, использующий движок Chromium, созданный для экспериментов над развитием интерфейса Firefox.
Проект
по переносу PDFium и части Pepper API из Chromium в Firefox;
Новый браузер
Brave от создателя JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Разработчики Qt
представили
мобильный web-браузер Qt WebBrowser
Разработчики Firefox развивают экспериментальный браузер
Tofino
, использующий технологии Chromium;
Прекращение
разработки
Firefox OS;
Разрыв
отношений между компаниями Seafile Ltd и Seafile GmbH, ранее сообща развивающими проект Seafile, а теперь переключившиеся на собственные ветки;
Активные разработчики OpenWrt
основали
форк дистрибутива - LEDE (сейчас в рассылках уже
обсуждается
слияние OpenWrt и LEDE);
В рамках проекта ImageFlow
началось
развитие высокопроизводительной альтернативы ImageMagick;
SourceForge и Slashdot
проданы
компании BIZX;
Libreboot
вошел
в число проектов GNU, после чего из-за конфликта
попытался
уйти, но
не был отпущен
.
Раскол
проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU (позднее конфликт был
улажен
). GitHub и SourceForge
признаны
неприемлемыми для размещения кода проектов GNU.
Ключевые разработчики облачной платформы ownCloud
создали
форк Nextcloud и
выпустили его значительный
релиз.
Воссоединение
сообществ Arduino.org и Arduino.cc после раскола;
Бета
-
выпуски
Devuan, форка Debian без systemd;
Прекратил
своё существование проект CyanogenMod, команда разработчиков переключилась на развитие форка Lineage OS.
Вопрос блокировки альтернативных прошивок после изменения требований FCC: TP-Link
начала
блокировать возможность применения альтернативных прошивок, но затем
заявила
о нахождении пути вернуть поддержку альтернативных прошивок. В Linksys WRT
продолжена
поддержка свободных прошивок при новых требованиях FCC. Для MIPS-устройств
разработан
метод соблюдения требований FCC для использования свободных прошивок.
Сближение Microsoft с миром открытого ПО:
присоединение
к Linux Foundation, тестовый выпуск SQL Server для Linux,
добавление
в Windows 10 поддержки запуска исполняемых файлов Linux,
открытие
Linux-системы для сетевых коммутаторов,
открытие
кода PowerShell,
открытие
и
портирование
для Linux JavaScript-движка ChakraCore, который используется в браузере Edge.
Началось
открытие проприетарных наработок компании Xamarin. Компания Microsoft
свернула
проект RoboVM, разработка продолжена сообществом в рамках форка BugVM;
Прекращение
существования дистрибутива Mythbuntu;
Смена
лицензии DNS-сервера BIND 9.11 с ISC на MPL;
К проекту GNU
присоединился
децентрализованный коммуникационный клиент Ring;
Конфликт
между Software Freedom Conservancy и Canonical, связанный с
вопросом
нарушения лицензии GPL при поставке модуля ZFS в Ubuntu;
Adblock Plus
запустил
собственную рекламную сеть с приемлемой рекламой;
Проект GNU
представил
собственную платёжную систему GNU Taler. Новая криптовалюта
Zcash
, обеспечивающая анонимность транзакций;
Обсуждение
возможного сворачивания проекта Apache OpenOffice;
Проект PC-BSD
переименован
в TrueOS и перешёл к rolling-модели подготовки обновлений на основе FreeBSD CURRENT;
Adobe
возобновил
выпуск
NPAPI-плагина с Flash Player для Linux.
Chrome
и
Firefox
вводят ограничения по воспроизведению некоторых видов Flash-контента.
Google
одержал
победу над Oracle в разбирательстве, связанном с использованием Java API в Android
Oracle
передаёт
среду разработки NetBeans сообществу Apache и
прекращает
поставку браузерного Java-плагина;
Проекту OpenNET.ru исполнилось 20 лет.
исправить
+3
+
/
–
OpenNews: Наиболее важные события 2015 года
OpenNews: Наиболее важные события 2013 года
OpenNews: Наиболее важные события 2014 года
Лицензия:
CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова:
summary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение
RSS
1.1
,
Фанатик
, 16:40, 31/12/2016 [
ответить
] [
смотреть все
] [
к модератору
]
+
/
–
Swift 3.0 получил поддержку линукса ещё.
2.6
,
asdasd
, 17:38, 31/12/2016 [
^
] [
ответить
] [
смотреть все
] [
к модератору
]
+
/
–
А он не нужен (без шуток), поэтому и не важное событие.
1.3
,
leap42
, 17:08, 31/12/2016 [
ответить
] [
смотреть все
] [
к модератору
]
+
/
–
всех с новым годом!
начиная с версии 42.2, openSUSE Leap и SLE окончательно синхронизировали кодовую базу (подобно RHEL CentOS) и упоминать их отдельно смысла нет
Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2016 by
Maxim Chirkov
Добавить
,
Реклама
,
Вебмастеру
,
ГИД