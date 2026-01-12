Выпуск редактора RAW-изображений RapidRAW 1.4.9

Опубликован выпуск RapidRAW 1.4.9, свободного редактора для проявки RAW-изображений, позиционируемого как легковесная альтернатива Adobe Lightroom. Приложение ориентировано на быструю отбраковку больших серий снимков и недеструктивное редактирование. Код проекта написан на языках Rust и TypeScript (с использованием фреймворка Tauri), интерфейс построен на React. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (Flatpak, AppImage, DEB, RPM), Windows и macOS. Ключевые изменения в новой версии: Интегрирована библиотека Lensfun для автоматической коррекции дисторсии и виньетирования на основе базы профилей объективов.

Представлен инструмент трансформации геометрии, позволяющий исправлять заваленный горизонт и перспективные искажения с помощью направляющих линий.

Переработана логика работы с локальными коррекциями. Обеспечен строгий порядок обработки составных частей маски, что устранило неоднозначность результата при сложном комбинировании форм (например, при сложении нескольких градиентов). Реализована поддержка перетаскивания (Drag-and-Drop) для изменения очерёдности слоёв, а также независимая инверсия и настройка прозрачности для каждого примитива внутри маски.

Добавлена система профилей экспорта: пользователи могут сохранять наборы параметров (формат файла, качество сжатия, каталог сохранения, шаблон переименования) для быстрого переключения между задачами.

Взаимодействие с нейросетями вынесено в отдельный модуль RapidRAW-AI-Connector. Утилита служит прослойкой между редактором и локальным сервером ComfyUI (графический интерфейс для Stable Diffusion на основе узлов), обеспечивая кэширование результатов генерации и встраивание внешних сценариев обработки (workflows).

Оптимизирован рендеринг ленты снимков: внедрение виртуализации списка (отрисовка в DOM только видимых элементов) решило проблему падения производительности при навигации по каталогам, содержащим тысячи фотографий.

Обновлён декодер метаданных и изображений. Улучшена совместимость с RAW-файлами камер Fujifilm (.RAF) и Canon (.CR3), унифицирован разбор EXIF-данных.

Доработана цветовая схема тёмной темы интерфейса для повышения контрастности элементов управления.



