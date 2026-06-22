Релиз программы для обработки фотографий Darktable 5.6.0

Представлен релиз программы для обработки цифровых фотографий Darktable 5.6.0. Darktable специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями и может использоваться в качестве свободной альтернативы Adobe Lightroom. Программа позволяет вести базу фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам, а также корректировать искажения, устранять шумы, управлять цветом и улучшать качество фотографии, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage, в процессе подготовки flatpak и snap), Windows и macOS. Основные изменения: Добавлена AI-подсистема, позволяющая использовать локально выполняемые AI-модели для совершения различных операций с фотографиями. Для выполнения моделей задействован runtime ONNX. Связанная с AI функциональность доступна при сборке с флагом "-DUSE_AI=ON" и по умолчанию отключена в настройках. При необходимости поддержка AI может быть активирована без перезапуска приложения. Загрузка и выбор моделей осуществляется из отдельного репозитория, а для управления в настройках добавлена вкладка "AI". Дополнительно поставляются скрипты для Linux и Windows, осуществляющие настройку аппаратного ускорения для AI в системах с GPU NVIDIA, AMD и Intel, и устанавливающие необходимые для этого runtime-компоненты.

Добавлен AI-инструмент "Маска объекта" (AI Object Mask) для выделения объектов с возможностью интерактивного уточнения границы по указанным пользователем точкам переднего плана и фона. Имеется опциональный режим чистки краёв с учётом границ объектов. Для сегментации объекта используются модели SAM2.1 и SegNext. Созданная маска может быть экспортирована в форме PNG-изображения.

Добавлен AI-модуль "Умное восстановление" (Neural Restore) для улучшения качества изображения. Поддерживается подавление шумов и воссоздание деталей при увеличении масштаба. По умолчанию для обычного подавления шумов задействована модель NIND UNet, для подавления шумов в raw-изображениях - RawNIND UtNet2, а для повышения разрешения - RealPLKSR. В качестве альтернитивы в репозитории доступны модели NAFNet и BSRGAN. Результат raw-шумоподавления сохраняется в формате DNG (Digital Negative), а обычное шумоподавление - в TIFF с ICC-профилем. Возможно интерактивное изменение интенсивности шумоподавления, сравнение результата с оригиналом и автоматический повторный экспорт обработанных изображений в библиотеку с сохранением группировки и тегов.

Добавлен модуль "Цветовая гармония" (Color Harmonizer) для выполнения цветокоррекции в цветовом пространстве UCS и изменения насыщенности целевых цветов. Имеется возможность защиты от искажения нейтральных цветов и сглаживания резких переходов с помощью фильтра Гаусса. Доступны реализации модуля, выполняемые как на CPU, так и на GPU с использованием OpenCL.

Добавлена поддержка экспорта изображений в формате HEIF с выбором режимов сжатия с потерей или без потери качества, глубины цвета (8/10/12 бит) и всех доступных опций субдискретизации цветности.

В окружениях на базе протокола Wayland реализована подстановка собственной пиктограммы Darktable вместо типовой заглушки. Реализовано декорирование окон на стороне сервера (SSD) для композитных серверов, поддерживающих такую возможность. В противном случае, например, в окружениях с GNOME Mutter, продолжает использоваться декорирование окон на стороне клиента (CSD).

Добавлен показываемый при первом запуске экран приветствия, позволяющий сразу выставить наиболее важные настройки.

Добавлен комбинированный цветоскоп, сочетающий волновую диаграмму (waveform) и вектороскоп (vectorscope) для оценки разом яркости и цветности.

Разрешено изменение режима работы пипетки (точечное или усредненное определение цвета) прямо на холсте через нажатие Ctrl+Click.

Добавлена опция для автоцентрирования ленты снимков.

В режиме lighttable добавлена поддержка отрисовки и кэширования миниатюр и результатов полноэкранного предпросмотра изображений с разрешением 6K и 8K. Разрешение предпросмотра в режиме darkroom увеличено с 720x450 до 1440x900.

Добавлена поддержка типовых управляющих жестов на тачпаде, таких как масштабирование щипком и панорамирование двумя пальцами.

Добавлен компактный режим отображения виджетов на панелях (по умолчанию отключён).

В интерфейсе задействованы системные курсоры мыши.

В темах оформления появилась возможность разной стилизации развёрнутых и свёрнутые модулей.

Осуществлён переход на расчёт радиуса резкости по центральной области, охватывающей 60% кадра, так как по краям линзы обычно замыливают изображение.

В модуле калибровки цвета калибровочная рамка теперь инициализируется по текущим границам и при изменении масштаба остаётся видимой.

Добавлена возможность создания нового рабочего пространства, используя текущее рабочее пространство в качестве шаблона для переноса настроек. Разрешено назначение рабочего пространства по умолчанию, чтобы не показывать при запуске диалог выбора рабочего пространства.

Проведена производительность фильтров на базе OpenCL, а также модулей для размытия и перекрытия содержимого, использующих OpenCL.

Добавлена поддержка камер: Canon EOS Hi Fujifilm X-T30 III Hasselblad H4D-40, H6D-100c, X2D II 100C Leica M Monochrom (DNG) Nikon Coolpix B700, P1000, P1100, P950 Nikon D2X Nikon E5000 Panasonic DC-GF90, DC-TZ92, DC-TZ93, DC-TZ96D, DC-ZS80D Ricoh GR IV HDF, GR IV Monochrome Sony ILCE-7M5, ILME-FX2

Добавлены профили баланса белого для камер: Canon EOS 90D Nikon Coolpix P1100, D2Hs, Df, Z f Ricoh GR IV, GR IV HDF Sony ILCE-1M2, ILCE-7CR, ILCE-9M2

Добавлены шумовые профили для камер: Canon EOS 3000D, 4000D, Rebel T100 Fujifilm X-T30 II Leica M9 Nikon Coolpix P1100, D, Z50_2, Z5_2 Panasonic DC-S5M2 Pentax K-500 Ricoh GR IV, IV HDF Sony ILCE-7M5

Приостановлена поддержка камер (из-за отсутствия примеров raw-изображений): Creo/Leaf Aptus 22(LF3779)/Hasselblad H1 Fujifilm IS-1 Kodak EasyShare Z980 Leaf Aptus-II 5(LI300059)/Mamiya 645 AFD Leaf Credo 60 Leaf Credo 80 Olympus SP320 Phase One IQ250 ST Micro STV680





