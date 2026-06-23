Подготовлен Flatpak-пакет с графическим редактором GIMP 0.54, выпущенным в 1996 году

Для желающих оценить в работе ранние версии графического редактора GIMP подготовлен пакет в формате Flatpak с выпуском GIMP 0.54.1, опубликованным 30 лет назад. Пакет пригоден для запуска в современных 64-разрядных дистрибутивах, использующих Wayland (GIMP запускается через xwayland). GIMP 0.54.1 был последним выпуском, построенным с использованием библиотеки Motif. В последующих выпусках код был переписан с использованием собственного тулкита GTK. Версия GIMP 0.54 также примечательна тем, что именно в ней Ларри Юинг (Larry Ewing) нарисовал пингвина Tux, ставшего талисманом Linux.

Пакет собран с библиотеками Open Motif. Для обеспечения работы было подготовлено 11 патчей, обеспечивающих сборку Си-кода в стиле K&R современным набором компиляторов GCC, добавляющих поддержку API libpng 1.6 и устраняющих проблемы с работой на 64-разрядных системах, возникавшие из-за расчёта, что тип long и указатели занимают 4 байта.