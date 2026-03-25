Выпуск растрового графического редактора Krita 6.0

После двух с половиной лет разработки опубликованы релизы растрового графического редактора Krita 5.3.0 и 6.0.0, предназначенного для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и предлагает инструменты для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, APK-пакеты для Android, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Проект написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3.
Ветки Krita 5.3 и 6.0 развивались параллельно, построены на одной кодовой базе и выпущены одновременно. Базовая функциональность у веток 5.3 и 6.0 совпадает, различия сводятся к переводу ветки 6.0 на использование библиотеки Qt6, в тов время как в Krita 5.3 продолжает применяться Qt5. Помимо портирования на Qt6 ветка Krita 6.0 примечательна предоставлением поддержки Wayland, дробного масштабирования, 10-разрядного представления цвета и отображения содержимого с расширенным динамическим диапазоном (HDR), реализованного при помощи Wayland-протокола color-management-v1.
Основные новшества:
- Полностью переработана и значительно расширена функциональность для работы с текстом. Появилась возможность редактирования текста прямо на холсте, используя привычную навигацию по тексту при помощи мыши и клавиатуры. Реализован отдельный режим типографики для редактирования на холсте свойств текста, таких как размер шрифта, методы выравнивания, высота строки и позиция каждого глифа, без вызова отдельного диалога с настройками.
Добавлена возможность автоматического обтекания текстом одной или нескольких векторных фигур, а также заполнения текстом определённой области и выравнивания текста по заданному контуру.
Реализована отдельная панель для настройки стиля текста, предоставляющая более 50 редактируемых свойств. Имеется возможность одновременного редактирования нескольких текстовых объектов, настройки видимости свойств и автоскрытия неиспользуемых свойств. Расширена панель выбора шрифтов, в которой обеспечено индексирование имеющихся шрифтов в системе, добавлена пометка шрифтов тегами, расширен поиск и обеспечен вывод примеров и названий с учётом выбранного языка. Добавлена возможность сохранения преднастроек стилей для быстрого применения сохранённых наборов свойств к текущему тексту.
Реализована полная поддержка формата OpenType и добавлена палитра грифов, позволяющая выбирать альтернативные глифы, доступные для текущего шрифта.
- Добавлен инструмент редактирования комиксов, позволяющий быстро разделять и объединять векторные объекты для упрощения создания раскладки картинок в стиле комиксов.
- В инструменте трансформации реализована возможность поворота рамки вокруг выделенной области независимо от ориентации пикселей для упрощения трансформации объектов, расположенных под углом. Заметно ускорена работа режима пластической деформации (liquify).
- Реализовано адаптивное изменение степени сглаживания в зависимости от скорости рисования (при медленном движении для компенсации дрожания руки сглаживание усиливается, а при быстром - уменьшается). Добавлен отдельный режим стабилизации пиксельной графики, позволяющий повысить чёткость при рисовании однопиксельными линиями.
- Реализована плавающая панель с инструментами для работы с выделенной областью, появляющаяся при наличии выделения.
- Добавлена возможность рисования одновременно несколькими кистями с фиксированным интервалом между ними.
- В инструмент заливки добавлена опция "Размыть выделение" ("Close Gaps"), позволяющая автоматически перекрывать небольшие разрывы в линиях при определении области заливки.
- Добавлен фильтр "Выбрать цвет" ("Propagate Colors"), который расширяет цвета в прозрачные области, т.е. заполняет окружающие объект прозрачные пиксели соседними цветами, расширяя непрозрачную область на указанное расстояние. В дополнение добавлен фильтр "Сбросить прозрачность" ("Reset Transparent"), который принудительно обнуляет остаточные цветовые каналы для всех полностью прозрачных пикселей.
- Добавлен фильтр "Наложение цвета" ("Fast Color Overlay Mask") для быстрой тонировки эскизов заданным цветом.
- В командах трансформации зеркало, поворот, масштабирование, сдвиг и смещение реализована возможность работы одновременно с несколькими выделенными слоями.
- В панели записи (Recorder Docker) реализован многопоточный захват кадров, позволяющий выполнять запись видео в реальном времени.
- Реализована возможность добавлять панели (Docker) во всплывающую палитру и вплывающие окна с инструментами.
- Для кистей реализован режим мягкого текстурирования, при котором сила нажатия контролирует интенсивность прорисовки текстуры кисти.
- Обеспечено автоматическое инвертирование текстуры кисти в режиме ластика.
- В редакторе кистей появился режим углов для кривых, позволяющий использовать заострённые переходы между кривыми.
- Добавлен режим наложения "Marker", предотвращающий накопление непрозрачности при нанесении нескольких штрихов.
- Добавлена поддержка форматов файлов Radiance RGBE (.hdr), многослойных и многостраничных изображений JPEG-XL, PSD-изображений с фигурами, текстом, направляющими и векторными масками.