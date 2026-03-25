Выпуск растрового графического редактора Krita 6.0

После двух с половиной лет разработки опубликованы релизы растрового графического редактора Krita 5.3.0 и 6.0.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и предлагает инструменты для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, APK-пакеты для Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Ветки Krita 5.3 и 6.0 развивались параллельно, построены на одной кодовой базе и выпущены одновременно. Базовая функциональность у веток 5.3 и 6.0 совпадает, различия сводятся к переводу ветки 6.0 на использование библиотеки Qt6, в тов время как в Krita 5.3 продолжает применяться Qt5. Помимо портирования на Qt6 ветка Krita 6.0 примечательна предоставлением поддержки Wayland, дробного масштабирования, 10-разрядного представления цвета и отображения содержимого с расширенным динамическим диапазоном (HDR), реализованного при помощи Wayland-протокола color-management-v1. Основные новшества: Полностью переработана и значительно расширена функциональность для работы с текстом. Появилась возможность редактирования текста прямо на холсте, используя привычную навигацию по тексту при помощи мыши и клавиатуры. Реализован отдельный режим типографики для редактирования на холсте свойств текста, таких как размер шрифта, методы выравнивания, высота строки и позиция каждого глифа, без вызова отдельного диалога с настройками.



Добавлена возможность автоматического обтекания текстом одной или нескольких векторных фигур, а также заполнения текстом определённой области и выравнивания текста по заданному контуру.



Реализована отдельная панель для настройки стиля текста, предоставляющая более 50 редактируемых свойств. Имеется возможность одновременного редактирования нескольких текстовых объектов, настройки видимости свойств и автоскрытия неиспользуемых свойств. Расширена панель выбора шрифтов, в которой обеспечено индексирование имеющихся шрифтов в системе, добавлена пометка шрифтов тегами, расширен поиск и обеспечен вывод примеров и названий с учётом выбранного языка. Добавлена возможность сохранения преднастроек стилей для быстрого применения сохранённых наборов свойств к текущему тексту.



Реализована полная поддержка формата OpenType и добавлена палитра грифов, позволяющая выбирать альтернативные глифы, доступные для текущего шрифта.





Добавлен инструмент редактирования комиксов, позволяющий быстро разделять и объединять векторные объекты для упрощения создания раскладки картинок в стиле комиксов.





В инструменте трансформации реализована возможность поворота рамки вокруг выделенной области независимо от ориентации пикселей для упрощения трансформации объектов, расположенных под углом. Заметно ускорена работа режима пластической деформации (liquify).





Реализовано адаптивное изменение степени сглаживания в зависимости от скорости рисования (при медленном движении для компенсации дрожания руки сглаживание усиливается, а при быстром - уменьшается). Добавлен отдельный режим стабилизации пиксельной графики, позволяющий повысить чёткость при рисовании однопиксельными линиями.

Реализована плавающая панель с инструментами для работы с выделенной областью, появляющаяся при наличии выделения.

Добавлена возможность рисования одновременно несколькими кистями с фиксированным интервалом между ними.

В инструмент заливки добавлена опция "Размыть выделение" ("Close Gaps"), позволяющая автоматически перекрывать небольшие разрывы в линиях при определении области заливки.

Добавлен фильтр "Выбрать цвет" ("Propagate Colors"), который расширяет цвета в прозрачные области, т.е. заполняет окружающие объект прозрачные пиксели соседними цветами, расширяя непрозрачную область на указанное расстояние. В дополнение добавлен фильтр "Сбросить прозрачность" ("Reset Transparent"), который принудительно обнуляет остаточные цветовые каналы для всех полностью прозрачных пикселей.

Добавлен фильтр "Наложение цвета" ("Fast Color Overlay Mask") для быстрой тонировки эскизов заданным цветом.

В командах трансформации зеркало, поворот, масштабирование, сдвиг и смещение реализована возможность работы одновременно с несколькими выделенными слоями.

В панели записи (Recorder Docker) реализован многопоточный захват кадров, позволяющий выполнять запись видео в реальном времени.

Реализована возможность добавлять панели (Docker) во всплывающую палитру и вплывающие окна с инструментами.

Для кистей реализован режим мягкого текстурирования, при котором сила нажатия контролирует интенсивность прорисовки текстуры кисти.

Обеспечено автоматическое инвертирование текстуры кисти в режиме ластика.

В редакторе кистей появился режим углов для кривых, позволяющий использовать заострённые переходы между кривыми.

Добавлен режим наложения "Marker", предотвращающий накопление непрозрачности при нанесении нескольких штрихов.

Добавлена поддержка форматов файлов Radiance RGBE (.hdr), многослойных и многостраничных изображений JPEG-XL, PSD-изображений с фигурами, текстом, направляющими и векторными масками.







