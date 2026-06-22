Релиз программы для обработки фотографий Darktable 5.6.0

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Представлен релиз программы для обработки цифровых фотографий Darktable 5.6.0. Darktable специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями и может использоваться в качестве свободной альтернативы Adobe Lightroom. Программа позволяет вести базу фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам, а также корректировать искажения, устранять шумы, управлять цветом и улучшать качество фотографии, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage, в процессе подготовки flatpak и snap), Windows и macOS.
Основные изменения:
- Добавлена AI-подсистема, позволяющая использовать локально выполняемые AI-модели для совершения различных операций с фотографиями. Для выполнения моделей задействован runtime ONNX. Связанная с AI функциональность доступна при сборке с флагом "-DUSE_AI=ON" и по умолчанию отключена в настройках. При необходимости поддержка AI может быть активирована без перезапуска приложения. Загрузка и выбор моделей осуществляется из отдельного репозитория, а для управления в настройках добавлена вкладка "AI". Дополнительно поставляются скрипты для Linux и Windows, осуществляющие настройку аппаратного ускорения для AI в системах с GPU NVIDIA, AMD и Intel, и устанавливающие необходимые для этого runtime-компоненты.
- Добавлен AI-инструмент "Маска объекта" (AI Object Mask) для выделения объектов с возможностью интерактивного уточнения границы по указанным пользователем точкам переднего плана и фона. Имеется опциональный режим чистки краёв с учётом границ объектов. Для сегментации объекта используются модели SAM2.1 и SegNext. Созданная маска может быть экспортирована в форме PNG-изображения.
- Добавлен AI-модуль "Умное восстановление" (Neural Restore) для улучшения качества изображения. Поддерживается подавление шумов и воссоздание деталей при увеличении масштаба. По умолчанию для обычного подавления шумов задействована модель NIND UNet, для подавления шумов в raw-изображениях - RawNIND UtNet2, а для повышения разрешения - RealPLKSR. В качестве альтернитивы в репозитории доступны модели NAFNet и BSRGAN.
Результат raw-шумоподавления сохраняется в формате DNG (Digital Negative), а обычное шумоподавление - в TIFF с ICC-профилем. Возможно интерактивное изменение интенсивности шумоподавления, сравнение результата с оригиналом и автоматический повторный экспорт обработанных изображений в библиотеку с сохранением группировки и тегов.
- Добавлен модуль "Цветовая гармония" (Color Harmonizer) для выполнения цветокоррекции в цветовом пространстве UCS и изменения насыщенности целевых цветов. Имеется возможность защиты от искажения нейтральных цветов и сглаживания резких переходов с помощью фильтра Гаусса. Доступны реализации модуля, выполняемые как на CPU, так и на GPU с использованием OpenCL.
- Добавлена поддержка экспорта изображений в формате HEIF с выбором режимов сжатия с потерей или без потери качества, глубины цвета (8/10/12 бит) и всех доступных опций субдискретизации цветности.
- В окружениях на базе протокола Wayland реализована подстановка собственной пиктограммы Darktable вместо типовой заглушки. Реализовано декорирование окон на стороне сервера (SSD) для композитных серверов, поддерживающих такую возможность. В противном случае, например, в окружениях с GNOME Mutter, продолжает использоваться декорирование окон на стороне клиента (CSD).
- Добавлен показываемый при первом запуске экран приветствия, позволяющий сразу выставить наиболее важные настройки.
- Добавлен комбинированный цветоскоп, сочетающий волновую диаграмму (waveform) и вектороскоп (vectorscope) для оценки разом яркости и цветности.
- Разрешено изменение режима работы пипетки (точечное или усредненное определение цвета) прямо на холсте через нажатие Ctrl+Click.
- Добавлена опция для автоцентрирования ленты снимков.
- В режиме lighttable добавлена поддержка отрисовки и кэширования миниатюр и результатов полноэкранного предпросмотра изображений с разрешением 6K и 8K. Разрешение предпросмотра в режиме darkroom увеличено с 720x450 до 1440x900.
- Добавлена поддержка типовых управляющих жестов на тачпаде, таких как масштабирование щипком и панорамирование двумя пальцами.
- Добавлен компактный режим отображения виджетов на панелях (по умолчанию отключён).
- В интерфейсе задействованы системные курсоры мыши.
- В темах оформления появилась возможность разной стилизации развёрнутых и свёрнутые модулей.
- Осуществлён переход на расчёт радиуса резкости по центральной области, охватывающей 60% кадра, так как по краям линзы обычно замыливают изображение.
- В модуле калибровки цвета калибровочная рамка теперь инициализируется по текущим границам и при изменении масштаба остаётся видимой.
- Добавлена возможность создания нового рабочего пространства, используя текущее рабочее пространство в качестве шаблона для переноса настроек. Разрешено назначение рабочего пространства по умолчанию, чтобы не показывать при запуске диалог выбора рабочего пространства.
- Проведена производительность фильтров на базе OpenCL, а также модулей для размытия и перекрытия содержимого, использующих OpenCL.
- Добавлена поддержка камер:
- Canon EOS Hi
- Fujifilm X-T30 III
- Hasselblad H4D-40, H6D-100c, X2D II 100C
- Leica M Monochrom (DNG)
- Nikon Coolpix B700, P1000, P1100, P950
- Nikon D2X
- Nikon E5000
- Panasonic DC-GF90, DC-TZ92, DC-TZ93, DC-TZ96D, DC-ZS80D
- Ricoh GR IV HDF, GR IV Monochrome
- Sony ILCE-7M5, ILME-FX2
- Добавлены профили баланса белого для камер:
- Canon EOS 90D
- Nikon Coolpix P1100, D2Hs, Df, Z f
- Ricoh GR IV, GR IV HDF
- Sony ILCE-1M2, ILCE-7CR, ILCE-9M2
- Добавлены шумовые профили для камер:
- Canon EOS 3000D, 4000D, Rebel T100
- Fujifilm X-T30 II
- Leica M9
- Nikon Coolpix P1100, D, Z50_2, Z5_2
- Panasonic DC-S5M2
- Pentax K-500
- Ricoh GR IV, IV HDF
- Sony ILCE-7M5
- Приостановлена поддержка камер (из-за отсутствия примеров raw-изображений):
- Creo/Leaf Aptus 22(LF3779)/Hasselblad H1
- Fujifilm IS-1
- Kodak EasyShare Z980
- Leaf Aptus-II 5(LI300059)/Mamiya 645 AFD
- Leaf Credo 60
- Leaf Credo 80
- Olympus SP320
- Phase One IQ250
- ST Micro STV680