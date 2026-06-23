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Подготовлен Flatpak-пакет с графическим редактором GIMP 0.54, выпущенным в 1996 году

23.06.2026 08:30 (MSK)

Для желающих оценить в работе ранние версии графического редактора GIMP подготовлен пакет в формате Flatpak с выпуском GIMP 0.54.1, опубликованным 30 лет назад. Пакет пригоден для запуска в современных 64-разрядных дистрибутивах, использующих Wayland (GIMP запускается через xwayland). GIMP 0.54.1 был последним выпуском, построенным с использованием библиотеки Motif. В последующих выпусках код был переписан с использованием собственного тулкита GTK. Версия GIMP 0.54 также примечательна тем, что именно в ней Ларри Юинг (Larry Ewing) нарисовал пингвина Tux, ставшего талисманом Linux.

Пакет собран с библиотеками Open Motif. Для обеспечения работы было подготовлено 11 патчей, обеспечивающих сборку Си-кода в стиле K&R современным набором компиляторов GCC, добавляющих поддержку API libpng 1.6 и устраняющих проблемы с работой на 64-разрядных системах, возникавшие из-за расчёта, что тип long и указатели занимают 4 байта.



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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65744-gimp
Ключевые слова: gimp
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony128052 (?), 08:43, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно поставить старый GIMP и новый. И посмореть на разницу.
     
     
  • 2.6, Смузихеб забывший пароль (?), 08:54, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    можно. Но зачем ?
    Гимп до сих пор не конкурент даже Крите
     
     
  • 3.7, Грека (?), 08:59, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вы это, так громко тут не говорите такое. А то набегут ведь и будут рассказывать, что он давно обогнал фотошоп.
     
     
  • 4.20, _hide_ (ok), 10:28, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто, когда этот человек набегал так на работе, его били...
     
  • 3.12, my_name_is_Mud (ok), 09:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Конечно давно не конкурент! Ведь он никогда и не был конкурентом крите. Тяжело выиграть спор, если ты в нём не учавствуешь, знаете ли...
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 12:50, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:00, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно как домашний фотолаб не конкурент мольберту с кисточками.
     

  • 1.4, grayich (ok), 08:51, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Почему не .appimage,
    flatpak далеко не у всех юзается
     
     
  • 2.5, q (ok), 08:52, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя какой дистр?
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:02, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажи спасибо что не снап корявый
     
  • 2.11, Аноним (-), 09:28, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так сделай сам. Репозиторий открыт. Вместо бесполезных риторических вопросов, на которые автор репозитория не будет отвечать на русском опеннете, лол.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:45, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так а ну быстро перешёл от слов к делу! Солнце ещё высоко!
     

  • 1.15, Аноним (-), 09:46, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коза там есть, в старом гимпе?
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:51, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужна версия гимп в которой Сергей Брин нарисовал логотип Гугл.
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:52, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одни жалуются, что времени не хватает, поэтому удаляют части кода. У других, видимо, слишком много времени, но они его тратят на технологии прошлого века.
     
     
  • 2.25, Frestein (ok), 12:23, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты его тратишь на написание мусорных комментариев на опеннете. Ох уж эти любители по обсуждать чужие кошельки.
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:15, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость про OpenMotif. Вот довести его бы до ума, а то надоело пересобирать каждые полтора года с GUI Toolkit все... Был бы отраслевой стандарт. Эх мечты...
     
  • 1.23, limafresh (ok), 11:56, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интерфейс очень минималистичный, не то что в современном GIMP
     
     
  • 2.27, Frestein (ok), 12:24, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да переходи уже к карандашу и листу бумаги, зачем все эти продвинутые диджитал финтифлюшки, лишь нагружают твой гениальный ум творца.
     

  • 1.24, Ян Злобин (ok), 12:05, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    30 лет прошло, однако... Чувствую себя мамонтом...
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:23, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никакого раста в зависимостях. Нынешний gimp совсем заржавел, нужно срочно искать замену.
     
     
  • 2.28, Frestein (ok), 12:25, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карандаш и бумага. Никакой ржавчины, только пыль!
     

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