Подготовлен Flatpak-пакет с графическим редактором GIMP 0.54, выпущенным в 1996 году

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|3.7, Грека (?), 08:59, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вы это, так громко тут не говорите такое. А то набегут ведь и будут рассказывать, что он давно обогнал фотошоп.
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|3.12, my_name_is_Mud (ok), 09:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Конечно давно не конкурент! Ведь он никогда и не был конкурентом крите. Тяжело выиграть спор, если ты в нём не учавствуешь, знаете ли...
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|3.19, Аноним (19), 10:00, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Примерно как домашний фотолаб не конкурент мольберту с кисточками.
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|2.11, Аноним (-), 09:28, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так сделай сам. Репозиторий открыт. Вместо бесполезных риторических вопросов, на которые автор репозитория не будет отвечать на русском опеннете, лол.
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|1.21, Аноним (21), 10:52, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Одни жалуются, что времени не хватает, поэтому удаляют части кода. У других, видимо, слишком много времени, но они его тратят на технологии прошлого века.
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|2.25, Frestein (ok), 12:23, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты его тратишь на написание мусорных комментариев на опеннете. Ох уж эти любители по обсуждать чужие кошельки.
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|1.22, Аноним (22), 11:15, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная новость про OpenMotif. Вот довести его бы до ума, а то надоело пересобирать каждые полтора года с GUI Toolkit все... Был бы отраслевой стандарт. Эх мечты...
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|2.27, Frestein (ok), 12:24, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да переходи уже к карандашу и листу бумаги, зачем все эти продвинутые диджитал финтифлюшки, лишь нагружают твой гениальный ум творца.
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|1.26, Аноним (26), 12:23, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Никакого раста в зависимостях. Нынешний gimp совсем заржавел, нужно срочно искать замену.
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