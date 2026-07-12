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Выпуск PhotoGIMP 3.1, надстройки над GIMP, стилизованной под Photoshop

12.07.2026 21:16 (MSK)

Доступен выпуск проекта PhotoGIMP, развивающего надстройку над графическим редактором GIMP 3.x, делающую интерфейс и поведение более привычными для пользователей, знакомых с Adobe Photoshop. Изменения сводятся к переработке настроек, компоновки меню и панелей инструментов, включению расширенных шрифтов, замене пиктограмм и изменению горячих клавиш. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. PhotoGIMP может работать поверх штатных дистрибутивных пакетов с GIMP, а также при установке GIMP из пакета в формате Flatpak.

В новой версии улучшена группировка элементов в панели инструментов. Добавлены дополнительные горячие клавиши в стиле Photoshop. Реализована возможность изменения размера кисти клавишами со скобками. Включено добавление альфа-каналов в импортируемые изображения. Обновлены пиктограммы.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Diolinux/Ph...)
  2. OpenNews: Подготовлен Flatpak-пакет с графическим редактором GIMP 0.54, выпущенным в 1996 году
  3. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 3.2.0
  4. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий Darktable 5.6.0
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 3.1
  6. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65893-photogimp
Ключевые слова: photogimp, gimp
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:28, 12/07/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Стилизуй не стилизуй, фотошопом оно не станет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:33, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто для стандарта интерфейса: все ведь хотят чтобы было как у фотошопа?
     
  • 2.3, Уасилий (?), 21:33, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще раз пост прочитайте
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:55, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> фотошопом оно не станет.
    > еще раз пост прочитайте

    Прочитал еще раз, но фотошопом оно почему-то от этого не стало...

     
  • 2.4, Аноним (4), 21:34, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но 32 bit на канал он умеет давно
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:50, 12/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Просто супееер
     
  • 1.6, Аноним (7), 21:54, 12/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > надстройку над графическим редактором GIMP 3.x, делающую интерфейс и поведение более привычными для пользователей, знакомых с Adobe Photoshop

    А функциональность, более привычную для пользователей, знакомых с Adobe Photoshop, не делает...

     
  • 1.8, Аноним (8), 21:59, 12/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Непонятно зачем, ведь фотошоп лучше и такой же бесплатный.
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:03, 12/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    А Gimpshop ещё жив?
     
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