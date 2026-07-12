Выпуск PhotoGIMP 3.1, надстройки над GIMP, стилизованной под Photoshop

Доступен выпуск проекта PhotoGIMP, развивающего надстройку над графическим редактором GIMP 3.x, делающую интерфейс и поведение более привычными для пользователей, знакомых с Adobe Photoshop. Изменения сводятся к переработке настроек, компоновки меню и панелей инструментов, включению расширенных шрифтов, замене пиктограмм и изменению горячих клавиш. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. PhotoGIMP может работать поверх штатных дистрибутивных пакетов с GIMP, а также при установке GIMP из пакета в формате Flatpak.

В новой версии улучшена группировка элементов в панели инструментов. Добавлены дополнительные горячие клавиши в стиле Photoshop. Реализована возможность изменения размера кисти клавишами со скобками. Включено добавление альфа-каналов в импортируемые изображения. Обновлены пиктограммы.