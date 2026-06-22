Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз программы для обработки фотографий Darktable 5.6.0

22.06.2026 12:38 (MSK)

Представлен релиз программы для обработки цифровых фотографий Darktable 5.6.0. Darktable специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями и может использоваться в качестве свободной альтернативы Adobe Lightroom. Программа позволяет вести базу фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам, а также корректировать искажения, устранять шумы, управлять цветом и улучшать качество фотографии, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage, в процессе подготовки flatpak и snap), Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Добавлена AI-подсистема, позволяющая использовать локально выполняемые AI-модели для совершения различных операций с фотографиями. Для выполнения моделей задействован runtime ONNX. Связанная с AI функциональность доступна при сборке с флагом "-DUSE_AI=ON" и по умолчанию отключена в настройках. При необходимости поддержка AI может быть активирована без перезапуска приложения. Загрузка и выбор моделей осуществляется из отдельного репозитория, а для управления в настройках добавлена вкладка "AI". Дополнительно поставляются скрипты для Linux и Windows, осуществляющие настройку аппаратного ускорения для AI в системах с GPU NVIDIA, AMD и Intel, и устанавливающие необходимые для этого runtime-компоненты.
  • Добавлен AI-инструмент "Маска объекта" (AI Object Mask) для выделения объектов с возможностью интерактивного уточнения границы по указанным пользователем точкам переднего плана и фона. Имеется опциональный режим чистки краёв с учётом границ объектов. Для сегментации объекта используются модели SAM2.1 и SegNext. Созданная маска может быть экспортирована в форме PNG-изображения.
  • Добавлен AI-модуль "Умное восстановление" (Neural Restore) для улучшения качества изображения. Поддерживается подавление шумов и воссоздание деталей при увеличении масштаба. По умолчанию для обычного подавления шумов задействована модель NIND UNet, для подавления шумов в raw-изображениях - RawNIND UtNet2, а для повышения разрешения - RealPLKSR. В качестве альтернитивы в репозитории доступны модели NAFNet и BSRGAN. Результат raw-шумоподавления сохраняется в формате DNG (Digital Negative), а обычное шумоподавление - в TIFF с ICC-профилем. Возможно интерактивное изменение интенсивности шумоподавления, сравнение результата с оригиналом и автоматический повторный экспорт обработанных изображений в библиотеку с сохранением группировки и тегов.
  • Добавлен модуль "Цветовая гармония" (Color Harmonizer) для выполнения цветокоррекции в цветовом пространстве UCS и изменения насыщенности целевых цветов. Имеется возможность защиты от искажения нейтральных цветов и сглаживания резких переходов с помощью фильтра Гаусса. Доступны реализации модуля, выполняемые как на CPU, так и на GPU с использованием OpenCL.
  • Добавлена поддержка экспорта изображений в формате HEIF с выбором режимов сжатия с потерей или без потери качества, глубины цвета (8/10/12 бит) и всех доступных опций субдискретизации цветности.
  • В окружениях на базе протокола Wayland реализована подстановка собственной пиктограммы Darktable вместо типовой заглушки. Реализовано декорирование окон на стороне сервера (SSD) для композитных серверов, поддерживающих такую возможность. В противном случае, например, в окружениях с GNOME Mutter, продолжает использоваться декорирование окон на стороне клиента (CSD).
  • Добавлен показываемый при первом запуске экран приветствия, позволяющий сразу выставить наиболее важные настройки.
  • Добавлен комбинированный цветоскоп, сочетающий волновую диаграмму (waveform) и вектороскоп (vectorscope) для оценки разом яркости и цветности.
  • Разрешено изменение режима работы пипетки (точечное или усредненное определение цвета) прямо на холсте через нажатие Ctrl+Click.
  • Добавлена опция для автоцентрирования ленты снимков.
  • В режиме lighttable добавлена поддержка отрисовки и кэширования миниатюр и результатов полноэкранного предпросмотра изображений с разрешением 6K и 8K. Разрешение предпросмотра в режиме darkroom увеличено с 720x450 до 1440x900.
  • Добавлена поддержка типовых управляющих жестов на тачпаде, таких как масштабирование щипком и панорамирование двумя пальцами.
  • Добавлен компактный режим отображения виджетов на панелях (по умолчанию отключён).
  • В интерфейсе задействованы системные курсоры мыши.
  • В темах оформления появилась возможность разной стилизации развёрнутых и свёрнутые модулей.
  • Осуществлён переход на расчёт радиуса резкости по центральной области, охватывающей 60% кадра, так как по краям линзы обычно замыливают изображение.
  • В модуле калибровки цвета калибровочная рамка теперь инициализируется по текущим границам и при изменении масштаба остаётся видимой.
  • Добавлена возможность создания нового рабочего пространства, используя текущее рабочее пространство в качестве шаблона для переноса настроек. Разрешено назначение рабочего пространства по умолчанию, чтобы не показывать при запуске диалог выбора рабочего пространства.
  • Проведена производительность фильтров на базе OpenCL, а также модулей для размытия и перекрытия содержимого, использующих OpenCL.
  • Добавлена поддержка камер:
    • Canon EOS Hi
    • Fujifilm X-T30 III
    • Hasselblad H4D-40, H6D-100c, X2D II 100C
    • Leica M Monochrom (DNG)
    • Nikon Coolpix B700, P1000, P1100, P950
    • Nikon D2X
    • Nikon E5000
    • Panasonic DC-GF90, DC-TZ92, DC-TZ93, DC-TZ96D, DC-ZS80D
    • Ricoh GR IV HDF, GR IV Monochrome
    • Sony ILCE-7M5, ILME-FX2
  • Добавлены профили баланса белого для камер:
    • Canon EOS 90D
    • Nikon Coolpix P1100, D2Hs, Df, Z f
    • Ricoh GR IV, GR IV HDF
    • Sony ILCE-1M2, ILCE-7CR, ILCE-9M2
  • Добавлены шумовые профили для камер:
    • Canon EOS 3000D, 4000D, Rebel T100
    • Fujifilm X-T30 II
    • Leica M9
    • Nikon Coolpix P1100, D, Z50_2, Z5_2
    • Panasonic DC-S5M2
    • Pentax K-500
    • Ricoh GR IV, IV HDF
    • Sony ILCE-7M5
  • Приостановлена поддержка камер (из-за отсутствия примеров raw-изображений):
    • Creo/Leaf Aptus 22(LF3779)/Hasselblad H1
    • Fujifilm IS-1
    • Kodak EasyShare Z980
    • Leaf Aptus-II 5(LI300059)/Mamiya 645 AFD
    • Leaf Credo 60
    • Leaf Credo 80
    • Olympus SP320
    • Phase One IQ250
    • ST Micro STV680


  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/2026...)
  2. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий Darktable 5.4.0
  3. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 6.0
  4. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 3.2.0
  5. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.12
  6. OpenNews: Выпуск редактора RAW-изображений RapidRAW 1.4.9
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65740-darktable
Ключевые слова: darktable, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 2, Смузихеб забывший пароль (?), 13:43, 22/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы типо для профи, которые сами знают как и какие параметры "крутить"
    А вроде бы - приделывают всякий ИИ. Но ведь тогда получается банальная автоулучшалка фото )
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру